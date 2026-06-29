Μεγιστάνας χρωστά $27 δισ. και βγάζει στο σφυρί γιοτ, supercars και τσάντες Birkin
Μεγιστάνας χρωστά $27 δισ. και βγάζει στο σφυρί γιοτ, supercars και τσάντες Birkin
Η καταδικασμένη σε ισόβια επιχειρηματίας Τρουόνγκ Μι Λαν βλέπει πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, από τσάντες Hermes Birkin μέχρι γιοτ και αυτοκίνητα, να βγαίνουν σε δημοπρασία, καθώς οι αρχές του Βιετνάμ επιχειρούν να αποζημιώσουν τα θύματα μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης στην παγκόσμια ιστορία
Μια σειρά από πολυτελή αυτοκίνητα, πανάκριβες τσάντες και γιοτ βγαίνουν διαρκώς σε δημοπρασία στο Βιετνάμ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα για την αποζημίωση των θυμάτων μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.
Ωστόσο, ακόμη και η εκποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα δισεκατομμύρια που εξακολουθεί να οφείλει η Τρουόνγκ Μι Λαν, η άλλοτε ισχυρή επιχειρηματίας που βρισκόταν ανάμεσα στις πλουσιότερες γυναίκες του Βιετνάμ. Η 69χρονη επιχειρηματίας εκτίει σήμερα δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για τον κεντρικό της ρόλο σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, μέσω του οποίου η ίδια και οι συνεργοί της απέσπασαν περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ωστόσο, ακόμη και η εκποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα δισεκατομμύρια που εξακολουθεί να οφείλει η Τρουόνγκ Μι Λαν, η άλλοτε ισχυρή επιχειρηματίας που βρισκόταν ανάμεσα στις πλουσιότερες γυναίκες του Βιετνάμ. Η 69χρονη επιχειρηματίας εκτίει σήμερα δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για τον κεντρικό της ρόλο σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, μέσω του οποίου η ίδια και οι συνεργοί της απέσπασαν περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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