H Αρχαία Αίγυπτος έγινε έμπνευση για εντυπωσιακά παιχνίδια!

Ελλάδα, Αίγυπτος, Κίνα. Τρεις χώρες, τρεις πολιτισμοί που εδραιώθηκαν στην αρχαιότητα και έγιναν λίκνο των τεχνών και των επιστημών. Κοινός τόπος; Το γεγονός ότι άντεξαν την φθορά την χρόνου και ταυτόχρονα έγιναν… έμπνευση σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής!Ειδικά η Αρχαία Αίγυπτος, μετατράπηκε σε μούσα συγγραφέων, ποιητών, μουσουργών ακόμα και παραγωγών ταινιών και video games! Το μοναδικό τοπίο που συνδυάζει την σκληράδα της ερήμου, την ομορφιά των παλαιών πόλεων και φυσικά ο Νείλος, γίνονται ο καμβάς στον οποίο γράφτηκαν εξαιρετικές ιστορίες!Από το «κάδρο» δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα slot games, ευρέως γνωστότερα ως φρουτάκια ή κουλοχέρηδες! Πολλώ δε μάλλον, όταν το σενάριό τους, ταξιδεύει στην Αρχαία Αίγυπτο, δημιουργώντας μια εκπληκτική περιπέτεια δράσης!H σειρά Rich Wilde, για παράδειγμα, παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες στο online casino. Ο ήρωας του τίτλου ταξιδεύει παντού στον κόσμο, στην αναζήτηση θησαυρών και πολύτιμων λίθων με το Book of Dead να συνιστά έναν από τους πλέον επιτυχημένους τίτλους της σειράς. Η έμπνευση του συγκεκριμένου παιχνιδιού πηγάζει φυσικά από το Βιβλίο των Νεκρών, μια παράδοση που αναφέρεται στα αρχαία αιγυπτιακά και τις περγαμηνές που τοποθετούσαν στη σαρκοφάγο, μαζί με τον νεκρό.Μια τέτοια αναζητά στους 5 κυλίνδρους και τις 3 σειρές ο Rich Wilde, σε ένα slot με δέκα γραμμές απονομής και πολλαπλές λειτουργίες. Η μουσική και τα αρχαία σύμβολα από τη μυθολογία της Αιγύπτου δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για διασκέδαση σε άλλη εποχή.Εξίσου δημοφιλής είναι η σειρά παιχνιδιών Book of Ra, βασισμένη... στον Θεό Ρα! Σε αυτή κυριαρχούν πυραμίδες, ναοί, βιβλία και περγαμηνές. Το Book of Ra 10 Deluxe συνιστά μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες της σειράς, συνεχίζοντας το ταξίδι στην Αρχαία Αίγυπτο, όπως άλλωστε και τα Book of Ra Magic και Book of Ra Temple of God.Απολύτως λογικά, πλην των θεών και των μυθολογικών προσώπων, αν υπήρχε ένα όνομα που θα χαρακτήριζε την Αρχαία Αίγυπτο, αυτό δεν θα ήταν άλλο από εκείνο της Βασίλισσας Κλεοπάτρας. Ίσως ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πρόσωπα στην ιστορία, για το οποίο χύθηκαν τόνοι μελάνι από ιστορικούς και όχι μόνο.Κανείς δεν ξεχνά την ερμηνεία της Λιζ Τέιλορ στην ομώνυμη ταινία, γεγονός που στην ουσία έφερε στις μέρες μας και την ταύτιση της Κλεοπάτρας με το βλέμμα και τα μάτια της ηθοποιού. Από εκεί άντλησε έμπνευση η IGT δημιουργώντας το «Cleopatra». Στους κυλίνδρους κυριαρχούν όλα τα σύμβολα που θυμίζουν την βασίλισσα και το wild δεν είναι άλλο από το ίδιο το… βλέμμα της Κλεοπάτρας που μαγνητίζει και μετατρέπεται σε «μπαλαντέρ»!Φυσικά, τα δύο παιχνίδια είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα παιχνιδιών που άντλησαν ιδέες από τη μυθολογία και την παράδοση της Αιγύπτου, αφού μια αναζήτηση θα φέρει στην επιφάνεια εκατοντάδες slots με φόντο τον… Νείλο. Και η παράδοση είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί!21+.Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114. Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ. Υπεύθυνο Παιχνίδι. * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.