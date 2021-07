Φίλιππος Γλύξμπουργκ: Πριγκιπική ζωή στο Πόρτο Χέλι με το super yacht της συζύγου του - Δείτε φωτογραφίες

Οι νεόνυμφοι απολαμβάνουν τις πρώτες κοινές καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ελλάδα και με γιοτ και με βέσπα

Το υπερπολυτελές «Nina J» είναι το καινούριο highlight του Αργοσαρωνικού με "μασκότ" την σαφώς πιο βολική βέσπα

Η Νίνα Φλορ σε ξέγνοιαστη πόζα μέσα στο yacht που φέρει το όνομά της

Με τον Φίλιππο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, το 2018

Με τον πατέρα της Τόμας Φλορ σε επίσημο event





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Ωραία είν’ η νύφη μας, ωραία τα προικιά της. Ωραία κι η παρέα της που κάνει τη χαρά της». Πώς τα φέρνει η ζωή, ώστε η ακατέργαστη αλήθεια των δημοτικών τραγουδιών να επιβεβαιώνεται μέχρι κεραίας και μάλιστα στην περίπτωση της Νίνα Φλορ, δηλαδή μιας έστω εξ αγχιστείας γαλαζοαίματης. Η 34χρονη σύζυγος του Φίλιππου, του μικρότερου γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Αννας-Μαρίας, βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα και στις αποσκευές της δεν έφερε μόνο τη φήμη της που προηγείται του ονόματός της, αλλά και μια ιδέα από τα προικιά της, δηλαδή το 40μετρο υπερσύγχρονο και πολυτελές yacht του πατέρα της, Τόμας Φλορ, το οποίο φέρει τιμής ένεκεν το όνομά της. Τις τελευταίες πολλές ημέρες το με σημαία Μάλτας «Nina J» έχει αναδειχθεί στο αδιαφιλονίκητο talk of the island στις Σπέτσες και στο αντικρινό Πόρτο Χέλι, δηλαδή στις περιοχές ανάμεσα στις οποίες προς ώρας κινείται.Αλλωστε, και να ήθελαν οι αυτόχθονες κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να το παραβλέψουν, δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν το τζεϊμσμποντικής κοπής σκαρί. Αεροδυναμικό, βαμμένο σε γκρίζα χρώματα, φουτουριστικό μέχρι όμως το όριο που δεν θα μοιάζει απόκοσμο, το σκάφος που σχεδιάστηκε από τον μαέστρο της ναυπηγικής Τομάσο Σπαντολίνι εκπέμπει κύρος, αποπνέει δυναμισμό και αφήνει στα απόνερά του πολυτέλεια, χωρίς υπερβολή, απέριττη, μπολιασμένη στο σκαρί όχι με φειδώ, αλλά με μέτρο. Είναι τόσο μοντέρνα η κατασκευή του, ώστε τίποτα δεν προδίδει τα 16 χρόνια ζωής και θαλασσινής αλμύρας που κουβαλάει στις πλάτες του. Με δυνατότητα φιλοξενίας 12 επιβατών -πλέον των 9 μελών πληρώματος- και μέγιστη ταχύτητα τους 16 κόμβους, το «Nina J» μπορεί να μη χωρά όλη την πολυμελή οικογένεια του έκπτωτου πρίγκιπα συζύγου της Φλορ, ωστόσο είναι το απόλυτο «παιχνίδι» για να χαρίσει στο νιόπαντρο ζευγάρι μια αλησμόνητη τουρνέ στα ελληνικά νησιά.Σε κάθε περίπτωση, το φετινό καλοκαίρι είναι σημαδιακό για τον Φίλιππο και τη Νίνα, οι οποίοι παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο τον Δεκέμβριο στα μέρη της νύφης στο Σεν Μόριτς, ανανέωσαν τους όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης μεταξύ φίλων τον Μάιο στο Κέμπριτζ και αποφάσισαν να περάσουν τον μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα. Αλλωστε οι γονείς του Φίλιππου ζουν στο Πόρτο Χέλι και η άρρητη παράδοση θέλει όλη τη φαμίλια να επιστρέφει εκεί κάθε που το θερμόμετρο περνά τον πήχη των 30ºC, οι αρκούδες συνέρχονται από τη χειμερία νάρκη και οι influencers πιάνουν πρώτη σεζλόνγκ κύμα.Στις 4 Ιουλίου η Ελβετή Νίνα ανέβασε μια φωτογραφία της πλατείας Συντάγματος στον λογαριασμό της στο Instagram με τη λεζάντα «Beautiful Athens», ενώ η Τατιάνα Μπλάτνικ, σύζυγος του Νικόλαου, έσπευσε να την προϋπαντήσει με το σχόλιό της, καταγράφοντας την αδημονία της να συναντήσει τόσο την ίδια όσο και τον Φίλιππο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη και η Μαρία-Ολυμπία, κόρη του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, μαζί με το αγόρι της, τον Βρετανό Πέρεγκριν Πίρσον. Φροντίζει μάλιστα να απαντά στα σχόλια που λαμβάνει στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κάποιοι την υποδέχονται ως διάδοχο του (ανύπαρκτου) ελληνικού θρόνου, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις βόλτες της στην Πλάκα, φωτογραφίες του αδελφού της Αλέξιου, αλλά και εικόνες από τα ελληνοπρεπέστατα (not) γεύματα που απολαμβάνει, ανάμεσά τους μια καρμπονάρα και μια ιταλικότατη σαλάτα καπρέζε. Ισως κάποιος πρέπει να την παροτρύνει να διαβάσει τα άπαντα της θείας της Τατιάνας Μπλάτνικ, ήτοι τον μοντέρνο τσελεμεντέ που συνέγραψε ως απόσταγμα των γαστρονομικών εμπειριών της στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα δεν είναι τα γνωστά και πολυφορεμένα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.Ειδικά όταν στις τάξεις της έχει προστεθεί και επισήμως πια η Ελβετή γόνος που μπορεί να μη διαθέτει τίτλους, αλλά μεγάλωσε σαν πριγκίπισσα. Αυτό τουλάχιστον προσυπογράφει η περιουσία των 2,3 δισ. δολαρίων του πατέρα της. Ο Τόμας Φλορ είναι ένας επινοητικός και επιτυχημένος επιχειρηματίας που δημιούργησε τη VIP αεροπορική εταιρεία Vistajet. Στην πραγματικότητα έβγαλε τους κροίσους του μάταιου τούτου κόσμου από τη δύσκολη θέση της αγοράς ενός αεροπλάνου. Οπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στους «New York Times», τους οποίους υποδέχτηκε στο υπερσύγχρονο σαλέ του στο Σεν Μόριτς με την κωδική ονομασία «Φωλιά του αετού» -όπου μεταξύ άλλων φυλάσσει και μια Aston Martin DB65, φτυστή με εκείνη που οδηγούσε ο 007 στην «Επιχείρηση Χρυσοδάκτυλος»-, χάρη στην αεροπορική εταιρεία του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται κανείς αν το αεροπλάνο που αγόρασε είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό για τις ανάγκες του. Η Vistajet δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα προαγοράς ωρών πτήσης -το τίμημα είναι περίπου 12.000 δολάρια την ώρα- και έχει πάντα διαθέσιμο τον σύγχρονο και υπερπολυτελή στόλο για τις μετακινήσεις τους.Σπουδαγμένη στη Μεγάλη Βρετανία και κατόπιν στις ΗΠΑ, η Φλορ ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα της στην προσοδοφόρα πατρογονική επιχείρηση -σε εκείνη οφείλονται οι σπάνιες εκδόσεις που μπορεί να διαβάσει κανείς εν πτήσει, τα γεύματα με την υπογραφή περιώνυμων σεφ που σερβίρονται στους επιβάτες και οι στολές Moncler των πληρωμάτων-, όμως πλέον έχει αφοσιωθεί, εκτός από τον συζυγικό βίο, και στο Kisawa Sanctuary ή αλλιώς στο έκπαγλης ομορφιάς resort, 14 χιλιόμετρα από τις ακτές της Μοζαμβίκης. Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα στον κόσμο που δημιουργήθηκε μέσω της τεχνολογίας 3D printing προγραμματίζει τα θυρανοίξιά του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ έχει σχεδιαστεί με περιβαλλοντικό πρόσημο φέρνοντας τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.Η μοναχοκόρη του Τόμας Φλορ και ο Φίλιππος γνωρίστηκαν στην Καλιφόρνια. Εκείνη ήταν σάρκα από τη σάρκα του ευρωπαϊκού τζετ σετ, εκείνος ενσάρκωνε περίφημα έναν από τους τελευταίους περιζήτητους γαλαζοαίματους εργένηδες. Δύο περίπου χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία τους η τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου του 2020 τους αρραβώνες του βενιαμίν της, ενώ τρεις μήνες αργότερα πραγματοποιήθηκε ο γάμος τους στο Σεντ Μόριτς. Από τα βουνά των Αλπεων οι δύο νεόνυμφοι κατέβηκαν στη θάλασσα της Μεσογείου - ευκαιρία για να πάρει τον αέρα του και το σκάφος των Φλορ, το κομψό αλλά επιβλητικό «Nina J». Αλλωστε, είπαμε, το ελληνικό καλοκαίρι είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα state of mind ◆