Lockdown: Το πρώτο «ελεύθερο» Σαββατοκύριακο - Απόδραση από την πόλη για νησιά και εξοχικά

Καθοριστική για την καθημερινότητα των πολιτών ήταν ηκαθώςκαιενώ διευρύνθηκε το ωράριο κατά το οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία έως τιςΗ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη από τις πρώτες πρωινές ώρες με τους επιβάτες να αναχωρούν μεακολουθώντας τα μέτρα που πρέπει να τηρούν.«Πηγαίνουμε στον Πόρο για Σαββατοκύριακο όλη η οικογένεια, θα μείνουμε σε φίλους και το κάνουμε περισσότερο για να χαρούν και να παίξουν τα παιδιά μας»,«Ήταν μεγάλο το διάστημα που μείναμε κλεισμένοι στο σπίτι μακριά από τους δικούς μας ανθρώπους και τώρα πηγαίνω στην αδερφή μου στην Αίγινα και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ήρθε η ώρα να ταξιδέψω. Είναι απερίγραπτη η χαρά», λέει άλλος πολίτηςΜετά από σχεδόνκαι πολλά πισωγυρίσματα, πλέον με «όπλα» την επιταχυμένη πορεία του εμβολιασμού , τααλλά και τον καλό καιρό η χώρα μπαίνει σε μία πορεία δίχως επιστροφή με στόχο ένα όσο το δυνατόν καλύτερο καλοκαίρι και φυσικά την αποφυγή επαναφοράς περιοριστικών μέτρων. άρση του lockdown , ωστόσο, δεν σημαίνει χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας έναντι του κορωνοϊού, διαμηνύουν κυβέρνηση και ειδικοί, μετά τις επιδημιολογικές εξάρσεις που παρατηρήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω του Πάσχα. «Άλλο η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και άλλο, τελείως διαφορετικό, η χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας. Πρέπει όλοι μας, εμβολιασμένοι και μη, να προσέχουμε. Το οφείλουμε τόσο στον εαυτό μας όσο και στους αγαπημένους μας», τόνισε χθες η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας,κατά την ενημέρωση της Παρασκευής για την πορεία της πανδημίας στην χώρα μας.Ήδη από την πρώτη μέρα ανοίγματος των, στο λιμάνι του Πειραιά είχαν σχηματιστεί ουρές από νωρίς το πρωί, καθώς αρκετοί ήταν οι Αθηναίοι οι οποίοι επιχείρησαν να μεταβούν σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς ενώ δεν έλειψαν και τα «παρατράγουδα» καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν επειδή δεν είχαν στην κατοχή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Οι επιβάτες πάντως που μερίμνησαν κρατώντας στο χέρι τοή τοεπιβιβάστηκαν στο πλοίο. Ο υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοίνωσε ότι η πληρότητα στα πλοία αυξάνεται. Έτσι, από χθες η πληρότητα είναι στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες.Η ίδια εικόνα, με πολίτες να επιχειρούν απόδραση από τις πόλεις αναμένεται και σήμερα, καθώς η πρόβλεψη του καιρού θέλει το σκηνικό να θυμίζει καλοκαίρι.Για τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά -με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα- είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του ο κάθε ταξιδιώτης να διαθέτει ένα από τα εξής:- πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση,- αρνητικό pcr test 72 ωρών,- rapid test 24 ωρών,- self test 24 ωρών,- βεβαίωση νόσησης, ισχύος 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης.Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Την ίδια ώρα ωστόσο, όσοι επιλέξουν να μεταβούν σε προορισμούς στην ενδοχώρα και μεταβούν οδικώς δεν υποχρεούνται να φέρουν κάποιο από τα παραπάνω, αντιθέτως συστήνεται η διενέργεια self test χωρίς να γίνεται έλεγχος επ αυτού στα διόδια.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, σε 38.795 ανέρχονται συνολικά τα οχήματα που εξήλθαν, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, των εθνικών οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, αντίστοιχα. Από την Ελευσίνα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξήλθαν 19.377 οχήματα και από τις Αφίδνες 19.418. Παράλληλα, από τα ίδια διόδια, εισήλθαν 11.243 οχήματα (Ελευσίνα) και 13.970 (Αφίδνες).Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε χθες, ο μέγιστος αριθμός επιβατών στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης είναι τα τρία άτομα, ενώ στα ταξί είναι δύο επιβάτες, εκτός του οδηγού. Άρα, συνολικά σε κάθε αυτοκίνητο θα μπορούν να βρίσκονται το πολύ μέχρι τρία άτομα, ενώ παραμένει η υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας.Εξαιρέσεις στον αριθμό επιβατών ανά αυτοκίνητο αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:Μεταφορά ανήλικων παιδιών που συνοδεύονται από τους γονείς τους.Ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν βοήθειας.Υπενθυμίζεται πως από χθες καταργήθηκαν τα SMS στο 13033 ενώ παράλληλα, επεκτάθηκε το ωράριο κυκλοφορίας έως τις 00:30. Την ίδια ώρα, απελευθερώθηκε το λιανεμπόριο που θα λειτουργεί χωρίς ραντεβού και γραπτό μήνυμα στο 13032. Ωστόσο, το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας, δηλαδή ένας πελάτης ανά 25 τ.μ., χωρίς πλέον το click-in-a shop ή το click away.Σημειώνεται επίσης ότι με ανεβασμένα τα ρολά θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ για τις επόμενες δύο Κυριακές του Μαΐου σύμφωνα με σχετική απόφαση της κυβέρνησης. Οι πολίτες, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και τις επόμενες Κυριακές (16 και 24 Μαΐου) τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους.Επίσης από τη Δευτέρα 17 Μαΐου επαναλειτουργούν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί , με τους εκπαιδευτικούς να υποχρεούνται να διενεργούν ένα self test την εβδομάδα.Την προσεχή Δευτέρα επιστρέφουν επίσης στη δια ζώσης λειτουργία και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για ατομικά μαθήματα, με αναλογία ένας μαθητής ανά έναν καθηγητή. Στην ίδια ημερομηνία ξεκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια.Στις 21 Μαΐου επιστρέφουν οι δια ζώσης πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με του εξής κανόνες:- Κενό χώρο (κενή θέση) ανά δύο καθήμενους και πληρότητα μέχρι 75%- Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος- Μη διεξαγωγή διαλείμματος κατά την προβολή- Υποχρεωτική ταξιθεσία- Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίουΣτις 28 Μαΐου η «σκυτάλη» παραδίδεται σε ζωντανές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους.Επίσης, από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα. Οι πληροφορίες πάντως θέλουν το θέμα να εξετάζεται ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστήμονες αναμένεται να εξετάσουν πρόταση από το υπουργείο Ανάπτυξης είτε για διεύρυνση του ορίου είτε για εξίσωση των δηλώσεων αυτών με την εστίαση. Σε περίπτωση που συμφωνήσουν θα μπορούσε το πλαίσιο να αλλάξει και να τεθούν επιπλέον ορόσημα αναφορικά με την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων στις δεξιώσεις τα οποία θα τίθενται σε ισχύ ανά δύο εβδομάδες.➢ Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.➢ Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test➢ ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο➢ Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests την εβδομάδα για τους εργαζόμενους➢ Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής➢ Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι εμβολιασμένο➢ Εστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70% της δυναμικότητας➢ Λούνα παρκ– εμποροπανηγύρεις κλπ / Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου εμπορίου➢ Παιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο➢ Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο»