Fourlis: Στο τραπέζι νέα διεθνή brands – Πώς αλλάζουν τα καταστήματα IKEA και Intersport και το αγκάθι της Ρουμανίας
Fourlis: Στο τραπέζι νέα διεθνή brands – Πώς αλλάζουν τα καταστήματα IKEA και Intersport και το αγκάθι της Ρουμανίας
Οι προτάσεις για νέες συνεργασίες και το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2029 - Τα μικρότερα IKEA, οι νέες υπηρεσίες και το κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο - Η επέκταση της Foot Locker, οι ζημιές στη Ρουμανία και οι επενδύσεις στο Ελληνικό
UPD:
Την προσθήκη νέων διεθνών εμπορικών σημάτων στο χαρτοφυλάκιό του εξετάζει ο όμιλος Fourlis, την ώρα που αλλάζει το μοντέλο ανάπτυξης της IKEA, αναδιατάσσει το δίκτυο της Intersport και επιταχύνει την επέκταση της Foot Locker στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, η διοίκηση δέχεται κατά μέσο όρο μία πρόταση τον μήνα για την εκπροσώπηση νέου διεθνούς εμπορικού σήματος.
«Μια εταιρεία σχεδιάζει πάντοτε την ανάπτυξή της, τόσο μέσα από τις υφιστάμενες δραστηριότητες όσο και αναζητώντας νέες», ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, κατά το πρώτο Investor Day. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει κάποια συνεργασία εάν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί η μακροπρόθεσμη δυναμική του εμπορικού σήματος, η απόδοση της επένδυσης και οι συνέργειες με τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βασιλάκος επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της κοινής λειτουργικής πλατφόρμας του ομίλου, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει και νέες συνεργασίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Μια εταιρεία σχεδιάζει πάντοτε την ανάπτυξή της, τόσο μέσα από τις υφιστάμενες δραστηριότητες όσο και αναζητώντας νέες», ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, κατά το πρώτο Investor Day. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει κάποια συνεργασία εάν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί η μακροπρόθεσμη δυναμική του εμπορικού σήματος, η απόδοση της επένδυσης και οι συνέργειες με τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βασιλάκος επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της κοινής λειτουργικής πλατφόρμας του ομίλου, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει και νέες συνεργασίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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