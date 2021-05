Ευρωπαϊκό βραβείο στο υπουργείο Παιδείας για τις νέες θεματικές στα σχολεία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκοσμίου Πολίτη όσον αφορά στην Ποιότητα και τις Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη έλαβαν τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη GENE (Global Education Network Europe).Τα «» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υλοποιούνται μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής φέτος πιλοτικά σε 218 σχολεία της χώρας, το προσεχές σχολικό έτος θα ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας, εισάγοντας στα σχολεία θεματικές όπως η ρομποτική, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η οδική ασφάλεια.Η καινοτόμος αυτή δράση βραβεύτηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Δικτύου GENE για το έτος 2020-2021 με το Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη όσον αφορά στην Ποιότητα και τις Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη.Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ, που θα δοθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υλοποίηση της δράσης. Επιπλέον, το πρωτοπόρο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα δημοσιευθεί στη συλλογική έκδοση του Δικτύου με καλές πρακτικές για την Ποιότητα στην Παγκόσμια Εκπαίδευση (GENE Award 2021 Compendium of Quality in Global Education).Στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού, άλλη μία εκπαιδευτική πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΙΕΠ έλαβε τιμητική διάκριση: το πρόγραμμα «Εισαγωγή των Αγγλικών στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα» (Introducing English in Pre-Primary Schools in Greece) καθώς και η υλοποίηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία για Ανοικτές Κοινωνίες» (Open Schools for Open Societies - OSOS).Και τα δύο αυτά προγράμματα έλαβαν Πιστοποιητικά Εθνικής Αναγνώρισης για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση.Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη GENE (Global Education Network Europe) δημιουργήθηκε το 2001 με στόχο την προώθηση και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα πολιτικών μάθησης στον τομέα της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη.Το Δίκτυο GENE εργάζεται για την επίτευξη περισσότερων και καλύτερων πολιτικών εκπαίδευσης, μέσα από μια σειρά διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί κατ’ εξοχήν τα τελευταία χρόνια. Το βραβείο για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», αλλά και τις τιμητικές διακρίσεις για την εισαγωγή δραστηριοτήτων στα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο και το πρόγραμμα «Ανοικτά Σχολεία για Ανοικτές Κοινωνίες», παρέλαβε κατά τη διαδικτυακή τελετή απονομής ο πρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Αντωνίου.Η κ. Κεραμέως δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά η αναγνώριση των πρακτικών της χώρας μας ως οδηγού των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης. Εφοδιάζοντας τα παιδιά μας με δεξιότητες του 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης, οι οποίες προάγουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ενσυναίσθηση, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό, τους δίνουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν πολύπλευρες γνώσεις, ικανότητες και κλίσεις, να γίνουν ενεργοί πολίτες, να οικοδομήσουν το μέλλον που οι ίδιοι επιθυμούν. Η νέα γενιά μας μπορεί, πρέπει, αξίζει να απολαμβάνει αναβαθμισμένη, σύγχρονη εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ραγδαία εξελισσόμενου κόσμου - και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε εντατικά τις προσπάθειές μας».