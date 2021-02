Θέμις Ζουγανέλη: «Καλώς ήρθατε στο Γκστάαντ»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια σειρά από πολυσέλιδα αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά κύρους όπως η «Daily Telegraph», το «House & Garden», το βρετανικό «Harper’s Bazaar» και το «World of Interiors» επιβεβαιώνει ότι ηαποτελεί δύναμη στον χώρο του διεθνούς design. Η καλαισθησία της, ο τρόπος της να συνδυάζει την απλότητα με τη φινέτσα και η ανεπιτήδευτη, κορυφαία αισθητική της έγιναν σημείο αναφοράς, όταν πριν από μερικά χρόνια έδωσε τα χέρια με τον ιστορικό και εξαιρετικά επιλεκτικό οίκο Dior αναλαμβάνοντας τη σχεδίαση αντικειμένων για τον Dior Maison. Διαθέτοντας μια σπάνια για την εποχή δυναμική, η Θέμις δημιούργησε στη συνέχεια το δικό της brand, το, με είδη σπιτιού και ρούχα που γνωρίζουν επιτυχία στην Αθήνα, στη Μύκονο και σε πολλές αγορές εκτός συνόρων.Κόρη του Μυκονιάτη Κώστα Ζουγανέλη που άφησε εποχή με τις «9 Μούσες» και σύζυγος του επιχειρηματία Τάκη Κανελλόπουλου της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν, μητέρα και επιτυχημένη επιχειρηματίας,. Τους χειμώνες της τους περνούσε πάντα στο κατάλευκο θέρετρο της Ελβετίας, όμως τον τελευταίο καιρό, και λόγω πανδημίας, έχει εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Μας υποδέχτηκε με χαρά στο σαλέ της -έναν χειμερινό παράδεισο που στο παρελθόν ανήκε στον άλλοτε σταρ της πλαστικής χειρουργικής, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση των μεγαλύτερων ηθοποιών της εποχής μας- όπου μας μίλησε για τη ζωή της στη διάσημη αυτή κοσμοπολίτικη γωνιά της«Η καθημερινότητά μου εδώ είναι αρκετά διαφορετική απ’ ό,τι, υποθέτω, φαντάζεται ο κόσμος. Οι κόρες μου πηγαίνουν σχολείο, οπότε η ζωή στοαφορά πρωτίστως εκείνες, τη δουλειά μου, κι έπειτα φυσικά τα σπορ και τους φίλους μας. Κάθε πρωί συνοδεύω τα παιδιά μου, κάτι που είναι υπέροχο, αφού το σχολείο τους απέχει μόλις δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο, χωρίς κυκλοφορική συμφόρηση. Επειτα επιστρέφω σπίτι και στο γραφείο όπου δουλεύω, πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία με την Αθήνα, καθώς τρέχω την επιχείρησή μου εκεί. Το μεσημέρι παίρνω τα κορίτσια από το σχολείο και μετά συνήθως κάνω γιόγκα και διαλογισμό.Στο Γκστάαντ κυριαρχεί ένας πολύ ήρεμος τρόπος ζωής, σε προδιαθέτει και το πανέμορφο περιβάλλον»,: «Αυτό το βλέπεις σε κάθε όψη της καθημερινότητας, όλα είναι πιο χαλαρά, ακόμα και οι ενδυματολογικές επιλογές. Το κομψό αλπικό στυλ υιοθετείται ολόκληρο τον χρόνο. Το dressing up δεν έχει θέση εδώ. Θα το δεις μόνο στους τουρίστες που έρχονται στο Γκστάαντ την περίοδο των γιορτών. Στην πραγματικότητα οι γυναίκες που ζουν εδώ είναι εξαιρετικά κομψές και δεν έχουν καμία διάθεση για show off. Διαθέτουν μια ανεπιτήδευτα κομψή και cool γκαρνταρόμπα, γεγονός που με ώθησε να ανοίξω ένα κατάστημα Themis Z εδώ.Τα ρούχα μας έχουν αγαπηθεί πολύ από τις γυναίκες της περιοχής. Είναι υπέροχο να βλέπεις κυρίες απ’ όλο τον κόσμο να δίνουν επιπρόσθετη αξία σε κομμάτια με την ετικέτα “Made in Greece”. Με κάνει να αισθάνομαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που κάνουμε στην Ελλάδα. Ολοι οι Ελληνες θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι γι’ αυτά που σχεδιάζουμε και παράγουμε στη χώρα μας».«Τα Σαββατοκύριακα τα μοιραζόμαστε συνήθως με φίλους, οργανώνοντας διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες. Είτε σκι τον χειμώνα, είτε ποδηλασία βουνού την άνοιξη. Τα υπαίθρια σπορ καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ζωής μας».και, η Θέμις λατρεύει τη ζωή στο μαγικό χειμωνιάτικο σκηνικό με φόντο τα χιονισμένα έλατα, μια σπιθαμή από το κατάλευκο μπαλκόνι της. «Η ζωή στο σαλέ είναι σαν να ζεις σε ένα κουκλόσπιτο. Λατρεύω το γεγονός ότι ζούμε σε ένα ξύλινο σπίτι, ένα πολύ όμορφο ξύλινο σπίτι για την ακρίβεια, έχει κάτι το εξαιρετικά ρομαντικό». Απολαμβάνει το περιβάλλον και διευκρινίζει ότι «αυτό που αγαπώ στη ζωή στο Γκστάαντ είναι πραγματικά τα πάντα! Ο resort τρόπος ζωής, βασικός πυλώνας του brand Themis Z, λειτουργεί ως μια διαρκής πηγή έμπνευσης, ενισχύει τη συνοχή της οικογένειας, διώχνοντας μακριά το άγχος της ζωής στην πόλη και με κρατά πολύ κοντά στους φίλους μου, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμένα. Υπάρχει μια υπέροχη κοινότητα ανθρώπων εδώ, και ειδικά γυναικών, που σε κάνει να αισθάνεσαι μέλος μιας οικογένειας, της οικογένειας τουΟλοι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από διαφορετικά σημεία του κόσμου, όλοι με ενδιαφέρουσα ζωή και καριέρα, υπέροχες ιδέες και χόμπι, και όλα αυτά είναι τόσο αναζωογονητικά όταν σε περιβάλλουν. Ναι, θα έλεγα ότι οι φίλες μου και οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί τους είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο. Είναι μια φανταστική ομάδα γυναικών που υποστηρίζουν η μία την άλλη και συνδράμουν στην εξέλιξή της, κάτι που δεν συναντάς συχνά».«Η μετακόμιση στο Γκστάαντ έγινε εντελώς αβίαστα, όταν ξέσπασε η επιδημία του κορωνοϊού πέρυσι τον Μάρτιο.Είχαμε περάσει εδώ τους τελευταίους έξι μήνες, λόγω του χειμερινού term του σχολείου, και λόγω τουαποφασίσαμε να μείνουμε μέχρι τον Ιούνιο. Αισθανθήκαμε ότι τη δεδομένη στιγμή η ζωή σε ένα μικρό χωριό με δυνατότητες για τόσες εξωτερικές δραστηριότητες ήταν η ασφαλέστερη επιλογή για τα παιδιά μας. Και απλώς το λατρέψαμε. Ερωτευτήκαμε τον τρόπο που αλλάζουν οι εποχές στο Γκστάαντ, τη φύση, τον πιο υγιή τρόπο ζωής, και τα παιδιά ένιωσαν τόσο χαρούμενα που δεν ήθελαν να φύγουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια γενικότερη τάση πλέον, οι άνθρωποι αρχίζουν να εκτιμούν διαφορετικά πράγματα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να μετακομίσουμε μόνιμα. Φυσικά, αυτό για εμένα σημαίνει πολλά ταξίδια μεταξύ Αθήνας και Ελβετίας, καθώς η γραμμή παραγωγής του brand μου εδρεύει στην Αθήνα, αλλά όταν υπάρχει θέληση βρίσκεται ο τρόπος. Και ευχαριστώ τον Θεό για το Zoom! Η Ελλάδα όμως θα είναι πάντα το σπίτι μας. Είμαστε Ελληνες. Ιδίως η Μύκονος θα είναι πάντοτε το “μέρος της καρδιάς μου”, εφόσον ο πατέρας μου βρίσκεται εκεί. Υπάρχει πάντως μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα στο Γκστάαντ: Ελληνες που είτε ζουν εδώ, είτε διατηρούν κάποιο σαλέ στο οποίο έρχονται συχνά απ’ όπου κι αν βρίσκονται», καταλήγει η Θέμις.«Τα αγαπημένα μου μέρη για δείπνο είναι το μπαρ στο “Olden”, ένα από τα πιο εμβληματικά μικρά ξενοδοχεία στο Γκστάαντ, καθώς και η ταράτσα του εστιατορίου “Sonnenhof” στο Σάανεν, που έχει την πιο όμορφη θέα αλλά και το πιο νόστιμο φαγητό. Για φοντί, το οποίο είναι must για κάποιον που ζει εδώ, το “Petit Chalet” στο ξενοδοχείο “Bellevue” είναι θεσπέσιο. Είναι από κατσικίσιο τυρί και δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού. Το καλύτερο spa βρίσκεται επίσης στο “Bellevue”, το οποίο προσφέρει μία ημέρα ιδανικού pampering - και δεν σας κρύβω ότι απολαμβάνω κι εγώ τις υπηρεσίες του μια στο τόσο. Και βέβαια, το iconic lobby του ξενοδοχείου “Gstaad Palace” είναι ιδανικό για όποιον έχει διάθεση για κοινωνικοποίηση και διασκέδαση. Το πιο υπέροχο, ωστόσο, είναι να συναντάς φίλους στα σαλέ τους, με cozy διάθεση, κρασί και φοντί δίπλα στο τζάκι», περιγράφει.. «Η πανδημία έριξε λίγο τους ρυθμούς και μας βοήθησε να βρεθούμε περισσότερο με τους δικούς μας. Οι άνθρωποι της δημιουργίας εξοικονομήσαμε περισσότερο χρόνο για έμπνευση και καλλιτεχνική εκτόνωση. Ο,τι συμβαίνει, ακόμη και τα πιο δυσνόητα και δύσκολα, καλό είναι να το μεταποιούμε σε δημιουργικότητα. Σχεδιάζοντας η ζωή τρέχει πιο ευχάριστα. Κάθε είδους τέχνη είναι οξυγόνο», σχολιάζει.«Τρέχω διάφορα projects αυτή τη στιγμή, όπως η δημιουργία και παραγωγή ενός bespoke σερβίτσιου για το πιο διάσημο και όμορφο νέο ιδιωτικό ορεινό κλαμπ εδώ στο Γκστάαντ, το “Club de Luge”, καθώς και μια ειδική σειρά ειδών για το σπίτι για το “Palazzo Hotel” στο Ραβέλο, στην ακτή Αμάλφι της Ιταλίας. Ολα αυτά αποτελούν ξεχωριστά εγχειρήματα για μένα. Επίσης, η συλλογή ρούχων Ανοιξη/Καλοκαίρι 2021 θα κυκλοφορήσει στηκαι το Λος Αντζελες την άνοιξη, γεγονός που με κάνει να νιώθω ενθουσιασμένη και περήφανη», καταλήγει.