Νέο καθεστώς στις λαϊκές αγορές: Αλλαγές στις άδειες και στη λειτουργία – Ολες οι ρυθμίσεις
Νέο καθεστώς στις λαϊκές αγορές: Αλλαγές στις άδειες και στη λειτουργία – Ολες οι ρυθμίσεις
Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές φέρνει απογευματινή δραστηριότητα, απλούστερη αδειοδότηση και περισσότερες θέσεις παραγωγών - Προβλέπονται άδειες αορίστου χρόνου, νέες προθεσμίες μετακίνησης πωλητών και σαφείς κανόνες για απουσίες, μεταβιβάσεις και τέλη
Περισσότερες δυνατότητες δραστηριοποίησης για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης και νέους κανόνες για τη διαχείριση των θέσεων φέρνουν οι αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα συμμετοχής σε πρωινές και απογευματινές αγορές την ίδια ημέρα, αλλά και η μείωση των διοικητικών υποχρεώσεων που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες του υπαίθριου εμπορίου.
Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πωλητών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, με περισσότερες επιλογές ως προς τα σημεία και τις ώρες πραγματοποίησης των αγορών τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πωλητών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, με περισσότερες επιλογές ως προς τα σημεία και τις ώρες πραγματοποίησης των αγορών τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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