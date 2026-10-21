Fourlis: Στο τραπέζι νέα διεθνή brands – Πώς αλλάζουν τα καταστήματα IKEA και Intersport και το αγκάθι της Ρουμανίας

Οι προτάσεις για νέες συνεργασίες και το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2029 - Τα μικρότερα IKEA, οι νέες υπηρεσίες και το κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο - Η επέκταση της Foot Locker, οι ζημιές στη Ρουμανία και οι επενδύσεις στο Ελληνικό