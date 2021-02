Lockdown: Ερήμωσαν Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας με αυστηρούς ελέγχους

Οι αλλαγές σε

και

αφορούν κυρίως τη λειτουργία των καταστημάτων. Τα

εκτός από φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, τρόφιμα, φούρνους και βενζινάδικα, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται από τις 18:00 και όχι από τις 21:00 όπως ίσχυε στην «κόκκινη» πρωτεύουσα έως και την Παρασκευή. Τις καθημερινές, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται από τις 21:00. Για τη

, που μέχρι την Παρασκευή βρισκόταν στο επίπεδο Α, αλλάζει και η καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων, καθώς

ακόμα και η ένδυση, υπόδηση και τα βιβλιοπωλεία.



Έλεγχοι στην Αθήνα:



Παρακολουθώντας τηνστο χάρτη, σε τοπικό επίπεδο η Θεσσαλονίκη πέρασε χθες στην κατηγορία της ζώνης αυξημένου κινδύνου, πλάι στην Αττική και τη Χαλκιδική, στις οποίες από σήμερα στις 6 το πρωίτέθηκαν σε ισχύ τα εξής:μόνο με αποστολή SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία.που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει μόνο με τη μέθοδο του click away (και αναστολή της διαδικασίας click inside).καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.όσο και για τα κουρεία, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τις υπηρεσίες διαιτολογίας διαμορφώνεται ως εξής:· Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.· Σάββατο Κυριακή, κλειστά.Αναστολή λειτουργίας take away στα καταστήματα εστίασης (σ.σ. η οποία τελικά ανακλήθηκε)Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας τωνΩστόσο η συγκερκιμένη απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών ΑγορώνΗ συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου). Σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας αρακτηρίζεται ότι ήταν λάθος η απόφαση καθώς «σε ανοικτούς χώρους η μετάδοση είναι πολύ μικρότερη από ότι σε κλειστούς χώρους» ενώ προστίθεται ότι η απόφαση στέλνει το καταναλωτικό κοινό σε χώρους που η μετάδοση είναι μεγαλύτερη. Η ομοσπονδία ζητάει, άμεσα, συνάντηση με τηκαι την Επιτροπή Επιδημιολόγων.Κλειστά παραμένουν από και τα, όπως προβλέπεται για τις «κόκκινες» περιοχές.Πλην της υπαγωγής σε καθεστώς lockdown για τις Περιφερειακές ενότητες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ειδικής μέριμνας κατά τους ειδικούς χρήζουν άλλες πέντε περιοχές της χώρας, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά να ανακοινώνει χθες νέα, περιοριστικά μέτρα στους δήμους:· Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου.· Αναστέλλεται η λειτουργία των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.· Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.· Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών και αντικαθίσταται με τηλεκπαίδευση. Εξαίρεση αποτελούν οι δήμοι Μυκόνου και Θήρας, όπου τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν.· Η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.· Αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστηρίων.· Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.· Αναστέλλεται η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.Παράλληλα, στη βαθμίδα των «κόκκινων» περιοχών παραμένουν ή εντάσσονται από αύριο και για επτά ημέρες:· ο δήμος Εορδαίας,· ο δήμος Θηβαίων,· ο δήμος Τανάγρας,· ο δήμος Σπάρτης,· ο δήμος Ζακύνθου,· η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου,· ο δήμος Ρεθύμνης· ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού· ο δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων· ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και· ο δήμος Τεμπών