Ναυάγιο με μετανάστες νότια της Κάσου - Υπουργείο Μετανάστευσης: Να αναλάβει τις ευθύνες της η Τουρκία

Yesterday the @HCoastGuard rescued 37 #migrants in this operation in the Aegean - some were found floating on boards in the sea of Crete (1/3) pic.twitter.com/PfTCLVCxrx — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021

At least 7 people died, and several more are missing - #Turkey must take its international obligations more seriously – in 2021 #Greece has rescued hundreds of #migrants crossing from Turkey (2/3) pic.twitter.com/Fk5x7DH9eP — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021

This needless tragedy is what happens when #Turkey fails to act against the criminal gangs and prevent these perilous crossings – it must stop (3/3) pic.twitter.com/Mv5t3fiooj — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) July 23, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στους 37 ανήλθαν οι μετανάστες που επέζησαν ύστερα από επιχείρηση διάσωσης, με τη συνδρομή της ελληνικής ακτοφυλακής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μετανάστευσης. Ορισμένοι από τους μετανάστες εντοπίστηκαν σε σανίδες στα νερά της Κρήτης.Στο, που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κάσου και συγκεκριμένα περίπου 50 μίλια από τις ακτές του νησιού εντός της περιοχής που έχει οριοθετηθεί από τη συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου και της περιοχής που οριοθετείται από το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο,Το υπουργείο Μετανάστευσης έστειλεώστε να λαμβάνει πιο σοβαρά τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα, τη στιγμή που η Ελλάδα «έχει διασώσει εκατοντάδες ανθρώπους που περνούν τα σύνορα με την Τουρκία».«Πρέπει να σταματήσει η ανείπωτη τραγωδία που συμβαίνει όταν η Τουρκία δεν παίρνει δραστικά μέτρα ενάντια στους παράνομους διακινητές, εμποδίζοντας τη διέλευση από τα επικίνδυνα περάσματα», ανέφερε ακόμη το υπουργείο Μετανάστευσης στο Twitter.Το πλοιάριο, που ανατράπηκε, μετέφερε 45 μετανάστες.Το ναυάγιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με ένα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας να σπεύδει στο σημείο, ενώ εκεί βρίσκονταν και τρία παραπλέοντα εμπορικά πλοία, ένα με σημαία Μάλτας, ένα με σημαία Νήσων Μάρσαλ και ένα με σημαία Λιβερίας.