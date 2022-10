Στο Παρίσι με τη Δούκισσα Νομικού: «Η πίστη στις αξίες μου είναι η δύναμή μου»

Κλείσιμο

Κάθε φορά που τη συναντώ,με κάνουν να αισθάνομαι άνετα μαζί της. Μιλά στο κινητό και μου δείχνει φωτογραφίες από τον γιο και την κόρη της, τον Σάββα και την Αναστασία, δύο πανέμορφα παιδιά που υπεραγαπά και στα οποία αφιερώνει πολύ χρόνο.Εντυπωσιακή και γαλήνια όπως πάντα, ηδείχνει να μην έχει επηρεαστεί από τα πρόσφατα τηλεοπτικά γεγονότα. Με τις, η ίδια δεν, ωστόσο μου τονίζει ότι κοιτά πάντα μπροστά και ποτέ πίσω.με όσα συμβαίνουν στη ζωή της τους τελευταίους μήνες.μου λέει αποφασιστικά και καθώς απολαμβάνουμε τον φρέσκο χυμό μας την παρατηρώ και νιώθω ότι είναι γεμάτη. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα, εκπέμπει αυτοπεποίθηση. Σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι κάποιος να είναι γειωμένος, να ξέρει τι θέλει και να μη χάνεται στα «θέλω» των άλλων.και η συζήτησή μας δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει από την Πόλη του Φωτός, που και οι δυο μας έχουμε περπατήσει και αγαπάμε. «Λατρεύω το Παρίσι, είναι μια πόλη κινηματογραφική. Η επιβλητική αρχιτεκτονική της, τα υπέροχα ιστορικά κτίρια σε καθηλώνουν. Το Παρίσι είναι η αγαπημένη μου ευρωπαϊκή πόλη. Η ενέργεια και ο ρομαντισμός του με ταξιδεύουν.Απολαμβάνω τις βόλτες δίπλα στον Σηκουάνα, στα στενά του Μαρέ, στις, στα πάρκα και, βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, λατρεύω τα μοναδικά γλυκά και παγωτά που δοκιμάζεις», ομολογεί χωρίς ενοχές., η Δούκισσα, ως πρέσβειρα της L’Oréal Paris, πρωταγωνίστησε στο διεθνές Défilé L’Oréal Paris «Walk Your Worth» στέλνοντας μαζί με τις υπόλοιπες διάσημες πρέσβειρες της εταιρείας απ’ όλο τον κόσμο ένα ηχηρό μήνυμα για τη γυναικεία ενδυνάμωση.Ενα εντυπωσιακό high tech σκηνικό είχε στηθεί στους κήπους της École Militaire με τελευταίας τεχνολογίας υπερμεγέθεις οθόνες, χιλιάδες φώτα και υψηλής αισθητικής σκηνογραφία, σκηνοθεσία και χορογραφία. Με όχημα την ομορφιά και τη λάμψη, τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας , οι διεθνείς σταρ και τα παγκόσμια media μετέφεραν ένα ηχηρό μήνυμα ουσίας,Παρατηρώντας τις φωτογραφίες από τα διεθνή πρακτορεία, η Δούκισσα εντυπωσίασε με το λαμπερό κόκκινο κοστούμι της,Το επιμελώς ατημέλητο ponytail της έφερε τη σφραγίδα του διάσημου Hair Artist & Expert Stephane Lancien, ενώ το έντονο smokey eye makeup look που έκανε το βλέμμα της διαπεραστικό είχε την υπογραφή της Global Makeup Director της L’Oréal Paris, Val Garland., έντονο δυναμισμό και παιχνιδιάρικη διάθεση, έδωσε τον παλμό στο σόου και ενθουσίασε τους πάντες χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής, συνοδευόμενη από 30 χορευτές απ’ όλο τον κόσμο. «Ηταν μια μοναδική εμπειρία τόσο on stage όσο και backstage. Την είχα ζήσει ξανά το 2018. Ανυπομονούσα να συμμετάσχω πάλι, να συνεργαστώ με όλους αυτούς τους ταλαντούχους ανθρώπους. Ο επαγγελματισμός τους, η δημιουργική τους τρέλα, το πάθος τους για την τελειότητα σε κάνουν να αισθάνεσαι υπέροχα και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, ακόμα και υπό πίεση χρόνου. Κάναμε αρκετά meetings, ώστε το αποτέλεσμα να είναι άρτιο και αντάξιο των προσδοκιών όλων αυτών των μάγων της διεθνούς μόδας.σε συνεργασία, μας προσκάλεσε να ενώσουμε τη φωνή μας στέλνοντας το μήνυμα “Walk Your Worth” και να συμμετάσχουμε σε ένα event-ύμνο στη διαφορετικότητα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ουσία, που τιμούν τη γυναίκα και την αξία της. Είναι σημαντικό οι γυναίκες να είμαστε ενωμένες τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα. Να μην τα παρατάμε ποτέ, αλλά και να μη δεχόμαστε να μας φέρνουν στα μέτρα τους όσοι μένουν προσκολλημένοι στα στερεότυπα του παρελθόντος. Η πίστη στις αξίες μας είναι η δύναμή μας».Επρόκειτο για ένα ταξίδι-αστραπή με φορτωμένο πρόγραμμα, στο οποίο χώρεσε καιδιεθνών σχεδιαστών σε εμβληματικά κτίρια του Παρισιού, όπως το ξενοδοχείο «George V», η Οπερα και ο Πύργος του Αϊφελ. «Είχαμε μόνο 48 ώρες και δεν πρόλαβα να δω σχεδόν τίποτα παρά μόνο κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης στην πόλη.Το μόνο που κατάφερα ήταν να ξεκλέψω λίγο χρόνο να πάμε μια βόλτα με τα παιδιά!», περιγράφει ευδιάθετη και τα μάτια της λάμπουν καθώς μιλάει για τα μικρά της.που έχει φέρει στον κόσμο δύο παιδιά. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μου, όπως πιστεύω και κάθε ανθρώπου, όπου κι αν ζει στον κόσμο, είναι η αστάθεια που κυριαρχεί σήμερα, η εγκληματικότητα, η βαρβαρότητα, η σκληρότητα, η έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή., το μέλλον μας. Γι’ αυτό και η ευθύνη που έχει ο καθένας μας, ειδικά ως γονιός, είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με αρχές, αξίες και αποδοχή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να μην είσαι στερημένος συναισθηματικά. Να παίρνεις και να δίνεις αγάπη.