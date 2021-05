Τουρισμός: Η Ελλάδα «άνοιξε» - Αυξημένη ζήτηση για βίλες και Airbnb - Τι λένε ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ισχυρό χτύπημα της πανδημίας στη «βαριά» βιομηχανία της χώρας μας, πλήγωσε πολύ βαριά τον τουρισμό και για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι του κλάδου δεν μιλούν για «ακόμη ένα ελληνικό καλοκαίρι» αλλά για ένα μεγάλο στοίχημα ή μια πρόκληση καλύτερα.«Είναι πια γεγονός: "Ανοίγουμε πανιά"., επαναφέρουμε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο, ως τόπο ταυτόσημο με την φιλοξενία και την ασφάλεια. Και με την παρουσία μας σήμερα εδώ, σε μια εξαιρετική τουριστική μονάδα, με θέα τη διαχρονικότητα της Ελλάδας τιμάμε τις προσπάθειες και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες όλων, όσοι εργάζονται στη τουριστική βιομηχανία του τόπου», δήλωσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός Τουρισμούστην ειδική εκδήλωση για το άνοιγμα του τουρισμού και την παρουσίαση της φετινής καμπάνιας του ΕΟΤ με τίτλο «Ανοίγουμε Πανιά! - Ελληνικός Τουισμός 2021 Με Ασφάλεια!».Σύμφωνα μάλιστα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στόχος για το 2021 είναι να επιτευχθεί ο αριθμητικός στόχος τουτου 2019 κάτι που μεταφράζεται σε. Ποια είναι όμως η άποψη των ειδικών του κλάδου; Όλα εξαρτώνται από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Κατά πόσο δηλαδή η Ελλάδα θα είναι πράσινη και όχι πορτοκαλί ή κόκκινη. Και μπορεί από χθες νααπό νομό σε νομό με χιλιάδες Αθηναίους να πήραν πλοία και αυτοκίνητα, αλλά στην βιομηχανία του τουρισμού αναφερόμαστε στους ξένους που θα έρθουν. Και αυτό θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τα. Γιατί ο τουρισμός όπως τονίζουν στοάνθρωποι της αγοράς είναι ένα «παιχνίδι» σύγκρισης με άλλες χώρες ανταγωνιστικές στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Τουρκία.«Αυτό το καλοκαίρι μπορούμε να το ονομάσουμε το καλοκαίρι του last second. Δεν θα είναι μια σεζόν απλά «last minute» όπως στα χρόνια των μνημονίων. Θα είναι ακόμη σκληρότερα τα πράγματα», λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ),μιλώντας στο protothema.gr και εξηγεί: «Αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις είναι ελάχιστες με κάποιες να αφορούν τα περυσινά voucher και κάποιες μεμονωμένες. Αυτά έχουμε για το επόμενο μικρό διάστημα. Το αν έχουμε 5% πληρότητα στα 10.000 ξενοδοχεία που εκτιμούμε ότι θα ανοίξουν μέχρι τέλος Ιουνίου δεν μας λέει τίποτε.. Δεν υπάρχουν κρατήσεις όσο δεν έχουμε πράσινο στην επιδημιολογική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η αγωνία του κλάδου είναι σε δυο πράγματα. Πρώτον τι θα γίνει μετά από 15 ημέρες που θα έρθουν τα στοιχεία για την επιδημιολογική κατάσταση τώρα που άνοιξαν και οι μετακινήσεις και άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι. Από αυτά τα στοιχεία θα μπορούμε να κάνουμε αργότερα στις αρχές Ιουνίου δηλαδή μια πρώτη εκτίμηση. Εμείς ως πανελλήνια ομοσπονδία ξενοδόχων δεν συγκρίνουμε το 2019Αν είμαστε θα έχουμε κερδίσει. Πέρυσι άνοιξαν 5.500 ξενοδοχεία από τα 10.000. Αν η εικόνα της χώρας είναι καλή επιδημιολογικά και έχουμε ξεκάθαρους κανόνες και πρωτόκολλα τότε πιστεύουμε ότι θα δουλέψουμε Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με τις τιμές των ξενοδοχείων να είναι ίδιες με το 2019. Όσο πιο γρήγορα γίνει ο εμβολιασμός σε όσους περισσότερους γίνεται, σε συνδυασμό με την ατομική ευθύνη στην τήρηση των μέτρων προστασίας αυτά τα δυο αποτελούν μονόδρομο ώστε η χώρα ολόκληρη ως προορισμός να ανάψει. Το πέτυχε ήδη η Πορτογαλία, μπορούμε να το επιτύχουμε και εμείς. Αυτή της στιγμή μιλάμε για σεζόν που δεν θα είναι απλά "last minute" όπως στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Θα είναι ακόμη σκληρότερα τα πράγματα. Μιλάμε στην ουσία για "last second"».Σύμφωνα με τον κ. Τάσιοέναντι άλλων χωρών- ανταγωνιστών στη Μεσόγειο τόσο καλύτερα θα τα πάει στον τομέα των κρατήσεων από το εξωτερικό.Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Πρακτόρων κ.επισήμανε στο protothema.gr ότι: «Η επιθυμία του κλάδου είναι να εμβολιαστούν όσο πιο πολλοί γίνεται. Γιατί αυτό θα φέρει επιδημιολογική εξέλιξη για να πρασινίσει η Ελλάδα και κατ’έπεκταση και ο τουρισμός. Επίσης, πολύ σημαντικό, ξεκάθαρα πρωτόκολλα και κανονισμοί που θα ισχύσουν για όλο το χρονικό διάστημα και δεν θα αλλάζουν κάθε δεκαπέντε ημέρες. Βέβαια πάντα εφόσον δεν γίνει κάτι τραγικό, όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση. Με βάση τα παραπάνω περιμένουμε ανάλογα με την πρόοδο των εμβολιασμών και τα υγειονομικά δεδομένα της χώρας να πείσουμε τους ξένους ότι η Ελλάδα πρασινίζει και μόνο έτσι μπορούμε να αναμένουμε κίνηση για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ήδη υπάρχουν κάποιες κρατήσεις από πέρυσι, αλλά εμείς θέλουμε και νέους τουρίστες και όλα θα εξαρτηθούν από αυτά που σας είπα».Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων κ.εξήγησε, μιλώντας στο protothema.gr ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στις βίλες και ακίνητα Airbnb αλλά αυτή η κίνηση αφορά τα αιτήματα (request) και όχι τις ολοκληρωμένες κρατήσεις. «Έχουμε μια αύξηση στα request που φθάνουν τα επίπεδα του 2019. Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις από Ρωσία, Αμερική και Ισραήλ και αφορούν τους μήνες Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο αλλά ακόμη είναι πρόωρο για να πούμε πως θα πάει όλο το καλοκαίρι.σε νησιά όπως Σίφνος, Σέριφος και Κύθηρα που δεν ήταν στην πρώτη ζήτηση, όπως Μύκονο, Σαντορίνη, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον αλλά όπως σας είπα δεν έχουμε ακόμη ολοκληρωμένες κρατήσεις και σε Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Μαγνησία. Για το πως θα πάει η σεζόν θα το δούμε αρχές Ιουνίου. Πάντως η χώρα μας είναι από τις πιο φθηνές και με καλύτερα ακίνητα απ’ότι άλλες χώρες γιατί ο Έλληνας προσέχει το ακίνητό του. Έτσι ένα σπίτι χωρητικότητας 6 ατόμων σε νησί με πισίνα μπορεί να ξεκινήσει από 120 ευρώ την ημέρα, ενώ σε άλλες χώρες οι τιμές για όχι τέτοιου είδους σπίτια είναι διπλάσιες και τριπλάσιες πολλές φορές».Σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου τα καλά επιδημιολογικά δεδομένα και η καλή τουριστική διπλωματία θα βοηθήσουν, ώστε η σεζόν από Ιούλιο έως και Οκτώβριο να φέρουν ζήτηση και τις αναγκαίες πληρότητες.