Τάσος Μπερδέσης: Ο τελευταίος του αγώνας - «Σου έκλεψαν τα όνειρα» γράφουν στα social οι φίλοι του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

. Λίγοι μπορούν να την καταλάβουν και ακόμη λιγότεροι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της. Και αυτό όχι τόσο σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά. Γιατί μπορεί να είναι ένα άθλημα μάχης σώμα με σώμα αλλά απαιτεί συγκέντρωση 100%. Η πυγμαχία για τον Τάσο Μπερδέση, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του χώρου, σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν τις δυνατότητές του στο μποξ, ήταν τρόπος ζωής.Ήταν η έκφραση του χαρακτήρα του, ήταν η καθημερινή μονομαχία με τον εαυτό του και τα συναισθήματά του. Από μικρός, όταν έβλεπε ταινίες δράσεις στις οποίες κυριαρχούσε το μποξ και το καράτε, αποτύπωνε στο μυαλό του τις κινήσεις των πρωταγωνιστών και τις επιδείκνυε αργότερα στα παιδιά της γειτονιάς του στην, όπου γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1982.Σε ηλικία 11 ετών ξεκίνησε τα μαχητικά αθλήματα με το καράτε, αλλά η πυγμαχία ήταν εκείνη που τον κέρδισε. Η εξέλιξή του ραγδαία. Άλλαζε τρεις φανέλες στην προπόνηση από τον ιδρώτα που έχυνε στο ρίνγκ. Ακόμη και όταν ο προπονητής του του έλεγε «τέλος για σήμερα» εκείνος έλεγε «όχι πάμε λίγο ακόμη». Το έβλεπες στα μάτια του, ήθελε να κερδίζει. Δεν σταματούσε αν δεν έπεφτε κάτω. Σε υψηλό επίπεδο άρχισε να αγωνίζεται από το 1999, ενώ από το 2000 και μετά δεν έχασε κανέναν αγώνα από Έλληνα αθλητή, σύμφωνα με το βιογραφικό του.Κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα Α' κατηγορίας το 2002 στα 75 κιλά, το 2007 στα 81 κιλά και ξανά το 2011 στην ίδια κατηγορία. Το 2006 κέρδισε το Πανευρωπαϊκό, τo 2007 κέρδισε το Κύπελλο Ακρόπολις, ενώ είχε κερδίσει τα Χρυσά Γάντια της Ελλάδας. Είχε πάρει και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο το 2008. ωστόσο λόγω εμπλοκής του με τη δικαιοσύνη, δεν συμμετείχε στους Αγώνες. Το 2012 ξεκίνησε στο No Limits 17 στη γενέτειρά του, την Πάτρα, όπου σε ένα κατάμεστο γήπεδο κέρδισε εντυπωσιακά τον Basser Belkir και ξεκίνησε ένα μεγάλο νικηφόρο σερί, κόντρα σε πολλούς δυνατούς πυγμάχους από όλο τον κόσμο. Το 2015 κέρδισε στο Best Fighter τον Έντι Παλτατζή με επιβλητική εμφάνιση, ενώ το 2016 εντάχθηκε στο δυναμικό του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας και αγωνίστηκε στημε τον Πολωνό Przemyslaw Pikulik τον οποίο και θα κερδίσει με τρομερό νοκ άουτ!Με αυτή τη νίκη έφτασε το ρεκόρ του στο boxrec, την πυγμαχική βίβλο, στο 5-0. Στις 22 Απριλίου 2021 ο 39χρονος πυγμάχος αγωνίστηκε με τον Ρώσο παγκόσμιο πρωταθλητή στην κατηγορία του Ιμάμ Χατάεφ στο πλαίσιο του «Governor Cup» που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Αυτός θα είναι και ο τελευταίος του αγώνας μιας και χθες το πρωί λίγο μετά τις 9 δολοφονήθηκε εν ψυχρώ την ώρα που πήγαινε για προπόνηση στον πυγμαχικό όμιλο «Αίολο» στη Βάρη. Η είδηση του θανάτου του συντάραξε τόσο τον χώρο του αθλητισμού όσο και εκείνον της showbiz αφού ο Τάσος Μπερδέσης είχε αρκετές φιλίες και γνωριμίες και λόγω της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης Survival όπου είχε κερδίσει έπαθλο.Συντετριμμένοι φίλοι και γνωστοί τον αποχαιρέτισαν μέσω social media ενώ απαρηγόρητη και σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το γνωστό μοντέλομε την οποία το θύμα διατηρούσε σχέση. Ο πυγμάχος στο παρελθόν είχε σχέση και με τη Σταρ Ελλάς 2008, Διονυσία Κουκίου, με την οποία χώρισαν έπειτα από τρία χρόνια δεσμού.Ο ίδιος, όπως έγραψε οικογενειακή του φίλη από την Πάτρα είχε πει κάποια λόγια που αποδείχτηκαν προφητικά με την εν ψυχρώ εκτέλεσή του και τα οποία συνοδεύουν και το τραγούδι που έγραψε το 2019 σε στίχους ραπ ο Γιώργος Κουλουμπής: «Πόλεμος είναι, από όλους αυτούς ποιος πήγε στον πόλεμο, για να πει εγώ θα πεθάνω. Ένας πεθαμένος ποτέ δεν φοβάται να πεθάνει, εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι ο Θεός και κανέναν άλλο για να ξέρεις. Όσες φορές και κάτω να είμαι, εγώ και κάτω που θα είμαι θα τους κερδίζω και να ξέρεις εκεί που θα πάω θα είμαι με τους καλύτερους, τους κορυφαίους». Σε ανάρτησή της στο facebook η οικογενειακή φίλη τουέγραψε: «Αγάπη μου δεν μπορούσαν να σε να σε αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο δεν είχαν το θάρρος σου αστέρι μου αγγελούδι μου δεν φοβόσουν κανέναν καρδούλα μου που να βρουν μπροστά σου, κρυμμένη στην στήσανε γιατί ξέρουν ποιος ήσουν και δεν τους φοβόσουν θέλω να πιστεύω στην δικαιοσύνη ότι θα τους βρουν για να ηρεμήσει η ψυχούλα σου και η δικιά μας σε μας που πάντα θα σε αγαπάμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά σου».: «Καλό ταξίδι φίλε! Μαχητής μια ζωή απέναντι σε άνανδρα ατομάκια... Καλό παράδεισο... Για ακόμα μια φορά σου έκλεψαν τα όνειρα... Αυτός ηταν που το κόψατε το όνειρο... Ξέρω θα πείτε μαφιόζος ναρκωτικά όπλα κλπ κλπ όσοι τον γνώρισαν όμως ξέρουν... Για εσένα που δεν ξέρεις άκου την φωνή του και πίστεψε στην αλήθεια μέσα σου... Καλό παράδεισο ....» συνοδεύοντας τις παραπάνω αναρτήσεις με φωτογραφίες και βίντεο του Τάσου Μπερδέση από το ρινγκ.: «Το 2012 κατέβηκα πρώτη φορά στην Πάτρα με το No Limits ήρθες και με βρήκες ένα μεσημέρι σε ένα εστιατόριο που έτρωγα μόνη... "Μου είπε ο Δάσκαλος ο Μάλλιος να μου δώσεις μια ευκαιρία..." είπες.... Είδα ενα βλέμμα να βγάζει φωτιές για την πυγμαχία και ένα άστρο πάνω από το κεφάλι σου που αμφιβάλλω εαν το κατάλαβες και εσύ ο ίδιος ποτέ αυτό το άστρο! Σε ονόμασα "Stolen Dreams" επειδή είχες χάσει το Όνειρο της Ολυμπιάδας και ξεκινήσαμε μια κοινή διαδρομή, βάζοντας για πρώτη φορά την πυγμαχία σε επαγγελματική διοργάνωση, έξι διοργανώσεων με εσένα πρωταγωνιστή σε Πάτρα(No Limits 17 Τοφαλος Πατρα & No Limits 20 Τοφαλος Πατρα), Θεσσαλονίκη(No Limits 18 Αλεξάνδρειο), Μύκονο(No Limits 19), Ρόδο(No Limits 21 Μεσαιωνικό Θέατρο Ταφρου), Αθήνα (No Limits 22 Ολυμπιακό Tae Kwon Do), οργανώσαμε την ομάδα σου να δουλέψεις επαγγελματικά, μπήκαν σοβαροί χορηγοί συνοδοιπόροι σου, εκπομπές, video, δημοσιεύματα, φωτογραφίσεις όλα όσα άξιζαν στο τεράστιο ταλέντο που είχες! Από το 2014 δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ ούτε αγωνίστηκες ξανά στη διοργάνωσή μου και οι λόγοι δεν έχουν καμία σημασία τώρα πια. Χάθηκε μάταια ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Σου έλεγα φύγε έξω όπως λέω πάντα στα μεγάλα ταλέντα. Αυτή η χώρα δεν υπολογίζει αθλητισμό, τέχνη, επιστήμη.... Δεν άκουγες αυτούς που έπρεπε δυστυχώς... ήμουν και παραμένω πολύ θυμωμένη μαζί σου γιατί χάθηκες ΤΣΑΜΠΑ εντελώς και μαζί σου τόσα δώρα που σου είχε δώσει ο Θεός ! Ο Θεός να σε συγχωρέσει και να σε αναπαύσει , να δώσει κουράγιο στον Κώστα και στην κυρία Γεωργία! ΚΡΙΜΑ ΠΟΛΥ ΚΡΙΜΑ τα νιάτα και το άστρο σου!!!!».