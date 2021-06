View this post on Instagram

Με φαντασμαγορικά πλάνα από τοπου φωτιζόταν ειδυλλιακά από τις αναμμένες φωτιές των παραταγμένων κατά μήκος του κέντρου του Σταδίου βωμών, παραπέμποντας στην Ολυμπιακή φλόγα, κύλησαν τα τελευταία λεπτά της αναμονής για την επίσημη έναρξη της πολυαναμενόμενης παρουσίσης της νέας συλλογής του Dior «Cruise 2022» στην Αθήνα.Με αυτόν τον τρόπο επισφραγίστηκε επισήμως ο πρωτότυπος αυτόςπου τόσο υποδειγματικά την φιλοξένησε., η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου μόδας, απέδειξε, άλλωστε, αυτό που παραδέχτηκε και στη Μαρία Λεμονιά: ότι είναι λάτρης της Ελλάδας!Οι ήχοι των οργάνων τηςπου βρισκόταν πάνω σε μια στρογγυλή, υπερυψωμένη σκηνή, απολύτως εναρμονισμένη με το ύφος και τις γραμμές του χώρου, και οι πρώτες νότες που βγήκαν από το στόμα της ελληνικής καταγωγής ερμηνεύτριαςπου κατέβαινε τα σκαλιά σαν σύγχρονη Ελληνίδα θεά, σήμαναν το ξεκίνημα του τόσο διαφορετικού αλλά και τόσο λιτά φαντασμαγορικού αυτού θεάματος που εντυπωσίασε, τόσο τουςόσο και τα εκατομμύρια θεατών απ΄ όλο τον κόσμο που το παρακολούθησαν μέσω. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ακουλούθησε πάρτι στο Ζάππειο και dj τον

Enter the Panathenaic Stadium to discover the #DiorCruise 2022 show from Maria Grazia Chiuri, unveiled live from Athens. https://t.co/nsQusRUDN4