Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ραγισμένο είδωλο σε καθεστώς... κηδεμονίας

Καλοκαίρι του COVID-19, και… Οοps she did it again

O πατέρας της Μπρίτνεϊ, ο 68χρονος Τζέιμι Σπίαρς Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν ενθουσιασμένος μαζί της και είχε βάλει λυτούς και δεμένους για να τη γνωρίσει . Εμφανίστηκαν μαζί τον Σεπτέμβριο του 2001 στο Madison Square Garden, τραγουδώντας το «The Way You Make Me Feel» Στα ΜTV Music Awards του 2003 το φιλί στο στόμα με τη Μαντόνα σχολιάστηκε περισσότερο από την ερμηνεία τους

Με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χώρισαν ύστερα από σχέση 9 ετών Εγκυος με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φεντερλάιν Ο γάμος στο Λας Βέγκας με τον κολλητό της Τζέισον Αλεν Αλεξάντερ κράτησε μόλις 55 ώρες

Μετά το Megxit άλλη μια royalty προσπάθησε να απεμπλακεί από τον ασφυκτικό κλοιό των άλλων. Η «πριγκίπισσα της ποπ»ζει σε καθεστώς κηδεμονίας εδώ και 12 χρόνια. Ενα «υβριδικό επιχειρησιακό μοντέλο», όπως περιγράφεται, μέσα από το οποίο μια ενήλικη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών που βγάζει εκατομμύρια δολάρια, δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα και πρόσβαση στην περιουσία της, την οποία διαχειρίζονται αποκλειστικά οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της.Η επιτροπεία επιβάλλεται συνήθως σε άτομα που δεν είναι σε θέση να πάρουν αποφάσεις, με άνοια ή ψυχικές ασθένειες. Χωρίς όλα αυτά τα χρόνια να έχει γίνει γνωστό αν πάσχει από κάποια ψυχική νόσο και ποια είναι αυτή, η 38χρονη Μπρίτνεϊ δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς την έγκριση του πατέρα της: από το να παντρευτεί μέχρι να ταξιδέψει. Παρόλο που μέσα σ' αυτά τα χρόνια κυκλοφόρησε 4 άλμπουμ, έκανε μια παγκόσμια περιοδεία, τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις στο Λος Αντζελες και εμφανίστηκε για δύο σεζόν ως κριτής στο τηλεοπτικό σόου «X Factor»! Παράδοξο;Στην ετήσια ακρόαση στις 22 Αυγούστου, στο δικαστήριο του Λος Αντζελες, η Μπρίτνεϊ ζητά για πρώτη φορά να απομακρυνθούν από επιτηρητές ο πατέρας της Τζέιμι Σπίαρς και ο δικηγόρος Αντριου Γουόλετ και να ασχοληθεί με την περιουσία της η μάνατζέρ της, Τζόντι Μοντγκόμερι, η οποία είχε αναλάβει αυτό τον ρόλο πέρσι, όταν ο πατέρας της έδινε μάχη με τον καρκίνο. Παράλληλα, σε έγγραφό της υπογραμμίζει ότι δεν προτίθεται για τα επόμενα χρόνια να πραγματοποιήσει την παραμικρή επαγγελματική εμφάνιση.Το δικαστήριο απεφάνθη ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο σε ό,τι αφορά τη ζωή και την περιουσία της Μπρίτνεϊ θα έχει ο 68χρονος πατέρας της, ενώ τα μέλη του κινήματος #FreeBritney που διαδήλωναν έξω από το δικαστικό μέγαρο άρχισαν να μιλούν ανοιχτά για ομηρία.Σύμφωνα με τους «Los Angeles Times», ο 68χρονος Τζέιμι διαπραγματεύεται, κάνει αγοραπωλησίες, έχει λόγο στο ποιοι θα την επισκέπτονται, ενώ μπορεί να ζητήσει περιοριστικά μέτρα για όσους πιστεύει ότι απειλούν τη σταθερότητα της κόρης του. Επίσης, κάθε αγορά που πραγματοποιεί πρέπει να καταγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις για τις δαπάνες της, τις οποίες καταθέτει στο δικαστήριο. Βάσει του ρεπορτάζ, δεν προκύπτει «κανένα στοιχείο ότι η Σπίαρς βλάπτεται από τη συμφωνία».Ρεπορτάζ του ΤΜΖ μάλιστα λίγο πριν από την εκδίκαση ήρθε να «καλύψει» τον πατέρα της Σπίαρς, ο οποίος ανέφερε στο δικαστήριο ότι η κόρη του ακόμη και σήμερα είναι επιρρεπής στο να εξαπατηθεί, αλλά και να παρασυρθεί. Βάσει στοιχείων, η νοσηλεία της Μπρίτνεϊ πέρσι σε ψυχιατρική κλινική δεν ήταν οικειοθελής καθώς βρέθηκε να οδηγεί αν και της έχει απαγορευτεί, ενώ είχε σταματήσει από μόνη της τη φαρμακευτική αγωγή που της χορηγείτο από το 2008. «Το κοκτέιλ φαρμάκων που παίρνει η Μπρίτνεϊ για να σταθεροποιήσει την κατάστασή της έχει γίνει λιγότερο αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου και πλέον η τραγουδίστρια δίνει μεγάλο αγώνα», αναφέρεται.Παράλληλα, ο δικηγόρος και συνδιαχειριστής Αντριου Γουόλετ ανέφερε ότι όλα αυτά τα χρόνια χρειάστηκε να παρέμβει πολλές φορές ο ίδιος προσωπικά προκειμένου να απομακρύνει από το πλευρό της Μπρίτνεϊ άτομα που ήθελαν να τη χειραγωγήσουν και να την ξαναβάλουν στον κόσμο των ουσιών, όπως ο πρώην μάνατζέρ της Οσάμα Λούφτι, ο οποίος είχε μετακομίσει στο σπίτι της κόβοντας τις τηλεφωνικές γραμμές ώστε να μην επικοινωνεί με κανέναν, ενώ λέγεται ότι της έβαζε φάρμακα στο φαγητό της διατηρώντας την τις περισσότερες ώρες της ημέρας ναρκωμένη. Ο πατέρας της έβγαλε τρεις περιοριστικές εντολές εναντίον του, ενώ ο Λούφτι ακόμη και σήμερα στέλνει αγωγές στην Μπρίτνεϊ διεκδικώντας οικονομική αποζημίωση.«--Είναι πολλάτα λεφτά Αρη!»Σε ρεπορτάζ των «New York Times» που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό αρκετοί υποστήριξαν πως για την Μπρίτνεϊ οι περιορισμοί έχουν γίνει μια συνήθεια, ένα κομμάτι της ζωής της που έχει αποδεχθεί πλήρως, ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας που της επιτρέπει να παραμένει αφοσιωμένη στις μεγάλες αγάπες της, τη μουσική και τα δύο παιδιά της.Τα χρήματα βέβαια σ' αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολλά. Η περιουσία της Μπρίτνεϊ τη στιγμή αυτή ανέρχεται σε 57,4 εκατ. δολάρια, ενώ σε μετρητά υπάρχουν 2,7 εκατ. δολάρια. Το ποσό άγγιζε τα 288 εκατ., αλλά τα τελευταία χρόνια ξόδεψε πολλά σε νοσήλια, κλινικές απεξάρτησης, γιατρούς και φυσικά στα δικαστήρια που έγιναν για το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών της. Μόνο ο δικηγόρος που επελέγη από το δικαστήριο για να επιβλέπει ότι οι επίτροποι δεν την εκμεταλλεύονται και λειτουργούν πραγματικά προς όφελός της έχει κερδίσει 2 εκατ. δολάρια ως τώρα και άλλα 7 έχουν ξοδευτεί για τα διαδικαστικά της υπόθεσης. Ο «μισθός» του πατέρα της ανέρχεται στα 130.000 δολάρια τον χρόνο, ενώ λάμβανε το 1,5% από από κάθε της εμφάνιση στο Λας Βέγκας. Mιλώντας στη «New York Post», ο 68χρονος Τζέιμι Σπίαρς τόνισε: «Δηλώνω κάθε χρόνο στο δικαστήριο μέχρι το παραμικρό σεντ. Πώς θα μπορούσα να κλέψω το παιδί μου;». Χαρακτηρίζει «ανέκδοτο» την εκστρατεία #FreeBritney, υπογραμμίζοντας ότι τον ενοχλεί η επιθετικότητα των μελών της: «Εφτασαν πλέον σε σημείο να εκτοξεύουν απειλές για τη ζωή μου. Είναι φρικτό. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιους θαυμαστές, αλήθεια. Αγαπώ την κόρη μου. Αγαπώ όλα μου τα παιδιά. Ολα τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά. Είναι μια καθαρά ιδιωτική υπόθεση που δεν αφορά κανέναν άλλον».Το κίνημα καιοι θεωρίες συνωμοσίαςΤο κίνημα #FreeBritney δημιουργήθηκε το 2009, με τους φαν της να ξεκινούν καμπάνια για να σώσουν τη σταρ στηριζόμενοι σε μια ηχογράφηση που έλαβε το «Rolling Stone» το 2008, στην οποία η Σπίαρς έλεγε: «Θέλω μόνο τη ζωή μου πίσω. Θέλω να είμαι σε θέση να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου. Θέλω να ζήσω μόνη στο σπίτι μου. Θέλω να είμαι σε θέση να ορίζω εγώ ποιος θα είναι ο φύλακας της ασφάλειάς μου».Τι κι αν η ενεργή στο Instagram Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέμενε ότι «όλα είναι καλά» προτρέποντας τους θαυμαστές της να «μην πιστεύετε ό,τι διαβάζετε και ακούτε»; Η κίνηση της μητέρας της να κάνει like σε κάποιες δημοσιεύσεις και σχόλια σε σχέση με το κίνημα #FreeBritney πρόσθεσε λάδι στη φωτιά, ενώ η Λιν ζήτησε από το δικαστήριο -και το κατάφερε- να ενημερώνεται για την παραμικρή κίνηση που αφορά την περιουσία της κόρης της.Μερικοί ανησυχούν για την ψυχική υγεία της Μπρίτνεϊ, καθώς σε ένα βίντεο είπε ότι είχε κάψει κατά λάθος το γυμναστήριό της. Αλλοι είναι πεπεισμένοι ότι οι δημοσιεύσεις της είναι κωδικοποιημένες και αν τις διαβάσει κανείς σωστά η Σπίαρς ζητά απεγνωσμένα βοήθεια.Συμπαραστάτες του #FreeBritney έχουν δηλώσει η Μάιλι Σάιρους και η Πάρις Χίλτον, ενώ η Μαντόνα, που είχε δηλώσει στο παρελθόν για την αγαπημένη έφηβη της Αμερικής «είναι μόλις 18 ετών κι όλο αυτό που έχει καταφέρει είναι σοκαριστικό», αναφερόμενη στην Μπρίτνεϊ σε μια πρόσφατη συνέντευξή της είπε: «Δυστυχώς δεν της επετράπη να έχει μια φυσιολογική παιδική ηλικία. Εγινε σταρ ενώ ήταν παιδί. Τα όποια λάθη έκανε δεν έμειναν ιδιωτικά αλλά έγιναν δημόσια. Από τινέιτζερ βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο των άλλων και αυτό είναι ό,τι πιο σκληρό μπορεί να ζήσει κάποιος».Ο άλλοτε δικηγόρος της Ερικ Ερβιν, που ξεκίνησε να δουλεύει μαζί της από τότε που η Μπρίτνεϊ ήταν ανήλικη, υπερθεματίζει συμπληρώνοντας: «Στα 14 της κακοποιήθηκε σεξουαλικά από κάποιο συμμαθητή της. Εκτός αυτού, είχε να κρατήσει καλά κρυμμένη την τραγική ιστορία της οικογένειάς της. Η γιαγιά της Εμα Σπίαρς αυτοκτόνησε στα 31 της χρόνια εξαιτίας της κατάθλιψης. Αφησε πίσω της 4 παιδιά. Δύο απ' αυτά κατέληξαν στη φυλακή, ενώ ο πατέρας της Μπρίτνεϊ είχε βίαιη συμπεριφορά και προβλήματα αλκοολισμού. Η δόξα ήρθε ενώ ήταν ανήλικη και είχε να διαχειριστεί και το διαζύγιο των γονιών της μετά από 30 χρόνια γάμου».Η Μπρίτνεϊ στα 20 της ζει ξέφρενα κάνοντας παρέα με την Πάρις Χίλτον και την Λίντσεϊ Λόχαν και δηλώνει: «Βαρέθηκα να τρέχω δεξιά κι αριστερά σαν την τρελή. Είμαι 20 χρονών, θέλω να έχω τον χρόνο για να παίζω! Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ενδιαφέρουν τους άλλους οι ιδιαίτερες στιγμές μου. Είμαι σε μια ηλικία που έχω ανάγκη να βγω, να πιω, να καπνίσω και να διασκεδάσω όπως μου αρέσει. Η δημοσιότητα με ωρίμασε απότομα και δεν μπόρεσα να κάνω πολλά από τα πράγματα που χαίρονται οι νέοι της ηλικίας μου».Η ευφρόσυνη τρέλα της σιγά-σιγά δίνει τη θέση της σε μια συμπεριφορά άκρως προβληματική. Σε άρθρο της με τίτλο «The Tragedy of Britney Spears» στο περιοδικό «Rolling Stone», το 2008, η Vanessa Gregoriadis γράφει: «Δεν είναι ένα καλό κορίτσι. Δεν είναι το καλό παιδί της Αμερικής. Είναι αιμομεικτικό ον από τους βάλτους που καπνίζει αδιάκοπα, δεν φτιάχνει τα νύχια της, λέει στους δημοσιογράφους “να το φάνε, να το ρουφήξουν, να το γλείψουν”, και ουρλιάζει σε άτομα που θέλουν απλά μια φωτογραφία της». Κάνει λόγο μάλιστα και για μια πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας της με υπερβολική δόση φαρμάκων το 2007.HAΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣΤο επίτιμο μέλος της εκλεκτής κάστας στο πριγκιπάτο της ποπ κολτούρας μετρά πολλά επιτεύγματα και άπειρες ρωγμές. Από λατρεμένη όλων των εφήβων κατέληξε στα παρακμιακά ενσταντανέ του 2007, της χρονιάς των μεγαλύτερων δεινών της.Οι πρώτες ενδείξεις γίνονται εμφανείς μετά τον χωρισμό της από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ όταν παντρεύεται στο Λας Βέγκας τον κολλητό της Τζέισον Αλεν Αλεξάντερ, για να τον χωρίσει 55 ώρες μετά. Ηδη οι πρώτες φήμες μιλούν για ανεξέλεγκτη χρήση αλκοόλ και ουσιών. Ο γάμος με τον χορευτή της Κέβιν Φεντερλάιν και τα δύο αγόρια που απέκτησαν δεν έφεραν την ηρεμία που αναζητούσε. Ο χωρισμός τους το 2006 ακολουθείται από μια ανελέητη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών, την οποία κερδίζει ο πρώην σύζυγός της μαζί με διατροφή 100.000 δολαρίων συν 20.000 δολάρια τον μήνα για τα έξοδα των παιδιών. Τον Φεβρουάριο του 2007 εμφανίζονται παπαράτσι φωτογραφίες με την Μπρίτνεϊ να ξυρίζει το κεφάλι της. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, όταν ρωτήθηκε από μία από τις υπαλλήλους του κομμωτηρίου γιατί θέλει να ξυρίσει το κεφάλι της, εκείνη απάντησε: «Δεν θέλω να με αγγίζει κανείς. Κουράστηκα να με αγγίζουν όλοι». Λίγο αργότερα εντοπίστηκε να χτυπά με μια ομπρέλα ξένα αυτοκίνητα έξω από το σπίτι του Φεντερλάιν και να επιτίθεται σε παπαράτσο. Είχε αρχίσει να μιλάει με βρετανική προφορά, συναντούσε φίλους της και τους έλεγε ασυναρτησίες, οδηγούσε με ιλλιγιώδη ταχύτητα, μπαινόβγαινε σε κλινικές αποτοξίνωσης και το 2008 μεταφέρεται με ασθενοφόρο σε ψυχιατρική κλινική του Λος Αντζελες. Από τότε ξεκίνησε η προσωρινή κηδεμονία, με τον πατέρα της να είναι υπεύθυνος για να παίρνει τα χάπια της στην ώρα τους. Από το 2016 συζεί με τον fitness guru Σαμ Αγκσάρ, ενώ μοιράζεται πλέον την επιμέλεια των παιδιών της κατά 30%.Τον Νοέμβριο του 2008, στο ντοκιμαντέρ «Britney: For the Record», μια συλλογή από συνεντεύξεις και behind the scenes υλικό, τη βλέπουν όλοι να καταρρέει ξεσπώντας σε κλάματα και να λέει στην κάμερα: «Είμαι τόσο λυπημένη. Ακόμα και όταν πας φυλακή, υπάρχει πάντα το χρονικό περιθώριο, το σημείο στο οποίο ξέρεις ότι θα βγεις. Αλλά αυτή η κατάσταση, αυτή η κατάσταση δεν τελειώνει ποτέ».