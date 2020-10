Σε αυτές τις περιοχές θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ - Δείτε χάρτη

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00.30 τη νύχτα έως τις 05.00 το πρωί στις περιοχές Αυξημένης Επιτήρησης (Επίπεδο 3) και Αυξημένου Κινδύνου (Επίπεδο 4) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργόςστο πλαίσιο των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Το μέτρο θα ισχύσει από τις 6.00 το πρωί του Σαββάτου. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται τη νύχτα και τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης.Δύο περιοχές, ηκαι ηβρίσκονται στο επίπεδο 4 και συνολικά 17 στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) Πρόκειται για τις εξής περιοχές:καιΣτις ίδιες περιοχές οι πολίτες θα πρέπει να φορούν μάσκα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.Δείτε το χάρτη με τιςκαι τιςπεριφερειακές ενότητες όπου θα ισχύσουν τα νέα μέτρα:



Μέτρα που ισχύουν στο επίπεδο 4 («κόκκινο» επίπεδο):



- Μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μόνο ατομική άθληση.

- Αναστολή λειτουργίας γυμναστηρίων.

- Αναστολή λειτουργίας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

- Aναστολή λειτουργίας κινηματογραφικών προβολών.

- Αναστολή λειτουργίας μουσικών σκηνών.

- Μειωμένο προσωπικό και τηλεργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

- Αναστολή λειτουργίας των υποθέσεων που αφορούν τη Δικαιοσύνη.

- Αναστολή λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων αγορών κ.λπ.

- Αναστολή λειτουργίας της εστίασης. Θα υπάρχει λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης αποκλειστικά με take away – delivery. Αναστολή λειτουργίας κέντρων διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ (μόνο καθήμενοι σε τραπέζια).

- Στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ) θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό), 1 άτομο ανά 10 τ.μ (4 άτομα 20-100 τ.μ και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ επιπλέον), θα γίνεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, λειτουργία τους και Σαββατοκύριακο. |

- Aναστολή λειτουργίας κομμωτηρίων, υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής κ.λπ.

- Αναστολή εξόδου σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων.

- Αναστολή λειτουργίας στο λιανεμπόριο.

- Στις λαϊκές αγορές θα παρίσταται 50% των πωλητών με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων, λειτουργία παράλληλων αγορών, υποχρεωτική χρήση μάσκας απ' όλους, περιορισμός στις μετακινήσεις των εμπόρων (από περιοχή που είναι κόκκινη)

- Στις μεταφορές υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απαγόρευση μετακινήσεων εκτός Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορούν τα μέτρα, μέχρι ένας επιβάτης σε ταξί, περιορισμός επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι τρία άτομα.

- Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και αναστολή επισκεπτηρίων.

- Στα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενους, ένας συνοδός ανά ασθενή, περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων έως 60% (εξαιρουμένων των ογκολογικών και επειγόντων περιστατικών).

- Αναστολή λειτουργίας παιδότοπων.

- Τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια.

- Πρόβες για τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα μέσω τηλεδιάσκεψης, αναστολή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων.

- Αναστολή συναθροίσεων.

- Αναστολή προσέλευσης κοινού, δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά διαδικτυακά για τους συναυλιακούς χώρους, θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστάσεις (μόνο καθήμενοι).

- Αναστολή συμμετοχής κοινού δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίου/έκθεσης μέσω διαδικτυακής μετάδοσης

- Στα σχολεία ενδεχόμενη λειτουργία εκ περιτροπής σε συνδυασμό με τηλεκπαίδευση ή μόνο τηλεκπαίδευση.

- Στους χώρους λατρείας έως 9 άτομα για όλες τις τελετές, λειτουργίες κλπ με υποχρεωτική χρήση μάσκας.



Μέτρα στο Επίπεδο 3 Αυξημένης επιτήρησης (πορτοκαλί):



Μάσκα

Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Συναθροίσεις

Λήψη μέτρων για περιορισμό συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.



Έως 9 άτομα με μάσκες και τήρηση απόστασης 1.5 μ.



Σύσταση για περιορισμό επισκέψεων από άτομα διαφορετικών νοικοκυριών

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

Μάσκα στο προσωπικό

Αναστολή επισκεπτηρίου



Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα

Μάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενους

Ένας συνοδός ανά ασθενή

Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 40%



ΚΥΤ προσφύγων

Αναστολή εξόδου



Σχολεία

Μάσκα από 4 ετών και άνω



Πανεπιστήμια

Μάσκα

έως 50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφιθέατρα

Τηλε-εκπαίδευση





Συνέδρια/Εκθέσεις

Μάσκα

Σε εσωτερικό χώρο: 1 άτομο ανά 15 τ.μ τουλάχιστον, έως 50 καθήμενοι

Αναστολή λειτουργίας εκθέσεων



Χώροι Λατρείας

1 άτομο ανά 15 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι με μάσκα



Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία

Αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία:

1,5 μέτρο απόσταση

Μάσκα για όλους

Yποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους

Συναυλιακοί χώροι, Θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστατικές τέχνες (μόνο καθήμενοι)

Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής

30% πληρότητα

Yποχρεωτική χρήση μάσκας

Λειτουργία μέχρι 31/10/2020



Κλειστοί χώροι

30% πληρότητα

Yποχρεωτική χρήση μάσκας

Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Αναστολή διενέργειας σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίων



Κινηματογραφικές προβολές

Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής

30% πληρότητα

Yποχρεωτική χρήση μάσκας

Λειτουργία μέχρι 31/10/2020



Παιδότοποι (κλειστοί)

1 παιδιά ανά 10 τ.μ. έως 20 παιδιά

Yποχρεωτική χρήση μάσκας (>2 ετών)

1 συνοδός ανά παιδί.

Συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής.

Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων υγιεινής





Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ (μόνο καθήμενοι σε τραπέζια)

Χωρίς ζωντανή μουσική -Μόνο καθήμενοι

4 άτομα ανά τραπέζι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 150 καθήμενοι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 30% : του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 90 καθήμενοι

Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό

Κλειστά 00.00-05.00



Μουσικές σκηνές

Μόνο καθήμενοι

4 άτομα ανά τραπέζι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 100 καθήμενοι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 20% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 50 καθήμενοι

Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό

Κλειστά 00.00-05.00



Εστίαση

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό

4 άτομα ανά τραπέζι

Πληρότητα 50% της ωφέλιμης επιφάνειας

Αποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)

Κλειστά 00.00-05:00 (εξαιρείται Take away - delivery με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)



Μεταφορές

Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης.



Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ

50% σε ΜΜΜ

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ.

50% σε πλοία

Μέχρι 2 επιβάτες σε taxi

Περιορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 4 άτομα



Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)

Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές

Μείωση στο 50% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση (συνημμένος πίνακας)

Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες

Εσωτερικοί χώροι: Ατομική αθλητική προπόνηση, σύμφωνα με τους κανόνες των γυμναστηρίων



Γυμναστήρια

Υποχρεωτική χρήση Μασκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκηση

Εξαιρούνται η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση αποστάσεων 2μ

1 άτομο ανά 15 τμ

Απαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων κλπ



Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυπωλεία κοκ)

Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)

1 άτομο ανά 10 τ.μ.(4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον

Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια

Διευρυμένο ωράριο



Λαϊκές αγορές

50% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων



Λειτουργία παράλληλων αγορών

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους

Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες Αγορές κλπ

Αναστολή λειτουργίας



Λιανεμπόριο

Μάσκα υποχρεωτική για όλους

Περιορισμός βάσει εμβαδού

1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)