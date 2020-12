Πρεμιέρα για το «click away» - Τι αλλάζει σε μετακινήσεις και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στις επάλξεις, δηλαδή μπροστά στις πόρτες των καταστημάτων τους μετά από έναν μήνα και περισσότερο βρίσκονται από σήμερα χιλιάδες επαγγελματίες του λιανεμπορίου σε όλη τη χώρα, μολονότι η ιδιότυπη αυτή πρεμιέρα λόγω της «παράδοσης εκτός» («click away»), γίνεται υπό το άγρυπνο βλέμμα της Πολιτείας και των ειδικών. Από τη μια η υψηλή αγοραστική ζήτηση και από την άλλη οι συνεχείς προειδοποιήσεις των ειδικών πως σε περίπτωση που εκδηλωθεί συνωστισμός, τότε τα ρολά θα κατέβουν και πάλι στα εμπορικά καταστήματα, αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες να εμφανιστεί μεγάλος αριθμός καταναλωτών με το «καλημέρα σας» σήμερα, ενδεχόμενο για το οποίο τοποθετήθηκε με σαφήνεια χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.«Αν δούμε ότι γεμίζει πάλι η Ερμού», τότε τέλος το «click away» προειδοποίησε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι «ο πελάτης δε θα μπορεί να μπει στο κατάστημα». «Επιτρέψαμε και την τηλεφωνική παραγγελία, και τη χρήση POS. Δεν θα επιτρέψουμε φυσική επαφή πελάτη με το κατάστημα» ξεκαθάρισε στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Γεωργιάδης, ενώ εξήγησε πως «πρέπει να έχεις πάνω σου την ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής και το email με την ώρα παραλαβής, θα δώσουμε ανοχή μια ώρα πριν μετά». Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ακόμη ότι με την μέθοδο αυτή θα διευκολυνθούν και οι ταχυμεταφορές που έχουν μπλοκάρει από το μεγάλο όγκο των ανεκτέλεστων παραγγελιών, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 80%.Σχετικά με τοη ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:Αναστολή λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων του λιανικού εμπορίου της παρ. 3, εξαιρουμένης της παρακάτω διαδικασίας:α) Εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).ADVERTISINGβ) Καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: βα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, ββ) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.γ) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων. Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και δγ) μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) έως δ).Άμεση ενημέρωση τώρα και στο Google News - Ακολουθήστε το iEidiseis.gr στο Google NewsΕιδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων δύνανται να λειτουργούν έως τις 21.00.Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 4η Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών, ως εξής: α) Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16, β) λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων/ΚΑΔ 47.65.67.02, γ) λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά/ΚΑΔ 47.65.67.06, δ) λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07. • Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.Επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον. β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ.. δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.- Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 με εξαίρεση:α) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού/ΚΑΔ 96.02.10β) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών/ΚΑΔ 96.02.11γ) τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01δ) τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.02ε) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12 στ) τις υπηρεσίες κουρείου/ΚΑΔ 96.02.12.01ζ) τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες/ ΚΑΔ 96.02.12.02η) τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες/ΚΑΔ 96.02.12.03 και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:- Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.- Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.- Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. - Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ.. - Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.- Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.Ωράριο λειτουργίας έως τις 21:00, με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ 47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων (ΚΑΔ 47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51,ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53,στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ 47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54, ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (ΚΑΔ 47.59.56.16), του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59, η) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων (ΚΑΔ 47.65.67.02), λιανικού εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (ΚΑΔ 47.65.67.06), λιανικού εμπορίου εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ. (ΚΑΔ 47.65.67.07)/ΚΑΔ 47.65, θ) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), του λιανικού εμπορίου ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), του λιανικού εμπορίου γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22) και του λιανικού εμπορίου ομπρελών (ΚΑΔ 47.71.71.48)/ΚΑΔ 47.71 και ι) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάταιστον ιστότοπο forma.gov.gr.Ειδικώς κατά την εφαρμογή της περ. (δ), για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) ο πολίτης υποχρεούται να φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο της προαγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) ή σχετικό αποδεικτικό μήνυμα (SMS) ή το αποδεικτικό της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.Για την περ. (ι) της παρ. 2 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.Για την περ. (ιε) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση μετακίνησης εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας Αττικής, η βεβαίωση κίνησης αφορά αποκλειστικά εφάπαξ μετακίνηση και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον προορισμό του/της και την αιτιολογία της κίνησης προς την περιφερειακή ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων με φυσική παρουσία σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.Ειδικώς από τις 22:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5.Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ε) για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. για λόγους σπουδών, σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Η περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεσημετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.Την ίδια ώρα, εάν δεν λειτουργήσει το «click away» και έχουμε συνωστισμό, τότε δεν θα έχουμε μόνο αύξηση, αλλά επιδημική έκρηξη γνωστοποίησε χθες ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Νίκος Σύψας. Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη πως υπάρχει «ενδοοικογενειακή διασπορά», δηλαδή σε κάθε οικογένεια μπορεί να υπάρχει ένα μολυσμένο άτομο αλλά ασυμπτωματικό. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Καθηγητή, καμιά οικογένεια δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής.Ως προ τη σημερινή πρεμιέρα, με δεδομένο ότι τα σούπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε πως «δεν θα επιτρέψουμε πώληση παιχνιδιών στα σούπερ μάρκετ, θα συνεχιστεί η απαγόρευση ως έχει. Πρέπει να βοηθήσουμε τα καταστήματα παιχνιδιών που κάνουν κανονικά περί το 30% του τζίρου τους στις εορτές να δουλέψουν με την παράδοση εκτός».Διαθέσιμα, εν τω μεταξύ, από αύριο θα είναι δωρεάν τα μηνύματα για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως σημείο επαλήθευσης της παραγγελίας, καθώς ο καταναλωτής θα στέλνει ένα μήνυμα με τον αριθμό παραγγελίας, θα στέλνει και ο έμπορος αντίστοιχα. Θα ταυτοποιείται ο αριθμός παραγγελίας και μέσω της πλατφόρμας θα πηγαίνει στον καταναλωτή το sms για να μετακινηθεί και να παραλάβει το εμπόρευμα που έχει παραγγείλει.Στον αντίποδα, για την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας «καμία αναπλήρωση των απωλειών δεν θα επέλθει με τηλεφωνικές παραγγελίες, καθώς κανείς πελάτης δεν πληρώνει αν δεν βλέπει τι αγοράζει», τονίζοντας πως ο εορταστικός τζίρος χάνεται οριστικά και αμετάκλητα.Επιπλέον, επιτρέπονται οι μετακινήσεις για παραλαβή παραγγελίας εντός της ίδιας περιφέρειας, ενώ παράθυρο για το άνοιγμα και των επιχειρήσεων μανικιούρ-πεντικιούρ άνοιξε ο Γ.Γραμματέας Εμπορίου, Πάνος Σταμπολίδης. «Τα εξετάζουμε όλα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η εβδομάδα και αν θα μας επιτραπεί να πάρουμε αποφάσεις» τόνισε, ενώ για τα βιβλιοπωλεία υπογράμμισε ότι «ανοίγουν μόνο βιβλιοπωλεία, όχι χαρτοπωλεία. Θα πωλούνται από κοντά μόνο βιβλία, αν θέλουμε κάτι άλλο το παραγγέλνουμε ηλεκτρονικά».Εκτός από τις υπηρεσίες καλλωπισμού, ανοιχτό άφησε χθες το ενδεχόμενο χαλάρωσης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας τις ώρες του ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. «Η απάντηση στο ερώτημα πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν είναι με ασφάλεια. Το επόμενο ζήτημα είναι αν θα προβλεφθεί κάποια ειδική διαδικασία, ώστε να μπορεί κάποιος να πάει στο σπίτι συγγενικού ή φιλικού του προσώπου. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, με τη σχετική… χάρη να δίνεται κατά πάσα πιθανότητα τόσο την παραμονή των γιορτών, όσο και ανήμερα.Εκτός από τον εμπορικό κόσμο, αντιρρήσεις απέναντι στον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών έχει και μερίδα της ιεραρχίας της εκκλησίας, τις οποίες αναμένεται να εκφράσει στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (μέσω τηλεδιάσκεψης), την ερχόμενη Τρίτη. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασισμένη εμφανίζεται μια μικρή μειοψηφία των Ιεραρχών να ανοίξει τους ναούς στους πιστούς, παραβλέποντας την κυβερνητική απόφαση.Μιλώντας στο OPEN TV, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ υποστήριξε ότι «είναι ένας διωγμός. Το λέω με πόνο ψυχής». Στην ίδια κατεύθυνση και ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος που ευχήθηκε αρχικά «ο Θεός να φωτίσει όσους έχουν στα χέρια τους τη διαχείρισης αυτής της θλιβεράς καταστάσεως να αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα» και κατέληξε, λέγοντας πως τα μέτρα επιβλήθηκαν «όχι επειδή το θέλησε ο λαός του θεού, αλλά έξωθεν από την πίστη μας».Από πλευράς του, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος σημείωσε ότι «οι ανακοινώσεις για την παρουσία εξαιρετικά περιορισμένου αριθμό πιστών στις Εκκλησίες ανήμερα των Χριστουγέννων δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», ενώ ειδική άδεια εξαίρεσης για την τελετή του αγιασμού των υδάτων προτίθεται να ζητήσει ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ, ώστε να αγιάσει τα νερά στο μεγάλο λιμάνι.Το ημερολόγιο των ΧριστουγέννωνΩς προς τον οδικό χάρτη των γιορτών, αυτός διαμορφώνεται ως εξής:1. Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, αλλά, ενώ ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμα και τα είδη που είχαν αποσυρθεί, όπως παιχνίδια.2. Εκκίνηση του συστήματος click away για την αγορά, δηλαδή παραλαβή από εξωτερικό χώρο του εμπορικού καταστήματος προπληρωμένης παραγγελίας, με το αποδεικτικό πληρωμής ανά χείρας, με διάρκεια μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. – Κωδικός 2 στο 130333. Διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, ενώ παραμένει υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13033 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου για τις αναγκαίες μετακινήσεις.1. Άνοιγμα κομμωτηρίων σε όλη τη χώρα, μόνο με ραντεβού από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. – Κωδικός 2 στο 130332. Άνοιγμα των βιβλιοπωλείων με διευρυμένο ωράριο, και με ανώτατο όριο 4 πελάτες σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή 1 πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. – Κωδικός 2 στο 13033Παρασκευή 18 ΔεκεμβρίουΤριήμερη υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν από χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα και εισέρχονται στη χώρα από τις 18 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου 2021.1. Λειτουργία των εκκλησιών, με 9 άτομα σε κάθε ενορία και έως 25 άτομα στους μητροπολιτικούς ναούς.2. Ματαίωση της τελετής αγιασμού των υδάτων.Σε περίπτωση, ωστόσο, καταστρατήγησης του νέου πλαισίου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης προειδοποίησε πως «θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε αυτή τη διαδικασία».Δώρα μέσω κλικ - ClickAway1. Παραγγελία πελάτη μέσω του e-shop ή μέσω τηλεφώνου και η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω του συστηματος POS εκτός του καταστήματος.2. Παραλαβή από το κατάστημα με ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής ή μήνυμα από την επιχείρηση ανά χείρας που να αποδεικνύει την παραγγελία και την ακριβή ώρα κατά την οποία θα μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του.3. Επιτρεπτός αριθμός ατόμων στην αναμονή έξω από το κατάστημα μέχρι 9 άτομα και σε απόσταση δύο μέτρων καθένας.4. Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, θα δέχονται τις παραγγελίες τηλεφωνικά.Προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εμπορικής επιχείρησης στο σύστημα είναι η επιχείρηση να διαθέτει είσοδο- έξοδο σε δρόμο και έτσι εξαιρούνται τα εμπορικά κέντρα.