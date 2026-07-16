«Δεν θέλω να γίνω Walmart»: Το σχέδιο Βακάκη για την επόμενη Jumbo
«Δεν θέλω να γίνω Walmart»: Το σχέδιο Βακάκη για την επόμενη Jumbo
Ο νέος επενδυτικός κύκλος που ανοίγει από το 2027, η εγκατάλειψη του σχεδίου για την Τουρκία, η στρατηγική πίσω από το franchise και γιατί ο επικεφαλής της Jumbo επιμένει ότι ο όμιλος πρέπει να παραμείνει ένας «βαλκανιονίκης»
Mε ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα επιταχυνθεί από το 2027, αλλά και με πολύ αυστηρότερα κριτήρια στη διάθεση κεφαλαίων και διοικητικών πόρων, ο Απόστολος Βακάκης χάραξε στη φετινή γενική συνέλευση τη στρατηγική της Jumbo για τα επόμενα χρόνια. Η ακύρωση της εισόδου στην Τουρκία και, στη θέση της, η προετοιμασία διείσδυσης σε νέα αγορά αρχικά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, η επιμονή στις επενδύσεις στη δοκιμαζόμενη Ρουμανία και η φιλοδοξία να παραμείνει ο όμιλος ένας ισχυρός περιφερειακός παίκτης δίνουν το στίγμα της επόμενης περιόδου.
Ο «βαλκανιονίκης»
Ο Απόστολος Βακάκης έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θέλει η Jumbo να εξελιχθεί σε μια κλασική πολυεθνική. Στη φετινή γενική συνέλευση εξήγησε με μεγαλύτερη σαφήνεια τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη του ομίλου τα επόμενα χρόνια. «Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε πολυεθνική. Ούτε στα χειρότερα όνειρά μου. Δεν θέλω να γίνω Walmart».
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Ο «βαλκανιονίκης»
Ο Απόστολος Βακάκης έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θέλει η Jumbo να εξελιχθεί σε μια κλασική πολυεθνική. Στη φετινή γενική συνέλευση εξήγησε με μεγαλύτερη σαφήνεια τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη του ομίλου τα επόμενα χρόνια. «Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε πολυεθνική. Ούτε στα χειρότερα όνειρά μου. Δεν θέλω να γίνω Walmart».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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