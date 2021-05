Άνοιγμα τουρισμού: Δεκάδες πτήσεις έφτασαν σήμερα στα νησιά - Γέμισαν τα σοκάκια της Μυκόνου από επισκέπτες

To 2021 θα είναι χρονιά ανάκαμψης, τόνισε ο Χάρης Θεοχάρης - Η ασφάλεια και η ισχυροποίηση του brand της χώρας πρώτος στόχος - Τα «όπλα» και οι «πέντε ζώνες άμυνας» με τις οποίες ανοίγει φέτος ο τουρισμός



Μύκονος: Γέμισαν το σοκάκια



Από την άφιξη των τουριστών άρχισαν να γεμίσουν τα σοκάκια των νησιών. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που μετέδωσε το OPEN TV από τη Μύκονο



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cbdyhybbrnc1-sf)

Αξιοσημείωτη είναι και η κίνηση που παρατηρείται στη Σαντορίνη με τις εικόνες του ηλιοβασιλέματος να κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου από τους πρώτους επισκέπτες. Δείτε την ανταπόκριση της ΕΡΤ



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cbe1x1jy6rhl-se) Από την άφιξη των τουριστών άρχισαν να γεμίσουν τα σοκάκια των νησιών. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που μετέδωσε το OPEN TV από τη ΜύκονοΑξιοσημείωτη είναι και η κίνηση που παρατηρείται στη Σαντορίνη με τις εικόνες του ηλιοβασιλέματος να κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου από τους πρώτους επισκέπτες. Δείτε την ανταπόκριση της ΕΡΤ





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με ενθουσιασμό και... ανοιχτές αγκάλες υποδέχτηκαν σήμερα, τη δεύτερη ημέρα μετά την επανεκκίνηση του τουρισμού , τα αεροδρόμια της χώρας δεκάδες πτήσεις με τουρίστες που έσπευσαν να επισκεφθούν τη Ελλάδα στην έναρξη της τουριστικής σεζόν.Τόσο στις μεγάλες πόλεις, όσο και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου,από τις εικόνες επισκεπτών από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις που κατέφθαναν με... ανεβασμένη διάθεση, έτοιμοι να απολαύσουν τις διακοπές που στερήθηκαν όλη την προηγούμενη χρονιά λόγω τηςΟι πρώτες πτήσεις από το εξωτερικό άρχισαν να καταφθάνουν σήμερα το πρωί στο αεροδρομιο, με τους τουρίστες να έχουν προορισμό τα ελληνικά νησιά, αλλά και περιοχές της ενδοχώρας -κυρίως της Πελοποννήσου.Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε πτήση από το Παρίσι. «Έχω κάνει το τεστ και έχω εμβολιαστεί, είμαι αρκετά χαρούμενος που έρχομαι στην Ελλάδα μετά από αρκετό καιρό. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Αθηνα. Θα το απολαύσω» είπε στο protothema.gr ένας τουρίστας από τη, ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει. «Είμαστε χαρούμενοι που ερχόμαστε ξανά. Που ταξιδεύουμε στην Ελλάδα. Αισθάνομαι ασφαλής και αποφάσισα να ταξιδέψω κατευθείαν μαζί με την οικογένεια μου. Θα κάνουμε κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Δεν φοβόμαστε. Δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο, αλλά είμαστε αρνητικοί όλοι» είπε ακόμη ένας άνδρας από τη Γαλλία.Την πεποίθηση ότι η φετινή τουριστική σεζόν θα είναι πολύ καλύτερη από την περυσινή και ότι τα μέτρα προστασίας και πρόληψης κατά της πανδημίας που έχουν ληφθεί ειδικά για τις μετακινήσεις θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά, εξέφρασε από τα Χανιά ο Γενικός Γραμματέας τουΟ κ Φραγκάκης βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όπου λίγο μετά τις 6 προσγειώθηκε πτήση από την Κοπεγχάγη που μετέφερε στα Χανιά 110 Δανούς τουρίστες.Δείτε φωτογραφίες από το FlashnewsΗ επίσκεψη του ΓΓ του ΕΟΤ στο αεροδρόμιο Χανίων έγινε προκειμένου να δει από κοντά το επίπεδο προετοιμασίας του αερολιμένα με το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού.Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στους δημοσιογράφους, « ο ελληνικός τουρισμός άνοιξε, ο ελληνικός τουρισμός είναι εδώ, δυνατός , ισχυρός με ασφάλεια, αλλά και με την προσδοκία για μια σεζόν πολύ καλύτερη από την περυσινή».Ο κ Φραγκάκης αναφέρθηκε στην προσπάθεια των τελευταίων μηνών ώστε να υπάρξει όπως είπε, ένα πρακτικό και υλοποιήσιμο σχέδιο ανοίγματος του τουρισμού.Παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του και για τον τουρισμό κρουαζιέρας επισημαίνοντας ότι θα τονώσει την τουριστική κίνηση στα σημεία προορισμού όπως είναι και τα Χανιά.Όπως ανέφερε, «ξεκινάει σιγά - σιγά και η κρουαζιέρα. Με πρωτόκολλα υγειονομικά, πολύ προσεκτικά τηρώντας τα μέτρα, αλλά πάντα , με το καλό προϊόν της χώρας μας το οποίο αναβαθμίζομαι ώστε να φθάσουμε στο αφήγημα της επόμενης μέρας του ελληνικού τουρισμού, γιατί μετά την πανδημία τα πάντα θα αλλάξουν στον τουρισμό».Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα καμπάνια του Οργανισμού με κεντρικό σύνθημα «Ότι έχεις ανάγκη είναι η Ελλάδα».Ωστόσο όπως επεσήμανε, «το ζητούμενο είναι με ασφάλεια, με πρωτόκολλα, με καλή καμπάνια και με ενίσχυση της εικόνας μας στην καθημερινότητα να κεφαλοποιήσουμε αυτήν την παρακαταθήκη που έτσι και αλλιώς την έχουμε κερδίσει από πέρυσι».Μετά και το άνοιγμα του τουρισμού, αυξάνονται σταδιακά και οι πτήσεις εξωτερικού προς το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων.Αύριο Κυριακή αναμένονται 9 πτήσεις, από Ελσίνκι, Βαρσοβία, Φρανκφούρτη, Στοκχόλμη, Βερολίνο, Παρίσι και Μέμινγκεν.Ισχυροποίηση του «Brand» της Ελλάδας προσδοκά η πολιτική ηγεσία του τουρισμού και την εφετινή τουριστική περίοδο, όπως εξηγεί σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Τουρισμού, με αφορμή την εκκίνηση του τουρισμού για το 2021. «Όπως η Ελλάδα πέρυσι τα κατάφερε και κέρδισε το "υγειονομικό στοίχημα" με την ασφαλή διανομή των επισκεπτών της, κάτι που αναγνωρίστηκε διεθνώς, έτσι και φέτος η Ελλάδα θα ποντάρει σε αυτό». «Το Brand της χώρας» εξήγησε ο υπουργός «ισχυροποιείται όταν μπορεί να έλθει κάποιος στην Ελλάδα με καθαρούς κανόνες που δεν αλλάζουν και όταν έρχεται διαπιστώνει ότι όλα λειτουργούν άψογα και γυρίζει στην πατρίδα του ασφαλής».Ο ελληνικός τουρισμός, πουκαι όλοι μαζί, φορείς και Πολιτεία, ελπίζουν να έχει «ούριο άνεμο» στο εφετινό του ταξίδι. «, υγειονομική προσοχή αλλά και με επαγγελματισμό, αισιοδοξία και θέληση, προκειμένου να υποδεχτούμε τους επισκέπτες» σημειώνει ο κ. Θεοχάρης, υπενθυμίζοντας ότι «η Ελλάδα προσφέρει αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. Στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς, στο δρόμο για μια κανονικότητα». Μάλιστα υπενθύμισε και το εφετινό κεντρικό μότο του ελληνικού τουρισμού που είναι «All You Want is Greece». Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι την επικοινωνιακή καμπάνια της Ελλάδας στις αγορές του κόσμου, πλαισιώνουνπου ήδη είναι στον αέρα του διαδικτύου.Δείτε φωτογραφίες από τις ετοιμασίες στη Σαντορίνη:Αναφορικά με τους ποσοτικούς στόχους της εφετινής περιόδου, ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι θα είναι ευχαριστημένος, όχι με τα νούμερα που θα πετύχει η Ελλάδα, αλλά με τηνσε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση εκτίμησε ότι η χρονιά μπορεί να είναι και σημαντικά καλύτερη από πέρυσι. Με γνώμονα την αύξηση των τουριστικών ροών σε σχέση με πέρυσι, ο υπουργός Τουρισμού εστίασε στο πρωτόγνωρο, όπως χαρακτηρίστηκε,τονίζοντας ότι μόνο στην Αγγλία είναι 13 τα προγράμματα συνδιαφήμισης της Ελλάδας με αεροπορικές εταιρίες και οργανωτές ταξιδίων (tour οperatotrs). Την ίδια στιγμή αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν σε κάθε χώρα - αγορά ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα συνδιαφήμισης που τρέχει εφέτος ο, εξήγησε ο υπουργός, επιβραβεύει αυτούς που επιλέγουν - στηρίζουν την χώρα μας για να συνεργαστούν. Σε κάθε περίπτωση είναι σε πλήρη εξέλιξη η τουριστική διπλωματία και την εφετινή περίοδο, με τον κ. Θεοχάρη να εκφράζει την αισιοδοξία του για τις τουριστικές ροές από τις σημαντικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Αναφερόμενος στο πρόσφατο του ταξίδι στην Γερμανία, σημείωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι η Ελλάδα θα είναι ανάμεσα στις 3 - 4 χώρες που θα βγουν ισχυρές στο τέλος της σεζόν.Αν και, λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων στα αεροδρόμια του Ν. Αιγαίου έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται διεθνείς αφίξεις από τις 13 Μαΐου, επισήμως, στο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, σήμερα, Σάββατο 15 Μαΐου, τα αεροδρόμια του Ν. Αιγαίου υποδέχονται 32 διεθνείς πτήσεις.Περισσότερες πτήσεις από περισσότερες χώρες υποδέχεται σήμερα η, αφού φθάνουν στο νησί 16 αεροπλάνα από την Στοκχόλμη και το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το Βίλνιους της Λιθουανίας, τις Βρυξέλλες (Βέλγιο), τη Ζυρίχη (Ελβετία), τη Ρίγα της Λετονίας, ενώ την «τιμητική» της έχει η Γερμανία για το νησί των Ιπποτών με εννέα πτήσεις από Βερολίνο, Στουτγκάρδη, Μόναχο, Ντίσελντορφ, Αννόβερο, Λειψία και Φρανκφούρτη.Δυναμικό άνοιγμα κάνει σήμερα και η, αφού στο διεθνές αεροδρόμιο της φθάνουν 11 διεθνείς πτήσεις από το Ντίσελντορφ, το Αννόβερο, το Μόναχο και την Φρανκφούρτη της Γερμανίας, από τη Ζυρίχη (Ελβετία), τη Βαρσοβία και το Κατοβίτσε της Πολωνίας, την Πράγα (Τσεχία) και από τις πόλεις Λιλ και Ντοβίλ της Γαλλίας.υποδέχεται σήμερα τρεις πτήσεις από Ντόχα, Ζυρίχη και Γενεύη και η Σαντορίνη δύο από Παρίσι και Φρανκφούρτη.άρχισε να υποδέχεται ήδη από εχθές τους πρώτους της επισκέπτες, που σε συνθήκες πανδημίας επέλεξαν να κάνουν τις διακοπές τους με το άνοιγμα κιόλας του τουρισμού. Η πρώτη πτήση τσάρτερ προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου» που προερχόταν από το Αννόβερο με 183 επιβάτες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα αναμένονται 14 πτήσεις, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο τετραήμερο στο νησί θα έχουν φτάσει οι πρώτοι δέκα χιλιάδες επισκέπτες από χώρες όπως Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Ελβετία, Γαλλία και Βέλγιο.Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, μέχρι αυτή την ώρα έχει ανοίξει ένα ποσοστό 10-15% των ξενοδοχείων του Ηρακλείου, ενώ στο Λασίθι σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων Μανώλη Βαρκαράκη μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεταινα έχουν ανοίξει τις πύλες τους όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες. «Γίνεται μια προσπάθεια μέσω μιας σειράς από διαφημιστικές καμπάνιες σε χώρες της Ε.Ε , να παραμείνει για τουρισμό στις χώρες αυτές, ο κόσμος που θα ήθελε να ταξιδέψει. Δε γνωρίζω πόση απήχηση θα έχει αυτό, αλλά εκτιμώ ότι ένα μεγάλο μέρος των παραδοσιακών μας επισκεπτών, θα έρθουν και φέτος στην Κρήτη», σημείωσε ο κ. Βαρκαράκης.Με οχτώ πτήσεις από το εξωτερικό υποδέχτηκε το άνοιγμα του τουρισμού σήμερα η. Συνολικά σήμερα Σάββατο, 15 Μαΐου αναμένονταν τέσσερις πτήσεις από τη Γερμανία, μία από το Άμστερνταμ, μία από το Λουξεμβούργο, μία από τη Ζυρίχη, και μία από το Πόζναν της Πολωνίας.Αξίζει να σημειωθεί ότι, εναντι του περυσινού ανοίγματος της τουριστικής περιόδου την 1η Ιουλίου του 2020, οι πτήσεις που έφτασαν σήμερα στο νησί είναιΕξάλλου χθες, με τοπικά εδέσματα και παραδοσιακές φορεσιές υποδέχθηκαν το απόγευμα, την πτήση από τις Βρυξέλλες, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Άφρας.Το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα στις σελίδες του γερμανικού Τύπου και σήμερα. Η Tagesspiegel του Βερολίνου αναφέρει: «Η Ελλάδα ανοίγει για τους τουρίστες και προσελκύει κόσμο χάρη στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού». Σε άλλο σημείου του άρθρου η εφημερίδα σημειώνει: «Η τουριστική σεζόν θα ξεκινήσει επίσημα στην Ελλάδα το Σάββατο. Οι εστιάτορες, οι ξενοδόχοι και οι καταστηματάρχες περιμένουν με ελπίδα αλλά και φόβο. Επίσης, λόγω της έναρξης της σεζόν, αυξάνεται ο αριθμός των εμβολιασμένων στους προορισμούς διακοπών ώστε να προσελκύσουν τουρίστες σε νησιά χωρίς Covid-19».Τέλος, το Spiegel παρατηρεί για το ίδιο θέμα σε συνάρτηση με τους εμβολιασμούς στα νησιά: «Περίπου 5000 άτομα ζουν στη Μήλο, περίπου 300 εμβολιάζονται κάθε μέρα. Έως τα μέσα Ιουνίου θα πρέπει να είναι εμβολιασμένο περισσότερο από το 90% του πληθυσμού. Άλλα νησιά κάνουν παρόμοιες προγνώσεις και έχουν ολοκληρώσει ακόμη και τα προγράμματα εμβολιασμού τους ακόμη νωρίτερα, αναφέρουν τα ελληνικά ΜΜΕ. Οι μόνες εξαιρέσεις στο πρόγραμμα είναι μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη με περίπου 600.000 κατοίκους - εκεί, όπως και στην ηπειρωτική χώρα, δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με την ηλικία και σε υποκείμενα νοσήματα».Σε εξέλιξη βρίσκονται,ενέργειες από κυβερνητικά στελέχη ώστε τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανοίξει το συνοριακό σημείο της Νυμφαίας και να διευκολυνθεί και από αυτό το σημείο η διέλευση όλων όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα.Σημειώνεται δε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί με τους ενδεδειγμένους κανόνες και τους κατάλληλους ελέγχους ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα ενώ διευκρινίζεται πως για την επίτευξη της απόφασης, όπως επισημαίνουν σε δημόσιες αναρτήσεις τους, κυβερνητικά στελέχη το θέμα συντόνισε το Πρωθυπουργικό γραφείο υπό τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Από χθες είχε προκληθεί αναστάτωση στην κοινωνία της Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής από την απόφαση να κλείσει ο συνοριακός σταθμός της Νυμφαίας, για τη διέλευση των τουριστών λόγω έλλειψης υποδομών για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ.«Η Νυμφαία θα ανοίξει για τον τουρισμό μας είτε το θέλουν, είτε όχι κάποιοι. Με την επιμονή μας θα νικήσουμε την αναποτελεσματικότητα κάποιων τοπικών παραγόντων που αδράνησαν και κάποιων κεντρικών παραγόντων που αδιαφόρησαν.Ευχαριστώ από καρδιάς για την συμπαράσταση και την ανταπόκριση τους τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και τον Διευθυντή του Γρηγόρη Δημητριάδη καθώς και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου που στήριξαν την προσπάθεια μας να ανοίξει για τον Τουρισμό της Αν. Μακεδονίας και Θράκης ο Συνοριακός Σταθμός της Νυμφαίας με τους κατάλληλους υγειονομικούς ελέγχους».Σε νεότερη ανάρτησή του ο κ. Στυλιανίδης σημειώνει ότι ο Στρατηγός της Αστυνομίας Π. Συριτούδης τον ενημέρωσε ότι ήδη:1. Προχωρά η ηλεκτρική σύνδεση του isobox και ο φωτισμός του σημείου.2. Θα τοποθετηθεί δεύτερο isobox από την αστυνομία.3. Θα εγκατασταθούν σκίαστρα και φράχτης από το στρατό και θα διαπλατυνθεί το πάρκινγκ από το στρατό.4. Θα εγκατασταθεί γεννήτρια για έκτακτες ανάγκες από το στρατό.5. Θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες από τα Επιμελητήρια.6. Θα προχωρήσει η σύνδεση του νερού.7. Τοποθετούνται Αστυνομικοί που έχουν ήδη προμηθευτεί με iPad για τους ηλεκτρονικούς ελέγχους των πιστοποιητικών και ενισχύεται η προσβασιμότητα του 4G8. Διαγραμμίζεται ο χώρος ώστε ο δειγματοληπτικός έλεγχος να μη δημιουργεί περιττές καθυστερήσεις.«Είμαστε σε απόλυτο συντονισμό, ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία για την περιοχή μας να αξιοποιήσουμε το τουριστικό ρεύμα από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ροδόπη. Η ιστορία αυτή ελπίζω να είναι πολιτικά διδακτική για κάποιους, διότι η πολιτική για τον τόπο δεν ασκείται ούτε με φωτογραφίες, ούτε μόνο με δελτία τύπου αλλά με υπεύθυνη δουλειά, με συντονισμό και συνεργασία για την παραγωγή αποτελεσμάτων», αναφέρει ο κ. Στυλιανίδης.«Η Νυμφαία τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει για να υποδεχτεί εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που προέκυψε σήμερα τα ξημερώματα μετά τις συντονισμένες ενέργειες που κάναμε μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο και το Βουλευτή Π.Ε. Ροδόπης και τέως υπουργό κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας και καταφέραμε να πετύχουμε κάτι που χθες το απόγευμα φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο. Καθοριστική σε αυτή την επιτυχία ήταν η συμβολή του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Δημητριάδη και φυσικά του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Λευτέρη Οικονόμου και του Προέδρου του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα. Θα παρακολουθώ την πορεία των απαραίτητων έργων υποδομής, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να ανοίξει ο μεθοριακός σταθμός».Mε ισχύ από τις 14 Μαΐου έως τις 24 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, τέθηκε σε εφαρμογή η επιβολή του μέτρου απαγόρευσης εισόδου των υπηκόων τρίτων κρατών, (δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν), σύμφωνα με νέα NOTAM της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.Ειδικότερα, η αεροπορική οδηγία (notam) προβλέπει:- Απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται και οι επιβάτες μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 21 χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη.- Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα, πριν από την άφιξή τους στη χώρα.Προϋπόθεση εισόδου, είναι για τους ταξιδιώτες προς Ελλάδα: α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και ναπροσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους, ήβ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ήγ) εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα πρέπει να φέρουν βεβαίωση νόσησης ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.Το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού ουσιαστικά σημαίνει τηγια τα μη ουσιώδη ταξίδια κατά την άφιξη στην Ελλάδα και αυτό επεκτείνεται πλέον σε ακόμη 10 χώρες, πέραν των χωρών που έχουν ήδη ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, μέσα στον Απρίλιο, για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις επιπλέον χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ισραήλ κ.τ.λ.. Συνολικά λοιπόν η μη υποχρέωση καραντίνας με την άφιξη στην Ελλάδα, θα αφορά σε αυτή τη φάση τους επισκέπτες συνολικά από πάνω από 55 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές απ’ όπου προέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων επισκεπτών της χώρας μας.Ο ελληνικός τουρισμός άνοιξε με ένα σχέδιο προστασίας της υγειονομικής ασφάλειας όλων όσοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών με τον κ. Θεοχάρη να δηλώνει πριν από 2 μέρες ότι το σχέδιο είναι «ολοκληρωμένο, τεχνολογικά προηγμένο και δοκιμασμένο, τις οποίες βελτιώνουμε, σε επιμέρους λεπτομέρειες διαρκώς», ενώ όπως τόνισε ο ίδιος «δε θα διστάσουμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις αναλογα με το πώς θα εξελίσσονται τα δεδομένα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τοπικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις. «Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί είναι αυτό της τήρησης των υγειονομικών κανόνων σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ να μεγιστοποιήσουμε την ευκαιρία, ωστόσο δε θα διστάσουμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις αν χρειαστεί».Οσον αφορά τις πέντε γραμμές άμυνας αυτές είναι οι εξής:1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα που περιλαμβάνει συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση, πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR test έως και 72 ώρες πριν, πιστοποιητικό ανάρρωσης, ενεργοποίηση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού από τις αρχές Ιουνίου.2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας επί τη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020.4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό5. Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένωνΕν τω μεταξύ μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤδήλωσε ότι ήδη το στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας του ελληνικού τουρισμού, ύψους 22,9 εκατ. ευρώ, τρέχει στις διεθνείς αγορές. Μάλιστα ο κ. Φραγκάκης εκφράζει την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα έχει τις προοπτικές να πετύχει μια σεζόν πολύ καλύτερη από πέρυσι και εστιάζει στις δράσεις του ΕΟΤ ώστε το νέο αφήγημα του ελληνικού τουρισμού, να βρει ανταπόκριση στο διεθνές κοινό.Με σύνθημα το, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως ένας προορισμός που δεν είναι μόνο «ήλιος και θάλασσα», αλλά ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον επισκέπτη. Όλη η χώρα είναι ένας εν δυνάμει τουριστικός προορισμός για διακοπές όλο το χρόνο, αναφέρει ο κ. Φραγκάκης.Ο ΕΟΤ έχει εκπονήσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής του ελληνικού τουρισμού σημειώνει ο κ. Φραγκάκης και αναφέρει ότι το μισό περίπου κονδύλι από τα 22,9 εκατ. ευρώ, διοχετεύεται σε καμπάνια συνδιαφήμισης με 18 αεροπορικές εταιρίες και 78 οργανωτές ταξιδίων της Ευρώπης (tour operators) και τα υπόλοιπα 12 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν σε δαπάνες προβολής, μέσω των εργαλείων του διαδικτύου (κοινωνικά δίκτυα κλπ). Η καμπάνια προβολής και επικοινωνίας αφορά την Ευρώπη και την Αμερική, με τις προσδοκίες να διαγράφονται σημαντικές από τις, όπως εξήγησε ο κ. Φραγκάκης, αφού ήδη υπάρχουν 7 πτήσεις προγραμματισμένες ανά εβδομάδα προς Ελλάδα. Το εν λόγω επικοινωνιακό πρόγραμμα διαθέτει ευελιξία, (Budget allocation), ώστε αν χρειαστεί να μετατεθούν πόροι και κονδύλια από μια αγορά σε άλλη αυτό να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά.O γενικός γραμματέας του ΕΟΤ αποκάλυψε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι γίνονται συζητήσεις με την TUI (τον μεγαλύτερο οργανωτή ταξιδίων παγκοσμίως), για μία μεγάλη συμφωνία συνδιαφήμισης και για φέτος το καλοκαίρι, με στόχο αυτή να τρέξει και μέχρι τον Νοέμβριο, αν πάνε όλα καλά με την πανδημία. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος της εφετινής περιόδου είναι η επιμήκυνση της και ο κ. Φραγκάκης εκτιμά ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί έως και τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς και η συμφωνία με την TUI, αυτόν τον στόχο θα εξυπηρετήσει. Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι επισκέπτες της Ελλάδας, από τις αγορές του εξωτερικού,θα πρέπει να γνωρίζουν το πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα, που απαιτεί:α. Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρησηβ. Πιστοποιητικό εμβολιασμούγ. PCR test έως και 72 ώρες πρινδ. Πιστοποιητικό ανάρρωσηςε. Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06«Στην Ελλάδα έχουμε πλέον το καλύτερο τουριστικό προϊόν της Ευρώπης» τονίζει σε δήλωση της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μάρι Δασκαλαντωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel, επ' ευκαιρία του ανοίγματος της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλα σημειώνει ότι «ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας έχουν εργαστεί πιο σκληρά από ποτέ, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ασφαλή διακίνηση των πολιτών και τις διακοπές τους. Η Γερμανία μας εμπιστεύτηκε και ξεκίνησε με δύναμη με πτήσεις από πολλά αεροδρόμια. Οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης: Βέλγιο, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ελβετία κ.ά. το ίδιο, και τους ευχαριστούμε. Έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας στη Ρωσία κι ελπίζουμε στη βούληση των κυβερνήσεων, ώστε να ξεκλειδώσει η τρίτη πιο σημαντική αγορά για τη χώρα μας» , αναφέρει στη δήλωση της η Μάρι Δασκαλαντωνάκη.Η Grecotel, όπως τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel, ανοίγει 25 ξενοδοχεία της έως τις 30 Ιουνίου σε Σούνιο, Μύκονο, Κρήτη, Κέρκυρα, Πελοπόννησο, Κω, Ρόδο και ηπειρωτική Ελλάδα με προνομιακές προτάσεις διακοπών και λειτουργία «Stay Safe Protocol» για ασφαλές κι ελεύθερο καλοκαίρι».