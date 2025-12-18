Ο Guardian μιλάει για ελληνική τραγωδία: Οι σπάνιες φώκιες Μονάχους - Μονάχους κρύβονται σε σπηλιές για να ξεφύγουν από τους τουρίστες

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τηςστο, ενός σημαντικού βιότοπου που βρίσκεται σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ζώνες ιστιοπλοΐας τηςΑν και πρόσφατα θεσπίστηκε ζώνη απαγόρευσης πρόσβασης 200 μέτρων γύρω από το νησί, επιστήμονες καταγράφουνΣύμφωνα με μαρτυρίες θαλάσσιων βιολόγων, τα τελευταία χρόνια οι εμφανίσεις φώκιας έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ έχουν καταγραφεί, με αποτέλεσμα τον αποχωρισμό μητέρων από τα μικρά τους.Οι φώκιες, που παλαιότερα γεννούσαν σε ανοιχτές παραλίες, έχουν μετακινηθεί σε θαλάσσιες σπηλιές λόγω της ανθρώπινης πίεσης.Παρότι οι σπηλιές προσφέρουν σχετική απομόνωση, συχνά αποδεικνύονται ακατάλληλες, καθώς η έντονη θαλασσοταραχή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή απώλειες νεογνών.Επιπλέον, οι άλλοτε απομονωμένες ακτές είναι πλέον προσβάσιμες σε ημερόπλοια, ενοικιαζόμενα σκάφη και ιδιωτικά γιοτ.Το περασμένο καλοκαίρι, εφαρμόστηκαν, όπως η εθνική καμπάνια «Seal Greece», ενώ τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε η δημιουργίαΠεριβαλλοντικές οργανώσεις, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η θεσμοθέτηση, αλλά η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων.Σύμφωνα με μελέτη εννέα περιβαλλοντικών οργανώσεων που επικαλείται ο Guardian, μόνο 12 από τις 174 θαλάσσιεςστην Ελλάδα διαθέτουν καθεστώς προστασίας, το οποίο συχνά είναι αποσπασματικό ή προσωρινό.Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για «πάρκα στα χαρτιά», τονίζοντας την ανάγκη γιαΌπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η Ελλάδα, φιλοξενώντας το, έχει καθοριστική ευθύνη για την επιβίωση του είδους.Η μέχρι σήμερα ανάκαμψη θεωρείται εύθραυστη και, χωρίς ουσιαστική προστασία των κρίσιμων βιότοπων, κινδυνεύει να ανακοπεί από την αυξανόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα στις ελληνικές θάλασσες.