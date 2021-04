Από αύριο Τετάρτη, μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών και εκπαιδευτικοί θα είναι οι πρώτοι που θα μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους να προμηθευτούν τα τεστ.

Η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Υποχρεωτικό είναι, ανά εβδομάδα, το

.

Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν. Υποχρέωση να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς έχουν οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και τη ναυτιλία, στο λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις τουρισμού, στη μεταποίηση, στα δικαστήρια.

Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Διευκρινίζεται ότι το ατομικό τεστ αφορά σε υγιή και ασυμπτωματικά άτομα, ενώ όταν ένας πολίτης έχει

λοίμωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχα ή και άλλα, το αρνητικό τεστ θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με ένα μοριακό έλεγχο.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cags44jg0nch-sf)

Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα

(η οποία θα λειτουργήσει από σήμερα) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους. Τονίζεται ότι η απουσία από το

ή την εργασία κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παγκόσμια ημέρα Υγείας σήμερα και ο πλανήτης βρίσκεται ακόμηπροσπαθώντας με μέτρα να περιορίσει τη διασπορά του. Στην Ελλάδα, εκτός από τατιςαλλά και τον, στη μάχη για τον περιορισμό τουμπαίνουν και ταΑν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότιτα πρώτα self tests που παρέλαβε η χώρα μας, περιμένοντας τους πολίτες να τα χρησιμοποιήσουν, εν τούτοις και όπως είπε στοο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.η διάθεση στους πολίτες θα ξεκινήσει από αύριο Πέμπτη.«Στα περισσότερα φαρμακεία θα φτάσουν σήμερα και από Πέμπτη θα διανέμονται χωρίς να είμαι και σίγουρος γιατί δεν είμαι υπεύθυνος για τη διανομή. Αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει στα νησιά όπου έχουν φτάσει, ενώ θα μοιραστούν και στις φαρμακαποθήκες της Αθήνας μέχρι σήμερα το μεσημέρι με απόγευμα. Από αύριο αφού λειτουργήσει η πλατφόρμα η οποία δεν έχει ανοίξει, θα δίνονται στους πολίτες. Ωστόσο αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είναι δυνατόν μια τέτοια ενέργεια η οποία είναι τεράστια να υλοποιηθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Δεν υλοποιούνται μέσα σε λίγες ημέρες αυτά. Υλοποιούνται μέσα σε δυο με τρεις μήνες. Εδώ πάμε να συμπιέσουμε το χρόνο για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα στο οποίο εμπλέκονται όλοι και να παντρέψουμε και διαφορετικές φιλοσοφίες εταιρειών κράτους φαρμακοποιών. Δεν είναι εύκολο», αναφέρει χαρακτηριστικά.Ο κ.εξήγησε επίσης και τη διαφορά που«Να εξηγήσω κάτι που είναι σημαντικό. Το self test είναι rapid test, δεν αλλάζει κάτι. Η μόνη διαφορά είναι ότι το self test πρέπει να είναι σε ατομική συσκευασία και το άλλο είναι ότι η μπατονέτα για να κάνω το self rapid είναι ότι πρέπει να τη βάλω στην άκρη της μύτης 2,5 εκατοστά ενώ εάν εφαρμόσω τακτική rapid test που θα την κάνει μικροβιολογικό εργαστήριο ή συνεργείο του ΕΟΔΥ η μπατονέτα πάει στο βάθος της ρινικής κοιλότητας. Εδώ να πω ότι κάποια φαρμακεία έλαβαν συσκευασίες των 25 και πρέπει να κάτσουν να τις βγάλουν και να τις κάνουν ατομικές συσκευασίες», τονίζει.Τώρα, με βάση τονη προτεραιότητα θα δοθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς τα self test αποτελούν βασικό εργαλείο για να λειτουργήσουν ξανά τα σχολεία.