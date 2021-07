«Mamma Mia No3» στην Κρήτη με παραγωγούς Τομ Χανκς - Ρίτα Γουίλσον

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον ανακοίνωσαν απευθείας στον πρωθυπουργό, στο δείπνο όπου παρίστατο και ο Τζεφ Μπέζος, ότι η πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία του «Mamma Mia!» θα γυριστεί στην Κρήτη

δημιούργησε το εν πλω VIP δείπνο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον, την Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, τον Τζεφ Μπέζος και τον Αντερσον Κούπερ στο σκάφος του Μπάρι Ντίλερ. Το, εκτός από τα εδέσματα, περιελάμβανε επενδύσεις τόσο στον τουριστικό τομέα με ταινίες που προγραμματίζονται να γυριστούν στην Ελλάδα όσο και στον τεχνολογικό τομέα με προτάσεις του γκουρού της τεχνολογίας, δημιουργού του κολοσσού Amazon Τζεφ Μπέζος Η πραγματικά σημαντική είδηση που ακούστηκε για πρώτη φορά στο VIP δείπνο της Αντιπάρου, την περασμένη Κυριακή, αφορά το «». Προφανώς, όπως θα ήταν φυσικό και με δεδομένη τη σύνθεση των συνδαιτυμόνων, κατά τη διάρκεια της φιλικής και ανεπίσημης συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα - από την πανδημία έως την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», το μεγάλο νέο ήταν σαφώς ότι τα γυρίσματα για το «Mamma Mia III» θα αρχίσουν από τον ερχόμενοΤο μέτρο του πόσο σημαντικό είναι αυτό δίνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής: τα προηγούμενα δύο μέρη του κινηματογραφικού μιούζικαλ, δηλαδή το « Mamma Mia » του 2008 και το «Mamma Mia: Here we go again» του 2018, έχουν αποφέρει στη Universal Studios και τους συμπαραγωγούς της συνολικά έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων. Αντίστοιχα, η πρώτη ταινία κόστισε 52 εκατ. και η δεύτερη 75 εκατ. δολάρια.Καθόλου τυχαία, ανάμεσα στους παραγωγούς των «Mamma Mia!» συμπεριλαμβάνεται το ζεύγος Τομ Χανκς και Ρίτας Γουίλσον . Οι οποίοι την περασμένη Κυριακή ανακοίνωσαν απευθείας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία του εξαιρετικά επιτυχημένου μιούζικαλ θα χαρακτηρίζεται και πάλι από το έντονο ελληνικό στοιχείο. Η, κατά σύμπτωση η ιδιαίτερη πατρίδα του κ. Μητσοτάκη, επελέγη διότι εκεί ο Οκτώβριος θα θυμίζει μεσογειακό κατακαλόκαιρο από την άποψη κλίματος και ηλιοφάνειας, ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή θα έχει την απαραίτητη ελευθερία κινήσεων, εφόσον συνήθως στο μέσον του φθινοπώρου στο νησί υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες.Βασικό συστατικό της επιτυχίας των προηγούμενων «Mamma Mia!» είχαν θεωρηθεί οι εικόνες από την Ελλάδα, με τα χαρακτηριστικά νησιώτικα μοτίβα στην πλέον εξωραϊσμένη και ελκυστική εκδοχή τους. Βέβαια, στην πραγματικότητα μόνο το πρώτο «Mamma Mia!» είχε γυριστεί στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στη Σκόπελο . Για το επόμενο φιλμ η παραγωγή προτίμησε το αραιοκατοικημένο πλην γραφικό νησί Βις της Κροατίας - ασχέτως εάν ο θεατής έμενε με την εντύπωση ότι το σκηνικό εξακολουθούσε να βρίσκεται στην Ελλάδα, όπως στο αρχικό «Mamma Mia!».Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η επιστροφή των γυρισμάτων στην Κρήτη, καθώς προτιμήθηκε τοαπό τις απομιμήσεις και τις τεχνητές αναπαραστάσεις. Οπωσδήποτε, φαίνεται ότι γι’ αυτή την επιλογή ήταν καίρια η συμβολή του ζεύγους Χανκς - Γουίλσον, με τους όλο και πιο στενούς δεσμούς που αναπτύσσουν με την Ελλάδα.Δεδηλωμένοι και ένθερμοι φιλέλληνες, οι δύο Χολιγουντιανοί σταρ διαθέτουν και τυπικά, από πέρυσι, την ελληνική υπηκοότητα. Εκτός από μια εξοχική βίλα στην Αντίπαρο , κατέχουν και διαβατήρια με το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπό αυτό το πρίσμα, στο δείπνο της Αντιπάρου μεταξύ των παρισταμένων οι Ελληνες δεν ήταν μειονότητα. Ο κ. Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα και ο Τομ Χανκς με τη Ρίτα Γουίλσον, η οποία έχει βορειοηπειρώτικη καταγωγή, εκπροσώπησαν εμφατικά, αν και άτυπα, την Ελλάδα στο δείπνο με τους εξ Αμερικής ταξιδιώτες: τους δύο κροίσους, τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο, τον Τζεφ Μπέζος της Amazon, και τον πανίσχυρο επιχειρηματία Μπάρι Ντίλερ με τη σύζυγό του, το «ιερό τέρας της μόδας», Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, αλλά και τον παγκοσμίως διάσημο Αμερικανό δημοσιογράφο του CNN, Αντερσον Κούπερ.Πηγές αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας μετέφεραν κατ’ αποκλειστικότητα στο «ΘΕΜΑ» ότι την προηγούμενη Κυριακή ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στο «Mamma Mia! 3» και δεν συζήτησαν με τον πρωθυπουργό μόνο τις γενικές προοπτικές της Ελλάδας ως φυσικού σκηνικού για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές υψηλών απαιτήσεων. Το να αξιοποιηθεί δημιουργικά η δύναμη επιρροής την οποία διαθέτουν κορυφαίες προσωπικότητες από τη διεθνή βιομηχανία του θεάματος όπως οι Χανκς - Γουίλσον, αλλά και ευρύτερα άνθρωποι όπως οι Μπέζος, Ντίλερ και Κούπερ, ήταν εξαρχής ζητούμενο για τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.Διότι είναι αυτονόητο ότι η προβολή που εξασφαλίζεται για την Ελλάδα μέσω ενός ψυχαγωγικού θεάματος της κατηγορίας blockbuster όπως το «Mamma Mia!» είναι πολύ πιο αποτελεσματική -και απείρως πιο οικονομική, εφόσον γίνεται δωρεάν- από, π.χ., μια διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ. Τέτοιου είδους ενέργειες εντάσσονται στην τακτική της λεγόμενης «soft power», όπου η διπλωματία και οι δημόσιες σχέσεις προς όφελος της χώρας ασκούνται εμμέσως, με μη πολιτικά μέσα.Η επιστροφή του «Mamma Mia!», η ταινία δράσης « Beckett », παραγωγής Netflix, που θα αρχίσει να προβάλλεται στη συνδρομητική πλατφόρμα από τον Αύγουστο και έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, τα 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι που ακολουθούν τον Αντερσον Κούπερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ψηφιακές καρτ ποστάλ της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ από την περιοδεία της στο Αιγαίο, το πρόσφατο γκαλά υψηλής ραπτικής του οίκου Dior , ακόμη και ο συνωστισμός των πιο ακριβοπληρωμένων αστέρων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη Μύκονο κατ’ ουσίαν δικαιώνουν ξανά και ξανά το περιοδικό «Monocle», το οποίο πριν από μερικούς μήνες είχε αποφανθεί ότι «η Ελλάδα είναι η σούπερ σταρ της soft power».Σε ό,τι αφορά την άτυπη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους Αμερικανούς VIPs στην Αντίπαρο, κυρίως εξαιτίας της -μάλλον σπασμωδικής, όπως αποδεικνύεται- αντίδρασης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε προς στιγμήν η εντύπωση ότι ο κ. Μητσοτάκης κακώς μετακινήθηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ότι, ακόμη χειρότερα, συμμετείχε σε δείπνο το οποίο έλαβε χώρα στο Δεσποτικό. Δηλαδή τη νησίδα πλησίον της Αντιπάρου η οποία δεν κατοικείται και φιλοξενεί έναν εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, με ερείπια ιερών της αρχαϊκής περιόδου κ.ά. Συγκεκριμένα, εις το όνομα της έγνοιας για τις αρχαιότητες, η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ και τέως αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου απηύθυνε στη Βουλή σχετική ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.Η κυρία Αναγνωστοπούλου επικαλέστηκε «δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στο Δεσποτικό στήθηκε ένα ειδυλλιακό και κινηματογραφικό σκηνικό, με τραπέζια, καρέκλες και πλούσια εδέσματα. Ερωτάται η κυρία υπουργός: 1. Ηταν σε γνώση του υπουργείου Πολιτισμού η διοργάνωση του συγκεκριμένου δείπνου στη νησίδα Δεσποτικό; Είχε χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια από το ΚΑΣ; 2. Ποια μέτρα λήφθηκαν ώστε να μην προκληθούν προσκόμματα στις συνεχιζόμενες αρχαιολογικές εργασίες; 3. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της εκδήλωσης και πώς εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες των συμμετεχόντων; Υπήρχε προσωπικό που θα εξυπηρετούσε ειδικά τους συμμετέχοντες στο εν λόγω δείπνο τη βραδιά αυτή στη νησίδα Δεσποτικό; Πόσα άτομα συμμετείχαν συνολικά στην εκδήλωση (συμμετέχοντες και προσωπικό); Τι είδους προσωρινές εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δείπνου;».Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να ανασκευάσει τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι «αυτή τη φορά τα λαγωνικά του κ. Τσίπρα ανακάλυψαν βεβήλωση του αρχαιολογικού χώρου του Δεσποτικού από την επίσκεψη εκεί του πρωθυπουργού, του Τομ Χανκς, του Τζεφ Μπέζος, της Ρίτας Γουίλσον, του Μπάρι Ντίλερ, της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, του Αντερσον Κούπερ και ρωτούν αν υπήρξε άδεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Τους ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι δεν απαιτείται άδεια για να επισκεφτεί κάποιος με την παρέα του την παραλία στο Δεσποτικό. Πόσο μάλλον όταν το δείπνο, που τόσο τους ενόχλησε, έγινε αλλού! Ελεος πια με την αντιπολίτευση της μίρλας και της μικρότητας!».Οι πραγματικές λεπτομέρειες της μετάβασης του πρωθυπουργού στην Αντίπαρο και η ακριβής τοποθεσία του δείπνου, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», έχουν ως εξής: καταρχάς, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους επιφανείς ξένους επισκέπτες δεν ήταν προγραμματισμένη. Το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι και ενώ ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στην εξοχική του κατοικία στην Τήνο, έλαβε τηλεφωνικώς την πρόσκληση για το δείπνο.Πιθανότατα ήταν η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ εκείνη που κάλεσε την κυρία Μητσοτάκη, λόγω της πρότερης γνωριμίας από την κοινή ενασχόλησή τους με τον χώρο της μόδας. Ο πρωθυπουργός αποδέχτηκε την πρόσκληση και την Κυριακή, μαζί με τη σύζυγό του, επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 609 του Λιμεναρχείου Τήνου προκειμένου να μεταβούν στην Αντίπαρο. Η χρήση ακάτου του Λιμενικού Σώματος ήταν επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.Το ΠΛΣ 609 θα συνόδευε υποχρεωτικά τον κ. Μητσοτάκη ακόμη κι αν ο ίδιος επέλεγε να μετακινηθεί με άλλο πλωτό μέσο, ακριβώς επειδή πρόκειται για τον πρωθυπουργό της χώρας. Το δε «επίμαχο» δείπνο παρατέθηκε στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου «Eos», εφόσον αυτή ήταν η επιλογή του οικοδεσπότη και ιδιοκτήτη του σκάφους, Μπάρι Ντίλερ. Μετά το πέρας της συνάντησης ο πρωθυπουργός κατέλυσε σε ξενοδοχείο της Αντιπάρου και την επομένη, τη Δευτέρα το πρωί, αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Πάρου με προορισμό την Αθήνα με την κανονική, επιβατική πτήση.Η συνδυαστική ισχύς επιρροής των προσώπων με τα οποία δείπνησε ο πρωθυπουργός στην Αντίπαρο είναι κολοσσιαία. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας τους έχει τη δύναμη να επηρεάζει ένα παγκόσμιο κοινό εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Τζεφ Μπέζος και του Μπάρι Ντίλερ, οι ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ του Αντερσον Κούπερ, οι ταινίες του ζεύγους Χανκς - Γουίλσον, αλλά και οι εμπνεύσεις της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ δικαιολογούν απόλυτα το γιατί ο πρωθυπουργός οποιουδήποτε κράτους στον πλανήτη όχι μόνο θα αποδεχόταν την πρόσκληση σε δείπνο, αλλά και θα επεδίωκε μια επαφή με αυτή τη συντροφιά.Ο Μπάρι Ντίλερ, μολονότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα, είναι ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ο οποίος έχει στο ενεργητικό του μια ατελείωτη σειρά από επιτυχίες, κυρίως στον χώρο των ΜΜΕ και της showbiz. Επί των ημερών του ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της η χολιγουντιανή Paramount Pictures παρήγαγε μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών, όπως το «Πυρετός το Σαββατόβραδο», η σειρά των φιλμ «Ιντιάνα Τζόουνς», η κωμωδία «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς» κ.ά. Ακολούθως, ο ίδιος δημιούργησε τον δικό του όμιλο επιχειρήσεων επενδύοντας στην τηλεόραση (υπήρξε συνιδρυτής του σταθμού Fox), καθώς και στο Διαδίκτυο.Καλλιεργημένος και εραστής της καλής ζωής, συνηθίζει να προσκαλεί φίλους σε πολυήμερες κρουαζιέρες αναψυχής στη Μεσόγειο, την οποία διαπλέει σχεδόν κάθε καλοκαίρι με το ιστιοφόρο «Eos». Φέτος την περίφημη φιλοξενία του Ντίλερ απόλαυσε ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολλαπλώς μεταβατική φάση της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής: προτού παραλάβει το δικό του γιγαντιαίο ιστιοφόρο και ξεκινήσει για το ταξίδι του στο Διάστημα, ο Μπέζος παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Amazon.Στα 57 του χρόνια και με περιουσία που υπερβαίνει τα 210 δισ. δολάρια, ετοιμάζεται να δοκιμάσει τον εαυτό του σε πολύ διαφορετικές και πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις - ακόμη και από τη δημιουργία ενός χρυσωρυχείου όπως η Amazon. Το πολύκροτο διαζύγιό του από τη Μακένζι Σκοτ, την επί 26 χρόνια σύζυγό του, που του κοστίζει 38 δισ. δολάρια, αποτελεί και αυτό ένα από τα αποφασιστικά βήματα που πραγματοποιεί καθώς ανακαλύπτει από την αρχή τον εαυτό του. Υπό αυτή την έννοια, ο Τζεφ Μπέζος παρουσιάζει επιπλέον ξεχωριστό ενδιαφέρον στην τρέχουσα φάση, καθώς διαθέτει κάθε υλική δυνατότητα, κάθε ελευθερία αλλά και τη θέληση να προχωρήσει σε περιπέτειες που προδιαγράφονται συναρπαστικές - και όχι μόνο για τον ίδιο. Περιπέτειες που, όπως συνέβη με την Amazon, ίσως να αλλάξουν την καθημερινότητα μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας. Και μαζί με αυτήν το πώς ο καθένας μας αντιλαμβάνεται τη θέση του στο Σύμπαν.Από την προηγούμενη Δευτέρα 5 Ιουλίου ο Μπέζος δεν είναι πλέον ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, της εταιρείας που ο ίδιος ίδρυσε το 1994 στο γκαράζ του σπιτιού στο Σιάτλ και διοίκησε επί 27 χρόνια. Ως παγκόσμιος κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου η Amazon σήμερα έχει αξία 1,7 τρισ. δολαρίων και απασχολεί 1,3 εκατομμύρια εργαζομένους. Τη θέση του αναλαμβάνει ένας από τους παλαιότερους και πιο στενούς συνεργάτες του, ο Αντι Τζέισι, ο οποίος έως πριν από μερικές ημέρες ήταν ο υπεύθυνος για τη δημιουργία και την επέκταση της Amazon Web Services (AWS), μιας θυγατρικής εταιρείας εξειδικευμένης στην παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Οπως είναι γνωστό, η AWS βρίσκεται στη διαδικασία εγκατάστασης γραφείων και στην Ελλάδα.Σε ό,τι αφορά την ουσία της διαδοχής στην κορυφή της Amazon, ο Μπέζος δεν απομακρύνεται τελείως. Αντιθέτως, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος με μερίδιο 10,3% επί του συνόλου των μετοχών, ενώ ο τίτλος του στο εξής θα είναι αυτός του«εκτελεστικού προέδρου. Ακούγεται τιμητικός και άνευ πραγματικού αντικρίσματος, αλλά δεν θα είναι, καθώς ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι κίνητρό του υπήρξε η συνταξιοδότηση. Η πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας και το πώς αντέδρασε στην εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για ό,τι προσφέρει η Amazon είναι απολύτως χαρακτηριστικά της νοοτροπίας του.Διακρίνοντας αμέσως την ευκαιρία για την εκτόξευση των κερδών της εταιρείας του, ο Μπέζος επανήλθε σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ώστε να διαχειριστεί αυτοπροσώπως τις έκτακτες διοικητικές ανάγκες και να λάβει αμέσως τις πρέπουσες αποφάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν ότι με τον ίδιο στο πηδάλιο η Amazon το 2020 παρουσίασε αύξηση του τζίρου της κατά 26% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και ενώ παράλληλα εγείρονταν έντονες διαμαρτυρίες και απειλούνταν απεργίες διαρκείας για τις συνθήκες εργασίας στις αχανείς εγκαταστάσεις της Amazon σε ΗΠΑ και Γερμανία, ο ίδιος προχώρησε στην πρόσληψη 175.000 επιπλέον υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, ενοικίασε 82 αεροπλάνα μεταφοράς εμπορευμάτων και προμηθεύτηκε 34 εκατομμύρια γάντια για το σύνολο του προσωπικού της Amazon στις ανά την υφήλιο αποθήκες και τα κέντρα διακίνησης εμπορευμάτων.Η αποχώρησή του, όποιος κι αν είναι ο πραγματικός της χαρακτήρας, συμπίπτει με τον θρίαμβο της Amazon στην παγκόσμια αγορά, όπως και στους πίνακες της Γουόλ Στριτ. Ομως ο αγώνας που θα πρέπει να δοθεί στο εξής γίνεται όλο και πιο σκληρός - και σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Οι επίγονοί του, όπως και ο ίδιος άλλωστε, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο ανταγωνισμός στην Amazon ενισχύεται διαρκώς και κλιμακώνει την επίθεσή του. Στις ΗΠΑ ξυπνούν οι παλαιοί γίγαντες του λιανικού εμπορίου, με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Target, Walmart, Costco κ.ά. να ροκανίζουν το μερίδιο της Amazon. Γενικότερα, καθώς η Amazon έχει επεκταθεί στις ψηφιακές υπηρεσίες, φέρ’ ειπείν, η συνδρομητική πλατφόρμα ψυχαγωγικού περιεχομένου Amazon Prime μάχεται απέναντι στο Netflix.Και κάτι παρόμοιο ισχύει για παρεμφερείς οργανισμούς εμπορίας αγαθών, όπως το eBay και το Shopify, ενώ υπάρχουν και οι τοπικοί «κλώνοι», όπως το Alibaba στην Κίνα και την Ασία, το MercadoLibre στη Λατινική και Νότια Αμερική, το Ozon στη Ρωσία, το Jio στην Ινδία κ.ά. που υψώνουν τείχη στην εδραίωση της Amazon σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Επίσης, ενώ ο Τζεφ Μπέζος έχει προσφέρει δισεκατομμύρια δολάρια για κοινωφελείς και κοινωνικούς σκοπούς, εσχάτως υφίσταται συντονισμένη επίθεση από ορισμένες ΜΚΟ και μερίδα του αμερικανικού Τύπου ότι με διάφορα λογιστικά τεχνάσματα έχει επανειλημμένως παρακάμψει την Εφορία αποδίδοντας έως και μηδενικό φόρο για τα εισοδήματά του. Μάλιστα, ακριβώς γι' αυτό η οργάνωση «Πατριώτες Εκατομμυριούχοι», η οποία υποστηρίζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου στις ΗΠΑ, έφτασε να κάνει διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από ακίνητα του Μπέζος στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν μοιάζει να πτοείται. Οραματίζεται τα επόμενα φιλόδοξα εγχειρήματά του για τη θεραπεία της κλιματικής αλλαγής και, κυρίως, την κατάκτηση του Διαστήματος. Αλλωστε, σε λίγες μόλις ημέρες, στις 20 Ιουλίου, θα επιβιβαστεί μαζί με τον αδελφό του στο διαστημόπλοιο «New Shepard» (Νέος Ποιμένας) της δικής του εταιρείας, της Blue Origin (Κυανή Καταγωγή), καθ’ όλα αποφασισμένος να πάρει το μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του.Αν καταφέρει να αγγίξει το υπερπέραν και να επιστρέψει σώος στη Γη για να διηγηθεί την εμπειρία του, στο εξής πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάτι στον δρόμο του που θα μπορέσει να τον σταματήσει.