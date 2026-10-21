Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,28% για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε πάνω από τις 2.640 μονάδες

Ανακάμπτουν οι αγορές διεθνώς παρά τις υψηλές τιμές του Brent και την άνοδο των αποδόσεων στα ομόλογα - Ξεχώρισαν τράπεζες και blue chips στο Euronext Athens