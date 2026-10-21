Τα νέα γκάλοπ, η στάση του Κ.Μ, η επιχειρηματική ηρεμία και η «διευρωπαϊκή κατανόηση», η επίσκεψη του Σεΐχη, το ματς Viva-Τράπεζας Κύπρου, η λυπητερή της ακτοπλοΐας
Τα νέα γκάλοπ, η στάση του Κ.Μ, η επιχειρηματική ηρεμία και η «διευρωπαϊκή κατανόηση», η επίσκεψη του Σεΐχη, το ματς Viva-Τράπεζας Κύπρου, η λυπητερή της ακτοπλοΐας
Χαίρετε, η χθεσινή είδηση ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη επικύρωσε τελικά το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι προφανές ότι είναι αρνητική για την Αθήνα, αλλά στο τέλος της ημέρας ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο
Και είναι επίσης προφανές ότι η Ελλάδα δεν ήταν διατεθειμένη να παίξει με τους όρους που η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα να μετέλθει, άσε που στο χρήμα δεν τους πιάνεις ποτέ τους Τούρκους και γενικώς ο Ερντογάν δεν παίζεται εύκολα στα γεωστρατηγικά. Μάλιστα χρειάστηκε και ένα μικρό… κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να αντικατασταθεί ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Βουλής Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος δεν έβαζε πλάτη στους Τούρκους, αν και γενικά η Λιβύη δεν φημίζεται για τις κοινοβουλευτικές της παραδόσεις. Η είδηση βεβαίως προκάλεσε, αμέσως έγινε σύσκεψη στο ΥΠΕΞ για να αποδομηθεί και με νομικούς όρους η απόφαση, ενώ σε ανοιχτή γραμμή ήταν και το Μ.Μ, προκειμένου να βγει μια συνεκτική ανακοίνωση που θα δίνει το εθνικό στίγμα. Δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν προσπάθησε, για παράδειγμα τον Ιούνιο ήρθε στα μέρη μας ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, απλώς τα θέλγητρα που παρέχει η Τουρκία είναι πιο ισχυρά προφανώς και πιο άμεσα. Είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση δεν θα αρέσει ούτε στην Αίγυπτο εκτός από εμάς, όπως είναι επίσης προφανές ότι με τους Λίβυους μπαίνουμε γενικά σε περιπέτειες, ιδίως αν δει κανείς τι γίνεται και στο μεταναστευτικό, με τις καραβιές που πλέον δεν βάζουν ρότα για Γαύδο, αλλά για Ιεράπετρα.
Δημοσκοπήσεις - image
-Από χθες ξεκίνησε το σύνηθες μηνιαίο κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο παρουσιάζει μία μάλλον σταθερή εικόνα σ’ όλο το πολιτικό στερέωμα. Είναι ολίγον βελτιωμένη η ΝΔ άνευ ειδικού λόγου, με μικρότερη αλλά σαφή διαφορά ο Αλέξης μας από τον Νίκο Α. και εντός Βουλής το κόμμα Κασιδιάρη που χτίζεται μεθοδικά μέσω των social media κυρίως, αλλά όχι μόνο. Είπαμε, ο Μητσοτάκης είναι εμφανές ότι αισθάνεται άνετα στην τελική ευθεία με αυτά τα ποσοστά, ασφαλώς και μεθοδεύει προσεκτικά την προεκλογική του καμπάνια, αλλά όσοι τον γνωρίζουν αντιλαμβάνονται ότι σ’ αυτή τη φάση είναι ή δείχνει να είναι πιο απελευθερωμένος, ίσως πιο φιλοσοφημένος. Αν είναι να κυβερνήσω για τρίτη φορά θα το κάνω με τους δικούς μου όρους, λέει στους συνομιλητές του και φαντάζομαι ότι εννοεί ότι οι πολιτικές συνθήκες πρέπει να του εξασφαλίζουν τα standards μίας ευπρεπούς διακυβέρνησης και όχι ενός πολιτικού συνονθυλεύματος που θα του χάλαγε την εικόνα της οκταετίας αλλά και την ιστορική παρακαταθήκη που ο κάθε πρωθυπουργός θέλει να αφήσει. Πώς θα τον θυμούνται οι πολίτες στο μέλλον.
Ηρεμία και «διευρωπαϊκή κατανόηση»
-Πάντως, τα ανοιχτά θέματα της διακυβέρνησης και όσα μπορεί να επηρεάσουν τις εκλογές «έχει πέσει κατά πάνω τους» να τα ρυθμίσει ή έστω να τα ελέγξει. Σχέσεις δηλαδή με πολιτικούς εχθρούς και φίλους ή με όσους αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στα συναισθήματα, στην κοινή λογική και στα συμφέροντά τους. Ακόμα και με τον «δύσκολο αντίπαλο που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τους Ευρωπαίους δικαστές έχει υπάρξει μία ''διευρωπαϊκή κατανόηση''», λένε οι πηγές, «σε προεκλογικές περιόδους». Και το 2027 έχουμε εννιά χώρες στην ΕΕ με εκλογές, δεν είμαστε για τέτοια. Χαμηλά την μπάλα σε όλα και πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Όποιος να ήταν στη θέση του οδηγού και μάλιστα με διαφορά περί τις 15 μονάδες το ίδιο θα έκανε με τον Κ.Μ.
Είπε ο Νίκος…
-Χθες παρακολούθησα τη ραδιοφωνική συνέντευξη του Νίκου Α. (Mega Radio) που φυσικά ρωτήθηκε αν ισχύει και για τον Μητσοτάκη αυτό που είπε προ ημερών ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει και πρωθυπουργός. Αμήχανα «απάντησε» ότι αυτός για το ΠΑΣΟΚ μίλαγε, λες και υπήρχε θέμα αν κέρδιζε το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές να έβαζαν άλλον για πρωθυπουργό αντί του Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, όπως του είπε και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης (στο briefing) να βάλει και αυτός έναν πήχη όπως ο Μητσοτάκης στο 25% για να μείνει ή να φύγει. Αναρωτιέμαι εγώ τι πήχη να βάλει ο άνθρωπος, δηλαδή αν πάρει το ΠΑΣΟΚ 14% και ο Τσίπρας 13% είμαστε καλά, έτσι; Για το ανάποδο δεν το συζητάμε. Πάντως στο στρατόπεδο του αγαπημένου μου Αλέξη υπάρχει πνεύμα αντεπίθεσης. Κάτσε λίγο (κάθομαι… και χρόνια απαντώ) μου είπαν και θα δεις τι θα πάθουν οι Πασόκοι, σε έναν μήνα από σήμερα θα είμαστε έτοιμοι με ψηφοδέλτια παντού και θα πάρουμε τα ίδια νούμερα της Αθήνας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή 17%.
Ο Χρυσοχοΐδης στο Μαξίμου
-Στο άλλο θέμα της ημέρας, η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δεκάδες άλλες πόλεις. Μου λένε ότι χθες πέρασε μια βόλτα από το Μ.Μ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είχε εφ’ όλης της ύλης συνεργασία με τον Μητσοτάκη και προφανώς συζήτησαν και την αστυνομική προετοιμασία, αλλά και τις πληροφορίες που υπάρχουν για την προοπτική αναταραχής. Αν καταλαβαίνω καλά, στην Κατεχάκη δεν ανησυχούν τόσο για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις αυτές καθ’ αυτές, όσο για την προοπτική να παρεισφρήσουν στις τάξεις των διαμαρτυρομένων τίποτα μπάχαλοι και να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν φασαρία που θα εκτρέψει την όλη διαμαρτυρία. Και προφανώς υπάρχει προετοιμασία με βάση αυτόν τον γνώμονα.
Ο Μητσοτάκης στα Βριλήσσια
-Ο Κ.Μ πάντως συνεχίζει κανονικά όπου βρίσκει ευκαιρία να μιλάει και να απευθύνεται σε πολίτες. Την Παρασκευή το απόγευμα θα πάει μια βόλτα από την πλατεία Βριλησσίων, όπου θα μιλήσει σε πολίτες. Γενικώς, το κόμμα της ΝΔ είναι σε κατάσταση εκλογικής εγρήγορσης. Εκτός από τις προτάσεις που ζήτησε για το πρόγραμμα από βουλευτές και υπουργούς ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, χθες έγινε σύσκεψη στα γραφεία του κόμματος με τον γραμματέα Κυρανάκη κ.ά. για την ενεργοποίηση των κομματικών οργανώσεων, αλλά και για την ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα ενεργά μέλη της ΝΔ και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα καταθέτουν προτάσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.
Patriot μακράς πνοής
Δημοσκοπήσεις - image
-Από χθες ξεκίνησε το σύνηθες μηνιαίο κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο παρουσιάζει μία μάλλον σταθερή εικόνα σ’ όλο το πολιτικό στερέωμα. Είναι ολίγον βελτιωμένη η ΝΔ άνευ ειδικού λόγου, με μικρότερη αλλά σαφή διαφορά ο Αλέξης μας από τον Νίκο Α. και εντός Βουλής το κόμμα Κασιδιάρη που χτίζεται μεθοδικά μέσω των social media κυρίως, αλλά όχι μόνο. Είπαμε, ο Μητσοτάκης είναι εμφανές ότι αισθάνεται άνετα στην τελική ευθεία με αυτά τα ποσοστά, ασφαλώς και μεθοδεύει προσεκτικά την προεκλογική του καμπάνια, αλλά όσοι τον γνωρίζουν αντιλαμβάνονται ότι σ’ αυτή τη φάση είναι ή δείχνει να είναι πιο απελευθερωμένος, ίσως πιο φιλοσοφημένος. Αν είναι να κυβερνήσω για τρίτη φορά θα το κάνω με τους δικούς μου όρους, λέει στους συνομιλητές του και φαντάζομαι ότι εννοεί ότι οι πολιτικές συνθήκες πρέπει να του εξασφαλίζουν τα standards μίας ευπρεπούς διακυβέρνησης και όχι ενός πολιτικού συνονθυλεύματος που θα του χάλαγε την εικόνα της οκταετίας αλλά και την ιστορική παρακαταθήκη που ο κάθε πρωθυπουργός θέλει να αφήσει. Πώς θα τον θυμούνται οι πολίτες στο μέλλον.
Ηρεμία και «διευρωπαϊκή κατανόηση»
-Πάντως, τα ανοιχτά θέματα της διακυβέρνησης και όσα μπορεί να επηρεάσουν τις εκλογές «έχει πέσει κατά πάνω τους» να τα ρυθμίσει ή έστω να τα ελέγξει. Σχέσεις δηλαδή με πολιτικούς εχθρούς και φίλους ή με όσους αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στα συναισθήματα, στην κοινή λογική και στα συμφέροντά τους. Ακόμα και με τον «δύσκολο αντίπαλο που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τους Ευρωπαίους δικαστές έχει υπάρξει μία ''διευρωπαϊκή κατανόηση''», λένε οι πηγές, «σε προεκλογικές περιόδους». Και το 2027 έχουμε εννιά χώρες στην ΕΕ με εκλογές, δεν είμαστε για τέτοια. Χαμηλά την μπάλα σε όλα και πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Όποιος να ήταν στη θέση του οδηγού και μάλιστα με διαφορά περί τις 15 μονάδες το ίδιο θα έκανε με τον Κ.Μ.
Είπε ο Νίκος…
-Χθες παρακολούθησα τη ραδιοφωνική συνέντευξη του Νίκου Α. (Mega Radio) που φυσικά ρωτήθηκε αν ισχύει και για τον Μητσοτάκη αυτό που είπε προ ημερών ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει και πρωθυπουργός. Αμήχανα «απάντησε» ότι αυτός για το ΠΑΣΟΚ μίλαγε, λες και υπήρχε θέμα αν κέρδιζε το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές να έβαζαν άλλον για πρωθυπουργό αντί του Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, όπως του είπε και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης (στο briefing) να βάλει και αυτός έναν πήχη όπως ο Μητσοτάκης στο 25% για να μείνει ή να φύγει. Αναρωτιέμαι εγώ τι πήχη να βάλει ο άνθρωπος, δηλαδή αν πάρει το ΠΑΣΟΚ 14% και ο Τσίπρας 13% είμαστε καλά, έτσι; Για το ανάποδο δεν το συζητάμε. Πάντως στο στρατόπεδο του αγαπημένου μου Αλέξη υπάρχει πνεύμα αντεπίθεσης. Κάτσε λίγο (κάθομαι… και χρόνια απαντώ) μου είπαν και θα δεις τι θα πάθουν οι Πασόκοι, σε έναν μήνα από σήμερα θα είμαστε έτοιμοι με ψηφοδέλτια παντού και θα πάρουμε τα ίδια νούμερα της Αθήνας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή 17%.
Ο Χρυσοχοΐδης στο Μαξίμου
-Στο άλλο θέμα της ημέρας, η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δεκάδες άλλες πόλεις. Μου λένε ότι χθες πέρασε μια βόλτα από το Μ.Μ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είχε εφ’ όλης της ύλης συνεργασία με τον Μητσοτάκη και προφανώς συζήτησαν και την αστυνομική προετοιμασία, αλλά και τις πληροφορίες που υπάρχουν για την προοπτική αναταραχής. Αν καταλαβαίνω καλά, στην Κατεχάκη δεν ανησυχούν τόσο για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις αυτές καθ’ αυτές, όσο για την προοπτική να παρεισφρήσουν στις τάξεις των διαμαρτυρομένων τίποτα μπάχαλοι και να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν φασαρία που θα εκτρέψει την όλη διαμαρτυρία. Και προφανώς υπάρχει προετοιμασία με βάση αυτόν τον γνώμονα.
Ο Μητσοτάκης στα Βριλήσσια
-Ο Κ.Μ πάντως συνεχίζει κανονικά όπου βρίσκει ευκαιρία να μιλάει και να απευθύνεται σε πολίτες. Την Παρασκευή το απόγευμα θα πάει μια βόλτα από την πλατεία Βριλησσίων, όπου θα μιλήσει σε πολίτες. Γενικώς, το κόμμα της ΝΔ είναι σε κατάσταση εκλογικής εγρήγορσης. Εκτός από τις προτάσεις που ζήτησε για το πρόγραμμα από βουλευτές και υπουργούς ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, χθες έγινε σύσκεψη στα γραφεία του κόμματος με τον γραμματέα Κυρανάκη κ.ά. για την ενεργοποίηση των κομματικών οργανώσεων, αλλά και για την ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα ενεργά μέλη της ΝΔ και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα καταθέτουν προτάσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.
Patriot μακράς πνοής
-Από τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Δένδιας στους στρατιωτικούς συντάκτες για τη νέα δομή δυνάμεων προκύπτει και μια ενδιαφέρουσα είδηση: καθώς οι Σαουδάραβες εξόφλησαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τους Patriot, η Ελλάδα θα παρατείνει δια μακρόν την παραμονή της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κοντά στα διυλιστήρια της Aramco. Φεύγουμε δηλαδή από την παράταση μήνα-μήνα, κάτι που προφανώς συζήτησε ο Δένδιας που πρόσφατα πήγε στο Ριάντ, ενώ και ο Μητσοτάκης θα βρεθεί εκεί σε μερικές μέρες με αφορμή τη Σύνοδο ΕΕ-Χωρών του Κόλπου. Άλλωστε, σε μια περίοδο που οι Σαουδάραβες συμφωνούν με τους Τούρκους και τους Πακιστανούς δεν πρέπει να τους εγκαταλείψει η Ελλάδα…
Deal ΙΑΣΩ-Τρ. Πειραιώς
-Χθες κυκλοφόρησε μία φήμη ότι χάλασε το deal του ΙΑΣΩ με το σχήμα της Τράπεζας Πειραιώς (Strix κ.ά.). Δεν είναι αληθές, μου διευκρίνισε η (απόλυτη) πηγή, the deal is done και είναι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
IRIS: Οι μεταφορές χρημάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη πήραν την κατηφόρα
-Πώς μπορεί να εξηγηθεί η σημαντική μείωση που καταγράφεται στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μέσω IRIS P2P; Κάπου ανάμεσα σε φορολογικά σενάρια, ιστορίες και παραδείγματα που ελάχιστη σχέση έχουν με την πραγματικότητα, οι μεταφορές χρημάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη πήραν την κατηφόρα γιατί κάποιοι παρουσίασαν τον φόβο της ΑΑΔΕ, μήπως το χαρτζιλίκι βαφτιστεί εισόδημα και το κέρασμα γίνει φορολογική υπόθεση. Κάπως έτσι, η παραφιλολογία δημιούργησε σύγχυση. Μόνο που υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που χάθηκε μέσα στον θόρυβο: Οι συναλλαγές IRIS P2P μεταξύ ιδιωτών δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της καταγραφής των ηλεκτρονικών δαπανών, καθώς δεν αποτελούν πληρωμές για αγορές ή υπηρεσίες. Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών από τότε που δημιουργήθηκε το IRIS μέχρι σήμερα άγγιξαν τα 18 δισ. ευρώ, με τις περισσότερες από αυτές να έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια. Από το ποσό αυτό ούτε 1 ευρώ δεν έτυχε να χαρακτηριστεί εισόδημα και να φορολογηθεί. Όσο για την αιτιολογία της μεταφοράς χρημάτων, αυτή είναι προαιρετική και εξυπηρετεί αποκλειστικά την ευκολότερη αναγνώριση της συναλλαγής από τον πληρωτή και τον δικαιούχο. Διαφορετική ασφαλώς είναι η περίπτωση των συναλλαγών που συνδέονται με επαγγελματική δραστηριότητα, όταν δηλαδή στη συναλλαγή εμπλέκεται ελεύθερος επαγγελματίας ή εταιρεία και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις διαβίβασης. Με άλλα λόγια, άλλο το χαρτζιλίκι της γιαγιάς κι άλλο η πληρωμή του επαγγελματία.
Στην Κύπρο αρχίζει το ματς: Viva κατά Τράπεζας Κύπρου
-Κι επειδή ξεκινήσαμε με το IRIS να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο με μια νέα κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Viva και Τράπεζας Κύπρου εξαιτίας του IRIS στην κυπριακή αγορά. Η Viva -μετά από διαγωνισμό τον περασμένο Αύγουστο- ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας ηλεκτρονικών συναλλαγών για το κυπριακό κράτος και ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου προτείνοντας το IRIS e-commerce της ΔΙΑΣ για την υποδομή επεξεργασίας των συναλλαγών καθώς οι βασικές κυπριακές τράπεζες συμμετέχουν ήδη στη ΔΙΑΣ για άμεσες μεταφορές πιστώσεων SEPA. Οι τέσσερις βασικές κυπριακές τράπεζες - NBG CY, Eurobank CY, Alphabank CY και Ancoria Bank - επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στη λύση IRIS, που προτείνει η Viva.com. Η Τράπεζα Κύπρου, ωστόσο, είναι η μόνη που δεν έχει δεσμευθεί έως σήμερα με τη Viva να την κατηγορεί ότι προκαλεί καθυστερήσεις που υπονομεύουν την πρωτοβουλία. Τις απόψεις αυτές κατά της Τράπεζας Κύπρου, η Viva.com τις διατύπωσε και σε επιστολή που έστειλε στην Κυπριακή κυβέρνηση. Μάλιστα, ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι η τετραετής καθυστέρηση στη διαδικασία ανάθεσης του έργου στη Viva.com, οφειλόταν σε ενστάσεις της προκατόχου του έργου JCC Payment Systems, το 70% της οποίας ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου.
Μας έρχεται ο Σεΐχης
-Με μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή περίπου 60 ατόμων καταφθάνει αύριο στην Αθήνα ο διάδοχος του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, σεΐχης Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, έπειτα από πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στο Conrad The Ilissian ελληνοεμιρατινό επιχειρηματικό φόρουμ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων των δύο χωρών, ενώ στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται και η υπογραφή διμερών διακρατικών μνημονίων συνεργασίας. Και βέβαια, δεν μιλάμε για επενδυτές που τώρα ανακαλύπτουν την Ελλάδα. Η Masdar έχει ήδη εξαγοράσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε μια συναλλαγή επιχειρηματικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, η DAMAC έχει συμπράξει με τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα, αρχικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, ενώ η Mubadala έχει επενδυτικό παρελθόν στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στις ιχθυοκαλλιέργειες. Στο κάδρο υπάρχει και η συμφωνία επενδυτικής συνεργασίας ύψους 4 δισ. ευρώ με την ADQ. Η επίσκεψη, λοιπόν, έρχεται να δώσει συνέχεια σε μια οικονομική σχέση που έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό βάθος, με την παρουσία τόσων επιχειρηματικών παραγόντων να προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία για επαφές και διερεύνηση συνεργασιών.
Πώς είδε η αγορά το Investor Day της Fourlis: Πολύ αισιοδοξία - καλός CEO
-Η στήλη μεταφέρει τις εντυπώσεις που συνέλεξε από την αγορά σε σχέση με το Investor Day του ομίλου Φουρλής. Το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2026–2029 που προβλέπει αύξηση πωλήσεων, ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία και σταδιακή αποκλιμάκωση του δανεισμού, με βασικούς μοχλούς την ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου, την προσθήκη νέων καταστημάτων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γενικά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αγορά το βρήκε πολύ αισιόδοξο καθώς οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5%–7,5%, έναντι αναμενόμενης ανάπτυξης της αγοράς χαμηλότερης του 3% και η υφιστάμενη δραστηριότητα προβλέπεται να αναπτύσσεται κατά 4,5%–5% ετησίως, προσθέτοντας πωλήσεις €85–95 εκατ. έως το 2029. Η μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων για το ΙΚΕΑ εκτιμάται 2,0-2,5% και για τον τομέα των αθλητικών προϊόντων 2,5-3%. Καλές εντυπώσεις άφησε ο CEO γιατί έπεισε ότι έχει σηκώσει τα μανίκια και επιπλέον λόγω προηγούμενης θητείας στον Κωτσόβολο, η αγορά θεωρεί ότι ξέρει τη δουλειά.
Ο Παπουτσάνης βλέπει διψήφια ανάπτυξη
-Πάμε τώρα σε ένα άλλο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, αυτό της «Παπουτσάνης» το οποίο παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση της εισηγμένης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το εργοστάσιο στη Ριτσώνα λειτουργεί σήμερα στο 45–50% της πραγματικής δυναμικότητάς του, με βάση τις παραγγελίες που πήρε πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να διπλασιάσει την παραγωγή της χωρίς νέα παραγωγική μονάδα, αυξάνοντας μόνο τις βάρδιες και παραγγελίες. Όταν το πάγιο κόστος είναι ήδη πληρωμένο, κάθε επιπλέον παραγγελία πηγαίνει σχεδόν κατευθείαν στο περιθώριο. Τα στοιχεία του 9μήνου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της διοίκησης για διψήφια ανάπτυξη φέτος αφού το το τρίτο τρίμηνο έτρεξε πολύ ταχύτερα και αποδείχθηκε σημαντικά ισχυρότερο του πρώτου, που είχε τρέξει μόλις +5,2%. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος των €100 εκατ. έως το 2028, που τέθηκε στην ΕΘΕ τον Ιούνιο του 2025, θα επιτευχθεί πολύ νωρίτερα, ήδη φέτος στο 9μηνο ξεπέρασε τα €63,7 εκατ. Ενδιαφέρουσα είναι η δομή των εσόδων. Το 44% προέρχεται από παραγωγές για τρίτους, 14% σαπωνομάζες, 13% ξενοδοχειακά, μόλις 29% επώνυμα. Το 58% του τζίρου είναι βιομηχανική δουλειά για λογαριασμό άλλων. Σε μια εποχή που κλείνουν παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη και οι πολυεθνικές ψάχνουν ποιος θα παράγει το σαπούνι τους, ο Παπουτσάνης έχει την ευκαιρία του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, Μενέλαος Τασόπουλος, στις 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ότι οι μετοχές στην κατοχή του ξεπέρασαν το 5% και ανέβηκαν στο 6,53%.
Πλεονέκτημα για την Jumbo
-Από την 1η Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται πρόσθετο τέλος διαχείρισης 2 ευρώ για μικροεισαγωγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από τρίτες χώρες, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση, μαζί με τον δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο, στα 5 ευρώ ανά είδος. Οι αφίξεις μικροδεμάτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 60% τον Ιούλιο, ενώ η μέση δηλωμένη αξία τους διαμορφώνεται στα 8,82 ευρώ. Η εξέλιξη είναι δυνητικά θετική για την Jumbo, καθώς περιορίζει το πλεονέκτημα τιμής των απευθείας αποστολών χαμηλής αξίας από πλατφόρμες όπως Temu και Shein, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπου υπάρχει επικάλυψη με το προϊοντικό της μείγμα. Το πιθανό όφελος αφορά τη μετατόπιση μέρους της ζήτησης προς το οργανωμένο λιανεμπόριο, χωρίς να μπορεί ακόμη να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση στις πωλήσεις.
Το 15% που πονάει τους servicers
-Αύριο λήγει η δημόσια διαβούλευση πάνω στο νομοσχέδιο του ΥπΕθΟΟ για τους servicers, στόχος είναι ψήφιση μέσα στην πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου. Οι 16 παρεμβάσεις (8 για την προστασία οφειλετών και 8 για διαφάνεια και εποπτεία των διαχειριστών) αφορούν ένα χαρτοφυλάκιο δανείων περίπου 80 δισ. ευρώ που σήμερα διαχειρίζονται οι servicers. Τα €41,5 δισ. αφορούν «κόκκινα» δάνεια νοικοκυριών, €28,15 δισ. επιχειρήσεων και περίπου €10 δισ. ελεύθερων επαγγελματιών. Το σύνολο αυξήθηκε κατά €59 εκατ. μέσα σε ένα τρίμηνο, αποκλειστικά λόγω των επιχειρηματικών δανείων. Τα στεγαστικά υποχώρησαν κατά €172 εκατ. Η διάταξη που ξεχωρίζει στο σχέδιο νόμου, είναι το πλαφόν 15% στην προκαταβολή για μια διμερή ρύθμιση. Συνήθως οι servicers απαιτούσαν τουλάχιστον 30% και συχνά 50%. Το πλαφόν μπορεί να κατέβει ακόμη χαμηλότερα με κοινωνικά κριτήρια ή για λόγους υγείας. Επόμενη σημαντική αλλαγή είναι το χρονολόγιο. Ο πιστωτής απαντά σε 3 μήνες με βιώσιμη πρόταση ή αιτιολογημένη απόρριψη, ο οφειλέτης σε 1 μήνα, σύνολο κάτω από 6 μήνες. Υπέρβαση της προθεσμίας σημαίνει αυτόματη αναστολή εκτοκισμού και ενημέρωση της ΤτΕ. Αναλυτική κατάσταση οφειλής χορηγείται δωρεάν εντός 45 ημερών, αλλιώς πάλι παγώνουν οι τόκοι. Παραβίαση ενεργούς ρύθμισης (καταγγελία, διαταγή πληρωμής, πλειστηριασμός) κοστίζει ένα πρόστιμο €50.000–500.000, πίστωση 5 δόσεων υπέρ του οφειλέτη και 5μηνη παράταση χωρίς επιβαρύνσεις. Οι servicers οφείλουν να υποβάλλουν ετήσιο σχέδιο στρατηγικής διαχείρισης στην ΤτΕ, δημοσιοποίηση οικονομικών μεγεθών ενώ θα υπάρχει ειδικός έλεγχος αμοιβών και εξόδων στις τιτλοποιήσεις «Ηρακλή». Η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον, το τελικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου, μετά τις δεκάδες προτάσεων και παρατηρήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
Η μείωση κεφαλαίου για την Donkey Hotels των Ιωάννου και Azora
-Η Donkey Hotels της οικογένειας Ιωάννου και της ισπανικής Azora, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που έγινε στις 13 Οκτωβρίου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 42.026.208,90 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10,38 ευρώ σε 6,48 ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα συνολικά σε 69.828.162,48 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.775.951 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,48 ευρώ εκάστη. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025, πριν ανακοινωθεί το deal με την Azora το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 24 εκατ. ευρώ (με καταβολή μετρητών) με την έκδοση 2.312.139 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών των 10,38 ευρώ. Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ακόμη την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο κρίσιμο εδάφιο προβλεπόταν ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους». Μετά την τροποποίηση προβλέπεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους οι οποίοι δύνανται να είναι είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε τρίτοι (μη μέλη), καθορίζοντας συγχρόνως και τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους». Με άλλα λόγια διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που μπορούν να εμπλακούν στη διοίκηση. Η συμφωνία για την εξαγορά του 50,1% της Donkey Hotels από την Azora (με την οικογένεια Ιωάννου να διατηρεί το 49,9% και με τον Χρήστο Ιωάννου στη θέση του Προέδρου) έχει ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου του 2025 και περιλάμβανε τα ξενοδοχεία Athenaeum InterContinental, NEW, Semiramis και Periscope στην Αθήνα και NOUS στη Σαντορίνη. Στα πλάνα έχουν μπει η ριζική αναβάθμιση του InterContinental, αλλά και πιθανές εξαγορές νέων μονάδων…
Από τα κοτόπουλα στο real estate
-Η «Αγγελάκης Α.Ε.» είναι γνωστή στην αγορά τροφίμων και περιλαμβάνεται στους leaders όσον αφορά ειδικά το κοτόπουλο. Η εταιρεία που έχει μια διαδρομή από το μακρινό 1962, πάει… σφαίρα θα λέγαμε σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων αν σκεφτεί κανείς ότι το 2017 είχε τζίρο 14,43 εκατ. ευρώ, για να φθάσει πέρυσι στα 55,5 εκατ. ευρώ με τη φετινή χρήση να υπολογίζεται ότι θα κλείσει πάνω από τα 70 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμένει μόνο στα κοτόπουλα. Έτσι, είδα χθες ότι συστάθηκε η εταιρεία «Kifisia Place» με έδρα φυσικά στην Κηφισιά και με σκοπό τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 200.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την «Αγγελάκης Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Α.Ε.», ενώ τη διοίκηση αναλαμβάνει ο επικεφαλής της «Αγγελάκης» Αθανάσιος (Θάνος) Αγγελάκης. Να προσθέσω ότι από πέρυσι η διοίκηση της Αγγελάκης είχε ανακοινώσει επενδυτικό σχέδιο ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά νέα μεγαλύτερη μονάδα και τριπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και το δυναμικό rebranding της εταιρείας, το οποίο -αν κρίνουμε από τις επιδόσεις της- είναι πετυχημένο.
Η καμπύλη που δεν πιστεύει στην ειρήνη
-Στις 11:21 GMT χθες, το ολλανδικό TTF πέρασε τα €90 ανά MWh (€90,10, +€2,06 στην ημέρα) για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022. Το TTF (Title Transfer Facility) είναι ο ολλανδικός εικονικός κόμβος συναλλαγών φυσικού αερίου. Δεν είναι ακριβώς «χρηματιστήριο», αλλά το σημείο παράδοσης πάνω στο οποίο διαπραγματεύονται τα συμβόλαια και αποτελεί τιμή αναφοράς για όλη την Ευρώπη, σε ευρώ/MWh. Από την αρχή της χρονιάς, η άνοδος ξεπερνά το +210%. Το Κατάρ εξάγει στο 20–30% της δυναμικότητάς του, η Ευρώπη και η Ασία ανταγωνίζονται για τα ίδια φορτία. Τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες είναι στο 74% (αντί για 83% πέρυσι και 86% του μέσου όρου τέτοια εποχή). Ο ευρωπαϊκός στόχος έχει ήδη υποβιβαστεί από 90% σε 80%. Το πετρέλαιο λέει την ίδια ιστορία, με διαφορετικές λέξεις. Το spot Brent στα $110 το ξέρουμε. Το νέο είναι στο συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2027, το οποίο από τα $84,75 στα μέσα Οκτωβρίου πλησιάζει τα $90. Το συμπέρασμα είναι ότι οι αγορές είναι σίγουρες ότι η τροφοδοτική αλυσίδα θα υποφέρει για πολύ καιρό ακόμη. Μια αγορά που περιμένει λύση, κρατά το spot ψηλά και τα μακρινά συμβόλαια χαμηλά. Όταν όμως ανεβαίνει ο Δεκέμβριος 2027, η αγορά λέει ότι το Ορμούζ δεν είναι κρίση αλλά η νέα κανονικότητα. Το ντίζελ επιβεβαιώνει. Το ευρωπαϊκό gasoil Δεκεμβρίου 2027, πέρασε τα $1.000 ο τόνος για πρώτη φορά, ενώ η τιμή του επόμενου μηνός έκλεισε στα $1.455 στις 16/10 και τα περιθώρια διύλισης μεσαίων αποσταγμάτων ξεπέρασαν τα $100 το βαρέλι. Ο IEA βλέπει εποχικό πλεόνασμα αργού στις αρχές του 2027, αλλά μικρή προσφορά ντίζελ μέσα στο 2027. Η καμπύλη δεν ακούει τις υποσχέσεις των πολιτικών και είναι εκεί όπου αεροπορικές, ναυτιλιακές, διυλιστήρια και ηλεκτροπαραγωγοί κλειδώνουν πραγματικά λεφτά για τις προμήθειές τους. Για την Ελλάδα, όταν το TTF πετάει στα €90, περνά απευθείας στην οριακή τιμή ρεύματος και από εκεί στον λογαριασμό του καθενός μας. Τα ελληνικά διυλιστήρια, με πρόσβαση σε μη περσικό αργό και περιθώρια ντίζελ-ρεκόρ, ζουν την καλύτερη χρονιά τους.
«Οχυρό» οι 2.600 μονάδες - Οι άμυνες που κρατούν όρθιο τον Γενικό Δείκτη
-Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επιδεικνύει το Χρηματιστήριο Αθηνών κάθε φορά που απειλούνται οι 2.600 μονάδες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των πωλητών να οδηγήσουν τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα. Μετά το υψηλό 17ετίας των 2.738 μονάδων, που καταγράφηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, η αγορά κινείται γύρω από το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο, αναζητώντας κατεύθυνση. Εντός του Οκτωβρίου, ο ΓΔ έχει κλείσει πέντε φορές κάτω από τις 2.600 μονάδες, ενώ στις τελευταίες εννέα συνεδριάσεις έχει παραβιαστεί ενδοσυνεδριακά το συγκεκριμένο επίπεδο. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις ενεργοποιούνται αγοραστικές δυνάμεις, άλλοτε με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και άλλοτε με τη συνδρομή επιλεγμένων blue chips, που ανακτούν έδαφος μετά την πρόσφατη υποαπόδοσή τους. Ενδεικτική ήταν η χθεσινή συνεδρίαση, όπου ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε από το χαμηλό ημέρας των 2.578 μονάδων και έκλεισε στις 2.610 μονάδες. Η διατήρηση αυτού του ορίου παραμένει κρίσιμο ζητούμενο για τη βραχυπρόθεσμη τάση.
Εντυπωσιακή ρελάνς από τις τράπεζες
-Ανατροπή σκηνικού είχαμε για τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες κατάφεραν να μετατρέψουν τις σημαντικές ενδοσυνεδριακές απώλειες σε αξιόλογα κέρδη. Ο τραπεζικός δείκτης, αν και υποχωρούσε έως 1,75%, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,87%, κλείνοντας στο υψηλό ημέρας των 3.033 μονάδων, έχοντας προηγουμένως διολισθήσει έως τις 2.955 μονάδες. Η αντίδραση επιβεβαιώνει την αγοραστική κινητοποίηση στο ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Στις επιμέρους μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς ξεχώρισε με κέρδη σχεδόν 2%, κλείνοντας στα 9,89 ευρώ, παρά την ενδοσυνεδριακή οπισθοχώρηση έως τις παρυφές των 9,5 ευρώ. Η Alpha Bank ανέκαμψε στα 4,332 ευρώ, ενώ νωρίτερα είχε βρεθεί σε επίπεδα υπό των 4,2 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,285 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει πιο πριν κάτω από τα 16 ευρώ, ενώ η Eurobank ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 4,46 ευρώ, ανακάμπτοντας από την περιοχή των 4,3 ευρώ.
Ακτοπλοΐα: Ο λογαριασμός καίει και το Μαξίμου θα κληθεί να αποφασίσει
-Μαθαίνω ότι στην ακτοπλοϊκή αγορά η ανησυχία έχει αρχίσει να ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των συνηθισμένων συζητήσεων για τις τιμές των καυσίμων. Και αυτό γιατί οι αριθμοί δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Όταν ο συνολικός λογαριασμός των καυσίμων για έναν χρόνο (2026 εν προκειμένω) από τα 400 εκατ. ευρώ απειλεί να φτάσει τα 800 εκατ., με τον συνολικό τζίρο του κλάδου κοντά στο 1 δισ., καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με μερικές περικοπές δρομολογίων. Η κατάσταση εξελίσσεται ανεξέλεγκτα. Οι ακτοπλόοι έχουν καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά θα πρέπει να συντονιστεί όλη η κυβέρνηση αφού το... τεφτέρι το έχει το Μαξίμου. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Ποιος και πώς θα αναλάβει τα επιπλέον 400 εκατ. ευρώ; Οι εταιρείες, που βλέπουν τα περιθώριά τους να εξανεμίζονται; Οι επιβάτες, μέσω ακριβότερων εισιτηρίων; Ή το Δημόσιο, με παρεμβάσεις που απαιτούν δημοσιονομικό χώρο; Στους ακτοπλοϊκούς κύκλους, πάντως, η συζήτηση πηγαίνει ήδη ένα βήμα παραπέρα. Τι θα συμβεί εάν η κρίση παραταθεί και το 2027; Πόσες γραμμές θα παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες και ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανανέωση του στόλου; Τα πλοία δεν μεταφέρουν μόνο τουρίστες, αλλά κρατούν τα νησιά συνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα. Και αν δεν βρεθεί εγκαίρως λύση, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα είναι η επόμενη αύξηση των εισιτηρίων. Θα είναι οι αποφάσεις για τα δρομολόγια που κανείς δεν θα θέλει να ανακοινώσει.
Η αθέατη παρτίδα Stratego ΗΠΑ–Κίνας στα ελληνικά λιμάνια
-Στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, τα λιμάνια έχουν αρχίσει να αποκτούν μεγαλύτερη αξία ακόμη και από ορισμένες στρατιωτικές βάσεις. Και όποιος παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου αντιλαμβάνεται ότι στην Ελλάδα εξελίσσεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση επιρροής, με αρκετή διπλωματία, πολύ χρήμα και έντονο παρασκήνιο. Οι Κινέζοι έχουν εδραιωθεί στον Πειραιά μέσω της COSCO, ενώ οι Αμερικανοί επενδύουν στη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και στις ενεργειακές διαδρομές προς τα Βαλκάνια. Μάλιστα, η χρηματοδότηση των 125 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική DFC για την Ελευσίνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται επισήμως και με τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ απέναντι στην κινεζική παρουσία στον Πειραιά. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να αναζητήσει κανείς απόρρητα έγγραφα για να αντιληφθεί τι διακυβεύεται. Η πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και οι αναφορές του ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου στην προστασία κρίσιμων υποδομών προσθέτουν μία ακόμη διάσταση. Διότι πλέον το θέμα δεν είναι μόνο ποιος ελέγχει τις προβλήτες, αλλά και ποιος έχει πρόσβαση στα εμπορικά δίκτυα, στις ενεργειακές ροές και στις υποδομές που τροφοδοτούν την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον για την ελληνική ναυτιλία. Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεργάζονται επιχειρηματικά τόσο με την Κίνα όσο και με τις ΗΠΑ, γνωρίζοντας καλύτερα από πολλούς ότι στη θάλασσα οι συμμαχίες και τα εμπορικά συμφέροντα δεν ταυτίζονται πάντοτε. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι ποιος θα κερδίσει την παρτίδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Είναι αν η Αθήνα θα καταφέρει να παίξει με τα δικά της πιόνια ή θα περιοριστεί στον ρόλο της σκακιέρας.
Οι Έλληνες εφοπλιστές αγοράζουν θέσεις στην επόμενη παγκόσμια οικονομική τάξη
-Ερώτημα. Τι βλέπουν οι Ελληνες εφοπλιστές που οι υπόλοιποι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί; Αναρωτιέμαι, γιατί την ώρα που οι υπερδυνάμεις συγκρούονται για τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών, στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εξελίσσεται μια επενδυτική κινητικότητα δισεκατομμυρίων δολαρίων, με κινήσεις που εκτείνονται από τα ναυπηγεία της Ασίας μέχρι τα χρηματιστήρια και την τεχνολογία. Η Dynagas και η Dynacom που ανήκουν στον όμιλο του G.P. ενισχύουν τη συνεργασία τους με τα κινεζικά ναυπηγεία Hengli, όπου οι παραγγελίες τους έχουν φθάσει συνολικά τα 69 πλοία διαφόρων τύπων. Ο όμιλος Τσάκου επενδύει σε νέα containerships, ο Ευάγγελος Πιστιόλης προχωρά σε τέσσερα MR tankers αξίας 198 εκατ. δολαρίων, ενώ ο Αριστείδης Πίττας ενισχύει τον στόλο της EuroDry με νέο Kamsarmax. Όμως, το χρήμα δεν κατευθύνεται αποκλειστικά στην Κίνα. Ο Κώστας Δελαπόρτας της DryDel υλοποιεί ναυπηγικό πρόγραμμα άνω του 1 δισ. δολαρίων στην Ιαπωνία, ενώ η Νότια Κορέα παραμένει βασικός προορισμός ελληνικών επενδύσεων σε πλοία υψηλής τεχνολογίας. Και το επενδυτικό παιχνίδι δεν σταματά στα ναυπηγεία. Ο Γιάννης Κούστας εξετάζει την αξιοποίηση του χρηματιστηρίου του Όσλο για τις δραστηριότητες dry bulk της Danaos, ενώ ο Ιωάννης Μαρτίνος, μέσω της Signal Ocean, εξαγοράζει την Lgmar και την πλατφόρμα Telix, επενδύοντας στην τεχνολογία και στα δεδομένα της ναυτιλίας. Οι Έλληνες εφοπλιστές, πλέον, δεν αγοράζουν απλώς πλοία. Αγοράζουν θέσεις στην επόμενη παγκόσμια οικονομική τάξη. Μοιράζουν τις επενδύσεις τους σε διαφορετικές χώρες, αγορές και δραστηριότητες, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από ένα μόνο κέντρο ισχύος. Και ενώ Ουάσιγκτον και Πεκίνο ζητούν ολοένα πιο καθαρές γεωπολιτικές επιλογές, στην «Ακτή Μιαούλη» φαίνεται να επικρατεί μια διαφορετική λογική. Οι συμμαχίες είναι ζήτημα διπλωματίας, αλλά η διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου είναι ζήτημα επιβίωσης.
Ο MSCI τραυμάτισε την Τζακάρτα
-Μία ανακοίνωση του MSCI, στις 15 Οκτωβρίου, κόστισε στο Χρηματιστήριο της Τζακάρτα $82 δισ. σε δύο συνεδριάσεις. Την Παρασκευή, ο Γενικός Δείκτης έχασε έως και -11,6% και η συνεδρίαση διακόπηκε στο -8% ενώ τη Δευτέρα υποχώρησε επιπλέον -3,6%. Συνολικές απώλειες κοντά στο 15%, η μεγαλύτερη διήμερη πτώση στην ιστορία του δείκτη. Ο Jakarta Composite έκλεισε κάτω από τις 5.000 μονάδες, σε χαμηλό 6ετίας, σήμερα βρίσκεται περίπου -40% χαμηλότερα από την αρχή του έτους. Στα στατιστικά έχει την τελευταία θέση, θεωρείται η χειρότερη αγορά του κόσμου σε απόδοση το 2026. Η ρουπία βυθίστηκε στις 18.000 ανά δολάριο, μια ανάσα από το ιστορικό χαμηλό του Ιουνίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ανακοίνωση του MSCI δεν πρότεινε υποβάθμιση σε Frontier, όπως είχε απειλήσει τον Ιανουάριο, αλλά απευθείας σε «Standalone», δηλαδή έξω από κάθε δείκτη. Η επιχειρηματολογία της ανακοίνωσης του MSCI, καταγράφει «επίμονη αδιαφάνεια στις μετοχικές δομές», «ύποπτη συντονισμένη διαπραγμάτευση», «έλλειψη αποδείξεων ουσιαστικής επιβολής κανόνων». Η κατηγορία Frontier, γράφει η έκθεση του MSCI, «δεν θα αναγνώριζε σωστά το βάθος των προβλημάτων της αγοράς». Η διαβούλευση τρέχει έως 30 Απριλίου 2027, η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί έως 30 Ιουνίου 2027 και μέχρι τότε παγώνει κάθε αύξηση στάθμισης των ινδονησιακών μετοχών. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας αντέδρασε με 48 ώρες καθυστέρηση. Ο Πρόεδρος Πραμπόβο (πρώην υπουργός Άμυνας, στρατηγός), συγκάλεσε σύσκεψη τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (OJK), τον υπουργό Οικονομικών και τον κεντρικό τραπεζίτη για να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Το ημερήσιο όριο πτώσης μειώθηκε από 15% σε 7%. Το χρηματιστήριο απέβαλε από τον γενικό δείκτη, τις μετοχές υψηλής συγκέντρωσης ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν περίπου στο 18% της στάθμισής του. Η Τρίτη έκλεισε +4%. Η Fitch, που είχε βάλει αρνητικό outlook τον Μάρτιο, σχολίασε ότι το sell-off «ενισχύει» τους κινδύνους. Ο MSCI πάντως έδειξε ότι μπορεί να πάρει πίσω ακόμη και την κατηγορία Emerging. Όχι εξαιτίας του μικρού μεγέθους της αγοράς, αλλά για free float, αδιαφάνεια συναλλαγών και ελλιπή επιβολή στοιχειωδών κανόνων.
Πηγή: newmoney.gr
Deal ΙΑΣΩ-Τρ. Πειραιώς
-Χθες κυκλοφόρησε μία φήμη ότι χάλασε το deal του ΙΑΣΩ με το σχήμα της Τράπεζας Πειραιώς (Strix κ.ά.). Δεν είναι αληθές, μου διευκρίνισε η (απόλυτη) πηγή, the deal is done και είναι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
IRIS: Οι μεταφορές χρημάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη πήραν την κατηφόρα
-Πώς μπορεί να εξηγηθεί η σημαντική μείωση που καταγράφεται στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μέσω IRIS P2P; Κάπου ανάμεσα σε φορολογικά σενάρια, ιστορίες και παραδείγματα που ελάχιστη σχέση έχουν με την πραγματικότητα, οι μεταφορές χρημάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη πήραν την κατηφόρα γιατί κάποιοι παρουσίασαν τον φόβο της ΑΑΔΕ, μήπως το χαρτζιλίκι βαφτιστεί εισόδημα και το κέρασμα γίνει φορολογική υπόθεση. Κάπως έτσι, η παραφιλολογία δημιούργησε σύγχυση. Μόνο που υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που χάθηκε μέσα στον θόρυβο: Οι συναλλαγές IRIS P2P μεταξύ ιδιωτών δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της καταγραφής των ηλεκτρονικών δαπανών, καθώς δεν αποτελούν πληρωμές για αγορές ή υπηρεσίες. Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών από τότε που δημιουργήθηκε το IRIS μέχρι σήμερα άγγιξαν τα 18 δισ. ευρώ, με τις περισσότερες από αυτές να έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια. Από το ποσό αυτό ούτε 1 ευρώ δεν έτυχε να χαρακτηριστεί εισόδημα και να φορολογηθεί. Όσο για την αιτιολογία της μεταφοράς χρημάτων, αυτή είναι προαιρετική και εξυπηρετεί αποκλειστικά την ευκολότερη αναγνώριση της συναλλαγής από τον πληρωτή και τον δικαιούχο. Διαφορετική ασφαλώς είναι η περίπτωση των συναλλαγών που συνδέονται με επαγγελματική δραστηριότητα, όταν δηλαδή στη συναλλαγή εμπλέκεται ελεύθερος επαγγελματίας ή εταιρεία και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις διαβίβασης. Με άλλα λόγια, άλλο το χαρτζιλίκι της γιαγιάς κι άλλο η πληρωμή του επαγγελματία.
Στην Κύπρο αρχίζει το ματς: Viva κατά Τράπεζας Κύπρου
-Κι επειδή ξεκινήσαμε με το IRIS να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο με μια νέα κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Viva και Τράπεζας Κύπρου εξαιτίας του IRIS στην κυπριακή αγορά. Η Viva -μετά από διαγωνισμό τον περασμένο Αύγουστο- ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας ηλεκτρονικών συναλλαγών για το κυπριακό κράτος και ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου προτείνοντας το IRIS e-commerce της ΔΙΑΣ για την υποδομή επεξεργασίας των συναλλαγών καθώς οι βασικές κυπριακές τράπεζες συμμετέχουν ήδη στη ΔΙΑΣ για άμεσες μεταφορές πιστώσεων SEPA. Οι τέσσερις βασικές κυπριακές τράπεζες - NBG CY, Eurobank CY, Alphabank CY και Ancoria Bank - επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στη λύση IRIS, που προτείνει η Viva.com. Η Τράπεζα Κύπρου, ωστόσο, είναι η μόνη που δεν έχει δεσμευθεί έως σήμερα με τη Viva να την κατηγορεί ότι προκαλεί καθυστερήσεις που υπονομεύουν την πρωτοβουλία. Τις απόψεις αυτές κατά της Τράπεζας Κύπρου, η Viva.com τις διατύπωσε και σε επιστολή που έστειλε στην Κυπριακή κυβέρνηση. Μάλιστα, ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι η τετραετής καθυστέρηση στη διαδικασία ανάθεσης του έργου στη Viva.com, οφειλόταν σε ενστάσεις της προκατόχου του έργου JCC Payment Systems, το 70% της οποίας ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου.
Μας έρχεται ο Σεΐχης
-Με μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή περίπου 60 ατόμων καταφθάνει αύριο στην Αθήνα ο διάδοχος του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, σεΐχης Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, έπειτα από πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στο Conrad The Ilissian ελληνοεμιρατινό επιχειρηματικό φόρουμ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων των δύο χωρών, ενώ στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται και η υπογραφή διμερών διακρατικών μνημονίων συνεργασίας. Και βέβαια, δεν μιλάμε για επενδυτές που τώρα ανακαλύπτουν την Ελλάδα. Η Masdar έχει ήδη εξαγοράσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε μια συναλλαγή επιχειρηματικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, η DAMAC έχει συμπράξει με τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα, αρχικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, ενώ η Mubadala έχει επενδυτικό παρελθόν στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στις ιχθυοκαλλιέργειες. Στο κάδρο υπάρχει και η συμφωνία επενδυτικής συνεργασίας ύψους 4 δισ. ευρώ με την ADQ. Η επίσκεψη, λοιπόν, έρχεται να δώσει συνέχεια σε μια οικονομική σχέση που έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό βάθος, με την παρουσία τόσων επιχειρηματικών παραγόντων να προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία για επαφές και διερεύνηση συνεργασιών.
Πώς είδε η αγορά το Investor Day της Fourlis: Πολύ αισιοδοξία - καλός CEO
-Η στήλη μεταφέρει τις εντυπώσεις που συνέλεξε από την αγορά σε σχέση με το Investor Day του ομίλου Φουρλής. Το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2026–2029 που προβλέπει αύξηση πωλήσεων, ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία και σταδιακή αποκλιμάκωση του δανεισμού, με βασικούς μοχλούς την ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου, την προσθήκη νέων καταστημάτων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γενικά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αγορά το βρήκε πολύ αισιόδοξο καθώς οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5%–7,5%, έναντι αναμενόμενης ανάπτυξης της αγοράς χαμηλότερης του 3% και η υφιστάμενη δραστηριότητα προβλέπεται να αναπτύσσεται κατά 4,5%–5% ετησίως, προσθέτοντας πωλήσεις €85–95 εκατ. έως το 2029. Η μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων για το ΙΚΕΑ εκτιμάται 2,0-2,5% και για τον τομέα των αθλητικών προϊόντων 2,5-3%. Καλές εντυπώσεις άφησε ο CEO γιατί έπεισε ότι έχει σηκώσει τα μανίκια και επιπλέον λόγω προηγούμενης θητείας στον Κωτσόβολο, η αγορά θεωρεί ότι ξέρει τη δουλειά.
Ο Παπουτσάνης βλέπει διψήφια ανάπτυξη
-Πάμε τώρα σε ένα άλλο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, αυτό της «Παπουτσάνης» το οποίο παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση της εισηγμένης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το εργοστάσιο στη Ριτσώνα λειτουργεί σήμερα στο 45–50% της πραγματικής δυναμικότητάς του, με βάση τις παραγγελίες που πήρε πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να διπλασιάσει την παραγωγή της χωρίς νέα παραγωγική μονάδα, αυξάνοντας μόνο τις βάρδιες και παραγγελίες. Όταν το πάγιο κόστος είναι ήδη πληρωμένο, κάθε επιπλέον παραγγελία πηγαίνει σχεδόν κατευθείαν στο περιθώριο. Τα στοιχεία του 9μήνου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της διοίκησης για διψήφια ανάπτυξη φέτος αφού το το τρίτο τρίμηνο έτρεξε πολύ ταχύτερα και αποδείχθηκε σημαντικά ισχυρότερο του πρώτου, που είχε τρέξει μόλις +5,2%. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος των €100 εκατ. έως το 2028, που τέθηκε στην ΕΘΕ τον Ιούνιο του 2025, θα επιτευχθεί πολύ νωρίτερα, ήδη φέτος στο 9μηνο ξεπέρασε τα €63,7 εκατ. Ενδιαφέρουσα είναι η δομή των εσόδων. Το 44% προέρχεται από παραγωγές για τρίτους, 14% σαπωνομάζες, 13% ξενοδοχειακά, μόλις 29% επώνυμα. Το 58% του τζίρου είναι βιομηχανική δουλειά για λογαριασμό άλλων. Σε μια εποχή που κλείνουν παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη και οι πολυεθνικές ψάχνουν ποιος θα παράγει το σαπούνι τους, ο Παπουτσάνης έχει την ευκαιρία του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, Μενέλαος Τασόπουλος, στις 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ότι οι μετοχές στην κατοχή του ξεπέρασαν το 5% και ανέβηκαν στο 6,53%.
Πλεονέκτημα για την Jumbo
-Από την 1η Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται πρόσθετο τέλος διαχείρισης 2 ευρώ για μικροεισαγωγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από τρίτες χώρες, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση, μαζί με τον δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο, στα 5 ευρώ ανά είδος. Οι αφίξεις μικροδεμάτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 60% τον Ιούλιο, ενώ η μέση δηλωμένη αξία τους διαμορφώνεται στα 8,82 ευρώ. Η εξέλιξη είναι δυνητικά θετική για την Jumbo, καθώς περιορίζει το πλεονέκτημα τιμής των απευθείας αποστολών χαμηλής αξίας από πλατφόρμες όπως Temu και Shein, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπου υπάρχει επικάλυψη με το προϊοντικό της μείγμα. Το πιθανό όφελος αφορά τη μετατόπιση μέρους της ζήτησης προς το οργανωμένο λιανεμπόριο, χωρίς να μπορεί ακόμη να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση στις πωλήσεις.
Το 15% που πονάει τους servicers
-Αύριο λήγει η δημόσια διαβούλευση πάνω στο νομοσχέδιο του ΥπΕθΟΟ για τους servicers, στόχος είναι ψήφιση μέσα στην πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου. Οι 16 παρεμβάσεις (8 για την προστασία οφειλετών και 8 για διαφάνεια και εποπτεία των διαχειριστών) αφορούν ένα χαρτοφυλάκιο δανείων περίπου 80 δισ. ευρώ που σήμερα διαχειρίζονται οι servicers. Τα €41,5 δισ. αφορούν «κόκκινα» δάνεια νοικοκυριών, €28,15 δισ. επιχειρήσεων και περίπου €10 δισ. ελεύθερων επαγγελματιών. Το σύνολο αυξήθηκε κατά €59 εκατ. μέσα σε ένα τρίμηνο, αποκλειστικά λόγω των επιχειρηματικών δανείων. Τα στεγαστικά υποχώρησαν κατά €172 εκατ. Η διάταξη που ξεχωρίζει στο σχέδιο νόμου, είναι το πλαφόν 15% στην προκαταβολή για μια διμερή ρύθμιση. Συνήθως οι servicers απαιτούσαν τουλάχιστον 30% και συχνά 50%. Το πλαφόν μπορεί να κατέβει ακόμη χαμηλότερα με κοινωνικά κριτήρια ή για λόγους υγείας. Επόμενη σημαντική αλλαγή είναι το χρονολόγιο. Ο πιστωτής απαντά σε 3 μήνες με βιώσιμη πρόταση ή αιτιολογημένη απόρριψη, ο οφειλέτης σε 1 μήνα, σύνολο κάτω από 6 μήνες. Υπέρβαση της προθεσμίας σημαίνει αυτόματη αναστολή εκτοκισμού και ενημέρωση της ΤτΕ. Αναλυτική κατάσταση οφειλής χορηγείται δωρεάν εντός 45 ημερών, αλλιώς πάλι παγώνουν οι τόκοι. Παραβίαση ενεργούς ρύθμισης (καταγγελία, διαταγή πληρωμής, πλειστηριασμός) κοστίζει ένα πρόστιμο €50.000–500.000, πίστωση 5 δόσεων υπέρ του οφειλέτη και 5μηνη παράταση χωρίς επιβαρύνσεις. Οι servicers οφείλουν να υποβάλλουν ετήσιο σχέδιο στρατηγικής διαχείρισης στην ΤτΕ, δημοσιοποίηση οικονομικών μεγεθών ενώ θα υπάρχει ειδικός έλεγχος αμοιβών και εξόδων στις τιτλοποιήσεις «Ηρακλή». Η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον, το τελικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου, μετά τις δεκάδες προτάσεων και παρατηρήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
Η μείωση κεφαλαίου για την Donkey Hotels των Ιωάννου και Azora
-Η Donkey Hotels της οικογένειας Ιωάννου και της ισπανικής Azora, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που έγινε στις 13 Οκτωβρίου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 42.026.208,90 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10,38 ευρώ σε 6,48 ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα συνολικά σε 69.828.162,48 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.775.951 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,48 ευρώ εκάστη. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025, πριν ανακοινωθεί το deal με την Azora το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 24 εκατ. ευρώ (με καταβολή μετρητών) με την έκδοση 2.312.139 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών των 10,38 ευρώ. Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ακόμη την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο κρίσιμο εδάφιο προβλεπόταν ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους». Μετά την τροποποίηση προβλέπεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους οι οποίοι δύνανται να είναι είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε τρίτοι (μη μέλη), καθορίζοντας συγχρόνως και τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους». Με άλλα λόγια διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που μπορούν να εμπλακούν στη διοίκηση. Η συμφωνία για την εξαγορά του 50,1% της Donkey Hotels από την Azora (με την οικογένεια Ιωάννου να διατηρεί το 49,9% και με τον Χρήστο Ιωάννου στη θέση του Προέδρου) έχει ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου του 2025 και περιλάμβανε τα ξενοδοχεία Athenaeum InterContinental, NEW, Semiramis και Periscope στην Αθήνα και NOUS στη Σαντορίνη. Στα πλάνα έχουν μπει η ριζική αναβάθμιση του InterContinental, αλλά και πιθανές εξαγορές νέων μονάδων…
Από τα κοτόπουλα στο real estate
-Η «Αγγελάκης Α.Ε.» είναι γνωστή στην αγορά τροφίμων και περιλαμβάνεται στους leaders όσον αφορά ειδικά το κοτόπουλο. Η εταιρεία που έχει μια διαδρομή από το μακρινό 1962, πάει… σφαίρα θα λέγαμε σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων αν σκεφτεί κανείς ότι το 2017 είχε τζίρο 14,43 εκατ. ευρώ, για να φθάσει πέρυσι στα 55,5 εκατ. ευρώ με τη φετινή χρήση να υπολογίζεται ότι θα κλείσει πάνω από τα 70 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμένει μόνο στα κοτόπουλα. Έτσι, είδα χθες ότι συστάθηκε η εταιρεία «Kifisia Place» με έδρα φυσικά στην Κηφισιά και με σκοπό τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 200.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την «Αγγελάκης Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Α.Ε.», ενώ τη διοίκηση αναλαμβάνει ο επικεφαλής της «Αγγελάκης» Αθανάσιος (Θάνος) Αγγελάκης. Να προσθέσω ότι από πέρυσι η διοίκηση της Αγγελάκης είχε ανακοινώσει επενδυτικό σχέδιο ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά νέα μεγαλύτερη μονάδα και τριπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και το δυναμικό rebranding της εταιρείας, το οποίο -αν κρίνουμε από τις επιδόσεις της- είναι πετυχημένο.
Η καμπύλη που δεν πιστεύει στην ειρήνη
-Στις 11:21 GMT χθες, το ολλανδικό TTF πέρασε τα €90 ανά MWh (€90,10, +€2,06 στην ημέρα) για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022. Το TTF (Title Transfer Facility) είναι ο ολλανδικός εικονικός κόμβος συναλλαγών φυσικού αερίου. Δεν είναι ακριβώς «χρηματιστήριο», αλλά το σημείο παράδοσης πάνω στο οποίο διαπραγματεύονται τα συμβόλαια και αποτελεί τιμή αναφοράς για όλη την Ευρώπη, σε ευρώ/MWh. Από την αρχή της χρονιάς, η άνοδος ξεπερνά το +210%. Το Κατάρ εξάγει στο 20–30% της δυναμικότητάς του, η Ευρώπη και η Ασία ανταγωνίζονται για τα ίδια φορτία. Τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες είναι στο 74% (αντί για 83% πέρυσι και 86% του μέσου όρου τέτοια εποχή). Ο ευρωπαϊκός στόχος έχει ήδη υποβιβαστεί από 90% σε 80%. Το πετρέλαιο λέει την ίδια ιστορία, με διαφορετικές λέξεις. Το spot Brent στα $110 το ξέρουμε. Το νέο είναι στο συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2027, το οποίο από τα $84,75 στα μέσα Οκτωβρίου πλησιάζει τα $90. Το συμπέρασμα είναι ότι οι αγορές είναι σίγουρες ότι η τροφοδοτική αλυσίδα θα υποφέρει για πολύ καιρό ακόμη. Μια αγορά που περιμένει λύση, κρατά το spot ψηλά και τα μακρινά συμβόλαια χαμηλά. Όταν όμως ανεβαίνει ο Δεκέμβριος 2027, η αγορά λέει ότι το Ορμούζ δεν είναι κρίση αλλά η νέα κανονικότητα. Το ντίζελ επιβεβαιώνει. Το ευρωπαϊκό gasoil Δεκεμβρίου 2027, πέρασε τα $1.000 ο τόνος για πρώτη φορά, ενώ η τιμή του επόμενου μηνός έκλεισε στα $1.455 στις 16/10 και τα περιθώρια διύλισης μεσαίων αποσταγμάτων ξεπέρασαν τα $100 το βαρέλι. Ο IEA βλέπει εποχικό πλεόνασμα αργού στις αρχές του 2027, αλλά μικρή προσφορά ντίζελ μέσα στο 2027. Η καμπύλη δεν ακούει τις υποσχέσεις των πολιτικών και είναι εκεί όπου αεροπορικές, ναυτιλιακές, διυλιστήρια και ηλεκτροπαραγωγοί κλειδώνουν πραγματικά λεφτά για τις προμήθειές τους. Για την Ελλάδα, όταν το TTF πετάει στα €90, περνά απευθείας στην οριακή τιμή ρεύματος και από εκεί στον λογαριασμό του καθενός μας. Τα ελληνικά διυλιστήρια, με πρόσβαση σε μη περσικό αργό και περιθώρια ντίζελ-ρεκόρ, ζουν την καλύτερη χρονιά τους.
«Οχυρό» οι 2.600 μονάδες - Οι άμυνες που κρατούν όρθιο τον Γενικό Δείκτη
-Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επιδεικνύει το Χρηματιστήριο Αθηνών κάθε φορά που απειλούνται οι 2.600 μονάδες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των πωλητών να οδηγήσουν τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα. Μετά το υψηλό 17ετίας των 2.738 μονάδων, που καταγράφηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, η αγορά κινείται γύρω από το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο, αναζητώντας κατεύθυνση. Εντός του Οκτωβρίου, ο ΓΔ έχει κλείσει πέντε φορές κάτω από τις 2.600 μονάδες, ενώ στις τελευταίες εννέα συνεδριάσεις έχει παραβιαστεί ενδοσυνεδριακά το συγκεκριμένο επίπεδο. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις ενεργοποιούνται αγοραστικές δυνάμεις, άλλοτε με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και άλλοτε με τη συνδρομή επιλεγμένων blue chips, που ανακτούν έδαφος μετά την πρόσφατη υποαπόδοσή τους. Ενδεικτική ήταν η χθεσινή συνεδρίαση, όπου ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε από το χαμηλό ημέρας των 2.578 μονάδων και έκλεισε στις 2.610 μονάδες. Η διατήρηση αυτού του ορίου παραμένει κρίσιμο ζητούμενο για τη βραχυπρόθεσμη τάση.
Εντυπωσιακή ρελάνς από τις τράπεζες
-Ανατροπή σκηνικού είχαμε για τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες κατάφεραν να μετατρέψουν τις σημαντικές ενδοσυνεδριακές απώλειες σε αξιόλογα κέρδη. Ο τραπεζικός δείκτης, αν και υποχωρούσε έως 1,75%, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,87%, κλείνοντας στο υψηλό ημέρας των 3.033 μονάδων, έχοντας προηγουμένως διολισθήσει έως τις 2.955 μονάδες. Η αντίδραση επιβεβαιώνει την αγοραστική κινητοποίηση στο ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Στις επιμέρους μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς ξεχώρισε με κέρδη σχεδόν 2%, κλείνοντας στα 9,89 ευρώ, παρά την ενδοσυνεδριακή οπισθοχώρηση έως τις παρυφές των 9,5 ευρώ. Η Alpha Bank ανέκαμψε στα 4,332 ευρώ, ενώ νωρίτερα είχε βρεθεί σε επίπεδα υπό των 4,2 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 16,285 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει πιο πριν κάτω από τα 16 ευρώ, ενώ η Eurobank ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 4,46 ευρώ, ανακάμπτοντας από την περιοχή των 4,3 ευρώ.
Ακτοπλοΐα: Ο λογαριασμός καίει και το Μαξίμου θα κληθεί να αποφασίσει
-Μαθαίνω ότι στην ακτοπλοϊκή αγορά η ανησυχία έχει αρχίσει να ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των συνηθισμένων συζητήσεων για τις τιμές των καυσίμων. Και αυτό γιατί οι αριθμοί δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Όταν ο συνολικός λογαριασμός των καυσίμων για έναν χρόνο (2026 εν προκειμένω) από τα 400 εκατ. ευρώ απειλεί να φτάσει τα 800 εκατ., με τον συνολικό τζίρο του κλάδου κοντά στο 1 δισ., καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με μερικές περικοπές δρομολογίων. Η κατάσταση εξελίσσεται ανεξέλεγκτα. Οι ακτοπλόοι έχουν καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά θα πρέπει να συντονιστεί όλη η κυβέρνηση αφού το... τεφτέρι το έχει το Μαξίμου. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Ποιος και πώς θα αναλάβει τα επιπλέον 400 εκατ. ευρώ; Οι εταιρείες, που βλέπουν τα περιθώριά τους να εξανεμίζονται; Οι επιβάτες, μέσω ακριβότερων εισιτηρίων; Ή το Δημόσιο, με παρεμβάσεις που απαιτούν δημοσιονομικό χώρο; Στους ακτοπλοϊκούς κύκλους, πάντως, η συζήτηση πηγαίνει ήδη ένα βήμα παραπέρα. Τι θα συμβεί εάν η κρίση παραταθεί και το 2027; Πόσες γραμμές θα παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες και ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανανέωση του στόλου; Τα πλοία δεν μεταφέρουν μόνο τουρίστες, αλλά κρατούν τα νησιά συνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα. Και αν δεν βρεθεί εγκαίρως λύση, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα είναι η επόμενη αύξηση των εισιτηρίων. Θα είναι οι αποφάσεις για τα δρομολόγια που κανείς δεν θα θέλει να ανακοινώσει.
Η αθέατη παρτίδα Stratego ΗΠΑ–Κίνας στα ελληνικά λιμάνια
-Στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, τα λιμάνια έχουν αρχίσει να αποκτούν μεγαλύτερη αξία ακόμη και από ορισμένες στρατιωτικές βάσεις. Και όποιος παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου αντιλαμβάνεται ότι στην Ελλάδα εξελίσσεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση επιρροής, με αρκετή διπλωματία, πολύ χρήμα και έντονο παρασκήνιο. Οι Κινέζοι έχουν εδραιωθεί στον Πειραιά μέσω της COSCO, ενώ οι Αμερικανοί επενδύουν στη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και στις ενεργειακές διαδρομές προς τα Βαλκάνια. Μάλιστα, η χρηματοδότηση των 125 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική DFC για την Ελευσίνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται επισήμως και με τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ απέναντι στην κινεζική παρουσία στον Πειραιά. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να αναζητήσει κανείς απόρρητα έγγραφα για να αντιληφθεί τι διακυβεύεται. Η πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και οι αναφορές του ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου στην προστασία κρίσιμων υποδομών προσθέτουν μία ακόμη διάσταση. Διότι πλέον το θέμα δεν είναι μόνο ποιος ελέγχει τις προβλήτες, αλλά και ποιος έχει πρόσβαση στα εμπορικά δίκτυα, στις ενεργειακές ροές και στις υποδομές που τροφοδοτούν την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον για την ελληνική ναυτιλία. Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεργάζονται επιχειρηματικά τόσο με την Κίνα όσο και με τις ΗΠΑ, γνωρίζοντας καλύτερα από πολλούς ότι στη θάλασσα οι συμμαχίες και τα εμπορικά συμφέροντα δεν ταυτίζονται πάντοτε. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι ποιος θα κερδίσει την παρτίδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Είναι αν η Αθήνα θα καταφέρει να παίξει με τα δικά της πιόνια ή θα περιοριστεί στον ρόλο της σκακιέρας.
Οι Έλληνες εφοπλιστές αγοράζουν θέσεις στην επόμενη παγκόσμια οικονομική τάξη
-Ερώτημα. Τι βλέπουν οι Ελληνες εφοπλιστές που οι υπόλοιποι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί; Αναρωτιέμαι, γιατί την ώρα που οι υπερδυνάμεις συγκρούονται για τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών, στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εξελίσσεται μια επενδυτική κινητικότητα δισεκατομμυρίων δολαρίων, με κινήσεις που εκτείνονται από τα ναυπηγεία της Ασίας μέχρι τα χρηματιστήρια και την τεχνολογία. Η Dynagas και η Dynacom που ανήκουν στον όμιλο του G.P. ενισχύουν τη συνεργασία τους με τα κινεζικά ναυπηγεία Hengli, όπου οι παραγγελίες τους έχουν φθάσει συνολικά τα 69 πλοία διαφόρων τύπων. Ο όμιλος Τσάκου επενδύει σε νέα containerships, ο Ευάγγελος Πιστιόλης προχωρά σε τέσσερα MR tankers αξίας 198 εκατ. δολαρίων, ενώ ο Αριστείδης Πίττας ενισχύει τον στόλο της EuroDry με νέο Kamsarmax. Όμως, το χρήμα δεν κατευθύνεται αποκλειστικά στην Κίνα. Ο Κώστας Δελαπόρτας της DryDel υλοποιεί ναυπηγικό πρόγραμμα άνω του 1 δισ. δολαρίων στην Ιαπωνία, ενώ η Νότια Κορέα παραμένει βασικός προορισμός ελληνικών επενδύσεων σε πλοία υψηλής τεχνολογίας. Και το επενδυτικό παιχνίδι δεν σταματά στα ναυπηγεία. Ο Γιάννης Κούστας εξετάζει την αξιοποίηση του χρηματιστηρίου του Όσλο για τις δραστηριότητες dry bulk της Danaos, ενώ ο Ιωάννης Μαρτίνος, μέσω της Signal Ocean, εξαγοράζει την Lgmar και την πλατφόρμα Telix, επενδύοντας στην τεχνολογία και στα δεδομένα της ναυτιλίας. Οι Έλληνες εφοπλιστές, πλέον, δεν αγοράζουν απλώς πλοία. Αγοράζουν θέσεις στην επόμενη παγκόσμια οικονομική τάξη. Μοιράζουν τις επενδύσεις τους σε διαφορετικές χώρες, αγορές και δραστηριότητες, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από ένα μόνο κέντρο ισχύος. Και ενώ Ουάσιγκτον και Πεκίνο ζητούν ολοένα πιο καθαρές γεωπολιτικές επιλογές, στην «Ακτή Μιαούλη» φαίνεται να επικρατεί μια διαφορετική λογική. Οι συμμαχίες είναι ζήτημα διπλωματίας, αλλά η διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου είναι ζήτημα επιβίωσης.
Ο MSCI τραυμάτισε την Τζακάρτα
-Μία ανακοίνωση του MSCI, στις 15 Οκτωβρίου, κόστισε στο Χρηματιστήριο της Τζακάρτα $82 δισ. σε δύο συνεδριάσεις. Την Παρασκευή, ο Γενικός Δείκτης έχασε έως και -11,6% και η συνεδρίαση διακόπηκε στο -8% ενώ τη Δευτέρα υποχώρησε επιπλέον -3,6%. Συνολικές απώλειες κοντά στο 15%, η μεγαλύτερη διήμερη πτώση στην ιστορία του δείκτη. Ο Jakarta Composite έκλεισε κάτω από τις 5.000 μονάδες, σε χαμηλό 6ετίας, σήμερα βρίσκεται περίπου -40% χαμηλότερα από την αρχή του έτους. Στα στατιστικά έχει την τελευταία θέση, θεωρείται η χειρότερη αγορά του κόσμου σε απόδοση το 2026. Η ρουπία βυθίστηκε στις 18.000 ανά δολάριο, μια ανάσα από το ιστορικό χαμηλό του Ιουνίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ανακοίνωση του MSCI δεν πρότεινε υποβάθμιση σε Frontier, όπως είχε απειλήσει τον Ιανουάριο, αλλά απευθείας σε «Standalone», δηλαδή έξω από κάθε δείκτη. Η επιχειρηματολογία της ανακοίνωσης του MSCI, καταγράφει «επίμονη αδιαφάνεια στις μετοχικές δομές», «ύποπτη συντονισμένη διαπραγμάτευση», «έλλειψη αποδείξεων ουσιαστικής επιβολής κανόνων». Η κατηγορία Frontier, γράφει η έκθεση του MSCI, «δεν θα αναγνώριζε σωστά το βάθος των προβλημάτων της αγοράς». Η διαβούλευση τρέχει έως 30 Απριλίου 2027, η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί έως 30 Ιουνίου 2027 και μέχρι τότε παγώνει κάθε αύξηση στάθμισης των ινδονησιακών μετοχών. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας αντέδρασε με 48 ώρες καθυστέρηση. Ο Πρόεδρος Πραμπόβο (πρώην υπουργός Άμυνας, στρατηγός), συγκάλεσε σύσκεψη τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (OJK), τον υπουργό Οικονομικών και τον κεντρικό τραπεζίτη για να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Το ημερήσιο όριο πτώσης μειώθηκε από 15% σε 7%. Το χρηματιστήριο απέβαλε από τον γενικό δείκτη, τις μετοχές υψηλής συγκέντρωσης ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν περίπου στο 18% της στάθμισής του. Η Τρίτη έκλεισε +4%. Η Fitch, που είχε βάλει αρνητικό outlook τον Μάρτιο, σχολίασε ότι το sell-off «ενισχύει» τους κινδύνους. Ο MSCI πάντως έδειξε ότι μπορεί να πάρει πίσω ακόμη και την κατηγορία Emerging. Όχι εξαιτίας του μικρού μεγέθους της αγοράς, αλλά για free float, αδιαφάνεια συναλλαγών και ελλιπή επιβολή στοιχειωδών κανόνων.
Πηγή: newmoney.gr
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