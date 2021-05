Μετακινήσεις - Η πρώτη μεγάλη έξοδος: Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά - Δείτε εικόνες και βίντεο

Καταργείται η αποστολή μηνύματος στους αριθμούς 13032 και 13033.

Παρατείνεται η κυκλοφορία έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Ανοίγουν τα μουσεία.

Ανοίγει ο τουρισμός.

Ανοίγουν τα καζίνο.

Ανοίγουν τα γραφεία συνοικεσίων.

➢ Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο»





Από τις 10 το πρωί έχουν ξεκινήσει τα πρώτα δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την, με τους ταξιδιώτες να τονίζουν πως «». Τα μέτρα, βάσει των όσων ανακοινώθηκαν, πρόκειται να είναι αρκετά αυστηρά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες και στα βίντεο τουπολλοί είναι εκείνοι που άρπαξαν την ευκαιρία και αποφάσισαν να ταξιδέψουν είτε κοντά στις οικογένειές τους σταείτε στα εξοχικά τους μετά από αρκετούς μήνες.«Αποφάσισα να πάω στο σπίτι μου στην Αίγινα. Έχω να ταξιδέψω εκεί πολύ καιρό και είναι μία καλή ευκαιρία. Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο μετά από καιρό. Έχω κάνει το εμβόλιο και μέσα στο πλοίο θα φοράω κανονικά τη μάσκα μου και θα κάθομαι μακριά από άλλους», είπε μία κυρία στοέξω από το πλοίο που έφυγε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για το κοντινό νησί.«Θα ταξιδέψω με την οικογένεια για δύο μέρες. Είναι κάτι που περιμέναμε. Εγώ έχω κάνει το. Η σύζυγός μου όχι. Θέλουμε να ξεκουραστούμε ακόμη και αυτές τις τρεις ημέρες», είπε ένας κύριος που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο ίδιο πλοίο.Την εμφάνισή τους έκαναν μετά από αρκετό καιρό στο λιμάνι του Πειραιά και ορισμένοι. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών δηλώνουν αισιόδοξοι ενόψει της τουριστικής σεζόν που ευελπιστούν η κίνηση να «», τονίζοντας πως καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού αναμένεται να τηρηθούν, με αυστηρότητα όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, από σήμερα, όποιος θέλει να ταξιδέψει προς και από τα ελληνικά νησιά, με εξαίρεση τη, τηνκαι τη, είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει μαζί με το εισιτήριό του να διαθέτει, 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών (εναλλακτικά rapid test ή self test 24 ωρών), ή διαφορετικά να υπάρχει μία βεβαίωση νόσησης 2 ως 9 μήνες μετά από αυτή.Ο υπουργός Ναυτιλίαςανακοίνωσε την αύξηση της πληρότητας στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πληρώματα και επιβάτες τηρούν τους κανόνες, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού, προκειμένου όπως «είπε το ταξίδι τους να είναι όχι μόνο ευχάριστο αλλά και ασφαλές».

Την ίδια ώρα ελεύθερες είναι και οιπρος την ενδοχώρα χωρίς κανέναν περιορισμό ή έλεγχο. Μόνη σύσταση που έχει γίνει από τους ειδικούς είναι η διενέργεια τεστ από όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν, ή να έχουν εμβολιαστεί.Εκτός, ωστόσο από την άρση της απαγόρευσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, μία σειρά από άλλες δραστηριότητες μπαίνουν ξανά στην καθημερινότητά μας.Έτσι, καταργούνται τα SMS στο 13033 ενώ παράλληλα, επεκτείνεται το ωράριο κυκλοφορίας έως τις 00:30. Την ίδια ώρα, απελευθερώνεται το λιανεμπόριο που θα λειτουργεί χωρίς ραντεβού και γραπτό μήνυμα στο 13032. Ωστόσο, τοθα λειτουργήσει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας, δηλαδή ένας πελάτης ανά 25 τ.μ., χωρίς πλέον το click-in-a shop ή το click away.

Τις επόμενες ημέρες επίσης ανοίγει και μία σειρά από δραστηριότητες, ενώ τον Ιούνιο θα μπορούν να γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους.17 Μαΐου οι βρεφονηπιακοί σταθμοί21 Μαΐου οι θερινοί κινηματογράφοι28 Μαΐου ανοικτό θέαμα – ακρόαμαΠαράλληλα χθες, ο υπουργός Ανάπτυξης,, έδωσε το επίσημο χρονοδιάγραμμα ανοίγματος των οικονομικών δραστηριοτήτων που παραμένουν κλειστές λόγω του lockdown.14 Μαΐου➢ Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.➢ Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού-24 Μαΐου➢ ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο31 Μαΐου➢ Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests την εβδομάδα για τους εργαζόμενους➢ Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής➢ Catering, χώροι δεξιώσεων κ.λπ. / Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης7 Ιουνίου➢ Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι εμβολιασμένο➢ Εστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70% της δυναμικότητας➢ Λούνα παρκ – εμποροπανηγύρεις κ.λπ. / Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου εμπορίου➢ Παιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο1η Σεπτεμβρίου