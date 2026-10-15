Η Κίνα πλημμυρίζει την Ευρώπη με φθηνό κοτόπουλο – Πώς το Πεκίνο κερδίζει τον πόλεμο των τιμών
Η Κίνα πλημμυρίζει την Ευρώπη με φθηνό κοτόπουλο – Πώς το Πεκίνο κερδίζει τον πόλεμο των τιμών
Από τον χάλυβα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα τρόφιμα, το Πεκίνο αξιοποιεί τη μαζική παραγωγή και τις χαμηλές τιμές για να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές – Πιέσεις σε Ευρωπαίους, Βραζιλιάνους και Ταϊλανδούς παραγωγούς, ενώ η ΕΕ εξετάζει μέτρα κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, σύμφωνα με το Reuters
Μετά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα φωτοβολταϊκά και τον χάλυβα, η Κίνα ετοιμάζεται να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές με ένα πολύ διαφορετικό προϊόν: το κοτόπουλο. Αξιοποιώντας τη μαζική παραγωγή και τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, οι κινεζικές επιχειρήσεις τροφίμων εξαπολύουν μια νέα εξαγωγική επίθεση, απειλώντας τα μερίδια αγοράς παραδοσιακών παραγωγών από την Ευρώπη έως τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Wintop Food, η οποία προσελκύει ολοένα περισσότερους αγοραστές από το εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής της, Ντανγκ Γιανγκγιάνγκ, υποδέχεται πελάτες από την Γκάνα, το Ιράκ, την Ιορδανία, τη Ρωσία και τη Σενεγάλη, οι οποίοι αναζητούν το ίδιο προϊόν: φθηνό κινεζικό κοτόπουλο.
Η εταιρεία επεξεργάζεται 60 εκατομμύρια κοτόπουλα ετησίως, εξάγοντας στήθος κοτόπουλου, nuggets, κεφτεδάκια και ζυμαρικά με γέμιση σε περισσότερες από 20 χώρες. Οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν το 50% των κερδών της το περασμένο έτος, χρηματοδοτώντας την επέκταση των εγκαταστάσεών της κατά περίπου 134 στρέμματα. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση της νέας εξαγωγικής στρατηγικής της Κίνας, η οποία μετατρέπει την πλεονάζουσα παραγωγή τροφίμων σε εργαλείο διείσδυσης στις παγκόσμιες αγορές.
«Οι διεθνείς πελάτες παλαιότερα δεν εμπιστεύονταν την ποιότητα», δήλωσε ο 44χρονος Ντανγκ στο Reuters, κατά τη διάρκεια ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τον Αύγουστο.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Wintop Food, η οποία προσελκύει ολοένα περισσότερους αγοραστές από το εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής της, Ντανγκ Γιανγκγιάνγκ, υποδέχεται πελάτες από την Γκάνα, το Ιράκ, την Ιορδανία, τη Ρωσία και τη Σενεγάλη, οι οποίοι αναζητούν το ίδιο προϊόν: φθηνό κινεζικό κοτόπουλο.
Η εταιρεία επεξεργάζεται 60 εκατομμύρια κοτόπουλα ετησίως, εξάγοντας στήθος κοτόπουλου, nuggets, κεφτεδάκια και ζυμαρικά με γέμιση σε περισσότερες από 20 χώρες. Οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν το 50% των κερδών της το περασμένο έτος, χρηματοδοτώντας την επέκταση των εγκαταστάσεών της κατά περίπου 134 στρέμματα. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση της νέας εξαγωγικής στρατηγικής της Κίνας, η οποία μετατρέπει την πλεονάζουσα παραγωγή τροφίμων σε εργαλείο διείσδυσης στις παγκόσμιες αγορές.
«Οι διεθνείς πελάτες παλαιότερα δεν εμπιστεύονταν την ποιότητα», δήλωσε ο 44χρονος Ντανγκ στο Reuters, κατά τη διάρκεια ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τον Αύγουστο.
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