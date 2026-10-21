Επιδότηση έως 600.000 ευρώ για επιχειρήσεις: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα
Επιδότηση έως 600.000 ευρώ για επιχειρήσεις: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα
Νέα δράση ΕΣΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ προσφέρει επιδοτήσεις έως 600.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζομένους για κατάρτιση σε τεχνολογία, άμυνα και ασφάλεια
Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που επενδύουν στην εξειδίκευση του προσωπικού τους ανοίγει το ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω προγράμματος που προβλέπει επιχορηγήσεις από 75.000 έως 600.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, αμυντικών εφαρμογών και ασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η νέα δράση διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Αφορά στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας STEP, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (Defence).
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η νέα δράση διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Αφορά στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας STEP, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (Defence).
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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