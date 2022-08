Πρεμιέρα σήμερα για το 79ο Φεστιβάλ Βενετίας με φαβορί το Netflix

Τέιλορ Ράσελ και Τιμοτέ Σαλαμέ στο φιλμ «Bones and All», Η Κλόι Σεβινί συμπρωταγωνιστεί στο φιλμ «Bones and All». Το κόκκινο χαλί της Βενετίας φέτος περιμένει και την Τέιλορ Ράσελ να το διαβεί Ο Λούκα Γκουαντανίνο παίζει εντός έδρας στη Βενετία με τη νέα ταινία του «Bones and All» Η Κέιτ Μπλάνσετ, το 2020, θήτευσε ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ Ο Μαρκ Στρονγκ πρωταγωνιστεί στο «TAR» Ο πρόεδρος του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρ

Κλείσιμο

Χιμένα Λαμαντρίντ ή αλλιώς η νέα μούσα του Ινιάριτου Επιστροφή στη Βενετία για τον Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου με το «Bardo» Ο Ρομέν Γαβράς συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα με το «Athena» Σκηνή από το «Athena» του Ρομέν Γαβράς Ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Σάντι Σινκ πρωταγωνιστούν στο «Whale», το νέο φιλμ του Ντάρεν Αρονόσφκι Ο Μπρένταν Φρέιζερ πρωταγωνιστεί στο «Whale», το νέο φιλμ του Ντάρεν Αρονόσφκι Η Σάντι Σινκ πρωταγωνιστεί στο «Whale», το νέο φιλμ του Ντάρεν Αρονόσφκι Ο Κόλιν Φάρελ σε σκηνή από το «The Banshees of Inisherin

Η Τζούλιαν Μουρ αναλαμβάνει το τιμόνι της επιτροπής. Ο Eϊντριεν Μπρόντι στο «Blonde» Ο Aντριου Ντόμινικ στο «Blonde» Η Ανα ντε Αρμας στο «Blonde» Η νετφλιξική ταινία «White Noise» με τον Ανταμ Ντράιβερ θα ανοίξει το φεστιβάλ Η Γκρέτα Γκέργουιγκ θα δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας του Νόα Μπάουμπα

Κλείσιμο

Μπορεί να είναι το αρχαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο -η πρώτη του διοργάνωση έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου του 1932 ως μοχλός προώθησης και προπαγάνδας της ιταλικής κουλτούρας στον κόσμο-, όμως το Φεστιβάλ Βενετίας καταφέρνει να πατά σε δύο βάρκες, αφού μοιάζει να είναι και το πιο συγχρονισμένο με την εποχή του.Τι κι αν οι Κάννες έχουν κηρύξει ανένδοτο αγώνα κατά των on demand πλατφορμών που, κατά τη γνώμη των διοργανωτών του γαλλικού φεστιβάλ, φυτρώνουν εκεί που δεν τις σπέρνουν, δηλαδή στα χωράφια του σινεμά.Κι αυτό δεν έχει να κάνει απλώς με το καθαυτό καλλιτεχνικό προϊόν, όσο με την απόφαση του προέδρου του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαμπέρα να πορεύεται χωρίς παρωπίδες και αντί να ασθμαίνει πίσω από τις εξελίξεις, να τις καθοδηγεί - ή τουλάχιστον να τις παρακολουθεί. Αυτό γίνεται ηλίου φαεινότερον και φέτος, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του το φεστιβάλ θα ξεκινήσει τις εργασίες του με μια ταινία σε παραγωγή του Netflix, το οποίο συνολικά θα συμμετέχει στη διοργάνωση με το λανσάρισμα τεσσάρων φιλμ και μιας τηλεοπτικής σειράς.Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι εκεί είχαν κάνει την πρεμιέρα τους τα»,» και το γυρισμένο στις Σπέτσες. Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς πως η Βενετία λειτουργεί ως προπύργιο του αμερικανικού γίγαντα της οικιακής ψυχαγωγίας και βρίσκεται πολύ κοντά στην περιγραφή της αλήθειας.Δείτε το βίντεο: Το τρέιλερ της ταινίας «bones and all »Σε κάθε περίπτωση, την καλή σχέση ανάμεσα στον παραγωγό και τον διοργανωτή επισφραγίζει η απόφαση το φετινό, 79ο Φεστιβάλ να ανοίξει με την πολυαναμενόμενη (και πολύπαθη στην παραγωγή της) νέα ταινία του Νόα Μπάουμπαχ. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Ντον Ντελίλο, το «White Noise» και η παγκόσμια πρεμιέρα του θα είναι μια πρώτης τάξεως αφορμή για να σουλατσάρουν στα ούτως ή άλλως κοσμοπολίτικα λημέρια της Βενετίας οι πρωταγωνιστές του Ανταμ Ντράιβερ και Γκρέτα Γκέργουιγκ - θα βγει κι αυτή τη χρονιά το τίμιο παντεσπάνι των παπαράτσι. Η ιστορία της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος του Ντελίλο ξεκίνησε το 2004 κι αφού πήρε κάμποσες αναβολές και άλλαξε σκηνοθετικά χέρια τρεις φορές, φτάνει 18 χρόνια μετά στη μεγάλη οθόνη (και ως το τέλος της χρονιάς και στη μικρή, αφού θα προστεθεί στον κατάλογο του Netflix).Ο «» του Μπάουμπαχ θα ανταγωνιστεί 21 ακόμα ταινίες στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της φετινής Βενετίας. Οι δύο μάλιστα από αυτές και πάλι σε παραγωγή του Netflix. Πρόκειται για το «Bardo», την κωμωδία του Αλεχάντρο Ινιάριτου με την οποία φιλοδοξεί να επιστρέψει στα Οσκαρ, έξι χρόνια μετά τον θρίαμβο του, και βέβαια για το από καιρό πολυσυζητημένο «Blonde» ή αλλιώς το biopic για τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε σε σκηνοθεσία Αντριου Ντόμινικ. Ο Νεοζηλανδός δημιουργός βρήκε την ιδανική μούσα του στο πρόσωπο της ταχύτατα ανερχόμενης στην κινηματογραφική βιομηχανία Ανα ντε Αρμας, η οποία ακολουθεί όλα τα στάδια εξέλιξης σε μεγάλου βεληνεκούς αστέρα: υποδύθηκε το κορίτσι του 007 στο «No Time to Die», υπήρξε συμβία του νιόπαντρου πια Μπεν Αφλεκ, τώρα ενσαρκώνει τη γυναίκα-θρύλο.Ναι, προφανώς και ο ρόλος εμπεριέχει ρίσκο και μπορεί κανείς ήδη να στοιχηματίσει πως η Ντε Αρμας θα φανεί σε πολλούς ως κακή απομίμηση της Μέριλιν, αλλά εάν η Κουβανή ηθοποιός δεν το πάρει στα 34 της πότε θα το κάνει; Εννοείται πάντως ότι τα φλας θα αστράψουν και θα βροντήξουν -εύλογα- και για εκείνη στο Λίντο.Τελευταίος αλλά καθόλου καταϊδρωμένος επιβιβάζεται στο άρμα ή ελέω βενετσιάνικης τοπογραφίας στη γόνδολα των συμμετοχών του Netflix ο Ρομέν Γαβράς που θα παρουσιάσει -και αυτός στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα- το νέο του φιλμ με τίτλο «Athena». Ο 41χρονος γιος του Κώστα Γαβρά, τον οποίο κάποιοι έμαθαν με τον στρεβλό τρόπο εξαιτίας του περσινού καλοκαιρινού ειδυλλίου του με τη Ρίτα Ορα, αλλά στην πραγματικότητα θα άξιζε να τον γνωρίζουν για τα φιλμ του, όπως το «Θα έρθει η μέρα και για μας» και το «The World is Yours», για τα βιντεοκλίπ του για τον Κάνιε Γουέστ, τον Jay-Z και τη M.IA. αλλά και για τις συνεργασίες του με περιώνυμους γαλλικούς οίκους (βλ. Louis Vuitton και YSL), αντλεί αναφορές από την αρχαία τραγωδία για το νέο του φιλμ που πιθανότατα δεν θα περάσει αδιάφορο. Με αυτά και με εκείνα, το Netflix εκπροσωπείται με τέσσερις ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα, πολλαπλασιάζοντας τις πιθανότητες να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2018, όταν ο Αλφόνσο Κουαρόν έφυγε από τη Βενετία με τον Χρυσό Λέοντα στις αποσκευές του για το φιλμ «Roma».Συμμετοχή στο 79ο Φεστιβάλ της Βενετίας θα έχουν και οι Λούκα Γκουνταντίνο, Ντάρεν Αρονόσφκι και Μάρτιν Μακντόνα με τις νέες ταινίες τους «Bones and All», «The Whale» και «The Banshees of Inisherin» αντίστοιχα και βέβαια με τους πρωταγωνιστές τους, που αναμένεται να φτάσουν στον ιταλικό Βορρά για να συμμετάσχουν στο πατροπαράδοτο νυφοπάζαρο του glam και της λάμψης. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ήτοι το απόλυτο it boy του Χόλιγουντ, η Τέιλορ Ράσελ, η Κλόι Σεβινί, ο Μπρένταν Φρέιζερ, η Σάντι Σινκ και ο Κόλιν Φάρελ θα εκπληρώσουν το καθιερωμένο καλλιτεχνικό τάμα τους με ιδανικό σκηνικό το όψιμο καλοκαίρι στην πιο φωτογενή φεστιβαλική πρωτεύουσα του κόσμου. Το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο Ολιβερ Στόουν με το νέο του, ήδη αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Nuclear». Στις αρχές Αυγούστου ο 75χρονος σκηνοθέτης ανακοίνωσε μέσω Twitter την προβολή στη Βενετία της νέας δουλειάς του. Πρόκειται για μια ωδή στην πυρηνική ενέργεια και τα οφέλη της και κατά πάσα πιθανότατα θα προκαλέσει τη μήνιν όσων την αντιμάχονται αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον όσων κοιτούν με τρόμο τους ενεργειακούς ταμιευτήρες της Ευρώπης να αδειάζουν.Στις κλασικές αξίες και της φετινής διοργάνωσης δεν θα μπορούσε να μη βρίσκεται και η Κέιτ Μπλάνσετ. Η σπουδαία Αυστραλή ηθοποιός που το 2020 ανέλαβε χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής και παρεμπιπτόντως απαθανατίστηκε για μία ακόμα φορά ως επιτομή της κομψότητας στο περιθώριο του Φεστιβάλ, είναι η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Τοντ Φιλντ με τίτλο «». Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει δηλώσει πως δεν θα είχε κανέναν λόγο να γυρίσει το εν λόγω φιλμ αν η Μπλάνσετ δεν αποδεχόταν την πρότασή του. Αλλωστε το σενάριο, που παρακολουθεί τη ζωή και την καριέρα της πρώτης γυναίκας μαέστρου σε ορχήστρα της Γερμανίας, γράφτηκε με εκείνη κατά νου.Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής θα είναι φέτος μια άλλη σημαντική συνάδελφος της Μπλάνσετ, η Τζούλιαν Μουρ. Για τους διοργανωτές η επιλογή της 61χρονης ηθοποιού εκπέμπει σημαντικούς συμβολισμούς, αφού η Μουρ είναι η πρώτη Αμερικανίδα ηθοποιός που αγάπησαν τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ, απονέμοντάς της την ανώτερη διάκρισή τους -για τις «Ωρες» στο Βερολίνο το 2002, για το «Far from Heaven» στη Βενετία την ίδια χρονιά και για το «Maps to the Stars» στις Κάννες το 2014.