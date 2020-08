Βρεττός Βρεττάκος: «Η Μπιγιονσέ με τίμησε για ακόμα μια φορά»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πριν από έναν χρόνο το team της σούπερ σταρ Μπιγιονσέ επικοινώνησε με τον σχεδιαστή μόδαςπροκειμένου να του ζητήσει να σχεδιάσει μια τουαλέτα για το νέο visual album της «Black is King», που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες σε συνεργασία με την. Το γεγονός αυτό και μόνο είναι άκρως τιμητικό αν αναλογιστεί κανείς ότι στα περίπου δέκα βιντεοκλίπ της η 38χρονη σούπερ σταρ επιλέγει outfits των μεγαλύτερων διεθνών οίκων μόδας, όπως οι, αλλά και της επίσης Ελληνίδαςκ.ά.«Oταν μίλησα με τη στυλίστριά της, μου ανέφερε ότι αναζητούσαν κάτι εντυπωσιακό και ότι το θέμα ήταν Αφρική», περιγράφει στο «» o σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος. «Η κατεύθυνση που έλαβα ήταν ότι έπρεπε να υπάρχουν κάποια έθνικ στοιχεία. Εφτιαξα τη μακέτα και στη συνέχεια δημιούργησα το ρούχο: 450.000 κρύσταλλα έγιναν ειδική παραγγελία στο εργοστάσιο της Swarovski στην Αυστρία προκειμένου να ραφτούν πάνω στο ύφασμα. Το ίδιο εντυπωσιακά ήταν και τα τελειώματα με κρόσσια από κρύσταλλα-καθρέφτες». Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση για το ρούχο, τον ρωτώ κατά πόσο ήταν σίγουρος ότι η Μπιγιονσέ θα το επέλεγε τελικά. «Με τόσο μεγάλα ονόματα δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος μέχρι να το δεις να συμβαίνει», ομολογεί με ειλικρίνεια. «Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό και στα Οσκαρ. Υπάρχει υπερπληθώρα επιλογών. Αν δηλαδή η Μπιγιονσέ έπρεπε να φορέσει 40 ρούχα, θα είχε να επιλέξει ανάμεσα σε 400 outfits! Για τέτοια μεγέθη ανταγωνισμού μιλάμε. Πληροφορήθηκα ότι τελικά με επέλεξε τον προηγούμενο μήνα, όταν μου ζητήθηκε από την ομάδα της να φτιάξω ένα illustration, μια μακέτα με τη φιγούρα της Μπιγιονσέ ντυμένης με τη δημιουργία μου», περιγράφει. Το τραγούδι στο βιντεοκλίπ του οποίου η διεθνής σταρ φοράει την εντυπωσιακή δημιουργία του Βρεττού Βρεττάκου ονομάζεται «Find your Way Back».Η αρχή έγινε τοvτου, όταν ο Βρεττός έντυσε την Μπιγιονσέ στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της. «Ηταν η πρώτη φορά που ο διεθνής Τύπος ασχολήθηκε τόσο πολύ με το look της, γεγονός που τη χαροποίησε τόσο ώστε να πάρει την απόφαση το vέο κέρινο ομοίωμά της που τοποθετήθηκε αργότερα στο Μουσείο Μαντάμ Τισό του Λονδίνου να φοράει τη φόρμα που της σχεδίασα». Η περίφημη αυτή φόρμα ίσως είναι και το ρούχο υψηλής ραπτικής που ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με την εικόνα της. Εκτός μάλιστα από την κέρινη Μπιγιονσέ, λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησε στη διεθνή αγορά η κούκλα Μπιγιονσέ ντυμένη με την ίδια δημιουργίαΗ Μπιγιονσέ δεν είναι η μόνη σούπερ σταρ που εμπιστεύεται την αισθητική και το ταλέντο του Ελληνα σχεδιαστή. Στατουη Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε με ολόσωμη φόρμα από μεταξωτό τούλι και κρύσταλλα Swarovski που έφερε την υπογραφή του, ενώ δημιουργία υψηλής ραπτικής από τη συλλογή του επέλεξε και η Κολομβιανή Σακίρα για τον τελικό του αμερικανικού τηλεοπτικού σόου «» στο οποίο συμμετείχε ως coach. Παρά το γεγονός ότι το ατελιέ του Βρεττού Βρεττάκου έχει ντύσει κατά καιρούς μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, ο ίδιος είναι εξαιρετικά χαμηλών τόνων. «Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει όρους και έννοιες», λέει επιχειρώντας να διευκρινίσει με ταπεινότητα κάποια πράγματα. «Προσδίδουμε εύκολα τον χαρακτηρισμό “διεθνής”. Οταν κάποιος έχει μια μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη συνεργασία με διασημότητες του εξωτερικού, κάνει διεθνείς προσπάθειες και όχι καριέρα. Η διεθνής καριέρα στον χώρο της μόδας προϋποθέτει και άλλα δεδομένα. Ντύνεις μεγάλες σταρ, κάνεις σόου στο εξωτερικό που εμπεριέχουν πρόταση, κι επομένως αλλάζουν τα δεδομένα στην ιστορία της μόδας, έχεις δυνατή πώληση στις μεγάλες αγορές του κόσμου κ.λπ. Διεθνή καριέρα με την πραγματική έννοια του όρου από ελληνικής πλευράς κάνει μόνο η Μαίρη Κατράντζου. Οπως έκανε και η πρωτοπόρος. Ολα τα άλλα είναι πολύ σεβαστές προσπάθειες και απόπειρες διεθνούς καριέρας».Ο Βρεττός είναι ο βενιαμίν μιας τετραμελούς πειραιώτικης οικογένειας και έχει οκτώ χρόνια διαφορά από τη μεγαλύτερη αδελφή του. Μαθητής του 17 στο 12ο Λύκειο Πειραιά, θα εκφράσει την αγάπη του για τη μόδα λίγο πριν από την αποφοίτησή του. «Εδιναέχοντας επιλέξει το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο μηχανογραφικό, όταν άκουσα τον πατέρα μου να λέει ότι, αφού έγραψα καλά στην Εκθεση και τα Λατινικά, έχω βάλει ήδη το ένα μου πόδι στο πανεπιστήμιο. Την επομένη που έγραφα Ιστορία έδωσα κυριολεκτικά λευκή κόλλα από φόβο μήπως περάσω και εξανεμιστεί το όνειρο της μόδας».Ο Νικόλας Βρεττάκος θα συνειδητοποιήσει το ταλέντο του γιου του όταν εκείνος θα βρεθεί στη Ρώμη παρακολουθώντας την Ακαδημία Μόδας και Κοστουμιού και οι καθηγητές του θα κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικό ταλέντο που δεν πρέπει να πάει χαμένο. Εκείνη την εποχή ο Βρεττός έρχεται αντιμέτωπος με δύο πρωτόγνωρα συναισθήματα:Οι Ιταλοί διακρίνουν την κεκτημένη ταχύτητα του νεαρού Ελληνα σχεδιαστή και τον εφοδιάζουν με συστατικές επιστολές προκειμένου να φοιτήσει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια μόδας της Ευρώπης, τοαλλά και τοτου Λονδίνου. Εκεί θα έρθει σε επαφή για πρώτη φορά με τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μόδας. «Αισθανόμουν δέος μπροστά στον Αλεξάντερ ΜακΚουίν, που ήταν και δάσκαλός μου. Ηταν αυστηρός με τους ανθρώπους που αγαπούσε. Με χαρακτήριζε μαξιμαλιστή, θεατρικό και λάτρη της υψηλής ραπτικής. Οπως θυμάμαι και τη διευθύντρια της αμερικανικής “” Αννα Γουίντουρ, που μας επισκέφτηκε για να αξιολογήσει τη δουλειά μας. Τη θυμάμαι να σχολιάζει: “Λατρεύω την Ελλάδα και τη ρετσίνα και κρίνοντας από τη δουλειά σας οι δρόμοι μας κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούν”».. Η συνεργασία με έναν παντοδύναμο οίκο ήταν μεγάλη πρόκληση, αλλά ο Βρεττός θα το αρνηθεί. Το γεγονός ότι έπρεπε να υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας που θα του στερούσε την ευκαιρία να κυκλοφορήσει δική του συλλογή είναι αυτό που τον αποτρέπει και τον ξαναφέρνει στην Ελλάδα. Η συνέχεια απέδειξε ότι η επιλογή ήταν σωστή αφού μέχρι σήμερα η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Φέτος το καλοκαίρι δημιούργησε το νυφικό της, στον γάμο της που έγινε πρόσφατα στη, και έντυσε για άλλη μία φορά την Μπιγιονσέ στο πιο πολυσυζητημένο καλλιτεχνικό project του καλοκαιριού. «Ολα αυτά είναι αποτέλεσμα επίμονης δουλειάς χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι σε έναν άκρως ανταγωνιστικό χώρο όπως η μόδα τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Πίσω από κάθε επιτυχία κρύβεται πολύς κόπος. Γι’ αυτό και δεν χάνω την επαφή μου με την πραγματικότητα και το έδαφος. Αν τρελαθώ εγώ, τότε τι πρέπει να κάνουν οίκοι όπως ο Dior και ο Balmain; Οταν έχεις απέναντί σου τέτοια brands και τέτοιες καριέρες, οφείλεις να παραμείνεις ταπεινός και να ανεβάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα».Κλείνουμε τη συζήτηση μιλώντας περί ευτυχίας. «Ευτυχία εκτός από τη δουλειά είναι για μένα η οικογενειακή γαλήνη. Η σύζυγός μου, ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον χώρο της μόδας και είναι συνοδοιπόρος μου, και τα δυο μας παιδιά -ο Νικόλας, 6 ετών, και η Μυρτώ, 4 ετών-, που είναι η χαρά της ζωής και το κίνητρο για να γινόμαστε κάθε ημέρα καλύτεροι» ◆