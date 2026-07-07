Ο Σαμαράς, οι υποκλοπές (τις θυμήθηκε;), οι μεταγραφές αεροδρομίου, πάρε Νίκο τον Σγουρό… στον γάμο σου, οι μαρίνες και οι αυτοκινητόδρομοι, το «χρυσό νερό»

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Πού ξέρετε, μπορεί να έλυσε και «τεχνικού χαρακτήρα» ζητήματα που αντιμετωπίζει όποιος ετοιμάζεται να κάνει (και κάνει) κόμμα, αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντως, από τα χαριτωμένα TikTok για την Ντόρα και τους gay γάμους (τι ζόρι τραβάει, βρε παιδί μου, με τους gay ο Αντώνης;) πήγαμε στα… σκληρά. Θυμήθηκε ο Σαμαράς τον Ιούλιο του 2026 τις υποκλοπές, ένα γεγονός που «έσκασε» τον Αύγουστο του 2022, ήτοι μια ολόκληρη τετραετία πριν και ενώ έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές του 2023 στις οποίες (ο Αντώνης) ήταν ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ. Ασε δε που ο ίδιος ο Αντώνης ποτέ δεν ρώτησε τίποτα εκεί που απευθυνόταν για να κάνει τα ρουσφέτια του στη Νέα Δημοκρατία όταν τα είχε καλά. Λοιπόν ρώτησα και έμαθα τι λένε στο Μ.Μ για το «πώς θα πάνε» τον Σαμαρά τώρα που αρχίζει και κινείται. Αρχικώς έπρεπε, λένε, να του απαντήσουν χθες, γι’ αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης του είπε εκτός από το κλασικό πήγαινε στη Δικαιοσύνη και το επίσης λογικό ερώτημα «πώς και το θυμήθηκες τέσσερα χρόνια μετά». Στο Μ.Μ λένε ότι δεν πρόκειται να τον καταστήσουν συνομιλητή τους τύπου Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, αλλά βλέπω να ‘ρχεται και ο… Συμπιλίδης και η βαλίτσα με τα 300 μύρια δραχμές (χαιρετίσματα στο delivery boy) και τα διαπλεκόμενα της εποχής που και σήμερα υφίστανται σε παραλλαγές. Ξαναλέω ότι δημοσιογραφικά θα περάσουμε ωραία.Μεταγραφές αεροδρομίου-Στη ΝΔ κάνουν τώρα ξεσκαρτάρισμα στις λίστες των υποψηφίων του 2023, προκειμένου να δουν πόσοι θέλουν να είναι ξανά στις λίστες ή έχουν πάρει την απόφαση να σαλπάρουν για το κόμμα του Σαμαρά. Συζητείται έντονα στη Λάρισα το σενάριο να μετακομίσει στον πρώην πρωθυπουργό η πρώην βουλευτής Στέλλα Μπίζιου, κόρη του βασιλιά της φέτας στην Ελασσόνα, η οποία είχε εκλεγεί το 2019, αλλά στις προηγούμενες εκλογές βγήκε έκτη και έχασε την έδρα της. Να θυμίσω μόνο ότι το όνομα της εν λόγω υποψήφιας είχε εμπλακεί σε αυτή την περίεργη ιστορία με τους Βιλανάκηδες και τα σενάρια εξαγοράς πακέτου ψήφων Ρομά στη Λάρισα.Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ και τα παραμύθια-Μιας και είμαι στα του Σαμαρά, πριν από κάποιες μέρες είχα διαβάσει μία παρέμβασή του με την οποία ζητούσε από την κυβέρνηση να βάλει βέτο εντός του ΝΑΤΟ στην προοπτική δημιουργίας δύο νέων στρατηγείων της Συμμαχίας στην Τουρκία. Μιας και σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος των ηγετών στην Άγκυρα έψαξα το θέμα πιο αναλυτικά και απευθύνθηκα σε πηγή μου που γνωρίζει πολύ καλά τέτοια θέματα. Η πηγή μου είπε ότι ούτε στο ΥΠΕΞ, ούτε στο ΓΕΕΘΑ γνωρίζουν κάποιον τέτοιο νατοϊκό σχεδιασμό, ούτε βεβαίως η προοπτική δημιουργίας δύο νέων στρατηγείων εντός της Τουρκίας περιλαμβάνεται στην ατζέντα της Συνόδου που ξεκινά σήμερα. Κοινώς, άνθρακες ο θησαυρός, όμως εδώ διάφοροι απόστρατοι πίστεψαν το σενάριο και το φούντωσαν.Η Ελλάδα στο top 5 του ΝΑΤΟ-Μιας και είμαι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να σας πω ότι με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία της συμμαχίας, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο top 5 των χωρών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ τους για τις αμυντικές δαπάνες μαζί με την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία. Προφανώς δεν θα είμαστε στο ραντάρ αυτών που θα βάλει στο στόχαστρο ο Τραμπ, ο οποίος περιμένει στη γωνία την παλιά του φίλη Μελόνι και τον Ισπανό Σάντσεθ.Ο Σγουρός και οι «αποκαθηλώσεις»-Κακά… ξεμπερδέματα θα έχει ο πρόεδρος Νίκος με τον Γιάννη Σγουρό - για κάτι που δεν φημίζεται ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής είναι η ρητορική εγκράτεια και οι κομψές διατυπώσεις για τις τρέχουσες εξελίξεις. Και καίνε σχεδόν όλους στο ΠΑΣΟΚ οι εξελίξεις που δείχνουν ότι το κόμμα -αν δεν συμβούν «θαύματα»- θα έρθει τρίτο (ή και τέταρτο) στις κάλπες. Ο Σγουρός λοιπόν, που δεν μασάει τα λόγια του, δεν άφησε ασχολίαστο το ενδεχόμενο να έρθει το ΠΑΣΟΚ πίσω και με διαφορά από τον Τσίπρα και δήλωσε χθες, ότι τότε θα χτυπήσουν κάτι καμπάνες να, με το συμπάθιο, για την ηγεσία. Δηλαδή, πάρε με (Νίκο) στον γάμο σου να σου πω και του χρόνου! Και δεν έφτανε αυτό… έσκισε με μία κίνηση, την απόφαση του Συνεδρίου με το όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, λέγοντας καθαρά και ξάστερα ότι με ένα έκτακτο Συνέδριο μετά από τις κάλπες μπορεί να έρθουν τούμπα τα πράγματα. Και να αρχίσουν οι κωλοτούμπες; Ποιος ξέρει σίγουρα, πάντως ούτε ο Σγουρός, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δεν σκοπεύει να σταματήσει να λέει όσα πιστεύει, ακόμη κι αν προκαλεί ταραχές στον Ανδρουλάκη. Στους συνομιλητές του εξηγεί ότι πήρε την απόφαση να κατέβει για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής (στην Α’ Αθήνας) και να αφήσει στην άκρη την Περιφέρεια, όχι γιατί του το πρότεινε αρχικά ο Ανδρουλάκης. Άλλοι, κάποιοι παλαιοί του ΠΑΣΟΚ του έριξαν την ιδέα, του στυλ «στρατευτείτε γιατί χανόμαστε». Και ο Σγουρός από το βαθύ ΠΑΣΟΚ, είπε να μπει στη μάχη, γνωρίζοντας ότι η επανεκλογή του Παύλου Γερουλάνου στην Α’ Αθήνας δεν χτυπιέται. Η Χαριλάου Τρικούπη προσπερνάει επί του παρόντος τις φωτιές που ανάβει ο Σγουρός, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις. «Τότε, αφού είναι απλώς αποδεκτές οι προσωπικές απόψεις, γιατί ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα», ρωτάει γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά απάντηση δεν θα πάρει.Κακά μαντάτα-Και μιας και η συζήτηση λόγω Σγουρού είναι για την Α’ Αθήνας και το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι τα ποσοστά του κόμματος σε όλο το λεκανοπέδιο μοιάζουν περισσότερο με του 2019 παρά με του 2023 – δηλαδή, όλο και κατεβαίνουν σε ισχνά, μονοψήφια νουμεράκια. Στην Αττική η τέταρτη θέση θα είναι… νίκη, αν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να σταματήσει τις εκροές, οι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι του καλοβλέπουν πάλι τη ΝΔ που σημειώνει αργά και σταθερά άνοδο και οι κεντροαριστεροί θέλουν για αντίπαλο του Μητσοτάκη τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι το ΠΑΣΟΚ ξεχνάει οριστικά το ενδεχόμενο να εκλέξει πάνω από έναν βουλευτή π.χ. στη Νότια ή τη Βόρεια Αθήνα. Τι σημαίνει; Ότι στη Νότια Αθήνα ή θα μείνει εκτός Βουλής ο Παύλος Χρηστίδης αυτή τη φορά ή η Άννα Διαμαντοπούλου που κατεβαίνει για πρώτη φορά στην περιοχή. Στα Βόρεια η Μιλένα Αποστολάκη πρέπει να είναι πιο κουλ, αφού δεν «απειλείται» από τον νεοεισερχόμενο Δημήτρη Μάντζο. Στα δυτικά η Νάντια Γιαννακοπούλου κρατά γερά, αλλά έχει νέο αντίπαλο τον Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος δεν κατεβαίνει εκεί για να χάσει. Το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει η μία και μοναδική έδρα σε κάποια εκλογική περιφέρεια της Αττικής δεν θέλουν να το σκέφτονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι…Διαχείριση και συστήματα νερού: Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι για AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ