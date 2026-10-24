Στεγαστική κρίση: Οι αριθμοί της Eurostat και του ΔΝΤ αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα

Το υψηλό κόστος στέγασης, η οικονομική πίεση των νοικοκυριών, η απόκλιση τιμών κατοικιών και εισοδημάτων και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η νέα γενιά - Τι δείχνουν τα διεθνή στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα σε σύγκριση με την Ευρώπη