Wendy’s: Πώς ένα σχόλιο στα social εκτόξευσε τη μετοχή σε ιστορικό ράλι
Wendy’s: Πώς ένα σχόλιο στα social εκτόξευσε τη μετοχή σε ιστορικό ράλι
Η πρόσφατη ακραία άνοδος της Wendy’s επιβεβαιώνει ότι η ψυχολογία των επενδυτών, όταν τροφοδοτείται από τα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να προκαλέσει θεαματικές ανόδους
UPD:
Ισολογισμοί, ταμειακές ροές, αύξηση των πωλήσεων, προβλέψεις της διοίκησης για το άμεσο μέλλον. Αυτό το τετράπτυχο αποτελούσε επί δεκαετίες τα βασικά εργαλεία για να εκτιμήσει κανείς αν μια μετοχή άξιζε να ανέβει ή να υποχωρήσει. Σήμερα, όμως, έχει προστεθεί κι ένα πέμπτο: Ένα viral post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγες λέξεις μπορούν μέσα σε ελάχιστες ώρες να δημιουργήσουν τέτοια δυναμική, ώστε να οδηγήσουν χιλιάδες μικροεπενδυτές στην ίδια κατεύθυνση. Κι έτσι να μετατρέψουν ακόμα και μία ξεχασμένη εταιρεία σε πολυσυζητημένο όνομα.
Η αμερικανική αλυσίδα γρήγορου φαγητού Wendy’s αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Η μετοχή της εκτινάχθηκε την περασμένη εβδομάδα περισσότερο από 25% μέσα σε μία συνεδρίαση, όχι επειδή παρουσίασε κάποιο εντυπωσιακό επιχειρηματικό σχέδιο ή ανακοίνωσε θεαματική αύξηση κερδών, αλλά επειδή βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαδικτυακής καμπάνιας, η οποία ξεκίνησε από την κοινότητα WallStreetBets του Reddit.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αμερικανική αλυσίδα γρήγορου φαγητού Wendy’s αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Η μετοχή της εκτινάχθηκε την περασμένη εβδομάδα περισσότερο από 25% μέσα σε μία συνεδρίαση, όχι επειδή παρουσίασε κάποιο εντυπωσιακό επιχειρηματικό σχέδιο ή ανακοίνωσε θεαματική αύξηση κερδών, αλλά επειδή βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαδικτυακής καμπάνιας, η οποία ξεκίνησε από την κοινότητα WallStreetBets του Reddit.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα