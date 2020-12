Μέτρα για τον κορωνοϊό: Πρόστιμα 1,68 εκατ. ευρώ από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

αναστολή λειτουργίας 15 ημερώνκαι αναστολή επιχείρησηςήταν το αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών ς ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν από την Παρασκευή έως την Κυριακή 230.643 ελέγχους και κατέγραψαντων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (197.402).1. Μη χρήση μάσκας2. Μη νόμιμη μετακίνηση3. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου1. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησεσυνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.2. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε 1 κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής.3. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ για τη διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης στην Περιφέρεια Αττικής.4. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 2.000€ σε σφαιριστήριο στην Περιφέρεια Αττικής.5. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Ηπείρου.6. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.7. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.8. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ για τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.9. Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ και 15 ημέρες (συνολικά 30 ημέρες) αναστολή λειτουργίας σε 2 κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής.10. Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.11. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάβα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.12. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν ιδιοκτήτη καταστήματος για διοργάνωση παράνομων τυχερών παιχνιδιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.13. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.14. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε φυσικό πρόσωπο για τη διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης παράνομων τυχερών παιχνιδιών στην Περιφέρεια Κρήτης.15. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε πλανόδιο μικροπωλητή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.16. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Κρήτης.17. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 1.500€ στον υπεύθυνο θρησκευτικής λειτουργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ στους οκτώ παρευρισκόμενους.18. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας (λόγω υποτροπής) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ στους πέντε πελάτες.19. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (λόγω υποτροπής) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.20. Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 30.500€ για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.21. Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 29.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολής λειτουργίας σε δύο αντικείμενα ελέγχου για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.22. Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα λιανικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων και σε ένα κατάστημα υποδημάτων, για μη τήρηση του σχετικού καταλόγου ραντεβού ή ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος παραλαβής προϊόντων παράδοσης εκτός (click away) στην Περιφέρεια Αττικής.23. Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (συνολικά 45 ημέρες) σε τρία (3) καταστήματα (εμπορίου ηλεκτρονικού υλικού και ηλεκτρικών ειδών, χρωμάτων - σιδερικών και σε κατάστημα ενδυμάτων) για μη τήρηση της διαδικασίας πληρωμής ηλεκτρονικά ή με POS για τη διαδικασία παράδοσης εκτός (click away) στην Περιφέρεια Αττικής.24. Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικού ύψους 6.700€ και δεκαπέντε (15)ημερολογιακές ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα.Συγκεκριμένα: α) Κατά τον έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€=2.700€), σε όλη την επικράτεια,β) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3000€ και 15 ημερολογιακές ημέρες αναστολή λειτουργίας, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί διαπιστώθηκε χρήση τραπεζιών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος από πελάτες, στο Δήμο Χαλανδρίου,γ) κλιμάκιο ελέγχου της ΕΑΔ (μαζί με Επόπτρια Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 1.000€ σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, το οποίο βρέθηκε να εξυπηρετεί πελάτη χωρίς ραντεβού κατά τη διαδικασία click away, στο Δήμο Λαρισαίων.Το 1520 δέχτηκε 9.242 κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης. Στον σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται και η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας του "click away" με στόχο την προστασία τους υγιούς ανταγωνισμού και την αποφυγή του συνωστισμού που ενδέχεται να παρουσιαστεί ενόψει των Χριστουγέννων.