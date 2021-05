Άρση lockdown: Πρώτο Σάββατο «ελευθερίας» με ψώνια, βόλτες και «αποδράσεις» από τις πόλεις (Φωτογραφίες, βίντεο)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cbe0w1bby3dt-se)

Με «αέρα ελευθερίας» ξεχύθηκαν σήμερα οι πολίτες σε, εστιατόρια και παραλίες, αφού η μη υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033 και το 13032 που ισχύει από εχθές τους αύξησε την όρεξη για βόλτες και μετακινήσεις. Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα στοκαι άλλων ελληνικών πόλεων, με τον κόσμο να βγαίνει να κάνει τα ψώνια του ή απλά να απολαύσει τη βόλτα του και τη λιακάδα.Στηνεπικράτησε το αδιαχώρητο και έξω από τα καταστήματα σχηματίστηκαν ουρές, αφού συνεχίζει να ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη ανά 25 τμ, χωρίς φυσικά click-in-a shop ή click away.Έντονη κίνηση σημειώθηκε και σε εμπορικά καταστήματα τηςκαι άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι ο καιρός ήταν πιο συννεφιασμένος. Οι καφετέριες στην παραλία της Θεσσαλονίκης ήταν γεμάτες, με πλήθος κόσμου να απολαμβάνει τη βόλτα του, τηρώντας (σε μεγάλο ποσοστό) τα μέτρα ασφαλείας.Υπενθυμίζεται ότι εχθές,απελευθερώθηκαν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, καταργήθηκαν click away και click inside ενώ διευρύνθηκε το ωράριο κατά το οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία έως τις 00:30.Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ήταν αυξημένη από τις πρώτες πρωινές ώρες με τους επιβάτες να αναχωρούν με προορισμό τα νησιά της χώρας ακολουθώντας τα μέτρα που πρέπει να τηρούν. «Πηγαίνουμε στον Πόρο για Σαββατοκύριακο όλη η οικογένεια, θα μείνουμε σε φίλους και το κάνουμε περισσότερο για να χαρούν και να παίξουν τα παιδιά μας», είπαν στο protothema.gr.«Ήταν μεγάλο το διάστημα που μείναμε κλεισμένοι στο σπίτι μακριά από τους δικούς μας ανθρώπους και τώρα πηγαίνω στην αδερφή μου στην Αίγινα και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ήρθε η ώρα να ταξιδέψω.», επισήμανε ένας άλλος πολίτης.Ήδη από την πρώτη μέρα ανοίγματος των, στο λιμάνι του Πειραιά είχαν σχηματιστεί ουρές από νωρίς το πρωί, καθώς αρκετοί ήταν οι Αθηναίοι οι οποίοι επιχείρησαν να μεταβούν σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς ενώ δεν έλειψαν και τακαθώς αρκετοί ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν επειδή δεν είχαν στην κατοχή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι επιβάτες πάντως που μερίμνησαν κρατώντας στο χέρι το αρνητικό pcr ή το αποτέλεσμα του Self test επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Ο υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοίνωσε ότι η πληρότητα στα πλοία αυξάνεται. Έτσι, από χθες η πληρότητα είναι στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες.Η ίδια εικόνα, με πολίτες να επιχειρούν απόδραση από τις πόλεις επικράτησε και σήμερα, με τον καιρό να θυμίζει καλοκαίρι.Υπενθυμίζεται ότι για τις μετακινήσεις προς τα νησιά -με εξαίρεση τη- είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του ο κάθε ταξιδιώτης να διαθέτει ένα από τα εξής:- πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση,- αρνητικό pcr test 72 ωρών,- rapid test 24 ωρών,- self test 24 ωρών,- βεβαίωση νόσησης, ισχύος 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης.Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση στατο τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής έως την ίδια ώρα σήμερα πρωί, συνολικά εξήλθαν : 33.998 από την Ελευσίνα και 31.387 από τις Αφίδνες.Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο, εισήλθαν από τα συγκεκριμένα σημεία των δύο εθνικών οδών, συνολικά 39.770 οχήματα: Τα 18.120 από τα διόδια Ελευσίνας και τα 21.650 από των Αφιδνών. Πριν από μια εβδομάδα εξήλθαν συνολικά 36.267 οχήματα, τα 17.270 από την Ελευσίνα και τα 18.997 από τις Αφίδνες. Εισήλθαν, από τα ίδια σημεία, 34.662 οχήματα, τα 15.300 από Ελευσίνα και τα 19.362 από Αφίδνες.Αυξημένη ήταν από το πρωί του Σαββάτουπρος, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων, χωρίς, όμως, να δημιουργούνται προβλήματα.Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης,, το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, πολλοί Θεσσαλονικείς επέλεξαν να πάνε στην Χαλκιδική, πιθανόν για να κάνουν δουλειές στα εξοχικά τους σπίτια, ενώ ο συννεφιασμένος καιρός κράτησε κάποιους στα σπίτια τους.«Υπάρχει πνεύμα χαράς και διάθεση για εκδρομή, ο κόσμος το έχει ανάγκη», τόνισε ο κ. Γέρμανος και πρόσθεσε ότι οι άντρες της Τροχαίας βρίσκονται στον δρόμο για να διευκολύνουν την κίνηση. Μικρότερη είναι η κίνηση προς Καβάλα και Κατερίνη, ενώ χθες 15.274 οχήματα πέρασαν από τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Αθήνα και 13.778 με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.