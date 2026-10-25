Νέο καθεστώς στις λαϊκές αγορές: Αλλαγές στις άδειες και στη λειτουργία – Ολες οι ρυθμίσεις

Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές φέρνει απογευματινή δραστηριότητα, απλούστερη αδειοδότηση και περισσότερες θέσεις παραγωγών - Προβλέπονται άδειες αορίστου χρόνου, νέες προθεσμίες μετακίνησης πωλητών και σαφείς κανόνες για απουσίες, μεταβιβάσεις και τέλη