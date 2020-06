«Μαϊμού» ογκολόγος: Πώς συστηνόταν ο «Dr Nicholas Kontos» στο LinkedIn

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα αρκετά καλά στημένο προφίλ στοδιέθετε ο ψευδο-γιατρός που συνελήφθηΣτη σχετική καρτέλα με το όνομαδηλώνει ότι είναιΕύκολα λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για το παγκοσμίου φήμης MD Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας. Ωστόσο, σε μια πρόχειρη αναζήτηση στο site του εν λόγω ερευνητικού κέντρου δεν εντοπίζεται πουθενά.Στην περιγραφή της καριέρας του αναφέρει ότι «Η καριέρα μου επικεντρώθηκε στην κατανόηση των θεμελιωδών μηχανισμών ανάπτυξης και εξέλιξης του καρκίνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμόπου στοχεύουν συγκεκριμένες οδούς σηματοδότησης σε μοριακά καθορισμένους υποτύπους καρκίνου.Τα εργαστηριακά μας ενδιαφέροντα έχουν εξελιχθεί στην κατανόηση των μηχανισμών αντοχής με τους οποίους τα καρκινικά κύτταρα ξεφεύγουν από την επίδραση της θεραπείας με καρκίνο για να μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε νέες στρατηγικές που μπορούν να ξεπεράσουν την αντίσταση και να βελτιώσουν σημαντικά τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες θεραπείες για τον καρκίνο ».Σε ότι αφορά στις σπουδές του δηλώνει ότι έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης το 1989 και ότι εν συνεχεία υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και συγκεκριμένα στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Dana-Farber. Άξιο απορίας είναι πως ενώ δηλώνει ότι είναι 47 ετών σήμερα, κατόρθωσε το 1989 να έχει ολοκληρώσει διδακτορικές σπουδές στην ιατρική επιστήμη!Σε ότι αφορά στοαναφέρει- Greek & Chinese Artemisinin-tagged holotransferrin on cancer cells publication (2005). Στο PubMed εντοπίζεται μελέτη με τον τίτλο «Effects of Artemisinin-Tagged Holotransferrin on Cancer Cells» δημοσιευμένη το 2005 αλλά χωρίς να αναφέρεται το όνομα του Dr Nicholas Kontos μεταξύ των συντελεστών.- Cancer & Artemisin. Treatment of cancer with artemisinin and artemisinin-tagged iron-carrying compounds (2003). Η μελέτη είναι όντως κι αυτή υπαρκτή αλλά και πάλι δεν αναφέρεται μεταξύ των συντακτών/ερευνητών της.- Anticancer properties of artemisinin. Για την συγκεκριμένη μελέτη δεν αναφέρει έτος δημοσίευσης. Ωστόσο, στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Pharmaceutics, υπάρχει το 2007 δημοσιευμένη έρευνα με το ίδιο αρχικό απόσπασμα (abstract) που αναφέρει στο προφίλ του LinkedIn αλλά και πάλι δεν αναφέρεται μεταξύ των ερευνητών το όνομα Dr Nicholas Kontos.- Herbal Medicines and Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy. Με αυτό τον τίτλο υπάρχει δημοσιευμένη έρευνα στο περιοδικό Critical Reviews in Food Science and Nutrition (Volume 57) το 2017, αλλά και πάλι δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά του.- και τελευταία ερευνητική εργασία αναφέρει την Cancer & Artemisine, έναν γενικό τίτλο που μάλιστα ο όρος είναι γραμμένος λάθος δηλαδή Artemisine αντί για Artemisinin.Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω μελετών είναι η δραστική ουσία «αρτεμισινίνη (artemisinin)» ή Qing hao su στην κινεζική γλώσσα. Πρόκειται για φαρμακευτικώς δραστική ουσία του παραδοσιακού ανθελονοσιακού εκχυλίσματος του πολυετούς φυτού Αρτεμισία το αψίνθιο (Artemisia Absinthium). Τα συνδυαστικά φαρμακευτικά σκευάσματα που βασίζονται στην αρτεμισινίνη ανήκουν στα φάρμακα πρώτης γραμμής για τη θεραπεία της ελονοσίας που οφείλεται στο παράσιτο Plasmodium falciparum.Ο Dr Nicholas Kontos δηλώνει ότι ομιλεί εκτός απόενώ αναφέρει ότι έχει υπάρξει και εθελοντής του «R».Τέλος, προς ενίσχυση του προφίλ του έχει και αρκετάδηλαδή επικυρώσεις των δεξιοτήτων του αναφορικά με την Ιατρική από άλλους επιστήμονες, πρόσωπα υπαρκτά τα περισσότερα εξ αυτών.