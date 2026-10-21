Τα νέα γκάλοπ, η στάση του Κ.Μ, η επιχειρηματική ηρεμία και η «διευρωπαϊκή κατανόηση», η επίσκεψη του Σεΐχη, το ματς Viva-Τράπεζας Κύπρου, η λυπητερή της ακτοπλοΐας

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Και είναι επίσης προφανές ότι η Ελλάδα δεν ήταν διατεθειμένη να παίξει με τους όρους που η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα να μετέλθει, άσε που στο χρήμα δεν τους πιάνεις ποτέ τους Τούρκους και γενικώς ο Ερντογάν δεν παίζεται εύκολα στα γεωστρατηγικά. Μάλιστα χρειάστηκε και ένα μικρό… κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να αντικατασταθεί ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Βουλής Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος δεν έβαζε πλάτη στους Τούρκους, αν και γενικά η Λιβύη δεν φημίζεται για τις κοινοβουλευτικές της παραδόσεις. Η είδηση βεβαίως προκάλεσε, αμέσως έγινε σύσκεψη στο ΥΠΕΞ για να αποδομηθεί και με νομικούς όρους η απόφαση, ενώ σε ανοιχτή γραμμή ήταν και το Μ.Μ, προκειμένου να βγει μια συνεκτική ανακοίνωση που θα δίνει το εθνικό στίγμα. Δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν προσπάθησε, για παράδειγμα τον Ιούνιο ήρθε στα μέρη μας ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, απλώς τα θέλγητρα που παρέχει η Τουρκία είναι πιο ισχυρά προφανώς και πιο άμεσα. Είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση δεν θα αρέσει ούτε στην Αίγυπτο εκτός από εμάς, όπως είναι επίσης προφανές ότι με τους Λίβυους μπαίνουμε γενικά σε περιπέτειες, ιδίως αν δει κανείς τι γίνεται και στο μεταναστευτικό, με τις καραβιές που πλέον δεν βάζουν ρότα για Γαύδο, αλλά για Ιεράπετρα.Δημοσκοπήσεις - image-Από χθες ξεκίνησε το σύνηθες μηνιαίο κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο παρουσιάζει μία μάλλον σταθερή εικόνα σ’ όλο το πολιτικό στερέωμα. Είναι ολίγον βελτιωμένη η ΝΔ άνευ ειδικού λόγου, με μικρότερη αλλά σαφή διαφορά ο Αλέξης μας από τον Νίκο Α. και εντός Βουλής το κόμμα Κασιδιάρη που χτίζεται μεθοδικά μέσω των social media κυρίως, αλλά όχι μόνο. Είπαμε, ο Μητσοτάκης είναι εμφανές ότι αισθάνεται άνετα στην τελική ευθεία με αυτά τα ποσοστά, ασφαλώς και μεθοδεύει προσεκτικά την προεκλογική του καμπάνια, αλλά όσοι τον γνωρίζουν αντιλαμβάνονται ότι σ’ αυτή τη φάση είναι ή δείχνει να είναι πιο απελευθερωμένος, ίσως πιο φιλοσοφημένος. Αν είναι να κυβερνήσω για τρίτη φορά θα το κάνω με τους δικούς μου όρους, λέει στους συνομιλητές του και φαντάζομαι ότι εννοεί ότι οι πολιτικές συνθήκες πρέπει να του εξασφαλίζουν τα standards μίας ευπρεπούς διακυβέρνησης και όχι ενός πολιτικού συνονθυλεύματος που θα του χάλαγε την εικόνα της οκταετίας αλλά και την ιστορική παρακαταθήκη που ο κάθε πρωθυπουργός θέλει να αφήσει. Πώς θα τον θυμούνται οι πολίτες στο μέλλον.Ηρεμία και «διευρωπαϊκή κατανόηση»-Πάντως, τα ανοιχτά θέματα της διακυβέρνησης και όσα μπορεί να επηρεάσουν τις εκλογές «έχει πέσει κατά πάνω τους» να τα ρυθμίσει ή έστω να τα ελέγξει. Σχέσεις δηλαδή με πολιτικούς εχθρούς και φίλους ή με όσους αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στα συναισθήματα, στην κοινή λογική και στα συμφέροντά τους. Ακόμα και με τον «δύσκολο αντίπαλο που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τους Ευρωπαίους δικαστές έχει υπάρξει μία ''διευρωπαϊκή κατανόηση''», λένε οι πηγές, «σε προεκλογικές περιόδους». Και το 2027 έχουμε εννιά χώρες στην ΕΕ με εκλογές, δεν είμαστε για τέτοια. Χαμηλά την μπάλα σε όλα και πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Όποιος να ήταν στη θέση του οδηγού και μάλιστα με διαφορά περί τις 15 μονάδες το ίδιο θα έκανε με τον Κ.Μ.Είπε ο Νίκος…-Χθες παρακολούθησα τη ραδιοφωνική συνέντευξη του Νίκου Α. (Mega Radio) που φυσικά ρωτήθηκε αν ισχύει και για τον Μητσοτάκη αυτό που είπε προ ημερών ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει και πρωθυπουργός. Αμήχανα «απάντησε» ότι αυτός για το ΠΑΣΟΚ μίλαγε, λες και υπήρχε θέμα αν κέρδιζε το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές να έβαζαν άλλον για πρωθυπουργό αντί του Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, όπως του είπε και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης (στο briefing) να βάλει και αυτός έναν πήχη όπως ο Μητσοτάκης στο 25% για να μείνει ή να φύγει. Αναρωτιέμαι εγώ τι πήχη να βάλει ο άνθρωπος, δηλαδή αν πάρει το ΠΑΣΟΚ 14% και ο Τσίπρας 13% είμαστε καλά, έτσι; Για το ανάποδο δεν το συζητάμε. Πάντως στο στρατόπεδο του αγαπημένου μου Αλέξη υπάρχει πνεύμα αντεπίθεσης. Κάτσε λίγο (κάθομαι… και χρόνια απαντώ) μου είπαν και θα δεις τι θα πάθουν οι Πασόκοι, σε έναν μήνα από σήμερα θα είμαστε έτοιμοι με ψηφοδέλτια παντού και θα πάρουμε τα ίδια νούμερα της Αθήνας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή 17%.Ο Χρυσοχοΐδης στο Μαξίμου-Στο άλλο θέμα της ημέρας, η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δεκάδες άλλες πόλεις. Μου λένε ότι χθες πέρασε μια βόλτα από το Μ.Μ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είχε εφ’ όλης της ύλης συνεργασία με τον Μητσοτάκη και προφανώς συζήτησαν και την αστυνομική προετοιμασία, αλλά και τις πληροφορίες που υπάρχουν για την προοπτική αναταραχής. Αν καταλαβαίνω καλά, στην Κατεχάκη δεν ανησυχούν τόσο για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις αυτές καθ’ αυτές, όσο για την προοπτική να παρεισφρήσουν στις τάξεις των διαμαρτυρομένων τίποτα μπάχαλοι και να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν φασαρία που θα εκτρέψει την όλη διαμαρτυρία. Και προφανώς υπάρχει προετοιμασία με βάση αυτόν τον γνώμονα.Ο Μητσοτάκης στα Βριλήσσια-Ο Κ.Μ πάντως συνεχίζει κανονικά όπου βρίσκει ευκαιρία να μιλάει και να απευθύνεται σε πολίτες. Την Παρασκευή το απόγευμα θα πάει μια βόλτα από την πλατεία Βριλησσίων, όπου θα μιλήσει σε πολίτες. Γενικώς, το κόμμα της ΝΔ είναι σε κατάσταση εκλογικής εγρήγορσης. Εκτός από τις προτάσεις που ζήτησε για το πρόγραμμα από βουλευτές και υπουργούς ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, χθες έγινε σύσκεψη στα γραφεία του κόμματος με τον γραμματέα Κυρανάκη κ.ά. για την ενεργοποίηση των κομματικών οργανώσεων, αλλά και για την ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα ενεργά μέλη της ΝΔ και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα καταθέτουν προτάσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.Patriot μακράς πνοής