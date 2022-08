Φεστιβάλ Βενετίας:Τα φαβορί, οι εκπλήξεις και οι ελληνικές συμμετοχές

Κλείσιμο

Ο Μπρένταν Φρέιζερ ο οποίος αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον κεντρικό ήρωα που ζυγίζει 272 κιλά

Γυρίσματα για την ταινία «Προς τον Βορρά» έγινα την περασμένη άνοιξη στο Κατάκολο Ηλείας

Πολυβραβευμένοι σταρ παγκόσμιας εμβέλειας, επιστροφές σημαντικών σκηνοθετών, αρκετές παραγωγές του Netflix αλλά και μια γεύση από Ελλάδα θα έχει το φετινό,που ανοίγει σήμερα τις πύλες του και θα διαρκέσει ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την επίσημη έναρξη της λαμπερής διοργάνωσης που συγκεντρώνει, κάθε χρόνο, τα φώτα του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος.Σε αντίθεση με το Φεστιβάλ των Καννών, που έδειξε να...σνομπάρει τις τις συνδρομητικές πλατφόρμες, στη Βενετία θα δούμε, κάποιες από τις οποίες, μάλιστα, θεωρούνται δυνατοί αντίπαλοι στην κούρσα για τον πολυπόθητο Χρυσό Λέοντα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως η φετινή Μόστρα επέλεξε να κάνει πρεμιέρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, με μια ταινία του Netflix.Πρόκειται για το «», τη μαύρη κωμωδία του Νόα Μπάουμπαχ, με ένα δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, τον πολυβραβευμένοκαι την πολυτάλαντη, που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και ως σκηνοθέτις μέσα από τις επιτυχημένες ταινίες της «Lady Bird» και «Μικρές Κυρίες». Το «White Noise» είναι βασιμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ντον Ντελίλο και καταγράφει τη διαδρομή ενός καθηγητή χιτλερικών σπουδών σε κολέγιο «Ελευθέριων Τεχνών» στις κεντροδυτικές πολιτείες. Μαζί με την τέταρτη σύζυγό του και τα παιδιά τους προσπαθούν να να προσαρμοστούν στην οικογενειακή ζωή μέχρι τη στιγμή που ένα «αερομεταδιδόμενο τοξικό δυστύχημα» απειλεί τη ζωή τους. Και αυτόν τον κίνδυνο πρέπει να τον αντιμετωπίσουν όλοι μαζί.Στο μεταξύ, όσο περισσότερες φωτογραφίες κυκλοφορούν με την κατάξανθη κόμη τηςτόσο αυξάνεται η περιέργεια και το ενδιαφέρον για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ως άλλη. Το πολυαναμενόμενο «» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το υποψήφιο για Πούλιτζερ ομώνυμο μυθιστόρημα της Joyce Carol Oates που οποίο επιχείρησε να ρίξει φως σε άγνωστες και αθέατες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητας του διαχρονικού sex symbol. Η αφήγηση, που στο βιβλίο ολοκληρώνεται σε 700 σελίδες, ξεκινά από τη σχέση της Μέριλιν με τον πατέρα της ενώ τήν παρακολουθεί στην ανοδική διαδρομή της, στο απόγειο της δόξας της αλλά και στην περίοδο της πτώσης της. Οι πληροφορίες, πάντως, κάνουν λόγο για ταινία σκληρή, με δυνατές σεξουαλικές σκηνές αλλά και ωμή βία, στοιχεία τα οποία ο σκηνοθέτης της, Andrew Dominik, θεώρησε απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του κινηματογραφικού του οράματος, που θα συνοδεύεται όμως, μοιραία, από τη σήμαναση «ακατάλληλο για ανηλίκους». Στο πλευρό της Άνα ντε Άρμας θα δούμε τον βραβευμένο με Όσκαρ Αμερικανό ηθοποιό Έιντριεν Μπρόντι, υποδυόμενο έναν εκ των συζύγων της Μονρόε, του Άρθουρ Μίλερ.Παραγωγή του Netflix αποτελεί και μία ακόμη ταινία που θα συμμετάσχει με αξιώσεις στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας. Ο λόγος για το κινηματογραφικό come back του τέσσερις φορές βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτηυπό τον τίτλο «». Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφει ο Ινιάριτου, ο οποίος επιστρέφει για γυρίσματα στα πάτρια εδάφη του Μεξικού μετά από δύο ολόκληρες δεκαετίες, με τον Νικολάς Τζιακομπόνε, επαναφέροντας το σεναριακό δίδυμο του «Birdman» που απέσπασε Όσκαρ Σεναρίου. Οι δημιουργοί περιγράφουν το φιλμ ως μια νοσταλγική κωμωδία με φόντο ένα επικό προσωπικό ταξίδι. Η ταινία θα προβληθεί αρχικά στις κινηματογραφικές αίθουσες και στη συνέχεια θα στην συνδρομητική πλατφόρμα.Επιπλέον, το Netflix ρίχνει στην αγορά αλλά και στον ανταγωνισμό του Φεστιβάλ Βενετίας και τον Ρομέν Γαβρά, γιο του σπουδαίου ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Η νέα του ταινία έχει τίτλο «Athena» και είναι, όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει, διαποτισμένη από την αύρα της αρχαίας τραγωδίας. Σύμφωνα με το σενάριο του ίδιου και του Ladj Ly, θα παρακολουθήσουμε τρία αδέλφια να βυθίζονται στο χάος μετά τον ξαφνικό θάνατο του μικρότερου αδελφού τους ο οποίος επήλθε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα έρθει η πολυπόθητη λύτρωση, όπως συμβαίνει στο αρχαίο δράμα…; Στο «Athena» πρωταγωνιστεί ο Dali Benssalah που συμμετείχε στην τελευταία ταινία του Τζέιμς Μποντ στο ρόλο του αδίστακτου σαδιστή.είναι από εκείνους τους σπάνιους ηθοποιούς – χαμαιλέοντας που καταφέρνουν να φέρουν στα μέτρα τους ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ρόλους. Είναι λοιπόν φυσικό η επιστροφή της να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά θα την δούμε να υποδύεται τη μαέστρο στην ταινία «» του Τοντ Φιλντ ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό κινηματογραφική δράση μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από την Lydia Tár, μια αξιόλογη συνθέτρια, η οποία θα καταφέρει να γίνει η πρώτη γυναίκα αρχιμουσικός μιας μεγάλης γερμανικής ορχήστρας. Δυνατό «χαρτί» της ταινίας είναι, μεταξύ άλλων, η υπέροχη μουσική της την οποία υπογράφει η Ισλανδή συνθέτρια Χίλντουρ Γκουντναντότιρ, που κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής για το σάουντρακ του «Joker».Ένας ακόμη δημοφιλής πρωταγωνιστής, που έχουμε καιρό να δούμε στο πανί, θα κάνει πρεμιέρα σε λίγες εβδομάδες στη Βενετία. Αυτή τη φορά όμως θα είναι...αγνώριστος. Πρόκειται για τονο οποίος αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον κεντρικό ήρωα της νέας ταινίας του Ντάρεν Αρονόφσκι με τίτλο «», που ζυγίζει 272 κιλά! Υποδύεται έναν απομονωμένο καθηγητή αγγλικών, που έχει εγκαταλείψει τον εαυτό του και βρίσκει μοναδική παρηγοριά στο φαγητό φθάνοντας σε ακραίο και επικίνδυνο, ακόμη και για την ίδια του τη ζωή, σημείο. Η προσπάθειά του να επανασυνδεθεί με την έφηβη κόρη του, που έχει χρόνια να συναντήσει, τον οδηγεί στο να δει τη σκληρή αλήθεια κατάματα και να δώσει στον εαυτό του μια ευκαιρία να ανακάμψει, σωματικά και ψυχολογικά, βοηθώντας και εκείνη να δει τον κόσμο πιο αισιόδοξα.είναι το ομολογουμένως σοκαριστικό θέμα που διαπραγεματεύεται η νέα ταινία του», σε σενάριο του Ντέιβιντ Κατζάνικ, με πρωταγωνιστές τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Τέιλορ Ράσελ. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Καμίλ Ντε Αντζέλις, η ταινία ξετυλίγει την ιστορία μιας 16χρονης κοπέλας η οποία αναζητά απεγνωσμένα τις βαθύτερες αιτίες που την οδηγούν στο να σκοτώνει και να τρώει τους αγαπημένους της ανθρώπους. Έχοντας στο πλευρό της έναν μοναχικό άνδρα ξεκινά ένα μεγάλο οδικό ταξίδι στην Αμερική με στόχο να βρει τον πατέρα της και την ελπίδα πως θα πάρει τις απαντήσεις ζωής που ψάχνει. Όλοι οι δρόμοι, ωστόσο, τούς οδηγούν πίσω στο τρομακτικό παρελθόν τους και σε μια τελική στάση που θα καθορίσει εάν η αγάπη τους μπορεί να επιβιώσει.Ελληνικό χρώμα θα έχει μία από τις ταινίες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο, του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για την πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρουμάνου ντοκιμαντερίστα Μιχάι Μινκάν «», που αποτελείπέντε χωρών, της Ρουμανίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, Τσεχίας και της Βουλγαρίας. Την Ελλάδα εκπροσωπεί η εταιρεία Studio Bauhaus, με παραγωγό τον Κωνσταντίνο Βασίλαρο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Άνοιξη, στο Κατάκολο Ηλείας και την Κωνστάντζα της Ρουμανίας ενώ συμμετέχουν ηθοποιοί από τις Φιλιππίνες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ταϊβάν και τη Γαλλία.Το σενάριο βασίζεται σε αληθινά γεγονότα ενώ αντλεί έμπνευση από μαρτυρίες που σχετίζονται με την περίοδο εκείνη, στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, μετά την πτώση του κομμουνισμού, κατά την οποία σημειώθηκε ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα από τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης προς τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.Είναι 1996, ανοιχτά της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του στο κατάστρωμα ενός υπερατλαντικού πλοίου, ο Τζόελ, ένας θρησκευόμενος Φιλιππινέζος ναύτης, βρίσκει κρυμμένο ανάμεσα σε κοντέινερ τον Ντιμίτρου, έναν Ρουμάνο λαθρεπιβάτη. Ο Ντιμίτρου κινδυνεύει να ριχτεί στην θάλασσα, εάν γίνει αντιληπτός από τους Ταϊβανέζους αξιωματικούς του πλοίου. Ο Τζόελ αποφασίζει να τον κρύψει, ως ένα σημάδι πίστης και αγάπης προς τον Θεό. Σύντομα, ένα επικίνδυνο κυνηγητό ξεκινά. Οταν το πλήρωμα, οι φίλοι του, ακόμα και ο Θεός, του γυρνούν την πλάτη, ο Τζόελ αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα μόνος του.Παράλληλα, τo ντοκιμαντέρ «(Kristos, the Last Child) της Giulia Amati κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο παράλληλο τμήμα Giornate degli Autori διεκδικώντας βραβείο. Χρηματοδοτήθηκε από το Ειδικό Πρόγραμμα Covid-19 του ΥΠΠΟΑ μέσω του ΕΚΚ και είναι συμπαραγωγή της εταιρείας Bad Crowd με παραγωγούς τους Nίκο Μουστάκα και Νάνσυ Κοκολάκη.