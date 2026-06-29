Μεγιστάνας χρωστά $27 δισ. και βγάζει στο σφυρί γιοτ, supercars και τσάντες Birkin

Η καταδικασμένη σε ισόβια επιχειρηματίας Τρουόνγκ Μι Λαν βλέπει πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, από τσάντες Hermes Birkin μέχρι γιοτ και αυτοκίνητα, να βγαίνουν σε δημοπρασία, καθώς οι αρχές του Βιετνάμ επιχειρούν να αποζημιώσουν τα θύματα μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης στην παγκόσμια ιστορία