Ο Σαμαράς, οι υποκλοπές (τις θυμήθηκε;), οι μεταγραφές αεροδρομίου, πάρε Νίκο τον Σγουρό… στον γάμο σου, οι μαρίνες και οι αυτοκινητόδρομοι, το «χρυσό νερό»
Ο Σαμαράς, οι υποκλοπές (τις θυμήθηκε;), οι μεταγραφές αεροδρομίου, πάρε Νίκο τον Σγουρό… στον γάμο σου, οι μαρίνες και οι αυτοκινητόδρομοι, το «χρυσό νερό»
Χαίρετε, προφανώς και ο κύβος ερρίφθη τις τελευταίες ημέρες για τον Αντώνη Σαμαρά, μιας και από χθες πλέον η δραστηριότητα που επιδεικνύει φανερώνει ότι μάλλον ξεπέρασε και τον τελευταίο ενδοιασμό που είχε για το αν θα κάνει κόμμα ή όχι
Πού ξέρετε, μπορεί να έλυσε και «τεχνικού χαρακτήρα» ζητήματα που αντιμετωπίζει όποιος ετοιμάζεται να κάνει (και κάνει) κόμμα, αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντως, από τα χαριτωμένα TikTok για την Ντόρα και τους gay γάμους (τι ζόρι τραβάει, βρε παιδί μου, με τους gay ο Αντώνης;) πήγαμε στα… σκληρά. Θυμήθηκε ο Σαμαράς τον Ιούλιο του 2026 τις υποκλοπές, ένα γεγονός που «έσκασε» τον Αύγουστο του 2022, ήτοι μια ολόκληρη τετραετία πριν και ενώ έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές του 2023 στις οποίες (ο Αντώνης) ήταν ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ. Ασε δε που ο ίδιος ο Αντώνης ποτέ δεν ρώτησε τίποτα εκεί που απευθυνόταν για να κάνει τα ρουσφέτια του στη Νέα Δημοκρατία όταν τα είχε καλά. Λοιπόν ρώτησα και έμαθα τι λένε στο Μ.Μ για το «πώς θα πάνε» τον Σαμαρά τώρα που αρχίζει και κινείται. Αρχικώς έπρεπε, λένε, να του απαντήσουν χθες, γι’ αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης του είπε εκτός από το κλασικό πήγαινε στη Δικαιοσύνη και το επίσης λογικό ερώτημα «πώς και το θυμήθηκες τέσσερα χρόνια μετά». Στο Μ.Μ λένε ότι δεν πρόκειται να τον καταστήσουν συνομιλητή τους τύπου Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, αλλά βλέπω να ‘ρχεται και ο… Συμπιλίδης και η βαλίτσα με τα 300 μύρια δραχμές (χαιρετίσματα στο delivery boy) και τα διαπλεκόμενα της εποχής που και σήμερα υφίστανται σε παραλλαγές. Ξαναλέω ότι δημοσιογραφικά θα περάσουμε ωραία.
Μεταγραφές αεροδρομίου
-Στη ΝΔ κάνουν τώρα ξεσκαρτάρισμα στις λίστες των υποψηφίων του 2023, προκειμένου να δουν πόσοι θέλουν να είναι ξανά στις λίστες ή έχουν πάρει την απόφαση να σαλπάρουν για το κόμμα του Σαμαρά. Συζητείται έντονα στη Λάρισα το σενάριο να μετακομίσει στον πρώην πρωθυπουργό η πρώην βουλευτής Στέλλα Μπίζιου, κόρη του βασιλιά της φέτας στην Ελασσόνα, η οποία είχε εκλεγεί το 2019, αλλά στις προηγούμενες εκλογές βγήκε έκτη και έχασε την έδρα της. Να θυμίσω μόνο ότι το όνομα της εν λόγω υποψήφιας είχε εμπλακεί σε αυτή την περίεργη ιστορία με τους Βιλανάκηδες και τα σενάρια εξαγοράς πακέτου ψήφων Ρομά στη Λάρισα.
Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ και τα παραμύθια
-Μιας και είμαι στα του Σαμαρά, πριν από κάποιες μέρες είχα διαβάσει μία παρέμβασή του με την οποία ζητούσε από την κυβέρνηση να βάλει βέτο εντός του ΝΑΤΟ στην προοπτική δημιουργίας δύο νέων στρατηγείων της Συμμαχίας στην Τουρκία. Μιας και σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος των ηγετών στην Άγκυρα έψαξα το θέμα πιο αναλυτικά και απευθύνθηκα σε πηγή μου που γνωρίζει πολύ καλά τέτοια θέματα. Η πηγή μου είπε ότι ούτε στο ΥΠΕΞ, ούτε στο ΓΕΕΘΑ γνωρίζουν κάποιον τέτοιο νατοϊκό σχεδιασμό, ούτε βεβαίως η προοπτική δημιουργίας δύο νέων στρατηγείων εντός της Τουρκίας περιλαμβάνεται στην ατζέντα της Συνόδου που ξεκινά σήμερα. Κοινώς, άνθρακες ο θησαυρός, όμως εδώ διάφοροι απόστρατοι πίστεψαν το σενάριο και το φούντωσαν.
Η Ελλάδα στο top 5 του ΝΑΤΟ
-Μιας και είμαι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να σας πω ότι με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία της συμμαχίας, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο top 5 των χωρών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ τους για τις αμυντικές δαπάνες μαζί με την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία. Προφανώς δεν θα είμαστε στο ραντάρ αυτών που θα βάλει στο στόχαστρο ο Τραμπ, ο οποίος περιμένει στη γωνία την παλιά του φίλη Μελόνι και τον Ισπανό Σάντσεθ.
Ο Σγουρός και οι «αποκαθηλώσεις»
-Κακά… ξεμπερδέματα θα έχει ο πρόεδρος Νίκος με τον Γιάννη Σγουρό - για κάτι που δεν φημίζεται ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής είναι η ρητορική εγκράτεια και οι κομψές διατυπώσεις για τις τρέχουσες εξελίξεις. Και καίνε σχεδόν όλους στο ΠΑΣΟΚ οι εξελίξεις που δείχνουν ότι το κόμμα -αν δεν συμβούν «θαύματα»- θα έρθει τρίτο (ή και τέταρτο) στις κάλπες. Ο Σγουρός λοιπόν, που δεν μασάει τα λόγια του, δεν άφησε ασχολίαστο το ενδεχόμενο να έρθει το ΠΑΣΟΚ πίσω και με διαφορά από τον Τσίπρα και δήλωσε χθες, ότι τότε θα χτυπήσουν κάτι καμπάνες να, με το συμπάθιο, για την ηγεσία. Δηλαδή, πάρε με (Νίκο) στον γάμο σου να σου πω και του χρόνου! Και δεν έφτανε αυτό… έσκισε με μία κίνηση, την απόφαση του Συνεδρίου με το όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, λέγοντας καθαρά και ξάστερα ότι με ένα έκτακτο Συνέδριο μετά από τις κάλπες μπορεί να έρθουν τούμπα τα πράγματα. Και να αρχίσουν οι κωλοτούμπες; Ποιος ξέρει σίγουρα, πάντως ούτε ο Σγουρός, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δεν σκοπεύει να σταματήσει να λέει όσα πιστεύει, ακόμη κι αν προκαλεί ταραχές στον Ανδρουλάκη. Στους συνομιλητές του εξηγεί ότι πήρε την απόφαση να κατέβει για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής (στην Α’ Αθήνας) και να αφήσει στην άκρη την Περιφέρεια, όχι γιατί του το πρότεινε αρχικά ο Ανδρουλάκης. Άλλοι, κάποιοι παλαιοί του ΠΑΣΟΚ του έριξαν την ιδέα, του στυλ «στρατευτείτε γιατί χανόμαστε». Και ο Σγουρός από το βαθύ ΠΑΣΟΚ, είπε να μπει στη μάχη, γνωρίζοντας ότι η επανεκλογή του Παύλου Γερουλάνου στην Α’ Αθήνας δεν χτυπιέται. Η Χαριλάου Τρικούπη προσπερνάει επί του παρόντος τις φωτιές που ανάβει ο Σγουρός, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις. «Τότε, αφού είναι απλώς αποδεκτές οι προσωπικές απόψεις, γιατί ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα», ρωτάει γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά απάντηση δεν θα πάρει.
Κακά μαντάτα
-Και μιας και η συζήτηση λόγω Σγουρού είναι για την Α’ Αθήνας και το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι τα ποσοστά του κόμματος σε όλο το λεκανοπέδιο μοιάζουν περισσότερο με του 2019 παρά με του 2023 – δηλαδή, όλο και κατεβαίνουν σε ισχνά, μονοψήφια νουμεράκια. Στην Αττική η τέταρτη θέση θα είναι… νίκη, αν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να σταματήσει τις εκροές, οι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι του καλοβλέπουν πάλι τη ΝΔ που σημειώνει αργά και σταθερά άνοδο και οι κεντροαριστεροί θέλουν για αντίπαλο του Μητσοτάκη τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι το ΠΑΣΟΚ ξεχνάει οριστικά το ενδεχόμενο να εκλέξει πάνω από έναν βουλευτή π.χ. στη Νότια ή τη Βόρεια Αθήνα. Τι σημαίνει; Ότι στη Νότια Αθήνα ή θα μείνει εκτός Βουλής ο Παύλος Χρηστίδης αυτή τη φορά ή η Άννα Διαμαντοπούλου που κατεβαίνει για πρώτη φορά στην περιοχή. Στα Βόρεια η Μιλένα Αποστολάκη πρέπει να είναι πιο κουλ, αφού δεν «απειλείται» από τον νεοεισερχόμενο Δημήτρη Μάντζο. Στα δυτικά η Νάντια Γιαννακοπούλου κρατά γερά, αλλά έχει νέο αντίπαλο τον Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος δεν κατεβαίνει εκεί για να χάσει. Το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει η μία και μοναδική έδρα σε κάποια εκλογική περιφέρεια της Αττικής δεν θέλουν να το σκέφτονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι…
Διαχείριση και συστήματα νερού: Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι για AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Μεταγραφές αεροδρομίου
-Στη ΝΔ κάνουν τώρα ξεσκαρτάρισμα στις λίστες των υποψηφίων του 2023, προκειμένου να δουν πόσοι θέλουν να είναι ξανά στις λίστες ή έχουν πάρει την απόφαση να σαλπάρουν για το κόμμα του Σαμαρά. Συζητείται έντονα στη Λάρισα το σενάριο να μετακομίσει στον πρώην πρωθυπουργό η πρώην βουλευτής Στέλλα Μπίζιου, κόρη του βασιλιά της φέτας στην Ελασσόνα, η οποία είχε εκλεγεί το 2019, αλλά στις προηγούμενες εκλογές βγήκε έκτη και έχασε την έδρα της. Να θυμίσω μόνο ότι το όνομα της εν λόγω υποψήφιας είχε εμπλακεί σε αυτή την περίεργη ιστορία με τους Βιλανάκηδες και τα σενάρια εξαγοράς πακέτου ψήφων Ρομά στη Λάρισα.
Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ και τα παραμύθια
-Μιας και είμαι στα του Σαμαρά, πριν από κάποιες μέρες είχα διαβάσει μία παρέμβασή του με την οποία ζητούσε από την κυβέρνηση να βάλει βέτο εντός του ΝΑΤΟ στην προοπτική δημιουργίας δύο νέων στρατηγείων της Συμμαχίας στην Τουρκία. Μιας και σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος των ηγετών στην Άγκυρα έψαξα το θέμα πιο αναλυτικά και απευθύνθηκα σε πηγή μου που γνωρίζει πολύ καλά τέτοια θέματα. Η πηγή μου είπε ότι ούτε στο ΥΠΕΞ, ούτε στο ΓΕΕΘΑ γνωρίζουν κάποιον τέτοιο νατοϊκό σχεδιασμό, ούτε βεβαίως η προοπτική δημιουργίας δύο νέων στρατηγείων εντός της Τουρκίας περιλαμβάνεται στην ατζέντα της Συνόδου που ξεκινά σήμερα. Κοινώς, άνθρακες ο θησαυρός, όμως εδώ διάφοροι απόστρατοι πίστεψαν το σενάριο και το φούντωσαν.
Η Ελλάδα στο top 5 του ΝΑΤΟ
-Μιας και είμαι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να σας πω ότι με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία της συμμαχίας, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο top 5 των χωρών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ τους για τις αμυντικές δαπάνες μαζί με την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία. Προφανώς δεν θα είμαστε στο ραντάρ αυτών που θα βάλει στο στόχαστρο ο Τραμπ, ο οποίος περιμένει στη γωνία την παλιά του φίλη Μελόνι και τον Ισπανό Σάντσεθ.
Ο Σγουρός και οι «αποκαθηλώσεις»
-Κακά… ξεμπερδέματα θα έχει ο πρόεδρος Νίκος με τον Γιάννη Σγουρό - για κάτι που δεν φημίζεται ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής είναι η ρητορική εγκράτεια και οι κομψές διατυπώσεις για τις τρέχουσες εξελίξεις. Και καίνε σχεδόν όλους στο ΠΑΣΟΚ οι εξελίξεις που δείχνουν ότι το κόμμα -αν δεν συμβούν «θαύματα»- θα έρθει τρίτο (ή και τέταρτο) στις κάλπες. Ο Σγουρός λοιπόν, που δεν μασάει τα λόγια του, δεν άφησε ασχολίαστο το ενδεχόμενο να έρθει το ΠΑΣΟΚ πίσω και με διαφορά από τον Τσίπρα και δήλωσε χθες, ότι τότε θα χτυπήσουν κάτι καμπάνες να, με το συμπάθιο, για την ηγεσία. Δηλαδή, πάρε με (Νίκο) στον γάμο σου να σου πω και του χρόνου! Και δεν έφτανε αυτό… έσκισε με μία κίνηση, την απόφαση του Συνεδρίου με το όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, λέγοντας καθαρά και ξάστερα ότι με ένα έκτακτο Συνέδριο μετά από τις κάλπες μπορεί να έρθουν τούμπα τα πράγματα. Και να αρχίσουν οι κωλοτούμπες; Ποιος ξέρει σίγουρα, πάντως ούτε ο Σγουρός, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δεν σκοπεύει να σταματήσει να λέει όσα πιστεύει, ακόμη κι αν προκαλεί ταραχές στον Ανδρουλάκη. Στους συνομιλητές του εξηγεί ότι πήρε την απόφαση να κατέβει για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής (στην Α’ Αθήνας) και να αφήσει στην άκρη την Περιφέρεια, όχι γιατί του το πρότεινε αρχικά ο Ανδρουλάκης. Άλλοι, κάποιοι παλαιοί του ΠΑΣΟΚ του έριξαν την ιδέα, του στυλ «στρατευτείτε γιατί χανόμαστε». Και ο Σγουρός από το βαθύ ΠΑΣΟΚ, είπε να μπει στη μάχη, γνωρίζοντας ότι η επανεκλογή του Παύλου Γερουλάνου στην Α’ Αθήνας δεν χτυπιέται. Η Χαριλάου Τρικούπη προσπερνάει επί του παρόντος τις φωτιές που ανάβει ο Σγουρός, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις. «Τότε, αφού είναι απλώς αποδεκτές οι προσωπικές απόψεις, γιατί ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα», ρωτάει γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά απάντηση δεν θα πάρει.
Κακά μαντάτα
-Και μιας και η συζήτηση λόγω Σγουρού είναι για την Α’ Αθήνας και το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι τα ποσοστά του κόμματος σε όλο το λεκανοπέδιο μοιάζουν περισσότερο με του 2019 παρά με του 2023 – δηλαδή, όλο και κατεβαίνουν σε ισχνά, μονοψήφια νουμεράκια. Στην Αττική η τέταρτη θέση θα είναι… νίκη, αν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να σταματήσει τις εκροές, οι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι του καλοβλέπουν πάλι τη ΝΔ που σημειώνει αργά και σταθερά άνοδο και οι κεντροαριστεροί θέλουν για αντίπαλο του Μητσοτάκη τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι το ΠΑΣΟΚ ξεχνάει οριστικά το ενδεχόμενο να εκλέξει πάνω από έναν βουλευτή π.χ. στη Νότια ή τη Βόρεια Αθήνα. Τι σημαίνει; Ότι στη Νότια Αθήνα ή θα μείνει εκτός Βουλής ο Παύλος Χρηστίδης αυτή τη φορά ή η Άννα Διαμαντοπούλου που κατεβαίνει για πρώτη φορά στην περιοχή. Στα Βόρεια η Μιλένα Αποστολάκη πρέπει να είναι πιο κουλ, αφού δεν «απειλείται» από τον νεοεισερχόμενο Δημήτρη Μάντζο. Στα δυτικά η Νάντια Γιαννακοπούλου κρατά γερά, αλλά έχει νέο αντίπαλο τον Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος δεν κατεβαίνει εκεί για να χάσει. Το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει η μία και μοναδική έδρα σε κάποια εκλογική περιφέρεια της Αττικής δεν θέλουν να το σκέφτονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι…
Διαχείριση και συστήματα νερού: Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι για AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι στις υποδομές θα είναι στην ύδρευση με την AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να πρωταγωνιστούν στην πρώτη γραμμή των έργων νέας γενιάς που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών. Ήδη οι δύο όμιλοι έχουν πάρει θέσεις μάχης. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ και σχεδιάζει να αξιοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση 170 εκατ. από την ΑΜΚ. Ταυτόχρονα, η AKTOR έχει συμπράξει με τη γαλλική SUEZ αποκτώντας πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να συμμετάσχει σε σύνθετα έργα υποδομών που εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση και λειτουργία συστημάτων νερού. Το “πεδίο της μάχης” είναι φυσικά το 10ετές επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ με προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ και το έργο του Ευρύτου με προϋπολογισμό άνω των 500 εκατ. Το τελευταίο θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη με νερό άριστης ποιότητας και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2029. Ακριβώς πριν από 100 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1929, ξεκίνησε το μεγάλο έργο του Μαραθώνα για την ύδρευση της Αθήνας, με την κατασκευή του φράγματος και της τεχνητής λίμνης η οποία τροφοδοτείται από τους χειμάρρους Χάραδρο και Βαρνάβα. Το έργο του Μαραθώνα ολοκληρώθηκε το 1931 με τη σήραγγα Μπογιατίου (13,4 χλμ.) που μεταφέρει νερό από τη λίμνη προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στο Γαλάτσι. Σήμερα, το έργο του «Ευρύτου», με 500 εκατ. ευρώ, αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές, ενώ, όταν υπάρχει πλεονάζον ύδωρ, θα αξιοποιείται ο ταμιευτήρας του Εύηνου, με μηδενικό κόστος, αφού η ενίσχυση του εν λόγω ταμιευτήρα γίνεται με τη βαρύτητα, με πολύ μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη εξασφαλίσει ανοικτή πίστωση 250 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Pantelakis: Στα 19 ευρώ ως τον Δεκέμβριο η μετοχή της AKTOR
-Και επειδή η κουβέντα ήρθε στην AKTOR, να αναφέρουμε πως η Pantelakis Securities σε ανάλυσή της βλέπει τη μετοχή του ομίλου στα 19 ευρώ ως τον Δεκέμβριο 2026 (+40%) λόγω της κλιμάκωσης του ετήσιου ρυθμού αύξησης του EBITDA του Ομίλου στα επόμενα χρόνια. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εταιρείας αναφέρουν σε σχέση με την επικείμενη ΑΜΚ, ύψους 650 εκατ. ευρώ της AKTOR, πως η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου θα καταστήσει πραγματικότητα τον μετασχηματισμό από κατασκευαστική εταιρεία, σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο Υποδομών και Ενέργειας, μέσα από την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2031 που έχει ως επίκεντρο την ενέργεια και το LNG και τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και τα προβλέψιμα, επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου. Η Pantelakis Securities σημειώνει στην ανάλυσή της πως το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου οδηγεί σε απομείωση ρίσκου κατά περισσότερο από 50%, καθώς από τα 3 δισ. των επικείμενων επενδύσεων, ήδη έχουν «κλειδώσει» τα 1,7 δισ. ευρώ διότι αφορούν ουσιαστικά εξασφαλισμένα έργα ΑΠΕ, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις που θα προσθέσουν 200 εκατ. επιπλέον EBITDA.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοιξε ο δρόμος για τα 50 ευρώ
-Όσον αφορά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μετοχή της βρέθηκε χθες σε νέα υψηλά και έκλεισε στα 47 ευρώ, με άνοδο 1,69%. Το ψυχολογικό αυτό όριο ανοίγει τον δρόμο για τα 50 ευρώ, στόχος που πλέον δεν φαντάζει μακρινός, καθώς η μετοχή είχε ήδη σπάσει λίγες ημέρες νωρίτερα το φράγμα των 46 ευρώ. Η χθεσινή άνοδος λέει πολλά τόσο για την ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, όσο και για τη ζήτηση που εκδηλώθηκε η οποία δεν εξαντλήθηκε στο βιβλίο προσφορών, καθώς χθες ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση των 15.513.493 νέων μετοχών. Η συμπεριφορά της μετοχής λειτούργησε ως επιστέγασμα της επιτυχίας της ΑΜΚ, η οποία είχε ολοκληρωθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, με τιμή διάθεσης στα 42,50 ευρώ ανά μετοχή. Η κεφαλαιοποίηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνά πλέον τα 5,5 δισ. ευρώ.
Τι βλέπει η Morgan Stanley για τα data centers της ΔΕΗ
-Σημαντική πρόσθετη πηγή αξίας αποτελούν τα data centers που σχεδιάζει η ΔΕΗ, σύμφωνα με την έκθεση της Morgan Stanley με την οποία ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 92% των επενδυτών και διαχειριστών data centers θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος περιορισμός στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων είναι η επάρκεια και η πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ ακολουθούν οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις (86%) και η διαθεσιμότητα δικτύων οπτικών ινών (85%). Το έργο της ΔΕΗ στην Κοζάνη προβλέπει την κατασκευή data center ισχύος 300 MW στην πρώτη φάση, με έναρξη εργασιών έως το τέλος του 2026 και λειτουργία στα τέλη του 2028, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW ή ακόμη και 2 GW. Το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται στην ιδιοκτησία της έκτασης, στην άμεση πρόσβαση στο δίκτυο υψηλής τάσης 400/150 kV, σε ιδιόκτητες πηγές ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (CCGT, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και αντλησιοταμίευση), καθώς και σε ισχυρές τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση δημιουργεί ένα σπάνιο στην ευρωπαϊκή αγορά «ready-to-power» οικοσύστημα, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική πηγή υπεραξίας, καθώς η πρόσβαση σε ισχύ, γη και δίκτυα εξελίσσεται στον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τη νέα γενιά επενδύσεων σε data centers. Η διοίκηση εκτιμά ότι μπορεί να αναπτύξει υποδομές data centers συνολικής ισχύος έως 2 GW στην Ελλάδα, με δυνατότητα επέκτασης κατά επιπλέον 2 GW σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Αν και το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική υλοποίηση, ιδιαίτερα εκτός Ελλάδας, η στρατηγική αξία του είναι σημαντική. Η ΔΕΗ διαθέτει έναν σπάνιο συνδυασμό ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων –εκτεταμένες εκτάσεις, πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς, ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλη πελατειακή βάση και αναπτυσσόμενες ψηφιακές υποδομές– που της επιτρέπουν να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία αγορά με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και ιδιαίτερα ισχυρά εμπόδια εισόδου.
Όταν οι μαρίνες αποτιμώνται σαν αυτοκινητόδρομοι
-Η πώληση της D-Marin από τη CVC, στη γαλλική InfraVia, με αποτίμηση που οι Financial Times τοποθετούν μεταξύ 1 και 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα εποχή. Την εποχή που οι μαρίνες κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία των υποδομών, εκεί όπου επενδύουν τα «υπομονετικά» κεφάλαια των infrastructure funds, με ορίζοντα δεκαετιών και όχι πενταετίας. Τον περασμένο Φεβρουάριο το Bloomberg είχε αποκαλύψει την πρόθεση της CVC να πουλήσει και τότε η D-Marin εμφανιζόταν με EBITDA περίπου €70 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι το private equity CVC πραγματοποίησε exit, με βάση τις εκτιμήσεις του Bloomberg με πολλαπλασιαστή τουλάχιστον 15 φορές τα λειτουργικά κέρδη. Για μια εταιρεία με έδρα την Αθήνα, 28 μαρίνες σε 9 χώρες, 14.300 θέσεις ελλιμενισμού και πάνω από 1.000 θέσεις σούπερ γιωτ, η αγορά φάνηκε να έχει διάθεση να πληρώσει ακριβά, αυτή την ιδιαιτερότητα. Νέες μαρίνες δεν αδειοδοτούνται εύκολα, τα σκάφη όμως πληθαίνουν. Για την ελληνική αγορά, η συμφωνία λειτουργεί ως ορόσημο, θεωρείται ήδη «benchmark ανατιμολόγησης». Η D-Marin ελέγχει τη Ζέα, τη Λευκάδα, Γουβιά και Πύλο, ενώ το Υπερταμείο (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο) τρέχει παράλληλα το δικό του πακέτο ιδιωτικοποιήσεων. Είναι ο διαγωνισμός για τη μαρίνα Καλαμαριάς και η αναβάθμιση της μαρίνας Πάτρας. Η Lamda Development ανέλαβε με 40ετή παραχώρηση και επένδυση άνω των €50 εκατ. τη μαρίνα mega yachts της Κέρκυρας. Επόμενες μαρίνες στη σειρά είναι η Ρόδος και η Σκιάθος. Όταν λοιπόν ο πήχης της ιδιωτικής αγοράς ανεβαίνει στο 15x EBITDA, τα τιμήματα των ελληνικών παραχωρήσεων δύσκολα θα μείνουν στα επίπεδα του 2022. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι στην InfraVia, συμμετέχει ως partner, ο επενδυτής Αθανάσιος Ζούλοβιτς που ζει χρόνια στο Παρίσι, επομένως υπάρχει και ελληνικό αποτύπωμα στη νέα ιδιοκτησία μιας εταιρείας, με αθηναϊκή έδρα.
Τα χρυσά πάρκινγκ της Cityzen
-Με τις θέσεις στάθμευσης στην Αθήνα να γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετες, η Cityzen σχεδόν διπλασίασε τα κέρδη της το 2025, εξασφαλίζοντας και ένα σημαντικό μέρισμα για τους μετόχους της. Η εταιρεία διαχείρισης χώρων στάθμευσης κατέγραψε κύκλο εργασιών 9,46 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,8% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 575,7 χιλ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα 296,7 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,39 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να φθάνουν τις 752 χιλ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η βελτίωση του ισολογισμού, καθώς τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3,52 εκατ. ευρώ από 807 χιλ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την κερδοφορία όσο και με τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Τυδέως Parking. Την ίδια στιγμή, ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε και ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 58,5% από 87,9% έναν χρόνο πριν. Η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία μπορεί να συνεχιστεί, ενώ σχεδιάζει τη διανομή μερίσματος ύψους 575 χιλ. ευρώ. Σήμερα η Cityzen διαχειρίζεται 23 χώρους στάθμευσης με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης.
Η Q&R εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες (στην Πολωνία) - Η Προοδευτική καλείται για εξηγήσεις
-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πολύ σωστά, έστειλε επιστολή στην QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. ρωτώντας για δημοσίευμα της στήλης σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στην Πολωνία για την εξαγορά εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής. Η Q&R απάντησε ότι, “στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάπτυξης του Ομίλου, εξετάζει σε διαρκή βάση επενδυτικές ευκαιρίες, συνεργασίες και επιχειρηματικές κινήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση και δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία ή άλλο γεγονός που να χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό”. Αυτά λέει η εταιρεία, πάντως η διοίκησή της είναι στην Πολωνία και υποθέτω ότι δεν πήγαν να δουν τα αλατωρυχεία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρενέβη και στην υπόθεση της Προοδευτικής ζητώντας από την εταιρεία να απαντήσει για τη νομιμότητα της σύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η εταιρεία δεν απάντησε και έτσι η μετοχή τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης και θα παραμείνει μέχρι να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις. Η νομιμότητα ή μη της σύνθεσης του ΔΣ είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης και η Επιτροπή έθεσε θέμα ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. Γενικότερα η υπόθεση της Προοδευτικής είναι τουλάχιστον περίεργη με δυο στρατόπεδα να σπαράσσονται για μια εταιρεία με χαμηλό έως αστείο τζίρο και ζημίες.
Το Halcyon χτίζει χαρτοφυλάκιο ελληνικών brands
-Μετά τη γνωστή αλυσίδα Mailo's, η οποία αριθμεί πλέον περίπου 50 καταστήματα σε τέσσερις χώρες και την AMCO, μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα των Intelligent Transport Systems, η Kayak αποτελεί την τρίτη σημαντική επένδυση της Halcyon Equity Partners μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Kayak διαθέτει ισχυρά brands (Kayak, Chillbox και Goatit), παραγωγική βάση στην Ελλάδα και παρουσία σε περισσότερα από 80 καταστήματα και 2.000 σημεία HoReCa. Τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν τη διεθνή ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και ένα πρόγραμμα συμπληρωματικών εξαγορών. Το Halcyon διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους 208 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη θεσμικών επενδυτών όπως η ΕΑΤΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η EBRD, επενδύοντας σε ελληνικές μικρομεσαίες και small mid-cap επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποδείξει το επιχειρηματικό τους μοντέλο και αναζητούν το επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, κάτι που αποτυπώνεται ήδη στις πρώτες κινήσεις του fund. Επικεφαλής στο επενδυτικό σχήμα που πλέον έχει περάσει στην ενεργή υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου βρίσκεται η Ελένη Μπαθιανάκη, με προϋπηρεσία στη Citigroup, τη Morgan Stanley, τον Όμιλο Πειραιώς και το EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη.
Ραντεβού στο Σιδηρόκαστρο
-Οι δημοπρασίες δυναμικότητας φυσικού αερίου σπανίως προσφέρονται για πρωτοσέλιδα. Η χθεσινή όμως για τον Κάθετο Διάδρομο φαίνεται πως είχε κοινό που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα, από τα γραφεία της Bulgargaz μέχρι την αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Ήταν η πρώτη με τα νέα, βελτιωμένα προϊόντα και η πρώτη μετρήσιμη απόδειξη ότι ο Διάδρομος από πολιτικό όραμα γίνεται αγορά. Το αποτέλεσμα δικαίωσε τους αισιόδοξους. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συντονισμό με την Atlantic SEE LNG Trade, κοινοπραξία AKTOR (60%) και ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), δέσμευσε δυναμικότητα της τάξεως των 13.000 MWh ημερησίως, περίπου 4,7 TWh τον χρόνο. Με προσφερόμενα 100 GWh στο Σιδηρόκαστρο, το ελληνικό σχήμα κάλυψε μόνο του πάνω από το ένα δέκατο. Η αγορά περίμενε συνολική κάλυψη 30%-50% από την πρεμιέρα. Η πρώτη φυσική παράδοση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου 2026. Η κοινοπραξία δεν περιμένει το 2030, μπαίνει στις βραχυχρόνιες αγορές τώρα με σχέδια ακόμη και για ναύλωση LNG carriers από το φθινόπωρο. Επίσης, τον Δεκέμβριο θα μετατραπούν τα μνημόνια με Naftogaz, Bulgargaz και Nova TransGas σε δεσμευτικές συμβάσεις, με στόχο 4,5 δισ. κυβικά ετησίως έως το 2050. Όλα αυτά πάνω σε ένα χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει διπλασιασμένο συμβόλαιο με τη Venture Global και 20ετή δέσμευση του Δυτικού Διαδρόμου προς την Αλβανία, με ρήτρες take or pay. Οι Βρυξέλλες που κατέστησαν τον Διάδρομο την 4η φθηνότερη διαδρομή προς την Ουκρανία, παρακολουθούν.
Της… μόδας η Τρούμπα
-Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η Τρούμπα αποτελούσε το επίκεντρο κάθε έκνομης δραστηριότητας στον Πειραιά, αλλά ποτέ δεν έχασε τη… φήμη και την αίγλη της. Εσχάτως μάλιστα φαίνεται ότι ίσως και λόγω κάποιων τηλεοπτικών σήριαλ, επανέρχεται στη μόδα, όχι βεβαίως για παράνομες δραστηριότητες. Έτσι, εξηγείται ότι στην περιοχή δεν έχουν πάψει να λειτουργούν κάποια λίγα μαγαζιά ή «πολιτιστικά κέντρα», κατά τον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Παράλληλα, στήνονται και νέες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα, μια με τη χαρακτηριστική επωνυμία «Trouba Night». Η εταιρεία εδρεύει στον οδό Φίλωνος και έχει βασικό σκοπό τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από Σνακ-Μπαρ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ μόλις ακούω τη λέξη «Σνακ-Μπαρ» ταξιδεύω αρκετές δεκαετίες πίσω.
Η κίνηση των 366 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τα δεδομένα για την Goldenport
-Η νέα παραγγελία ναυπήγησης του Γιάννη Δραγνή δεν είναι απλώς άλλη μία επένδυση σε νεότευκτα. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα τρία feeder containerships και στα δύο ultramax που παραγγέλθηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία. Βρίσκεται κυρίως στο timing. Σε μια περίοδο που αρκετοί περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη ναυλαγορά και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, η Goldenport επιλέγει να κλειδώσει θέσεις παράδοσης για το 2027-2028. Η κίνηση δείχνει ότι η οικογένεια Δράγνη δεν επενδύει με βάση τον σημερινό κύκλο της αγοράς, αλλά με ορίζοντα την επόμενη φάση της. Παράλληλα, η επιλογή δύο διαφορετικών κινεζικών ναυπηγείων αποτυπώνει μια στρατηγική διασποράς κινδύνου και συνεργασιών, την ώρα που οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία. Η Goldenport χτίζει σταδιακά έναν πιο ισορροπημένο στόλο, με παρουσία σε διαφορετικές αγορές, ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες ανεξάρτητα από το ποιος κλάδος θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια.
Η επόμενη ημέρα στο Propeller Club δεν αφορά μόνο μια αλλαγή προσώπων
-Η εκλογή της Δανάης Μπεζαντάκου στην προεδρία του Propeller Club Port of Piraeus έχει, ασφαλώς, τον ισχυρό συμβολισμό της πρώτης γυναίκας που αναλαμβάνει τα ηνία του ιστορικού οργανισμού έπειτα από 91 χρόνια. Όμως, στο παρασκήνιο, όσοι γνωρίζουν καλά τις ισορροπίες του Club βλέπουν κάτι περισσότερο από μια ιστορική πρωτιά. Η επόμενη ημέρα μοιάζει να σηματοδοτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη μετάβαση γενιάς. Η νέα διοίκηση δεν επιλέγει τη ρήξη με το παρελθόν, αλλά την εξέλιξή του. Η παρουσία δέκα πρώην Κυβερνητών διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια, ενώ η είσοδος έξι νέων μελών δείχνει ότι το Club επιχειρεί να ανανεώσει το ανθρώπινο δυναμικό του, χωρίς να διαταράξει τις ισορροπίες που το χαρακτηρίζουν διαχρονικά. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι η Μπεζαντάκου υπήρξε για χρόνια στενή συνεργάτιδα του απερχόμενου προέδρου Κωστή Φραγκούλη. Αυτό ερμηνεύεται από αρκετούς ως ένδειξη ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί με συνέχεια στη στρατηγική εξωστρέφειας, διατηρώντας παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και ιδιαίτερα με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, που αποτελούν διαχρονικό πυλώνα του οργανισμού. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στο κατά πόσο η νέα πρόεδρος θα αξιοποιήσει το ισχυρό προσωπικό της αποτύπωμα στους τομείς της καινοτομίας, της προσέλκυσης νέων στελεχών και της εξωστρέφειας για να δώσει στο Propeller Club μια πιο σύγχρονη ταυτότητα.
Οι Λαιμοί απλώνουν το χαρτοφυλάκιο και αλλάζουν τις ισορροπίες
-Η πραγματική είδηση δεν βρίσκεται στον αριθμό των νέων πλοίων, αλλά στη στρατηγική που αποκαλύπτουν οι παραγγελίες. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Enesel των αδελφών Φίλιππου και Αντώνη Λαιμού. Με δύο ακόμη capesize στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli και τέσσερα ultramax υπό κατασκευή σε άλλο κινεζικό όμιλο, η εταιρεία δεν αυξάνει απλώς το orderbook της. Διευρύνει την παρουσία της στο ξηρό φορτίο, αποκτώντας θέση τόσο στις μεγάλες όσο και στις μεσαίες κατηγορίες πλοίων. Η επιλογή των κινεζικών ναυπηγείων έχει επίσης τη σημασία της. Η Hengli συγκεντρώνει πλέον συνεχώς ελληνικές παραγγελίες για capesize, εξελισσόμενη σε έναν από τους βασικούς προορισμούς των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων για νέες ναυπηγήσεις. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται κυρίως στη φιλοσοφία της επένδυσης. Η Enesel, γνωστή τα τελευταία χρόνια κυρίως για τη δραστηριότητά της στα containerships, επιλέγει να ενισχύσει την παρουσία της στο dry bulk με πλοία διαφορετικών μεγεθών. Μια κίνηση που διευρύνει τις επιχειρηματικές της επιλογές και της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς τα επόμενα χρόνια.
Χρηματιστηριακές υπερβολές στην Ασία
-Η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Ταϊβάν έφτασε στο 485% του ΑΕΠ. Της Νότιας Κορέας, στο 242%. Και τα δύο χρηματιστήρια έχουν υπερτριπλασιάσει την αξία τους από το 2022. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, λέμε ότι τα αμερικανικά χρηματιστήρια είναι υπερβολικά ακριβά, αλλά η κεφαλαιοποίησή τους φτάνει «μόλις» στο 250% του ΑΕΠ. Ο δείκτης TAIEX έκλεισε το πρώτο εξάμηνο στις 46.125 μονάδες, +60%, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 5,1 τρισ. δολαρίων. Είναι η 5η σε αξία χρηματιστηριακή αγορά παγκοσμίως, έχοντας προσπεράσει Γαλλία, Βρετανία, Καναδά και Ινδία. Η TSMC ενισχύθηκε +55%, η MediaTek +192%, ενώ η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε την πρόβλεψη ανάπτυξης 2026 στο +9,64%, υψηλό 16ετίας. Στη Σεούλ, ο δείκτης KOSPI εκτινάχθηκε +164% σε 12 μήνες, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια σε έναν μήνα για πρώτη φορά, με τις αποστολές ημιαγωγών σχεδόν τριπλάσιες. Η Goldman Sachs προβλέπει αύξηση κερδών +300% φέτος. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ασία από την ανάκαμψη του 1999, ενώ ο επόμενος στόχος έχει τεθεί για τις 9.000 μονάδες. Υπάρχει βέβαια και η σκοτεινή πλευρά. Στις 2 Ιουλίου, ο δείκτης KOSPI βυθίστηκε -7,9% σε μία μόνο συνεδρίαση, με τη Samsung -8,9% και την SK Hynix -12,8%, εν μέσω παγκόσμιου sell-off στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το won βρίσκεται σε χαμηλό 17ετίας και ο πληθωρισμός στο 3,2% (υψηλό από το 2023). Στην Ταϊβάν, μία και μόνη εταιρεία, η TSMC, αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Τώρα, όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην 16η Ιουλίου, στην ενημέρωση επενδυτών της TSMC που θεωρείται το κρισιμότερο ραντεβού του τριμήνου. Όταν τα χρηματιστήρια αξίζουν 5 φορές το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για το πόσο έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
Ο πλούτος των Αμερικανών και ποιος τον κατέχει
-Ένα αποκαλυπτικό γράφημα της Deutsche Bank, με στοιχεία 22ας Ιουνίου 2026, αποτυπώνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην οικονομική ιστορία. Η κεφαλαιοποίηση των αμερικανικών χρηματιστηρίων, άγγιξε τα 81 τρισ. δολάρια. Αντιστοιχεί στο 48% των $167 τρισ. της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς. Η Κίνα, στη 2η θέση, μετρά μόλις $17 τρισ. Η αξία της Wall Street είναι πλέον διπλάσια από Κίνα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν μαζί. Είναι μεγαλύτερη και από τις επόμενες 18 αγορές αθροιστικά. Οι περιβόητες «7 Υπέροχες» (Magnificent 7 Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms και Tesla) αξίζουν περισσότερο από ολόκληρο το κινεζικό χρηματιστήριο. Υπάρχει όμως κάτι στρεβλό σ’ αυτή την εικόνα. Τα στοιχεία της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας FED, αποκαλύπτουν πως η καθαρή περιουσία των αμερικανικών νοικοκυριών έφτασε τα 184,1 τρισ. δολάρια, αλλά η κατανάλωσή τους τρέχει ταχύτερα από τα εισοδήματα. Τη διαφορά, δεν την καλύπτουν οι μισθοί, την καλύπτει το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Σχεδόν το σύνολο του πραγματικού πλούτου που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, προήλθε από τις μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 35% της καθαρής θέσης των νοικοκυριών, από περίπου 10% το 1990. Σήμερα, τα κέρδη αυτά συγκεντρώνονται ασφυκτικά στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης. Το πλουσιότερο 20% των Αμερικανών κατέχει περίπου το 87% των μετοχών και το 72% του συνολικού πλούτου. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 1989, όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις. Η αμερικανική κατανάλωση, δηλαδή η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, στηρίζεται σε έναν ολοένα στενότερο πυρήνα νοικοκυριών, των οποίων η διάθεση για δαπάνες εξαρτάται από την πορεία του χρηματιστηρίου και -στην ουσία- από 7 μετοχές. Όσο η Wall Street ανεβαίνει, το μοντέλο δουλεύει. Το ερώτημα είναι, τη διόρθωση -αν και εφόσον κάποτε έρθει- θα την πληρώσουν όσοι έχουν μετοχές ή μόνον οι μισθωτοί;
Ένας «προϋπολογισμός του Νότου» για τη Γερμανία
-Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Γερμανία δίδασκε δημοσιονομική λιτότητα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Χθες, στο υπουργικό συμβούλιο, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε έναν προϋπολογισμό που θα ζήλευαν ακόμη και οι «άσωτοι» του Νότου. Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ σχεδιάζει για το 2027 νέο δανεισμό άνω των €200 δισ. Είναι ο 2ος υψηλότερος δανεισμός στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει €118,7 δισ. στον βασικό προϋπολογισμό, συν τα ειδικά ταμεία υποδομών και η Άμυνα (Bundeswehr). Σωρευτικά από το 2026 έως το 2030, η νέα δανειακή επιβάρυνση Ομοσπονδίας και ειδικών ταμείων υπολογίζεται γύρω σε 1,02 τρισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους εκτινάσσονται από €41,9 δισ. το 2027 σε €80,7 δισ. το 2030. Άρα, περίπου 1 στα 8 ευρώ του βασικού προϋπολογισμού πηγαίνουν για τόκους. Ο ίδιος ο Κλίνγκμπαϊλ έχει παραδεχθεί ότι διαφαίνεται πορεία προς τα €100 δισ. μέσα στη δεκαετία του 2030. Προφανώς οι μεγαλύτερες δαπάνες είναι οι αμυντικές. Από €109,7 δισ. το 2027 σε €183,7 δισ. το 2030 στον βασικό προϋπολογισμό. Για να βγει η εξίσωση, μετατίθεται χρονικά η αποπληρωμή των έκτακτων δανείων πανδημίας και Ουκρανίας. Ο προϋπολογισμός εμφανίζει κενά χρηματοδότησης €22 δισ. το 2028, €38 δισ. το 2029, €47 δισ. το 2030. Όσο οι Γερμανοί δανείζονται, τα ελληνικά spreads μειώνονται στην περιοχή των 75-90 μονάδων βάσης. Η Ελλάδα διδάσκει δημοσιονομική πειθαρχία και η Γερμανία υποκύπτει στα θέλγητρα του υπερδανεισμού.
Πηγή: newmoney.gr
Pantelakis: Στα 19 ευρώ ως τον Δεκέμβριο η μετοχή της AKTOR
-Και επειδή η κουβέντα ήρθε στην AKTOR, να αναφέρουμε πως η Pantelakis Securities σε ανάλυσή της βλέπει τη μετοχή του ομίλου στα 19 ευρώ ως τον Δεκέμβριο 2026 (+40%) λόγω της κλιμάκωσης του ετήσιου ρυθμού αύξησης του EBITDA του Ομίλου στα επόμενα χρόνια. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εταιρείας αναφέρουν σε σχέση με την επικείμενη ΑΜΚ, ύψους 650 εκατ. ευρώ της AKTOR, πως η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου θα καταστήσει πραγματικότητα τον μετασχηματισμό από κατασκευαστική εταιρεία, σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο Υποδομών και Ενέργειας, μέσα από την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2031 που έχει ως επίκεντρο την ενέργεια και το LNG και τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και τα προβλέψιμα, επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου. Η Pantelakis Securities σημειώνει στην ανάλυσή της πως το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου οδηγεί σε απομείωση ρίσκου κατά περισσότερο από 50%, καθώς από τα 3 δισ. των επικείμενων επενδύσεων, ήδη έχουν «κλειδώσει» τα 1,7 δισ. ευρώ διότι αφορούν ουσιαστικά εξασφαλισμένα έργα ΑΠΕ, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις που θα προσθέσουν 200 εκατ. επιπλέον EBITDA.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοιξε ο δρόμος για τα 50 ευρώ
-Όσον αφορά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μετοχή της βρέθηκε χθες σε νέα υψηλά και έκλεισε στα 47 ευρώ, με άνοδο 1,69%. Το ψυχολογικό αυτό όριο ανοίγει τον δρόμο για τα 50 ευρώ, στόχος που πλέον δεν φαντάζει μακρινός, καθώς η μετοχή είχε ήδη σπάσει λίγες ημέρες νωρίτερα το φράγμα των 46 ευρώ. Η χθεσινή άνοδος λέει πολλά τόσο για την ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, όσο και για τη ζήτηση που εκδηλώθηκε η οποία δεν εξαντλήθηκε στο βιβλίο προσφορών, καθώς χθες ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση των 15.513.493 νέων μετοχών. Η συμπεριφορά της μετοχής λειτούργησε ως επιστέγασμα της επιτυχίας της ΑΜΚ, η οποία είχε ολοκληρωθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, με τιμή διάθεσης στα 42,50 ευρώ ανά μετοχή. Η κεφαλαιοποίηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνά πλέον τα 5,5 δισ. ευρώ.
Τι βλέπει η Morgan Stanley για τα data centers της ΔΕΗ
-Σημαντική πρόσθετη πηγή αξίας αποτελούν τα data centers που σχεδιάζει η ΔΕΗ, σύμφωνα με την έκθεση της Morgan Stanley με την οποία ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 92% των επενδυτών και διαχειριστών data centers θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος περιορισμός στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων είναι η επάρκεια και η πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ ακολουθούν οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις (86%) και η διαθεσιμότητα δικτύων οπτικών ινών (85%). Το έργο της ΔΕΗ στην Κοζάνη προβλέπει την κατασκευή data center ισχύος 300 MW στην πρώτη φάση, με έναρξη εργασιών έως το τέλος του 2026 και λειτουργία στα τέλη του 2028, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW ή ακόμη και 2 GW. Το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται στην ιδιοκτησία της έκτασης, στην άμεση πρόσβαση στο δίκτυο υψηλής τάσης 400/150 kV, σε ιδιόκτητες πηγές ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (CCGT, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και αντλησιοταμίευση), καθώς και σε ισχυρές τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση δημιουργεί ένα σπάνιο στην ευρωπαϊκή αγορά «ready-to-power» οικοσύστημα, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική πηγή υπεραξίας, καθώς η πρόσβαση σε ισχύ, γη και δίκτυα εξελίσσεται στον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τη νέα γενιά επενδύσεων σε data centers. Η διοίκηση εκτιμά ότι μπορεί να αναπτύξει υποδομές data centers συνολικής ισχύος έως 2 GW στην Ελλάδα, με δυνατότητα επέκτασης κατά επιπλέον 2 GW σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Αν και το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική υλοποίηση, ιδιαίτερα εκτός Ελλάδας, η στρατηγική αξία του είναι σημαντική. Η ΔΕΗ διαθέτει έναν σπάνιο συνδυασμό ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων –εκτεταμένες εκτάσεις, πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς, ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλη πελατειακή βάση και αναπτυσσόμενες ψηφιακές υποδομές– που της επιτρέπουν να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία αγορά με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και ιδιαίτερα ισχυρά εμπόδια εισόδου.
Όταν οι μαρίνες αποτιμώνται σαν αυτοκινητόδρομοι
-Η πώληση της D-Marin από τη CVC, στη γαλλική InfraVia, με αποτίμηση που οι Financial Times τοποθετούν μεταξύ 1 και 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα εποχή. Την εποχή που οι μαρίνες κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία των υποδομών, εκεί όπου επενδύουν τα «υπομονετικά» κεφάλαια των infrastructure funds, με ορίζοντα δεκαετιών και όχι πενταετίας. Τον περασμένο Φεβρουάριο το Bloomberg είχε αποκαλύψει την πρόθεση της CVC να πουλήσει και τότε η D-Marin εμφανιζόταν με EBITDA περίπου €70 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι το private equity CVC πραγματοποίησε exit, με βάση τις εκτιμήσεις του Bloomberg με πολλαπλασιαστή τουλάχιστον 15 φορές τα λειτουργικά κέρδη. Για μια εταιρεία με έδρα την Αθήνα, 28 μαρίνες σε 9 χώρες, 14.300 θέσεις ελλιμενισμού και πάνω από 1.000 θέσεις σούπερ γιωτ, η αγορά φάνηκε να έχει διάθεση να πληρώσει ακριβά, αυτή την ιδιαιτερότητα. Νέες μαρίνες δεν αδειοδοτούνται εύκολα, τα σκάφη όμως πληθαίνουν. Για την ελληνική αγορά, η συμφωνία λειτουργεί ως ορόσημο, θεωρείται ήδη «benchmark ανατιμολόγησης». Η D-Marin ελέγχει τη Ζέα, τη Λευκάδα, Γουβιά και Πύλο, ενώ το Υπερταμείο (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο) τρέχει παράλληλα το δικό του πακέτο ιδιωτικοποιήσεων. Είναι ο διαγωνισμός για τη μαρίνα Καλαμαριάς και η αναβάθμιση της μαρίνας Πάτρας. Η Lamda Development ανέλαβε με 40ετή παραχώρηση και επένδυση άνω των €50 εκατ. τη μαρίνα mega yachts της Κέρκυρας. Επόμενες μαρίνες στη σειρά είναι η Ρόδος και η Σκιάθος. Όταν λοιπόν ο πήχης της ιδιωτικής αγοράς ανεβαίνει στο 15x EBITDA, τα τιμήματα των ελληνικών παραχωρήσεων δύσκολα θα μείνουν στα επίπεδα του 2022. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι στην InfraVia, συμμετέχει ως partner, ο επενδυτής Αθανάσιος Ζούλοβιτς που ζει χρόνια στο Παρίσι, επομένως υπάρχει και ελληνικό αποτύπωμα στη νέα ιδιοκτησία μιας εταιρείας, με αθηναϊκή έδρα.
Τα χρυσά πάρκινγκ της Cityzen
-Με τις θέσεις στάθμευσης στην Αθήνα να γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετες, η Cityzen σχεδόν διπλασίασε τα κέρδη της το 2025, εξασφαλίζοντας και ένα σημαντικό μέρισμα για τους μετόχους της. Η εταιρεία διαχείρισης χώρων στάθμευσης κατέγραψε κύκλο εργασιών 9,46 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,8% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 575,7 χιλ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα 296,7 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,39 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να φθάνουν τις 752 χιλ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η βελτίωση του ισολογισμού, καθώς τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3,52 εκατ. ευρώ από 807 χιλ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την κερδοφορία όσο και με τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Τυδέως Parking. Την ίδια στιγμή, ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε και ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 58,5% από 87,9% έναν χρόνο πριν. Η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία μπορεί να συνεχιστεί, ενώ σχεδιάζει τη διανομή μερίσματος ύψους 575 χιλ. ευρώ. Σήμερα η Cityzen διαχειρίζεται 23 χώρους στάθμευσης με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης.
Η Q&R εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες (στην Πολωνία) - Η Προοδευτική καλείται για εξηγήσεις
-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πολύ σωστά, έστειλε επιστολή στην QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. ρωτώντας για δημοσίευμα της στήλης σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στην Πολωνία για την εξαγορά εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής. Η Q&R απάντησε ότι, “στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάπτυξης του Ομίλου, εξετάζει σε διαρκή βάση επενδυτικές ευκαιρίες, συνεργασίες και επιχειρηματικές κινήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση και δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία ή άλλο γεγονός που να χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό”. Αυτά λέει η εταιρεία, πάντως η διοίκησή της είναι στην Πολωνία και υποθέτω ότι δεν πήγαν να δουν τα αλατωρυχεία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρενέβη και στην υπόθεση της Προοδευτικής ζητώντας από την εταιρεία να απαντήσει για τη νομιμότητα της σύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η εταιρεία δεν απάντησε και έτσι η μετοχή τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης και θα παραμείνει μέχρι να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις. Η νομιμότητα ή μη της σύνθεσης του ΔΣ είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης και η Επιτροπή έθεσε θέμα ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. Γενικότερα η υπόθεση της Προοδευτικής είναι τουλάχιστον περίεργη με δυο στρατόπεδα να σπαράσσονται για μια εταιρεία με χαμηλό έως αστείο τζίρο και ζημίες.
Το Halcyon χτίζει χαρτοφυλάκιο ελληνικών brands
-Μετά τη γνωστή αλυσίδα Mailo's, η οποία αριθμεί πλέον περίπου 50 καταστήματα σε τέσσερις χώρες και την AMCO, μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα των Intelligent Transport Systems, η Kayak αποτελεί την τρίτη σημαντική επένδυση της Halcyon Equity Partners μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Kayak διαθέτει ισχυρά brands (Kayak, Chillbox και Goatit), παραγωγική βάση στην Ελλάδα και παρουσία σε περισσότερα από 80 καταστήματα και 2.000 σημεία HoReCa. Τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν τη διεθνή ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και ένα πρόγραμμα συμπληρωματικών εξαγορών. Το Halcyon διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους 208 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη θεσμικών επενδυτών όπως η ΕΑΤΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η EBRD, επενδύοντας σε ελληνικές μικρομεσαίες και small mid-cap επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποδείξει το επιχειρηματικό τους μοντέλο και αναζητούν το επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, κάτι που αποτυπώνεται ήδη στις πρώτες κινήσεις του fund. Επικεφαλής στο επενδυτικό σχήμα που πλέον έχει περάσει στην ενεργή υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου βρίσκεται η Ελένη Μπαθιανάκη, με προϋπηρεσία στη Citigroup, τη Morgan Stanley, τον Όμιλο Πειραιώς και το EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη.
Ραντεβού στο Σιδηρόκαστρο
-Οι δημοπρασίες δυναμικότητας φυσικού αερίου σπανίως προσφέρονται για πρωτοσέλιδα. Η χθεσινή όμως για τον Κάθετο Διάδρομο φαίνεται πως είχε κοινό που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα, από τα γραφεία της Bulgargaz μέχρι την αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Ήταν η πρώτη με τα νέα, βελτιωμένα προϊόντα και η πρώτη μετρήσιμη απόδειξη ότι ο Διάδρομος από πολιτικό όραμα γίνεται αγορά. Το αποτέλεσμα δικαίωσε τους αισιόδοξους. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συντονισμό με την Atlantic SEE LNG Trade, κοινοπραξία AKTOR (60%) και ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), δέσμευσε δυναμικότητα της τάξεως των 13.000 MWh ημερησίως, περίπου 4,7 TWh τον χρόνο. Με προσφερόμενα 100 GWh στο Σιδηρόκαστρο, το ελληνικό σχήμα κάλυψε μόνο του πάνω από το ένα δέκατο. Η αγορά περίμενε συνολική κάλυψη 30%-50% από την πρεμιέρα. Η πρώτη φυσική παράδοση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου 2026. Η κοινοπραξία δεν περιμένει το 2030, μπαίνει στις βραχυχρόνιες αγορές τώρα με σχέδια ακόμη και για ναύλωση LNG carriers από το φθινόπωρο. Επίσης, τον Δεκέμβριο θα μετατραπούν τα μνημόνια με Naftogaz, Bulgargaz και Nova TransGas σε δεσμευτικές συμβάσεις, με στόχο 4,5 δισ. κυβικά ετησίως έως το 2050. Όλα αυτά πάνω σε ένα χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει διπλασιασμένο συμβόλαιο με τη Venture Global και 20ετή δέσμευση του Δυτικού Διαδρόμου προς την Αλβανία, με ρήτρες take or pay. Οι Βρυξέλλες που κατέστησαν τον Διάδρομο την 4η φθηνότερη διαδρομή προς την Ουκρανία, παρακολουθούν.
Της… μόδας η Τρούμπα
-Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η Τρούμπα αποτελούσε το επίκεντρο κάθε έκνομης δραστηριότητας στον Πειραιά, αλλά ποτέ δεν έχασε τη… φήμη και την αίγλη της. Εσχάτως μάλιστα φαίνεται ότι ίσως και λόγω κάποιων τηλεοπτικών σήριαλ, επανέρχεται στη μόδα, όχι βεβαίως για παράνομες δραστηριότητες. Έτσι, εξηγείται ότι στην περιοχή δεν έχουν πάψει να λειτουργούν κάποια λίγα μαγαζιά ή «πολιτιστικά κέντρα», κατά τον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Παράλληλα, στήνονται και νέες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα, μια με τη χαρακτηριστική επωνυμία «Trouba Night». Η εταιρεία εδρεύει στον οδό Φίλωνος και έχει βασικό σκοπό τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από Σνακ-Μπαρ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ μόλις ακούω τη λέξη «Σνακ-Μπαρ» ταξιδεύω αρκετές δεκαετίες πίσω.
Η κίνηση των 366 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τα δεδομένα για την Goldenport
-Η νέα παραγγελία ναυπήγησης του Γιάννη Δραγνή δεν είναι απλώς άλλη μία επένδυση σε νεότευκτα. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα τρία feeder containerships και στα δύο ultramax που παραγγέλθηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία. Βρίσκεται κυρίως στο timing. Σε μια περίοδο που αρκετοί περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη ναυλαγορά και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, η Goldenport επιλέγει να κλειδώσει θέσεις παράδοσης για το 2027-2028. Η κίνηση δείχνει ότι η οικογένεια Δράγνη δεν επενδύει με βάση τον σημερινό κύκλο της αγοράς, αλλά με ορίζοντα την επόμενη φάση της. Παράλληλα, η επιλογή δύο διαφορετικών κινεζικών ναυπηγείων αποτυπώνει μια στρατηγική διασποράς κινδύνου και συνεργασιών, την ώρα που οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία. Η Goldenport χτίζει σταδιακά έναν πιο ισορροπημένο στόλο, με παρουσία σε διαφορετικές αγορές, ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες ανεξάρτητα από το ποιος κλάδος θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια.
Η επόμενη ημέρα στο Propeller Club δεν αφορά μόνο μια αλλαγή προσώπων
-Η εκλογή της Δανάης Μπεζαντάκου στην προεδρία του Propeller Club Port of Piraeus έχει, ασφαλώς, τον ισχυρό συμβολισμό της πρώτης γυναίκας που αναλαμβάνει τα ηνία του ιστορικού οργανισμού έπειτα από 91 χρόνια. Όμως, στο παρασκήνιο, όσοι γνωρίζουν καλά τις ισορροπίες του Club βλέπουν κάτι περισσότερο από μια ιστορική πρωτιά. Η επόμενη ημέρα μοιάζει να σηματοδοτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη μετάβαση γενιάς. Η νέα διοίκηση δεν επιλέγει τη ρήξη με το παρελθόν, αλλά την εξέλιξή του. Η παρουσία δέκα πρώην Κυβερνητών διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια, ενώ η είσοδος έξι νέων μελών δείχνει ότι το Club επιχειρεί να ανανεώσει το ανθρώπινο δυναμικό του, χωρίς να διαταράξει τις ισορροπίες που το χαρακτηρίζουν διαχρονικά. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι η Μπεζαντάκου υπήρξε για χρόνια στενή συνεργάτιδα του απερχόμενου προέδρου Κωστή Φραγκούλη. Αυτό ερμηνεύεται από αρκετούς ως ένδειξη ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί με συνέχεια στη στρατηγική εξωστρέφειας, διατηρώντας παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και ιδιαίτερα με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, που αποτελούν διαχρονικό πυλώνα του οργανισμού. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στο κατά πόσο η νέα πρόεδρος θα αξιοποιήσει το ισχυρό προσωπικό της αποτύπωμα στους τομείς της καινοτομίας, της προσέλκυσης νέων στελεχών και της εξωστρέφειας για να δώσει στο Propeller Club μια πιο σύγχρονη ταυτότητα.
Οι Λαιμοί απλώνουν το χαρτοφυλάκιο και αλλάζουν τις ισορροπίες
-Η πραγματική είδηση δεν βρίσκεται στον αριθμό των νέων πλοίων, αλλά στη στρατηγική που αποκαλύπτουν οι παραγγελίες. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Enesel των αδελφών Φίλιππου και Αντώνη Λαιμού. Με δύο ακόμη capesize στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli και τέσσερα ultramax υπό κατασκευή σε άλλο κινεζικό όμιλο, η εταιρεία δεν αυξάνει απλώς το orderbook της. Διευρύνει την παρουσία της στο ξηρό φορτίο, αποκτώντας θέση τόσο στις μεγάλες όσο και στις μεσαίες κατηγορίες πλοίων. Η επιλογή των κινεζικών ναυπηγείων έχει επίσης τη σημασία της. Η Hengli συγκεντρώνει πλέον συνεχώς ελληνικές παραγγελίες για capesize, εξελισσόμενη σε έναν από τους βασικούς προορισμούς των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων για νέες ναυπηγήσεις. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται κυρίως στη φιλοσοφία της επένδυσης. Η Enesel, γνωστή τα τελευταία χρόνια κυρίως για τη δραστηριότητά της στα containerships, επιλέγει να ενισχύσει την παρουσία της στο dry bulk με πλοία διαφορετικών μεγεθών. Μια κίνηση που διευρύνει τις επιχειρηματικές της επιλογές και της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς τα επόμενα χρόνια.
Χρηματιστηριακές υπερβολές στην Ασία
-Η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Ταϊβάν έφτασε στο 485% του ΑΕΠ. Της Νότιας Κορέας, στο 242%. Και τα δύο χρηματιστήρια έχουν υπερτριπλασιάσει την αξία τους από το 2022. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, λέμε ότι τα αμερικανικά χρηματιστήρια είναι υπερβολικά ακριβά, αλλά η κεφαλαιοποίησή τους φτάνει «μόλις» στο 250% του ΑΕΠ. Ο δείκτης TAIEX έκλεισε το πρώτο εξάμηνο στις 46.125 μονάδες, +60%, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 5,1 τρισ. δολαρίων. Είναι η 5η σε αξία χρηματιστηριακή αγορά παγκοσμίως, έχοντας προσπεράσει Γαλλία, Βρετανία, Καναδά και Ινδία. Η TSMC ενισχύθηκε +55%, η MediaTek +192%, ενώ η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε την πρόβλεψη ανάπτυξης 2026 στο +9,64%, υψηλό 16ετίας. Στη Σεούλ, ο δείκτης KOSPI εκτινάχθηκε +164% σε 12 μήνες, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια σε έναν μήνα για πρώτη φορά, με τις αποστολές ημιαγωγών σχεδόν τριπλάσιες. Η Goldman Sachs προβλέπει αύξηση κερδών +300% φέτος. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ασία από την ανάκαμψη του 1999, ενώ ο επόμενος στόχος έχει τεθεί για τις 9.000 μονάδες. Υπάρχει βέβαια και η σκοτεινή πλευρά. Στις 2 Ιουλίου, ο δείκτης KOSPI βυθίστηκε -7,9% σε μία μόνο συνεδρίαση, με τη Samsung -8,9% και την SK Hynix -12,8%, εν μέσω παγκόσμιου sell-off στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το won βρίσκεται σε χαμηλό 17ετίας και ο πληθωρισμός στο 3,2% (υψηλό από το 2023). Στην Ταϊβάν, μία και μόνη εταιρεία, η TSMC, αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Τώρα, όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην 16η Ιουλίου, στην ενημέρωση επενδυτών της TSMC που θεωρείται το κρισιμότερο ραντεβού του τριμήνου. Όταν τα χρηματιστήρια αξίζουν 5 φορές το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για το πόσο έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
Ο πλούτος των Αμερικανών και ποιος τον κατέχει
-Ένα αποκαλυπτικό γράφημα της Deutsche Bank, με στοιχεία 22ας Ιουνίου 2026, αποτυπώνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην οικονομική ιστορία. Η κεφαλαιοποίηση των αμερικανικών χρηματιστηρίων, άγγιξε τα 81 τρισ. δολάρια. Αντιστοιχεί στο 48% των $167 τρισ. της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς. Η Κίνα, στη 2η θέση, μετρά μόλις $17 τρισ. Η αξία της Wall Street είναι πλέον διπλάσια από Κίνα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν μαζί. Είναι μεγαλύτερη και από τις επόμενες 18 αγορές αθροιστικά. Οι περιβόητες «7 Υπέροχες» (Magnificent 7 Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms και Tesla) αξίζουν περισσότερο από ολόκληρο το κινεζικό χρηματιστήριο. Υπάρχει όμως κάτι στρεβλό σ’ αυτή την εικόνα. Τα στοιχεία της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας FED, αποκαλύπτουν πως η καθαρή περιουσία των αμερικανικών νοικοκυριών έφτασε τα 184,1 τρισ. δολάρια, αλλά η κατανάλωσή τους τρέχει ταχύτερα από τα εισοδήματα. Τη διαφορά, δεν την καλύπτουν οι μισθοί, την καλύπτει το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Σχεδόν το σύνολο του πραγματικού πλούτου που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, προήλθε από τις μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 35% της καθαρής θέσης των νοικοκυριών, από περίπου 10% το 1990. Σήμερα, τα κέρδη αυτά συγκεντρώνονται ασφυκτικά στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης. Το πλουσιότερο 20% των Αμερικανών κατέχει περίπου το 87% των μετοχών και το 72% του συνολικού πλούτου. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 1989, όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις. Η αμερικανική κατανάλωση, δηλαδή η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, στηρίζεται σε έναν ολοένα στενότερο πυρήνα νοικοκυριών, των οποίων η διάθεση για δαπάνες εξαρτάται από την πορεία του χρηματιστηρίου και -στην ουσία- από 7 μετοχές. Όσο η Wall Street ανεβαίνει, το μοντέλο δουλεύει. Το ερώτημα είναι, τη διόρθωση -αν και εφόσον κάποτε έρθει- θα την πληρώσουν όσοι έχουν μετοχές ή μόνον οι μισθωτοί;
Ένας «προϋπολογισμός του Νότου» για τη Γερμανία
-Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Γερμανία δίδασκε δημοσιονομική λιτότητα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Χθες, στο υπουργικό συμβούλιο, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε έναν προϋπολογισμό που θα ζήλευαν ακόμη και οι «άσωτοι» του Νότου. Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ σχεδιάζει για το 2027 νέο δανεισμό άνω των €200 δισ. Είναι ο 2ος υψηλότερος δανεισμός στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει €118,7 δισ. στον βασικό προϋπολογισμό, συν τα ειδικά ταμεία υποδομών και η Άμυνα (Bundeswehr). Σωρευτικά από το 2026 έως το 2030, η νέα δανειακή επιβάρυνση Ομοσπονδίας και ειδικών ταμείων υπολογίζεται γύρω σε 1,02 τρισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους εκτινάσσονται από €41,9 δισ. το 2027 σε €80,7 δισ. το 2030. Άρα, περίπου 1 στα 8 ευρώ του βασικού προϋπολογισμού πηγαίνουν για τόκους. Ο ίδιος ο Κλίνγκμπαϊλ έχει παραδεχθεί ότι διαφαίνεται πορεία προς τα €100 δισ. μέσα στη δεκαετία του 2030. Προφανώς οι μεγαλύτερες δαπάνες είναι οι αμυντικές. Από €109,7 δισ. το 2027 σε €183,7 δισ. το 2030 στον βασικό προϋπολογισμό. Για να βγει η εξίσωση, μετατίθεται χρονικά η αποπληρωμή των έκτακτων δανείων πανδημίας και Ουκρανίας. Ο προϋπολογισμός εμφανίζει κενά χρηματοδότησης €22 δισ. το 2028, €38 δισ. το 2029, €47 δισ. το 2030. Όσο οι Γερμανοί δανείζονται, τα ελληνικά spreads μειώνονται στην περιοχή των 75-90 μονάδων βάσης. Η Ελλάδα διδάσκει δημοσιονομική πειθαρχία και η Γερμανία υποκύπτει στα θέλγητρα του υπερδανεισμού.
Πηγή: newmoney.gr
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