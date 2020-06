Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ίδρυση νέου αγγλόφωνου «εξ αποστάσεως» MBA in Shipping

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα νέο, καινοτόμο,μεταπτυχιακό πρόγραμμα στηείναι γεγονός!Πρόκειται για το(MBA) in Shipping”, του Πανεπιστημίου Αιγαίου που προσφέρεται με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distance learning) από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) τουαπό το ακαδημαϊκό έτος«Στόχος του “MBA in Shipping” είναιστο σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη εξειδικευμένων στελεχών για διακεκριμένη σταδιοδρομία υψηλής στάθμης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της ναυτιλίας, στην Ελλάδα και διεθνώς. Είναι ιδιαίτερα, καθώς η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον διεθνοποιημένους κλάδους και κύριο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας» επισημαίνει ο Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος Πρόεδρος στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου«Το “MBA in Shipping” κεφαλαιοποιεί τηνμε τους φορείς και τις επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου και αξιοποιεί την παράδοση και ηγετική θέση της Χίου στην παγκόσμια ναυτιλία.· είναι το μόνο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει την αγγλική γλώσσα και μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης,· για πρώτη φορά ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αξιοποιεί μία διαρκή θεσμική διάδραση μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας».Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου(Advisory Committee) διακεκριμένων προσωπικοτήτων και θεσμικών εκπροσώπων της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, με συμβουλευτικό ρόλο ως προς το περιεχόμενο του “MBA in Shipping”, την πορεία υλοποίησης και την προώθησή του στη ναυτιλιακή κοινότητα. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι οι:· Δρ, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,· κ.(MSc), Πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Πλοίων Μεταφοράς Χύδην Ξηρού Φορτίου (Intercargo) και μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,· κ.(MSc), Πρόεδρος Ιδρύματος Ευγενίδου, Ναυτιλιακός Πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ-International Maritime Organization),· κ., Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας,· κ., Αντιναύαρχος ε.α. ΠΝ, Επίτιμος Διοικητής Σχολής Εθνικής Άμυνας και πρώην Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.· προβλέπει έναφοίτησης (fellowships),· παρέχει πρόγραμμαάσκησης (practice internships) σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και φορείς,· είναι ελκυστικό γιας, καθώς οι μέθοδοι εξ αποστάσεως διδασκαλίας διευκολύνουν τη συμμετοχή τους,· διακεκριμένα συ συμμετέχουν συστηματικά στις διαλέξεις μαθημάτων,· στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι(University of Antwerp, University of Genova, Technical University of Delft, Shanghai Maritime University) στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του Τμήματος,· ενισχύει περαιτέρω το ήδη ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης των· η προσφορά του προγράμματος στην αγγλική γλώσσα επιτρέπει την προσέλκυση και αλλοδαπών αξιόλογων νέων επιστημόνων-φοιτητών από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια άλλων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρωτοπορία και παγκόσμια φήμη της ελληνόκτητης ναυτιλίας.Οι υποψήφιοι έχουν τηστη Ναυτιλία χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στο εξωτερικό, καθώς το “MBA in Shipping” παρέχει αυτή τη δυνατότητα και υποστηρίζεται από την ελληνική ναυτιλία-ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως.Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του νέου “MBA in Shipping” με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης δεν είναι συγκυριακή, αλλά προβλεπόμενη δομικά και μόνιμα, από τον αρχικό σχεδιασμό και το ΦΕΚ ίδρυσής του καθιστώντας το πρόγραμμα πιο επίκαιρο από ποτέ !Site ΤΝΕΥ: http://www.stt.aegean.gr/ E-mail: TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr Tηλ.: