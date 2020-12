Το 2020 η bwin αγκάλιασε ολόκληρη την κοινωνία!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τι είναι αυτό, αλήθεια, που κάνει ένα brand να ξεχωρίζει; Οι διάφοροι δείκτες απόδοσης και ανάπτυξης παίζουν σίγουρα το ρόλο τους, όμως το κοινωνικό αποτύπωμα αποτελεί πάντα κάτι το ξεχωριστό, το οποίο δεν μετριέται με χρήματα και δεδομένα. Αντανακλάται στην ίδια την κοινωνία, αποτυπώνεται στα χαμόγελα των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και βλέπουν ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για κείνους, χωρίς ανταλλάγματα και υποχρεώσεις. Κι αυτό ακριβώς το συναίσθημα δεν ανταλλάζεται με τίποτα. bwin , μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, έχει πραγματοποιήσει 70 πρωτοβουλίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, συνδράμοντας έμπρακτα σε 57 τοπικές κοινωνίες. Η στρατηγική του 2020 ήταν προσαρμοσμένη στον ίδιο άξονα, όμως η πανδημία του COVID-19 άλλαξε τα πάντα και η bwin αφουγκράστηκε τις ανάγκες σε όλα τα επίπεδα, δείχνοντας την απαραίτητη ευελιξία και στρέφοντας την προσοχή της εκεί όπου η κοινωνία την χρειαζόταν πραγματικά.Οι προκλήσεις ήταν τεράστιες για όλους. Άνθρωποι έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους, άλλοι πάλεψαν με την πανδημία, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας κλήθηκε να δώσει τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Έτσι, από το πρώτο κύμα του COVID-19, η bwin στάθηκε στο πλευρό των αστέγων με ομάδα άμεσης παρέμβασης και «υιοθέτησε» οικογένειες που είχαν πληγεί οικονομικά. Παράλληλα, υποστήριξε τη δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για υποστήριξη μοναχικών και ηλικιωμένων από τους Γιατρούς του Κόσμου, αλλά και της συμβουλευτικής γραμμής 11525 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».Μετά τους πολίτες, σειρά είχαν οι γιατροί. Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, το Θριάσσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας και το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου γνώρισαν την αλληλεγγύη του κορυφαίου στοιχηματικού brand, ενώ στο Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» η bwin δώρισε συσκευές ανάνηψης με ελεγχόμενη πίεση για νεογνά. Η χαρά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι δύσκολο να εκφραστεί με λόγια.Ωστόσο, η bwin δεν έμεινε στην κρίση του κορωνοϊού, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες που την έκαναν να ξεχωρίζει και τα προηγούμενα χρόνια. Χιλιάδες παιδιά και νέοι έχουν επωφεληθεί από τις δράσεις της, ενώ 21 αναγνωρισμένα ιδρύματα, Σωματεία, ΜΚΟ και Οργανισμοί έχουν βρει έναν συμπαραστάτη στα εύκολα και τα δύσκολα. Η ομάδα της bwin έχει επενδύσει περισσότερες από 210 ώρες εθελοντικής συνεισφοράς, δείχνοντας ότι η κοινωνική ευθύνη αφορά τους πάντες.Το διεθνές brand προχώρησε, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, σε ιατρικές αποστολές σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, ανακατασκεύασε γήπεδα και πρότυπες παιδικές χαρές, ενώ υποστήριξε την ανέγερση της νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.Παράλληλα, δεν ξέχασε τα ανασφάλιστα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση του «Χατζηπατέρειου» Ιδρύματος, πρόσφερε αναλώσιμα και απαραίτητο εξοπλισμό για τη νέα σχολική χρονιά σε παιδιά που τα χρειάζονταν και εκπλήρωσε τις ευχές τους μέσω του Make A Wish.Οι γιορτές πήραν ξεχωριστό χρώμα χάρη στην bwin, η οποία το Πάσχα και τα Χριστούγεννα μοίρασε εορταστικά καλάθια αγάπης σε ηλικιωμένους και μοναχικούς ανθρώπους, αλλά και σε Ιδρύματα και ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα. Το βαν που αποτελεί προσφορά της bwin στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», συνέχισε και φέτος να γράφει χιλιόμετρα προσφοράς και αγάπης.Οι πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις έφεραν δύο κορυφαίες διακρίσεις στα «Corporate Affairs Excellence Awards», όπου η bwin διακρίθηκε στις κατηγορίες «Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ» και «Συνέργεια με ΜΚΟ στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΕΚΕ». Παράλληλα, πριν κλείσει ο χρόνος πήρε τη διάκριση «Social Responsible Sportsbook of the Year» στα διεθνή βραβεία SBC. Ήταν η αναγνώριση του κοινωνικού έργου της bwin, η οποία δεν την κάνει να επαναπαύεται, αλλά την γεμίζει με ευθύνη για ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες τη χρονιά που ακολουθεί.Τέλος, τον καιρό του #menoumespiti, όπου αρκετές εταιρείες επένδυσαν στην επιθετική διαφήμιση, η bwin ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση, κάνοντας προτεραιότητά της το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Το διεθνές brand ανέπτυξε και στην Ελλάδα την παγκόσμια στρατηγική της Entain, του γκρουπ στο οποίο ανήκει, ενώ παρουσίασε ένα νέο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σποτ με τη συμμετοχή του κορυφαίου διεθνούς γκαρντ της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Σλούκα.Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κέρδισε τη διάκριση «Safer Gambling Operator of the Year» στα παγκόσμια βραβεία κύρους «ΕGR Awards 2020», δείχνοντας στην πράξη ότι αποτελεί… φανατικό υποστηρικτή του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και ότι δρα πάντα με τον παίκτη και τον άνθρωπο στο επίκεντρο.Αυτή θα είναι η στρατηγική της bwin και για τη χρονιά που ακολουθεί, μένοντας πιστή στο όραμά της για έμπρακτη στήριξη στους ανθρώπους και στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, πάντα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη…Περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της bwin προς την κοινωνία, μπορείτε να βρείτε στο: www.bwincares.gr