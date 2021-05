Lockdown: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Πού και ποιες ώρες μπορείτε να ψωνίσετε

Στις 21 Μαΐου επιστρέφουν οι δια ζώσης πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με του εξής κανόνες:





Δύο «εικόνες» περιλαμβάνει η πρώτη «ελεύθερη» Κυριακή μετά από έξι σχεδόν μήνες lockdown: Ανοιχτά καταστήματα και κόσμο σε εξοχικά και παραθεριστικούς προορισμούς.Σήμερα, όλα τα καταστήματα του λιανεμπορίου είναι ανοιχτά και έτοιμα να υποδεχθούν κόσμο τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας αλλά χωρίς την υποχρέωση ραντεβού. Συγκεκριμένα, για τα καταστήματα του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των πολυκαταστημάτων (mall), των εκπτωτικών χωριών, των shops in shop, τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και τα κομμωτήρια το ωράριο που μπορούν να λειτουργήσουν είναι διευρυμένο και ξεκινά από τις 7 το πρωί, φτάνοντας μέχρι τις 9 το βράδυ.Υπενθυμίζεται πως η σχετική ΚΥΑ η οποία καθόρισε το άνοιγμα την Κυριακή δίνει την δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων και την επόμενη, 23 Μαΐου.Παράλληλα, η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή αφορά και τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία , ζαχαροπλαστεία) φαρμακεία, βενζινάδικα καθαριστήρια, pet shop, και καταστήματα καπνικών και ατμιστικών προϊόντων. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, το ωράριο είναι διευρυμένο από τις 7 μέχρι τις 22:30. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία την Κυριακή είναι προαιρετική και γι’ αυτό θα είναι καλό να προηγείται επικοινωνία με το κατάστημα.Την ίδια ώρα, μεγάλη ήταν η κίνηση από ταξιδιώτες σε λιμάνια και διόδια, στο πρώτο εικοσιτετράωρο της άρσης των περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις. Όπως ανακοινώθηκε, το προηγούμενο εικοσιτετράωρο πέρασαν από τα διόδια της Αττικής 65.385 οχήματα. Συγκεκριμένα, από τα διόδια Ελευσίνας πέρασαν 33.998 οχήματα και από τις Αφίδνες 31.387.Επίσης σημαντική ήταν και η κίνηση προς τα νησιά. Την Παρασκευή από το λιμάνι της Ραφήνας απέπλευσαν πλοία που μετέφεραν 1.416 άτομα, ενώ οι ταξιδιώτες που έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά «άγγιξαν» τους 3.500 (3.386 άτομα). Σημειώνεται πως τα δρομολόγια της Παρασκευής ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο.Την ίδια ώρα, παράταση των ειδικών περιοριστικών μέτρων στην Κάλυμνο έως και τη Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 06:00 για λόγους Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε χθες η Πολιτική Προστασία.Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη και τα επιδημιολογικά δεδομένα στη νήσο Κάλυμνο με εισήγηση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά αποφασίστηκε η παράταση των ειδικών περιοριστικών μέτρων έως και τη Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 06:00 για λόγους Δημόσιας Υγείας.Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε σχετικά: «Το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό παρά τη μικρή πτώση των τελευταίων 24ώρων στην Κάλυμνο. Αποφασίστηκε για ακόμα μια εβδομάδα να παραμείνει το νησί σε ειδικό καθεστώς και όλα δείχνουν ότι, εφόσον συνεχιστεί η πτώση των κρουσμάτων, θα είναι και η τελευταία. Λίγη υπομονή ακόμα από τους κατοίκους και επιμονή στα μέτρα, έτσι ώστε η άρση των ειδικών μέτρων να γίνει με ασφάλεια και χωρίς ρίσκα και τα όμορφα νησιά μας να επανέλθουν στην κανονικότητα τους».Υπενθυμίζεται πως από την Παρασκευή έχουν καταργηθεί τα SMS στο 13033 ενώ παράλληλα, επεκτάθηκε το ωράριο κυκλοφορίας έως τις 00:30. Την ίδια ώρα, απελευθερώθηκε το λιανεμπόριο που θα λειτουργεί χωρίς ραντεβού και γραπτό μήνυμα στο 13032. Ωστόσο, το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας, δηλαδή ένας πελάτης ανά 25 τ.μ., χωρίς πλέον το click-in-a shop ή το click away.Επίσης από τη Δευτέρα 17 Μαΐου επαναλειτουργούν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί , με τους εκπαιδευτικούς να υποχρεούνται να διενεργούν ένα self test την εβδομάδα.Την προσεχή Δευτέρα επιστρέφουν επίσης στη δια ζώσης λειτουργία και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για ατομικά μαθήματα, με αναλογία ένας μαθητής ανά έναν καθηγητή. Στην ίδια ημερομηνία ξεκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια.- Κενό χώρο (κενή θέση) ανά δύο καθήμενους και πληρότητα μέχρι 75%- Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος- Μη διεξαγωγή διαλείμματος κατά την προβολή- Υποχρεωτική ταξιθεσία- Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίουΣτις 28 Μαΐου η «σκυτάλη» παραδίδεται σε ζωντανές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους.Επίσης, από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα. Οι πληροφορίες πάντως θέλουν το θέμα να εξετάζεται ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστήμονες αναμένεται να εξετάσουν πρόταση από το υπουργείο Ανάπτυξης είτε για διεύρυνση του ορίου είτε για εξίσωση των δηλώσεων αυτών με την εστίαση. Σε περίπτωση που συμφωνήσουν θα μπορούσε το πλαίσιο να αλλάξει και να τεθούν επιπλέον ορόσημα αναφορικά με την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων στις δεξιώσεις τα οποία θα τίθενται σε ισχύ ανά δύο εβδομάδες.14 Μαΐου➢ Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.➢ Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test24 Μαΐου➢ ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο31 Μαΐου➢ Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests την εβδομάδα για τους εργαζόμενους➢ Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής7 Ιουνίου➢ Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι εμβολιασμένο➢ Εστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70% της δυναμικότητας➢ Λούνα παρκ– εμποροπανηγύρεις κλπ / Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου εμπορίου➢ Παιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο1η Σεπτεμβρίου➢ Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο»