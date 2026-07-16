«Δεν θέλω να γίνω Walmart»: Το σχέδιο Βακάκη για την επόμενη Jumbo

Ο νέος επενδυτικός κύκλος που ανοίγει από το 2027, η εγκατάλειψη του σχεδίου για την Τουρκία, η στρατηγική πίσω από το franchise και γιατί ο επικεφαλής της Jumbo επιμένει ότι ο όμιλος πρέπει να παραμείνει ένας «βαλκανιονίκης»