Self test: Ποιοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν από αύριο δωρεάν από τα φαρμακεία

Ξεκινά από αύριο,, η διάθεση των δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test) για τον κορωνοϊό από όλα τα φαρμακεία της χώρας.Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) και βάσει των αποφάσεων των συναρμόδιων υπουργείων, η διάθεση των self test θα γίνει για τον μήνα Ιούλιο ως εξής:- Από την Πέμπτη 1η Ιουλίου έως και το Σάββατο 10 Ιουλίου οι δικαιούχοι, δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθως και οι, μπορούν να προμηθευτούν και ταπου αναλογούν στον μήνα δωρεάν από τα φαρμακεία.- Δωρεάν self test δεν μπορούν να παραλάβουνκαι στην περίπτωση που έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.Τέλος, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, η λειτουργία του συστήματος διάθεσης των δωρεάν self test θα ανασταλεί προσωρινά από το Σάββατο 3 Ιουνίου και ώρα 17:00 μ.μ. έως τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 08:00 π.μ.