Έρευνα αποκαλύπτει ότι γιγαντιαία ηφαιστειακή δραστηριότητα, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Γης, άλλαξε και τον φλοιό της

Η ηφαιστειακή αυτή δραστηριότητα θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία της Γης και έχει συνδεθεί με δραματικές μεταβολές στο παγκόσμιο περιβάλλον, ακόμη και με μαζικές εξαφανίσεις ειδών