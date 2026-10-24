Στεγαστική κρίση: Οι αριθμοί της Eurostat και του ΔΝΤ αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα
Στεγαστική κρίση: Οι αριθμοί της Eurostat και του ΔΝΤ αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα
Το υψηλό κόστος στέγασης, η οικονομική πίεση των νοικοκυριών, η απόκλιση τιμών κατοικιών και εισοδημάτων και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η νέα γενιά - Τι δείχνουν τα διεθνή στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα σε σύγκριση με την Ευρώπη
Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας. Δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τα νοικοκυριά που αναζητούν κατοικία προς ενοικίαση ή αγορά. Επηρεάζει το σύνολο της οικονομικής ζωής, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, τη δυνατότητα αποταμίευσης, την πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση και τις προοπτικές της νέας γενιάς.
Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα δυσμενή ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας και υπερπληθυσμού κατοικιών, ενώ παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά καθυστερήσεων στην πληρωμή βασικών υποχρεώσεων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα δυσμενή ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας και υπερπληθυσμού κατοικιών, ενώ παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά καθυστερήσεων στην πληρωμή βασικών υποχρεώσεων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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