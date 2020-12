Πρεμιέρα για το «click away» - Αν δεν λειτουργήσει σωστά, θα έχουμε επιδημική έκρηξη, λένε οι λοιμωξιολόγοι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τον κώδωνα του κινδύνου για την διασπορά του ιού σε, έκρουσε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.«Κάθε συνάντηση οικογενειών μπορεί να επιφέρει τη διασπορά. Δεν το λέω αυτό γιατί είμαι κακός αλλά γιατί το βλέπουμε. Τα στοιχεία μας λένε ένα πράγμα:», τόνισε και πρόσθεσε ότι τα δεδομένα των επιδημιολόγων δείχνουν με σαφήνεια ότι ο ιός έχει περάσει στα σπίτια.Απαντώντας στο ερώτημα εάν θα πρέπει να βρίσκονται έως εννέα άτομα ή δύο οικογένειες στο εορταστικό τραπέζι, επανέλαβε ότι σε κάθε οικογένεια μπορεί να υπάρχει ένα μολυσμένο άτομο αλλά ασυμπτωματικό.Πρόσθεσε ότικαι προειδοποίησε ότι ένα γιορτινό τραπέζι θα μπορούσε να καταλήξει με καλεσμένους αρρώστους ήστο νοσοκομείο.Σχετικά με την έναρξη του click away στο λιανεμπόριο, ο καθηγητής τόνισε ότι κάθε άνοιγμα ακόμη και μικρόπου θα φανεί μέσα σε 15 ημέρες.Εάν δεν λειτουργήσει το click away και, τόνισε ο κ. Σύψας και πρόσθεσε πως αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε τον υπουργό Ανάπτυξης να πει πως αν δούμε εικόνες Harrods, τότε το click away θα καταργηθεί.Εάν από την άλλη λειτουργήσει click away, είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε κάποιου είδους αγορά τα Χριστούγεννα, συμπλήρωσε ο καθηγητής.Ο κ. Σύψας εξήγησε ότι ένας από τους λόγους που δεν άνοιξε τώρα η αγορά, ήταν για να καταστεί εφικτό να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία τον Ιανουάριο και «θα δούμε αν θα το πετύχουμε».Στόχος είναι να ανοίξουν σε πρώτη φάση τα δημοτικά και εάν όλα πάνε καλά θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία και οι άλλες βαθμίδες.Ο καθηγητής τόνισε ότι με βάση τις προβλέψεις ο αριθμός των διασωληνωμένων στη χώρα μας θα πέσει σε 200, που αποτελεί έναν ασφαλή αριθμό, περί τις 15 Ιανουαρίου και όχι νωρίτερα.Ο Ιανουάριος, τόνισε θα είναι μια δύσκολη περίοδος, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό, καθώς το σύστημα υγείας είναι ήδη στα όριά του.Ο χάρτης είναι κατακόκκινος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ σημείωσε και ευχήθηκε να μην δούμε δύσκολες καταστάσεις.Ενόψει της πτώσης της θερμοκρασίας, επεσήμανε ότι κάθε ένας βαθμός που πέφτει επηρεάζει κατά 4% με 5% τον λεγόμενο δείκτη Rt.Από αύριο και τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, θα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τα καταστήματα, αποκλειστικά με τη μέθοδο click away, ενώ τη δυνατότητα να υποδεχθούν καταναλωτές θα έχουν και τα σούπερ μάρκετ.Με το click away δεν επιτρέπεται η φυσική περιήγηση των καταναλωτών στα καταστήματα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να επιλέξουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν είτε μέσω του e-shop μιας επιχείρησης, είτε προβαίνοντας σε τηλεφωνική παραγγελία από το κατάστημα.Προκειμένου να μην προκληθεί συνωστισμός σε εμπορικούς δρόμους και καταστήματα -ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης προειδοποίησε ότι αυτές οι εικόνες θα οδηγήσουν στο «τέλος» του click away- θα τηρηθεί μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για τα ψώνια των Χριστουγέννων.Οι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθούν τα εξής βήματα για τις αγορές τους από τα καταστήματα:- παραγγελία μέσω e-shop ή τηλεφωνικώς- αναμονή SMS από το κατάστημα για την παραλαβή με ραντεβού σε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. 14:00 με 14:30)- ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει στείλει SMS μετακίνησης με τον κωδικό 2 και- να έχει μαζί του έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, άδεια οδήγησης) και- το αποδεικτικό παραγγελίας (έστω σε email) ή το SMS του καταστήματος- με το click away, από τη στιγμή που θα στείλει το SMS θα έχει στη διάθεσή του 2 ώρες για να παραλάβει το προϊόν και να επιστρέψει στο σπίτι του- στις ουρές έξω από το κατάστημα δεν μπορούν να βρίσκονται περισσότερα από 9 άτομα (με απόσταση δυο μέτρων), ενώ οι καταστηματάρχες πρέπει να φροντίζουν ώστε η αναμονή να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά- οι αγορές με το click away γίνονται αποκλειστικά με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες (ή μέσω συστημάτων NFC στα κινητά) με POS και όχι με μετρητά- η παραλαβή του προϊόντος γίνεται εκτός καταστήματος- υπάρχει δυνατότητα επιστροφής/αλλαγής εντός 14 ημερών.Να σημειωθεί ότι σε επιχείρηση που θα βρεθεί, σε έλεγχο, στο εσωτερικό της με πελάτη θα επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο -από 2.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. – και θα επιβάλλεται ταυτόχρονα και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες.Η υπηρεσία click away θα επιτρέπεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στον δρόμο, άρα όχι σε κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε μεγάλα κτίρια, και θα πρέπει να έχουν, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τα ελεγκτικά συνεργεία, αναλυτική λίστα με τις προγραμματισμένες παραδόσεις της ημέρας.Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ότι παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα.Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερανέα κρούσματα τουστη χώρα, εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 123842, εκ των οποίων το 52.6% άνδρες.Τα 1.194 σημερινά κρούσματα, κατανέμονται ως εξής:* 22 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας* 1 εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλως για έλεγχο* 256 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής* 248 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης* 7 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας* 3 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας* 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας* 2 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας* 16 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας* 8 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας* 9 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών* 18 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας* 32 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου* 8 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας* 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας* 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας* 18 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας* 10 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου* 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας* 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων* 29 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας* 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου* 24 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας* 9 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς* 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας* 17 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς* 62 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης* 5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας* 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κω* 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας* 98 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας* 18 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου* 20 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας* 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας* 26 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης* 30 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας* 41 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας* 28 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης* 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου* 38 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών* 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων* 5 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων* 11 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας* 8 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας* 15 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής* 7 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων* 19 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου3 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.(4.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και(28.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.συμπολίτες μας νοσηλεύονται. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 169 (29.3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 76.9%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.από τις ΜΕΘ.Τέλος, έχουμεκαιστη χώρα. 1421 (40.1%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Δείτετην ημερήσια επιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΥ