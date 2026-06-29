Τι πιστεύουν στο Μ.Μ (και στον Τσίπρα) για τη Μαρία Κ., το ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα και η μία ψήφος (παρά μία… γουρουνότριχα), οι συμφωνίες της Aktor και το FSRU

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Ευτυχώς, για την ώρα αποφύγαμε, παρά τα εξάρια και εφτάρια μποφόρ, κάποια μεγάλη φωτιά, αν και είναι νωρίς ακόμα. Δεν αποφύγαμε όμως -αλλά αυτό δεν μας χαλάει κιόλας- «τα δάκρυα της Αθηνάς Οικονομάκου στους όρκους του γάμου», εγχώριας ηρωίδας-influencer, ελλείψει θεματολογίας στα media (μας), που παντρεύτηκε τον άγνωστο έως πρότινος αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα. Και όχι τον Μπρούνο Τσιρίλο, πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Δεν πειράζει, ας χαλαρώσουμε και λίγο. Καλοκαίρι είναι και μάλιστα με πολλή ζέστη. Εδώ διάβασα μια δήλωση γνωστού δημοσιογράφου ότι «ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε επάξια μια θέση δίπλα στον Ντε Γκωλ, στον Μιτεράν και τον Αντενάουερ. Εξελίσσεται σε ηγέτη των λαών της Ευρώπης»!Δημοσκοπήσεων συνέχεια…-Αυτή την εβδομάδα, από αύριο νομίζω, θα έχουμε μάλλον το τελευταίο, προ θερινών διακοπών, κύμα δημοσκοπήσεων. Μη φανταστείτε ότι αλλάζει κάτι από όσα έχουμε δει έως σήμερα. Η ΝΔ περί το 30%, ο Αντενάουερ-Αλέξης στο 16,5% μια χαρά και λίγο πάνω από 10% ο Νίκος-πάω για Conference, κοντά κοντά με την πρόεδρο Μαρία, που απ' ό,τι διαβάζω (από την ίδια στις αναρτήσεις της) επιχειρεί την πιο γρήγορη εσωκομματική κάθαρση που έγινε ποτέ στην Ιστορία. Τώρα το έκανε το κόμμα και τώρα το καθαρίζει. Πάντως, μου είπε μια πηγή ότι στο επιτελείο του Αλέξη, που έχουν οι άνθρωποι πολιτική εμπειρία -σε αυτά τους κόβει το μάτι- λένε ότι η Καρυστιανού κάτω από 8% δεν πρόκειται να πέσει, γιατί το κοινό της είναι compact, δεν καταλαβαίνει από αυτές τις... λεπτομέρειες, προγράμματα, πολιτικές θέσεις κ.λπ. Και φέρνουν ως παράδειγμα τη Νίκη του Νατσιού, που πήρε 4%-5% έτσι στα σβηστά το 2023 και δεν τους ήξερε κανείς. Και το δημοσκοπικό επιτελείο του Μ.Μ πάντως πιστεύει ότι δεν θα πέσει πολύ ακόμα το Μαράκι, γιατί θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι της Μαρίας δεν είναι από αυτούς που απαντάνε στα τηλέφωνα στις δημοσκοπήσεις.Η σύσκεψη για τη «συμφωνία κυρίων»-Σήμερα το μεσημεράκι θα γίνει στο Μ.Μ μια κλειστή σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη με εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να υπάρξει μια "συμφωνία κυρίων" για να μειωθούν οι τιμές σε χιλιάδες βασικά αγαθά. Εκτός από τον Μητσοτάκη συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ενώ από μέρους της αγοράς ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννης Γιώτης και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Ιωάννης Μασούτης. Ποιο είναι το βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση; Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που λήγει τέλος Ιουνίου. Η κυβέρνηση ζητάει να γίνει άμεσα η συμφωνία και να είναι αισθητή στα νοικοκυριά και τότε δεν θα επεκτείνει το πλαφόν, η αγορά εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να τρέξει και από Σεπτέμβριο, μετά την επιστροφή των πολιτών από διακοπές. Επίσης δεν θέλει μεγάλη διάρκεια. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε, όμως το μήνυμα του Κ.Μ στην αγορά ήταν σαφές: να ενσωματωθούν στις τιμές οι μειώσεις που προκύπτουν από την πολεμική αποκλιμάκωση.Φουλ περιοδείες-Τώρα, ο Μητσοτάκης διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως μέχρι τότε «ξετινάζει» το σύστημα στις περιοδείες. Μόνο αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί δύο στην Αττική, μια σήμερα το απόγευμα στα Δυτικά και συγκεκριμένα στο Αιγάλεω, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να πάει στο ανακαινισμένο Παίδων Πεντέλης και κάπου κοντά αμέσως μετά. Και ο κομματικός μηχανισμός τρέχει, χθες έγινε μεγάλη εκδήλωση στη δύσκολη λόγω Σαμαρά Καλαμάτα, ενώ την επόμενη εβδομάδα η έμφαση θα δοθεί στη Θεσσαλία με άξονα την Πολιτική Ακαδημία που θα γίνει είτε στη Λάρισα είτε στον Βόλο.Οι πρώτες «καθαρές» πληρωμές στους αγρότες-Μιας και έλεγα για τη Θεσσαλία, ένα βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών. Υπήρχαν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ακόμα υπάρχουν, όμως από σήμερα θα πέσει αρκετό χρήμα στην αγορά - κάποιοι μάλιστα θα δουν και περισσότερα από όσα περίμεναν. Έγινε αρκετή δουλειά τις προηγούμενες μέρες στον άξονα Σχοινά-Πιτσιλή-Χατζηδάκη και Πετραλιά, προκειμένου να αποδεσμευθεί ένα πρώτο, μεγάλο πακέτο πληρωμών γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ και να δουν οι παραγωγοί το χρώμα του χρήματος. Οι πληρωμές αυτές είναι «καθαρές», με τη σφραγίδα της ΑΑΔΕ και την εγγύηση της διαπραγμάτευσης που κάνει ο Σχοινάς με τις Βρυξέλλες, ενώ από την αρχή του χρόνου θα έχει δοθεί συνολικά 1,2 δισ. και εκκρεμεί το μεγάλο πακέτο πληρωμών του φθινοπώρου. Μάλιστα, εντός της εβδομάδας θα γίνει και ακόμη μια πληρωμή για αποζημιώσεις. Την Τρίτη ο Σχοινάς θα ενημερώσει αναλυτικά το Υπουργικό, ενώ για την Τετάρτη προγραμματίζεται και συνέντευξη Τύπου του με τον Πιτσιλή για τις περαιτέρω λεπτομέρειες.«Κόβει κορδέλα» στη Θεσσαλονίκη ο Πιερρακάκης-Μέσα Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωνε τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Παγκόσμιου Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είχε εξηγήσει τότε, πρόκειται για εξαιρετικά κρίσιμο project, το οποίο διεκδικούσαν πολλές χώρες, καθώς σε διεθνές επίπεδο ο ΔΟΜ διαχειρίζεται σε ετήσια βάση προμήθειες που υπερβαίνoυν τα 1,7 δισ. ευρώ. Περαιτέρω, το Κέντρο διαθέτει και μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωστρατηγική πτυχή, καθώς αποστολή του είναι υποστήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται από ανθρωπιστικές κρίσεις, όχι όμως αποκλειστικά στις χώρες υποδοχής, αλλά κυρίως στις χώρες τους. Σε δώδεκα μήνες ολοκληρώθηκε η συμφωνία, ψηφίστηκε η απαιτούμενη νομοθεσία, επιλέχθηκε ο χώρος εγκατάστασης και το κέντρο λειτουργεί ήδη κανονικά και έτσι ο ΥΠΟΙΚ ανεβαίνει σήμερα Θεσσαλονίκη για τα επίσημα εγκαίνια.ΠΑΣΟΚ και Τζάκρη