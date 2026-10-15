Η Κίνα πλημμυρίζει την Ευρώπη με φθηνό κοτόπουλο – Πώς το Πεκίνο κερδίζει τον πόλεμο των τιμών

Από τον χάλυβα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα τρόφιμα, το Πεκίνο αξιοποιεί τη μαζική παραγωγή και τις χαμηλές τιμές για να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές – Πιέσεις σε Ευρωπαίους, Βραζιλιάνους και Ταϊλανδούς παραγωγούς, ενώ η ΕΕ εξετάζει μέτρα κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, σύμφωνα με το Reuters