«Θα πέσουν κορμιά». Με αυτή τη σκληρή ομολογουμένως φράση τα στελέχη της αγοράς περιγράφουν εν συντομία το μέγεθος του ανταγωνισμού τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ειδικά στην ψυχαγωγία, όπου μοιράζεται και το μεγαλύτερο κομμάτι της διαφημιστικής πίτας, τα όπλα έχουν βγει εδώ και μερικές εβδομάδες. Με μεταγραφές, ανανέωση ομάδων, αλλαγές στη φυσιογνωμία ζωνών και εκπλήξεις, τα κανάλια βρίσκονται στα χαρακώματα και ετοιμάζονται για τον πόλεμο που θα κάνει εκκίνηση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η μεγάλη μάχη θα δοθεί σε πέντε βασικούς άξονες οι οποίοι διαχρονικά προηγούνται σε ενδιαφέρον και θέαση:1. Την πρωινή ζώνη, με τις παρουσιάστριες ετοιμοπόλεμες να κερδίσουν υψηλή θέση έστω και με διαφορά στον πόντο.2. Τα ριάλιτι που θα δοκιμάσουν τις αντοχές εντός και εκτός συνόρων.3. Τις 30 και πλέον σειρές.4. Τα τηλεπαιχνίδια που συνιστούν σταθερή αξία και σκληρούς αντιπάλους.5. Τα αουτσάιντερ, με συνταγή που δεν αντιγράφεται, καθώς καταφέρνουν να κλέβουν την παρτίδα στο παρά πέντε.Στο MEGA η έναρξη θα γίνεται στις 8 με την Ελεονώρα Μελέτη και το «Mega Καλημέρα» και θα ακολουθεί λίγο πριν τις 11 τομε τη Δανάη Μπάρκα και την ομάδα της.Στο πλάι των παραδοσιακών παικτών έρχονται να προστεθούν δύο ακόμα: ο ΣΚΑΪ και η ΕΡΤ1, που αποφάσισαν να κάνουν στροφή στην ψυχαγωγία διεκδικώντας μερίδιο τηλεθέασης αλλά και έσοδα, τα οποία, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να φέρει η ενημέρωση. Με τη δεκάδα να συμπληρώνεται φέτος, από τις 8 ως και τη 1, όπου προβάλλονται τα μαγκαζίνο, η μάχη αναμένεται ισχυρή.Ο ΣΚΑΪ μετά τη μεταγραφή της Φαίης Σκορδά ανοίγει νέα ζώνη από τις 9.45 ως τις 12, απέναντι στον σκληρό πυρήνα της πρωινής ζώνης, δημιουργώντας ένα μαγκαζίνο αμιγώς ψυχαγωγικού χαρακτήρα αλλά και με πρόσωπα που θα συνδράμουν στις ανάγκες της ενημέρωσης.Στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λιάγκας θα ξεκινά στις 9.50 έχοντας μαζί του τη Δούκισσα Νομικού, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της περασμένης Πέμπτης από το κανάλι του Αμαρουσίου. Την ίδια ώρα κάνει έναρξη και ηστο OPEN, στις 10 ακριβώς η Κατερίνα Καινούργιου στον ALPHA και την ίδια ώρα ο Φώτης Σεργουλόπουλος με την Τζένη Μελιτά στην ΕΡΤ1.Στις 8 παραμένει η έναρξη της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον ALPHA με τοΑκολουθεί στις 9 τομε τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου. Σε νέα ώρα, στις 11.30, θα ξεκινούν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο ίδιο κανάλι. Αργότερα, το μεσημέρι το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τρίωρη πλέον διάρκεια. Φυσικά παρών και ο άξονας του Σαββατοκύριακου. Με τις ήδη οικοδέσποινες Σίσσυ Χρηστίδου, Ελένη Τσολάκη το πρωί σε Mega και Open αντίστοιχα και Ναταλία Γερμανού στον ALPHA το μεσημέρι. Στη ζώνη του μεσημεριού έρχεται και η Μαρία Μπακοδήμου στον ΣΚΑΪ να δοκιμάσει τις δυνάμεις της.Είναι η μεγάλη αρένα της σεζόν με τουλάχιστον 30 «μονομάχους» που θα κονταροχτυπηθούν από το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Με τρόπαιο την κατάκτηση της συνήθειας και της αγάπης του κοινού, οι σειρές συνιστούν τα τηλεοπτικά υπερόπλα για φέτος. Οχι άδικα. Τα περισσότερα δείγματα των προηγούμενων ετών απέδειξαν ότι τελικά η αφήγηση ωραίων ιστοριών, με δραματικό ή κωμικό τρόπο, με δυνατά καστ και εντιμότητα στην παραγωγή είναι αυτό που τελικά επιλέγει ο τηλεθεατής. Και φέτος θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά και ενδιαφέροντα.Στο MEGA αναμένεται το-σημαντική η τηλεοπτική επιστροφή του-, με πρωταγωνιστές τους Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Χαρούλα Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Αντίνοο Αλμπάνη και Φάνη Μουρατίδη.Ακόμη, η νέα δραματική σειρά του καναλιού, τοη οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ελένης Καπλάνη, έρχεται να κερδίσει χαμένο έδαφος με δυνατό καστ: Λεωνίδας Κακούρης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Γιάννης Κουκουράκης, Θεοφανία Παπαθωμά, Κατερίνα Διδασκάλου, Σοφία Σεϊρλή, Ελένη Καρακάση και Μυρτώ Αλικάκη.Επίσης, με υπογραφή Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου η κωμική σειράμε πρωταγωνίστριες τις Βάσω Λασκαράκη, Κατερίνα Ζαρίφη και Νίκη Λάμη.Σταθερή στη θέση της και στις πρώτες θέσεις προτίμησης ηη οποία επιστρέφει για δεύτερη σεζόν.Στον ALPHA θα προβληθεί η πλέον αναμενόμενη σειράμε δυνατά ονόματα όπως οι Βασίλης Μπισμπίκης, Γιάννης Στάνκογλου, Αννα Μάσχα, Κόρα Καρβούνη.η υπερπαραγωγή του σταθμού στη μυθοπλασία, μας ταξιδεύει στα 60s. Για δέκατη σεζόν θα απολαύσουμε το «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα» δίχως αλλαγές στο καστ. Και φυσικά δεύτερη σεζόν για τον θριαμβευτή της προηγούμενης χρονιάς, τον «Σασμό», ο οποίος επιστρέφει σύντομα στη ζώνη του prime time. Δυναμική η παρουσία της δημόσιας τηλεόρασης στη μυθοπλασία. Μια διαδικασία που ξεκίνησε την τελευταία διετία και κορυφώνεται φέτος με πολλές νέες και αξιόλογες παραγωγές.Μία εξ αυτών η σειράμε καστ στο οποίο φιγουράρουν ηθοποιοί πολύ σημαντικοί και ακριβοθώρητοι όπως οι Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Αρης Λεμπεσόπουλος, Δημήτρης Καταλειφός, Θέμις Μπαζάκα, Αργύρης Πανταζάρας, Λένα Παπαληγούρα, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστάσης Ροϊλός, Πέγκυ Σταθακοπούλου.Στην ΕΡΤ εξάλλου η συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας της σειράς «Το Νησί», που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ, έρχεται με το βιβλίο τηςΗ σκηνοθεσία ανήκει στη Ζωή Σγουρού, ενώ τη διασκευή του σεναρίου έχει επιμεληθεί ο Παναγιώτης Χριστόπουλος. Θα πρωταγωνιστήσουν οι Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Στάνκογλου, Γιούλικα Σκαφιδά, Λεωνίδας Κακούρης, Ορφέας Αυγουστίδης, Ευγενία Δημητροπούλου.Στοοι Νίκος Ψαρράς, Χρήστος Λούλης, Ελισάβετ Μουτάφη και Σπύρος Σταμούλης συνιστούν τον κεντρικό πυρήνα ενός φιλόδοξου καστ.Ακόμη, ο Σπύρος Παπαδόπουλος αφήνει τα γλέντια και επιστρέφει ως πρωταγωνιστής στην ψυχολογική σειρά, σε σκηνοθεσία των Αλέξανδρου Πανταζούδη και Αλέκου Κυράνη και σε πρωτότυπο σενάριο του βραβευμένου συγγραφέα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη Γιάννη Σκαραγκά. Τέλος, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 παραμένουν το «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» και τα «Καλύτερά μας Χρόνια».Σημαντική η προσπάθεια και στο OPEN με σειρές όπως ομε τους Πέμη Ζούνη, Αντώνη Καρυστινό, Σταύρο Ζαλμά, Εφη Παπαθεοδώρου, Γεράσιμο Γεννατά, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνο Κάππα.Η συνέχεια μιας σημαντικής επιτυχίας ήδη γυρίζεται και πρόκειται για τομε τους Σωτήρη Χατζάκη, Αναστασία Παντούση, Κωνσταντίνο Καζάκο, Δήμητρα Σιγάλα, Ομηρο Πουλάκη, Χριστίνα Αλεξανιάν, Μιχάλη Μαρκάτη. Τη σκηνοθεσία φυσικά υπογράφει ο Μανούσος Μανουσάκης.Η νέα καθημερινή σειρά του καναλιού θα είναι η «Δική μας Οικογένεια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, με πρωταγωνιστές τους Μάριο Αθανασίου, Ελένη Βαΐτσου, Νίκο Πουρσανίδη, Απόστολο Γκλέτσο, Ελίνα Μάλαμα, Ρένο Ρώτα, Ελένη Κρίτα, Χριστίνα Τσάφου, Πάρη Θωμόπουλο, Κωνσταντίνα Κομμάτα, Κατερίνα Αντζουλάτου, Νικόλα Χαλκιαδάκη και Υρώ Μανέ.Μυθοπλασία και στον ΣΚΑΪ με τηνστην οποία πρωταγωνιστεί η Μαρία Ναυπλιώτου ενώ μαζί της μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν και οι Βίκυ Παπαδοπούλου, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Ιωάννης Παπαζήσης, Βασιλική Τρουφάκου, Αλέκος Συσσοβίτης, Λένα Παπαληγούρα.Μέχρι στιγμής τα δείγματα για τονείναι κάτι παραπάνω από καλά, με τους Γιώργο Παπαγεωργίου, Ελενα Πιερίδου, Κώστα Κόκλα, Τάνια Τρύπη, Κώστα Αποστολάκη, Ευγενία Δημητροπούλου και Κάρμεν Ρουγγέρη.Στον ΑΝΤ1 ετοιμάζεται για το β’ μισό της σεζόν «Η Μάγισσα» με την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, με την Ελλη Τρίγγου στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ δίπλα της θα βρεθούν ο Γιώργος Γάλλος, ο Αναστάσιος Ροϊλός και ο Νίκος Ψαρράς.Στην κωμική σειράθα βρεθούν ο Πάνος Βλάχος και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.Ενώ στοήδη ανακοινώθηκαν οι Μαριάννα Τουμασάτου, Ελένη Ουζουνίδου και Κρατερός Κατσούλης. Η δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του σταθμού και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη, Πέτρο Λαγούτη, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Παύλο Ορκόπουλο, Ταμίλα Κουλίεβα και Σοφία Φαραζή.Η πορεία τους την περασμένη σεζόν ήταν κακή ως μέτρια. Αυτό όμως δεν αποθαρρύνει τα κανάλια στο να επενδύσουν στο είδος που ενίοτε τα βγάζει ασπροπρόσωπα. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, μολονότι στη φετινή σεζόν η μυθοπλασία θα κυριαρχεί κατά κράτος και θα είναι ισχυρή τάση από πέρυσι, υπάρχουν οκτώ ριάλιτι που θα πλασαριστούν.Μετά από δύο χρόνια αδράνειας, ο ΑΝΤ1 έχασε πλέον τα δικαιώματα του «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here», φορμάτ αγγλικής παραγωγής με εσώκλειστους διάσημους σε ένα μεσαιωνικό κάστρο στην Πολωνία. Πλέον τα δικαιώματα, με κίνηση-ματ, κέρδισε ο ΣΚΑΪ, ο οποίος και θα τα αξιοποιήσει μελλοντικά. Ετσι, ο σταθμός του Αμαρουσίου μένει πλέον με δύο ριάλιτι, το «Dragons’ Den», ένα σχέδιο του Σάκη Τανιμανίδη σε συμπαραγωγή με τον ΑΝΤ1, ενώ, όπως όλα δείχνουν, προωθείται και το οικογενειακό «Family Game Fight».Στο STAR έχουμε ολική επαναφορά του «Greece’s Next Top Model» με νέα πρόσωπα και σημαντικές αλλαγές προκειμένου να ανακτήσει τις παλιές δόξες και κυρίως τα νούμερα τηλεθέασης. Επίσης, σε τροχιά ανανέωσης βρίσκεται και το ανανεωμένο «MasterChef» μετά τις μέτριες επιδόσεις που σημείωσε την προηγούμενη σεζόν. Τα γυρίσματά του ολοκλήρωσε και το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Asia Express», σε παραγωγή της Silverline Media Productions, της οποίας υπεύθυνος είναι ο Νίκος Κάλης, με ζευγάρια διασήμων.Στον ΣΚΑΪ, εκτός από το νεοαποκτηθέν «Celebrity», έτοιμο για να ξεκινήσει γυρίσματα είναι το «το οποίο θα παρουσιάζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε παραγωγή της Silverline Media Productions, ενώ θα ακολουθήσει το πολυαναμενόμενο «Survivor All Star» από την Acun Medya, το οποίο ήδη προετοιμάζεται σε επίπεδο συμμετοχών.Οι υπόλοιποι σταθμοί επιμένουν να παρακάμπτουν τα ριάλιτι και, όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη απόφαση δεν πρόκειται να αλλάξει για την τρέχουσα σεζόν. Σίγουρη τηλεοπτική επένδυση. Σε τρεις λέξεις χωράνε όλα τα τηλεπαιχνίδια, τα οποία πέρυσι πήγαν εξαιρετικά και παραδοσιακά, όταν αξίζουν, σημειώνουν υψηλή τηλεθέαση. Φέτος σχεδόν όλα όσα είδαμε την προηγούμενη χρονιά, θα τα ξαναδούμε.«Ο Τροχός της τύχης» στο Star, το «Deal» στον Alpha, το «Chase» και το «Celebrity Game Night» στο Mega, το «Ρουκ Ζουκ» «5Χ5» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 και φυσικά ο «Αδύναμος Κρίκος» στην ΕΡΤ πλέον, αφού μετακόμισε από τον ΣΚΑΪ ο οποίος ετοιμάζει φρέσκα πράγματα. Oλα σχεδόν παίζουν απέναντι και όλα πάνε καλά. Κάτι σημαίνει αυτό.Οι «Ράδιο Αρβύλα» είναι μία περίπτωση μοναδική. Δεν είναι απλώς μια σατιρική εκπομπή. Είναι ένα συνονθύλευμα τηλεοπτικών ευρημάτων, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο παρά τις μετακομίσεις του από κανάλι σε κανάλι. Στη ζώνη των 8, όπου και παραμένει στον ΑΝΤ1, έχει μέσο όρο πάνω από 20%, κάτι που αναμένεται και φέτος εκτός δραματικών ανατροπών.Σταθερά φανατικό κοινό διαθέτει και το «Shopping Star», το οποίο συνιστά τη δικαίωση της γυναίκας της διπλανής πόρτας στο shopping. Οσα χρόνια κι αν περάσουν, παραμένει άφθαρτο και δημοφιλές. Και μπορεί οι «Οικογενειακές Ιστορίες» να έκλεισαν τον κύκλο τους στον ALPHA, ωστόσο η διάδοχη κατάσταση με τίτλο «Αμφιβολίες» θα είναι μάλλον αντάξια των προσδοκιών του κοινού αυτού του είδους ριάλιτι. Εν αναμονή, λοιπόν.«Καλό μεσημεράκι» και Νίκος Μουτσινάς θα είναι στις επάλξεις και, όπως όλα δείχνουν, με σημαντικές αλλαγές και ανανέωση. Η εκπομπή έχει το κοινό της και σίγουρα τον δικό της χαρακτήρα. Πολλές οι επιλογές, να δούμε αν θα είναι και πολλοί οι τηλεθεατές...