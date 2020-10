«Κόκκινος Οκτώβρης» στο Αιγαίο: Ελληνικός στρατιωτικός κλοιός από αέρος και θαλάσσης για το Oruc Reis

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όπως έχει γράφει το protothema.gr, τα μάτια όλων, τόσο στο πρωθυπουργικό γραφείο όσο και στο ελληνικό Πεντάγωνο, είναι «καρφωμένα» στις κινήσεις του «Oruc Reis» και του τουρκικού στολίσκου που πλέει μαζί με το σεισμογραφικό σκάφος εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να αντιδράσουν άμεσα, εάν υπάρξει ακραία τουρκική πρόκληση, καθώς παραμένει πάντα στο προσκήνιο το ενδεχόμενο. Με την Άγκυρα να ανανεώνει εκ νέου, έως τις 4 Νοεμβρίου, την παράνομη NAVTEX για το «Oruc Reis», είναι έυλογο το ερώτημα εάν το τουρκικό σκάφος θα βρίσκεται κοντά στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης και θα διεξάγει έρευνες το διήμερο εκείνο.Το ελληνικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα, πριν από λίγη ώρα, φωτογραφίες από την κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο:Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα, ειδικά στην περιοχή του Καστελόριζου, όπου το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του Oruc Reis, έχοντας οδηγίες να μην επιτρέψει καμία κίνηση του τουρκικού στολίσκου εντός της ζώνης των 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Μεγίστης.Σκληρή απάντηση στην ανανέωση της τουρκικής NAVTEX για τοέδωσε νωρίτερα το, διαμηνύοντας ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να μείνει με... σταυρωμένα χέρια απέναντι στη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα -παρά τα... τελεσίγραφα της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας.Σε ανακοίνωση τουαναφέρεται συγκεκριμένα:«Η έκδοση νέας παράνομης Navtex από την τουρκική πλευρά, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Ρόδου προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, δείχνει για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία, με τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά της, αγνοεί πλήρως τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Συμπεριφέρεται σαν κράτος-παρίας που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την κατακόρυφη αύξηση της έντασης.Η παράνομη αυτή ενέργεια αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.Παράλληλα, η επανάληψη των παράνομων ενεργειών της τουρκικής πλευράς, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον άμεσο τερματισμό των ενεργειών αυτών, εκθέτει ακόμα περισσότερο την τουρκική πλευρά.Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, η οποία ουσιαστικά απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες.Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά».Είχε προηγηθεί, τρεις ημέρες πριν την λήξη της προηγούμενης Navtex για σεισμικές έρευνες από το Oruc Reis στην περιοχή νοτίως του Καστελόριζου,, με την οποία η Άγκυρα ανακοίνωσε την συνέχιση των εργασιών μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.Η νέα περιοχή ερευνών του Oruc Reis και των βοηθητικών του πλοίων Ataman και Cengiz Han, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, εκτείνεται στο νοτιοδυτικό όριο της ζώνης που κινούνταν τις προηγούμενες ημέρες ο τουρκικός στολίσκος.Το δυτικό όριο της περιοχής που αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι σεισμικές έρευνες του Oruc Reis φτάνει μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, η ζώνη των νέων εργασιών που σχεδιάζουν οι Τούρκοι σταματά δηλαδή ακριβώς στην ζώνη της οριοθετημένης ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με βάση την συμφωνία της 6ης Αυγούστου με την Αίγυπτο.Στρατιωτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει αποφασίσει την συνέχιση των σεισμικών ερευνών από το Oruc Reis μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε οι ηγέτες της ΕΕ έχουν προαναγγείλει την λήψη μέτρων εναντίον της Τουρκίας σε περίπτωση που συνεχιστεί η προσπάθεια σφετερισμού κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ προανήγγειλε την συνέχιση των σεισμικών ερευνών από το Oruc Reis για διάστημα δύο μηνών. Με αυτά τα δεδομένα, στα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας προετοιμάζονται για μαραθώνιο.Ιδίως στο Πεντάγωνο εξετάζεται ο βέλτιστος τρόπος για την αξιοποίηση των ναυτικών δυνάμεων που παρακολουθούν την πορεία του Oruc Reis και των τουρκικών πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν, για να αποφευχθεί -κατά το δυνατόν- η καταπόνηση των πληρωμάτων του ελληνικού στόλου αλλά και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της παράνομης τουρκικής δραστηριότητας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.Η επιδείνωση των τουρκογαλλικών σχέσεων είναι μια νέα παράμετρος που αναμένεται να επηρεάσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ανάκληση του πρεσβευτή της Γαλλίας από την Άγκυρα ως αντίδραση στις ύβρεις του Ταγίπ Ερντογάν προς τον Εμανουέλ Μακρόν ότι δήθεν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας έχει ανάγκη εγκεφαλικής θεραπείας, δείχνουν ότι η αντιπαράθεση των Παρισίων και της Άγκυρας προσλαμβάνει τις διαστάσεις μείζονος πολιτικού και διπλωματικού επεισοδίου.«Αχαλίνωτη δύναμη» χαρακτήρισε την Τουρκία ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Φρανσουά Λεκουάντρ, σε συνέντευξή του στην «Les Echos».Την Παρασκευή, η Άγκυρα είχε προαναγγείλει στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου, παρά την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για μορατόριουμ ασκήσεων κατά τη διάρκεια των εθνικών εορτών Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29 Οκτωβρίου).Την πορεία του τουρκικού σκάφους παρακολουθεί στενά το ελληνικό Πεντάγωνο. Στην περιοχή που κινείται το «Oruc Reis» έχει σχηματιστεί κλοιός από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.TURNHOS N/W : 1332/20MEDITERRANEAN SEA1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 252101Z OCT 20 TO 042059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;1) 35 34.82 N-028 08.93 E2) 35 34.80 N-028 00.13 E3) 34 08.98 N-028 00.15 E4) 33 48.08 N-028 18.02 E5) 33 46.33 N-028 24.35 E6) 33 40.98 N-028 46.45 E7) 33 44.23 N-029 14.83 E6 NM BERTH REQUESTED.2. CANCEL THIS MESSAGE 042059Z NOV 20.TURNHOS N/W : 1326/20MEDITERRANEAN SEA1. GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;36 12.70 N - 030 09.00 E36 00.00 N - 030 09.00 E36 00.00 N - 030 30.00 E36 12.70 N - 030 30.00 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.TURNHOS N/W : 1324/20MEDITERRANEAN SEA1. GUNNERY EXERCISE, ON 28 AND 29 OCT 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;36 06.70 N - 035 55.32 E36 10.90 N - 035 51.98 E36 10.65 N - 035 47.05 E36 06.75 N - 035 50.40 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 291500Z OCT 20.TURNHOS N/W : 1325/20MEDITERRANEAN SEA1. GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;36 16.90 N - 030 21.00 E(SHORE)36 07.77 N - 030 16.00 E36 07.50 N - 030 30.00 E36 12.70 N - 030 30.00 E36 12.70 N - 030 24.10 E(SHORE)CAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.TURNHOS N/W : 1319/20MEDITERRANEAN SEA1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY OUTSIDE OF GREEK TERRITORIAL WATERS AND IN TURKISH CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA07-620/20 WHICH IS INCLUDING UNGROUNDED CLAIMS IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA17-1314/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.4. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z OCT 20.Παράλληλα, η Τουρκία απάντησε με δική της Navtex σε ελληνική Navtex, που είχε εξαγγείλει αεροναυτικές ασκήσεις στις 26 Οκτωβρίου. Με την τουρκική Navtex, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι «έχει κλείσει» νωρίτερα την περιοχή για ναυτικές ασκήσεις.