Τι πιστεύουν στο Μ.Μ (και στον Τσίπρα) για τη Μαρία Κ., το ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα και η μία ψήφος (παρά μία… γουρουνότριχα), οι συμφωνίες της Aktor και το FSRU
Τι πιστεύουν στο Μ.Μ (και στον Τσίπρα) για τη Μαρία Κ., το ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα και η μία ψήφος (παρά μία… γουρουνότριχα), οι συμφωνίες της Aktor και το FSRU
Χαίρετε, μπαίνουμε πια στον Ιούλιο, τον πιο καλοκαιρινό μήνα του έτους
Ευτυχώς, για την ώρα αποφύγαμε, παρά τα εξάρια και εφτάρια μποφόρ, κάποια μεγάλη φωτιά, αν και είναι νωρίς ακόμα. Δεν αποφύγαμε όμως -αλλά αυτό δεν μας χαλάει κιόλας- «τα δάκρυα της Αθηνάς Οικονομάκου στους όρκους του γάμου», εγχώριας ηρωίδας-influencer, ελλείψει θεματολογίας στα media (μας), που παντρεύτηκε τον άγνωστο έως πρότινος αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα. Και όχι τον Μπρούνο Τσιρίλο, πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Δεν πειράζει, ας χαλαρώσουμε και λίγο. Καλοκαίρι είναι και μάλιστα με πολλή ζέστη. Εδώ διάβασα μια δήλωση γνωστού δημοσιογράφου ότι «ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε επάξια μια θέση δίπλα στον Ντε Γκωλ, στον Μιτεράν και τον Αντενάουερ. Εξελίσσεται σε ηγέτη των λαών της Ευρώπης»!
Δημοσκοπήσεων συνέχεια…
-Αυτή την εβδομάδα, από αύριο νομίζω, θα έχουμε μάλλον το τελευταίο, προ θερινών διακοπών, κύμα δημοσκοπήσεων. Μη φανταστείτε ότι αλλάζει κάτι από όσα έχουμε δει έως σήμερα. Η ΝΔ περί το 30%, ο Αντενάουερ-Αλέξης στο 16,5% μια χαρά και λίγο πάνω από 10% ο Νίκος-πάω για Conference, κοντά κοντά με την πρόεδρο Μαρία, που απ' ό,τι διαβάζω (από την ίδια στις αναρτήσεις της) επιχειρεί την πιο γρήγορη εσωκομματική κάθαρση που έγινε ποτέ στην Ιστορία. Τώρα το έκανε το κόμμα και τώρα το καθαρίζει. Πάντως, μου είπε μια πηγή ότι στο επιτελείο του Αλέξη, που έχουν οι άνθρωποι πολιτική εμπειρία -σε αυτά τους κόβει το μάτι- λένε ότι η Καρυστιανού κάτω από 8% δεν πρόκειται να πέσει, γιατί το κοινό της είναι compact, δεν καταλαβαίνει από αυτές τις... λεπτομέρειες, προγράμματα, πολιτικές θέσεις κ.λπ. Και φέρνουν ως παράδειγμα τη Νίκη του Νατσιού, που πήρε 4%-5% έτσι στα σβηστά το 2023 και δεν τους ήξερε κανείς. Και το δημοσκοπικό επιτελείο του Μ.Μ πάντως πιστεύει ότι δεν θα πέσει πολύ ακόμα το Μαράκι, γιατί θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι της Μαρίας δεν είναι από αυτούς που απαντάνε στα τηλέφωνα στις δημοσκοπήσεις.
Η σύσκεψη για τη «συμφωνία κυρίων»
-Σήμερα το μεσημεράκι θα γίνει στο Μ.Μ μια κλειστή σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη με εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να υπάρξει μια "συμφωνία κυρίων" για να μειωθούν οι τιμές σε χιλιάδες βασικά αγαθά. Εκτός από τον Μητσοτάκη συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ενώ από μέρους της αγοράς ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννης Γιώτης και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Ιωάννης Μασούτης. Ποιο είναι το βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση; Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που λήγει τέλος Ιουνίου. Η κυβέρνηση ζητάει να γίνει άμεσα η συμφωνία και να είναι αισθητή στα νοικοκυριά και τότε δεν θα επεκτείνει το πλαφόν, η αγορά εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να τρέξει και από Σεπτέμβριο, μετά την επιστροφή των πολιτών από διακοπές. Επίσης δεν θέλει μεγάλη διάρκεια. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε, όμως το μήνυμα του Κ.Μ στην αγορά ήταν σαφές: να ενσωματωθούν στις τιμές οι μειώσεις που προκύπτουν από την πολεμική αποκλιμάκωση.
Φουλ περιοδείες
-Τώρα, ο Μητσοτάκης διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως μέχρι τότε «ξετινάζει» το σύστημα στις περιοδείες. Μόνο αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί δύο στην Αττική, μια σήμερα το απόγευμα στα Δυτικά και συγκεκριμένα στο Αιγάλεω, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να πάει στο ανακαινισμένο Παίδων Πεντέλης και κάπου κοντά αμέσως μετά. Και ο κομματικός μηχανισμός τρέχει, χθες έγινε μεγάλη εκδήλωση στη δύσκολη λόγω Σαμαρά Καλαμάτα, ενώ την επόμενη εβδομάδα η έμφαση θα δοθεί στη Θεσσαλία με άξονα την Πολιτική Ακαδημία που θα γίνει είτε στη Λάρισα είτε στον Βόλο.
Οι πρώτες «καθαρές» πληρωμές στους αγρότες
-Μιας και έλεγα για τη Θεσσαλία, ένα βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών. Υπήρχαν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ακόμα υπάρχουν, όμως από σήμερα θα πέσει αρκετό χρήμα στην αγορά - κάποιοι μάλιστα θα δουν και περισσότερα από όσα περίμεναν. Έγινε αρκετή δουλειά τις προηγούμενες μέρες στον άξονα Σχοινά-Πιτσιλή-Χατζηδάκη και Πετραλιά, προκειμένου να αποδεσμευθεί ένα πρώτο, μεγάλο πακέτο πληρωμών γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ και να δουν οι παραγωγοί το χρώμα του χρήματος. Οι πληρωμές αυτές είναι «καθαρές», με τη σφραγίδα της ΑΑΔΕ και την εγγύηση της διαπραγμάτευσης που κάνει ο Σχοινάς με τις Βρυξέλλες, ενώ από την αρχή του χρόνου θα έχει δοθεί συνολικά 1,2 δισ. και εκκρεμεί το μεγάλο πακέτο πληρωμών του φθινοπώρου. Μάλιστα, εντός της εβδομάδας θα γίνει και ακόμη μια πληρωμή για αποζημιώσεις. Την Τρίτη ο Σχοινάς θα ενημερώσει αναλυτικά το Υπουργικό, ενώ για την Τετάρτη προγραμματίζεται και συνέντευξη Τύπου του με τον Πιτσιλή για τις περαιτέρω λεπτομέρειες.
«Κόβει κορδέλα» στη Θεσσαλονίκη ο Πιερρακάκης
-Μέσα Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωνε τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Παγκόσμιου Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είχε εξηγήσει τότε, πρόκειται για εξαιρετικά κρίσιμο project, το οποίο διεκδικούσαν πολλές χώρες, καθώς σε διεθνές επίπεδο ο ΔΟΜ διαχειρίζεται σε ετήσια βάση προμήθειες που υπερβαίνoυν τα 1,7 δισ. ευρώ. Περαιτέρω, το Κέντρο διαθέτει και μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωστρατηγική πτυχή, καθώς αποστολή του είναι υποστήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται από ανθρωπιστικές κρίσεις, όχι όμως αποκλειστικά στις χώρες υποδοχής, αλλά κυρίως στις χώρες τους. Σε δώδεκα μήνες ολοκληρώθηκε η συμφωνία, ψηφίστηκε η απαιτούμενη νομοθεσία, επιλέχθηκε ο χώρος εγκατάστασης και το κέντρο λειτουργεί ήδη κανονικά και έτσι ο ΥΠΟΙΚ ανεβαίνει σήμερα Θεσσαλονίκη για τα επίσημα εγκαίνια.
ΠΑΣΟΚ και Τζάκρη
Δημοσκοπήσεων συνέχεια…
-Αυτή την εβδομάδα, από αύριο νομίζω, θα έχουμε μάλλον το τελευταίο, προ θερινών διακοπών, κύμα δημοσκοπήσεων. Μη φανταστείτε ότι αλλάζει κάτι από όσα έχουμε δει έως σήμερα. Η ΝΔ περί το 30%, ο Αντενάουερ-Αλέξης στο 16,5% μια χαρά και λίγο πάνω από 10% ο Νίκος-πάω για Conference, κοντά κοντά με την πρόεδρο Μαρία, που απ' ό,τι διαβάζω (από την ίδια στις αναρτήσεις της) επιχειρεί την πιο γρήγορη εσωκομματική κάθαρση που έγινε ποτέ στην Ιστορία. Τώρα το έκανε το κόμμα και τώρα το καθαρίζει. Πάντως, μου είπε μια πηγή ότι στο επιτελείο του Αλέξη, που έχουν οι άνθρωποι πολιτική εμπειρία -σε αυτά τους κόβει το μάτι- λένε ότι η Καρυστιανού κάτω από 8% δεν πρόκειται να πέσει, γιατί το κοινό της είναι compact, δεν καταλαβαίνει από αυτές τις... λεπτομέρειες, προγράμματα, πολιτικές θέσεις κ.λπ. Και φέρνουν ως παράδειγμα τη Νίκη του Νατσιού, που πήρε 4%-5% έτσι στα σβηστά το 2023 και δεν τους ήξερε κανείς. Και το δημοσκοπικό επιτελείο του Μ.Μ πάντως πιστεύει ότι δεν θα πέσει πολύ ακόμα το Μαράκι, γιατί θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι της Μαρίας δεν είναι από αυτούς που απαντάνε στα τηλέφωνα στις δημοσκοπήσεις.
Η σύσκεψη για τη «συμφωνία κυρίων»
-Σήμερα το μεσημεράκι θα γίνει στο Μ.Μ μια κλειστή σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη με εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να υπάρξει μια "συμφωνία κυρίων" για να μειωθούν οι τιμές σε χιλιάδες βασικά αγαθά. Εκτός από τον Μητσοτάκη συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ενώ από μέρους της αγοράς ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννης Γιώτης και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Ιωάννης Μασούτης. Ποιο είναι το βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση; Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που λήγει τέλος Ιουνίου. Η κυβέρνηση ζητάει να γίνει άμεσα η συμφωνία και να είναι αισθητή στα νοικοκυριά και τότε δεν θα επεκτείνει το πλαφόν, η αγορά εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να τρέξει και από Σεπτέμβριο, μετά την επιστροφή των πολιτών από διακοπές. Επίσης δεν θέλει μεγάλη διάρκεια. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε, όμως το μήνυμα του Κ.Μ στην αγορά ήταν σαφές: να ενσωματωθούν στις τιμές οι μειώσεις που προκύπτουν από την πολεμική αποκλιμάκωση.
Φουλ περιοδείες
-Τώρα, ο Μητσοτάκης διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως μέχρι τότε «ξετινάζει» το σύστημα στις περιοδείες. Μόνο αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί δύο στην Αττική, μια σήμερα το απόγευμα στα Δυτικά και συγκεκριμένα στο Αιγάλεω, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να πάει στο ανακαινισμένο Παίδων Πεντέλης και κάπου κοντά αμέσως μετά. Και ο κομματικός μηχανισμός τρέχει, χθες έγινε μεγάλη εκδήλωση στη δύσκολη λόγω Σαμαρά Καλαμάτα, ενώ την επόμενη εβδομάδα η έμφαση θα δοθεί στη Θεσσαλία με άξονα την Πολιτική Ακαδημία που θα γίνει είτε στη Λάρισα είτε στον Βόλο.
Οι πρώτες «καθαρές» πληρωμές στους αγρότες
-Μιας και έλεγα για τη Θεσσαλία, ένα βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών. Υπήρχαν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ακόμα υπάρχουν, όμως από σήμερα θα πέσει αρκετό χρήμα στην αγορά - κάποιοι μάλιστα θα δουν και περισσότερα από όσα περίμεναν. Έγινε αρκετή δουλειά τις προηγούμενες μέρες στον άξονα Σχοινά-Πιτσιλή-Χατζηδάκη και Πετραλιά, προκειμένου να αποδεσμευθεί ένα πρώτο, μεγάλο πακέτο πληρωμών γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ και να δουν οι παραγωγοί το χρώμα του χρήματος. Οι πληρωμές αυτές είναι «καθαρές», με τη σφραγίδα της ΑΑΔΕ και την εγγύηση της διαπραγμάτευσης που κάνει ο Σχοινάς με τις Βρυξέλλες, ενώ από την αρχή του χρόνου θα έχει δοθεί συνολικά 1,2 δισ. και εκκρεμεί το μεγάλο πακέτο πληρωμών του φθινοπώρου. Μάλιστα, εντός της εβδομάδας θα γίνει και ακόμη μια πληρωμή για αποζημιώσεις. Την Τρίτη ο Σχοινάς θα ενημερώσει αναλυτικά το Υπουργικό, ενώ για την Τετάρτη προγραμματίζεται και συνέντευξη Τύπου του με τον Πιτσιλή για τις περαιτέρω λεπτομέρειες.
«Κόβει κορδέλα» στη Θεσσαλονίκη ο Πιερρακάκης
-Μέσα Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωνε τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Παγκόσμιου Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είχε εξηγήσει τότε, πρόκειται για εξαιρετικά κρίσιμο project, το οποίο διεκδικούσαν πολλές χώρες, καθώς σε διεθνές επίπεδο ο ΔΟΜ διαχειρίζεται σε ετήσια βάση προμήθειες που υπερβαίνoυν τα 1,7 δισ. ευρώ. Περαιτέρω, το Κέντρο διαθέτει και μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωστρατηγική πτυχή, καθώς αποστολή του είναι υποστήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται από ανθρωπιστικές κρίσεις, όχι όμως αποκλειστικά στις χώρες υποδοχής, αλλά κυρίως στις χώρες τους. Σε δώδεκα μήνες ολοκληρώθηκε η συμφωνία, ψηφίστηκε η απαιτούμενη νομοθεσία, επιλέχθηκε ο χώρος εγκατάστασης και το κέντρο λειτουργεί ήδη κανονικά και έτσι ο ΥΠΟΙΚ ανεβαίνει σήμερα Θεσσαλονίκη για τα επίσημα εγκαίνια.
ΠΑΣΟΚ και Τζάκρη
Το διαζύγιο Τζάκρη-Κασσελάκη ήταν προαναγγελθέν εδώ και καιρό. Απλώς έψαχνε την αφορμή. Και της δόθηκε από τη συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνις στον Κασσελάκη. Το θέμα είναι τώρα πού θα πάει. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια δυστοκία, γιατί ο Ανδρουλάκης έχει ψηφίσει διάταξη στο καταστατικό που αποκλείει από τα ψηφοδέλτια όσους έχουν διατελέσει πάνω από 20 χρόνια βουλευτές. Και η Τζάκρη εκλέγεται στην Πέλλα από το 2004. Αρχικά με το ΠΑΣΟΚ, μετά το 2015 πήδηξε στον ΣΥΡΙΖΑ, από όπου αποχώρησε το 2024 για να πάει στον Κασσελάκη. Ρώτησα στη Χ. Τρικούπη και μου είπαν ότι δεν έχουν κάνει τελικές συζητήσεις μαζί της και πως δεν σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ η παραίτησή της, αλλά με… ιδεολογική διαφωνία της με τον Στέφανο (κλαίω!). Το θέμα, βέβαια, είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν καλλιεργήσει προσδοκίες για επικείμενες μεταγραφές αεροδρομίου. Αντιθέτως, φαίνεται να τους ρημάζει συστηματικά από στελέχη ο Τσίπρας. «Λέγαμε θα πάρουμε 4-5 βουλευτές, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, όλοι ρωτάνε και περιμένουμε. Αλλά όσο αργούμε μόνο προβλήματα υπάρχουν. Αν είναι να πάρει Τζάκρη ή τον ναύαρχο Αποστολάκη, ας το κάνει τώρα, γιατί ό,τι κακοφορμίζει τελειώνει», μου έλεγε ένας βουλευτής προβεβλημένος. Ωστόσο, συνεργάτες του Νίκου μας (υπάρχουν ακόμα) δεν τον κόβουν να είναι σε αυτή τη λογική. «Τώρα στο μυαλό του είναι η παραγωγή πολιτικής (ξανακλαίω!). Θέλει να εκτίθεται ο Τσίπρας, να φαίνεται ότι παίρνει και τον τελευταίο μη εκλεγμένο στο ΠΑΣΟΚ και να ταυτίζεται απλά με ένα βόλεμα. Άρα μεταγραφές θα γίνουν, αλλά όχι τώρα», επιμένει ο συνομιλητής μου. Τώρα εμένα γιατί μου θυμίζει τον Καραγκιόζη, που όταν έτρωγε ξύλο έλεγε «θα με δείρει, θα ιδρώσει, θα αρρωστήσει…».
Μια ψήφος διαφορά…
-Δεν του έφταναν αυτά τα προβλήματα του Ανδρουλάκη, ήρθε και ένας από τους πλέον στενούς του συνεργάτες και συνήγορός του στις υποκλοπές, ο Χρήστος Κακλαμάνης, και έδεσε το γλυκό. Τι είπε ο γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ; Το αυτονόητο, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα μετά το κόμμα Τσίπρα και ότι δεν μπορείς να είσαι τρίτος και να λες ότι θα βγεις πρώτος (ενώ όταν δεν υπήρχε Τσίπρας…). «Του ξέφυγε», μου είπε ένας πασόκος φίλος μου, αλλά τι νόημα έχει όταν γενικώς έχει ξεφύγει όλο το πράγμα στο ΠΑΣΟΚ;
New business από τον Αλέξη Πατέλη
-Σε ένα γνώριμο γι’ αυτόν περιβάλλον, αυτό της συμβουλευτικής μεγάλων εταιρειών με έμφαση στα μακροοικονομικά, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, επιστρέφει ο Αλέξης Πατέλης. Ο πρώην διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει από την 1/1/2027 μια νέα εταιρεία που θα ειδικεύεται σε αυτό που σας περιέγραψα, αφού έγραψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα έργα και τις ημέρες του κοντά στον Μητσοτάκη. Μάλιστα μαθαίνω ότι πρόσφατα έγινε και ένα κλειστό meeting με σημαντικά family offices σε ξενοδοχείο με θέα θάλασσα. Προφανώς, αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Πατέλης βγαίνει εκτός κούρσας για τη θέση υποδιοικητή της ΤτΕ που ανοίγει σύντομα, ενώ για τη θέση έχει αρχίσει να ακούγεται το όνομα του καθηγητή Δημήτρη Τσομώκου.
Οι επόμενες κινήσεις της AKTOR
-Σήμερα, εκτός απροόπτου πάντα, θα πληροφορηθούμε ένα ακόμη μέρος της στρατηγικής της AKTOR. Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, εστιάζεται στις ενεργειακές υποδομές, όπου φαίνεται να ωριμάζουν πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές φέρνουν την AKTOR και τη Motor Oil σε προχωρημένες συζητήσεις με αντικείμενο -μεταξύ άλλων- το FSRU της Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους. Πρόκειται για τον δεύτερο ελληνικό τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης LNG, ένα έργο που βρίσκεται σε ώριμη αδειοδοτική φάση και το οποίο έχουν «ξαναζεστάνει» οι απανωτές ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών. Κατά ορισμένες πληροφορίες οι επαφές μεταξύ των δύο ομίλων δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο project, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους τομείς κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που αφορούν άλλους τομείς της ενεργειακής αγοράς, χωρίς να αποκλείεται οι σχετικές ανακοινώσεις να ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κινητικότητα αυτή έρχεται να συμπληρώσει τον ενεργειακό σχεδιασμό που παρουσίασε η διοίκηση στους επενδυτές. Με το αμερικανικό LNG, την είσοδο στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, που επίσης αποτελεί ένα νέο πεδίο για την εταιρεία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση να αποτελούν βασικούς πυλώνες του νέου business plan, όλα δείχνουν ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου θα στηριχθεί όχι μόνο σε οργανική ανάπτυξη αλλά και σε στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση του σχεδιασμού. Στην αγορά, πάντως, δεν περνά απαρατήρητο ότι η ενεργειακή στρατηγική της AKTOR αποκτά ολοένα και πιο έντονο αμερικανικό αποτύπωμα. Οι σχέσεις που έχει αναπτύξει ο όμιλος τους τελευταίους μήνες με αμερικανικούς ενεργειακούς και χρηματοοικονομικούς κύκλους των ΗΠΑ μέσω του σχεδίου για τον Κάθετο Διάδρομο και το LNG, θεωρείται ότι προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στο επενδυτικό αφήγημα της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου.
Εχουμε να το δούμε από τη δεκαετία του ‘90
-Με την ευκαιρία που ξεκινήσαμε με την Αktor, να συνεχίσουμε λέγοντας πως οι ανακοινώσεις της περασμένης Παρασκευής εξέπληξαν περισσότερο από όλους τους ίδιους τους τραπεζίτες. Η αιτία είναι η πλήρως καλυμμένη έκδοση, το λεγόμενο fully underwritten και μάλιστα με τα πιο βαριά ονόματα επενδυτικών τραπεζών. Η έκπληξη των τραπεζιτών ήταν δικαιολογημένη γιατί στην Ελλάδα fully underwritten έχουμε να δούμε από τη δεκαετία του ‘90 και τώρα έχουμε δύο στην Αktor με το ομόλογο και την αύξηση κεφαλαίου. Με το συγκεκριμένο μοντέλο αναδοχής τα 950 εκατ. η Αktor τα έχει στο ταμείο της. Για να εγγυηθούν Bank of America, Goldman Sachs και UBS αύξηση και ομόλογο στην Αktor, σημαίνει ότι υπάρχει από πίσω επιχειρηματικό σχέδιο -προφανώς αυτά που γράφουμε πιο πάνω- που αλλάζει την εικόνα.
Β. Ψάλτης: Οι τράπεζες στην εποχή του ΑΙ
-Εντονο ήταν το στοιχείο της τεχνολογίας και των αλλαγών που εισάγει, στην ομιλία του CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτη προς τους μετόχους. Εκανε λόγο για ραγδαίο μετασχηματισμό του κλάδου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας πως η τραπεζική τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει περισσότερο από όσο άλλαξε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Η Alpha Bank, όπως είπε, έχει ήδη πάνω από 55 μοντέλα προηγμένης ανάλυσης σε παραγωγική λειτουργία και είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέπτυξε chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματική κλίμακα, με περισσότερες από 20.000 συνομιλίες την εβδομάδα και μετρήσιμα οφέλη 10 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι τράπεζες, είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, για να αναδείξουν τον ρόλο τους ως αναπτυξιακοί μοχλοί της οικονομίας οφείλουν να κατευθύνουν χρηματοδοτήσεις προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια και τις επιχειρήσεις που μπορούν να μεγαλώσουν σε μέγεθος και φιλοδοξία.
Τα 20 εκατομμύρια του Αποστολόπουλου και η Asklepios
-Σοβαρές εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει η αποδοκιμασία του 42% των μετόχων της Ιατρικό Αθηνών στην πρόταση της διοίκησης να αναδιατυπώσει την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας προκειμένου να δοθεί πρόσθετη αποζημίωση στον τέως Πρόεδρο και ιδρυτή του ομίλου, Γιώργο Αποστολόπουλο. Και δεν μιλάμε για ένα συμβολικό μπόνους, αλλά για 120 μισθούς, τρεις για κάθε χρόνο από τα σαράντα που κατείχε τη θέση του προέδρου, που αντιστοιχεί σε ένα ποσό ύψους έως 20 εκατ. ευρώ… Στη γενική συνέλευση λοιπόν της Παρασκευής, το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία σε ποσοστό μόλις 57,8%, όταν τα υπόλοιπα θέματα έγιναν δεκτά με ποσοστά… Τσαουσέσκου, της τάξης του 99% και 100%. Στο μπλοκ του 42% που καταψήφισε το μπόνους στον τέως πρόεδρο συζητήθηκε έντονα πως περιλαμβάνεται και ο γερμανικός όμιλος Asklepios, επί σειρά ετών συνεταίρος της οικογένειας Αποστολόπουλου και δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 36,5%. Οι επικεφαλής της εταιρείας, οι γιοι δηλαδή του Γ. Αποστολόπουλου, Βασίλης (νυν πρόεδρος) και (CEO) επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το θέμα στη γενική συνέλευση, λέγοντας πως η παροχή των 20 εκατ. αποτελεί αναγνώριση σε μια πορεία ζωής, είναι θεμιτό να υπάρχει αναγνώριση προς το έργο των ιδρυτών κ.λπ. Βέβαια το 42% δεν φάνηκε να ασπάζεται αυτή την άποψη, ιδιαίτερα εάν υπολογίσει κανείς πως το Ιατρικό Αθηνών το 2025 είχε ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα 14% EBITDA, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στο τέλος του έτους, κυρίως λόγω επενδύσεων, και καθαρό χρέος 151 εκατ. ευρώ, αλλά και με απαιτήσεις 156 εκατ. ευρώ. Μένει, λοιπόν, να φανεί εάν και κατά πόσον το ζήτημα αυτό θα επηρεάσει τις ισορροπίες μεταξύ οικογένειας Αποστολόπουλου–Asklepios σε επόμενο στάδιο. Πάντως, η διοίκηση -για να μετριάσει ίσως τις αντιδράσεις- ανέφερε πως το bonus των (έως) 20 εκατ. ευρώ θα δοθεί με τέτοιον τρόπο, λογικά τμηματικά, ώστε να μην επιβαρυνθεί η εταιρεία. Αυτό κάποιοι θα το έλεγαν και παρηγοριά στον άρρωστο...
Οι ελληνικές υπογραφές στο σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας
-Ανάμεσα στις σχεδόν 30 ενεργειακές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας που υπογράφηκαν στο περιθώριο του Ukraine Recovery Conference (URC 2026), το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Γκντανσκ της Πολωνίας, ξεχώρισαν και δύο συμφωνίες με ελληνικό ενδιαφέρον. Στη μικρή λίστα των εταιρειών με τις οποίες η ουκρανική Naftogaz επέλεξε να υπογράψει μνημόνια συνεργασίας περιλαμβάνονται μόλις τέσσερις όμιλοι: οι Siemens Energy, ORLEN, GEK TERNA Group και η ελληνική DP Pumps Group. Οι δύο ελληνικές συμφωνίες σκιαγραφούν και το αντικείμενο της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στην επόμενη ημέρα της Ουκρανίας. Το μνημόνιο της GEK TERNA Group με τη Naftogaz προβλέπει -σύμφωνα με πληροφορίες- συνεργασία για την ανάπτυξη έργων φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης στην περιοχή της Οδησσού. Αντίστοιχα, η συμφωνία της DP Pumps Group αφορά έργα υποδομών ύδατος, αντλητικά συστήματα για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μάλιστα, η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί συνέχεια της παρουσίας της στην ουκρανική αγορά. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, μέσω της 100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την κρατική εταιρεία υδροηλεκτρικής ενέργειας Ukrhydroenergo για την από κοινού ανάπτυξη δύο μεγάλων έργων αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τον αντλησιοταμιευτικό σταθμό Dniester PSPP ισχύος 1.263 MW και ένα νέο αντλιοστάσιο ισχύος 220 MW, ενώ οι δύο πλευρές είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και σε πρόσθετα υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα. Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο ενεργειακής ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Το Ukraine Recovery Conference (URC) αποτελεί πλέον το κορυφαίο διεθνές φόρουμ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, συγκεντρώνοντας κυβερνήσεις, διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αναπτυξιακές τράπεζες και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με στόχο την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την αποκατάσταση των υποδομών και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η φετινή διοργάνωση συνοδεύτηκε από 28 διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες, μέσω των οποίων εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου 650 MW από την DTEK και την GE Vernova, η χρηματοδότηση νέων αιολικών πάρκων, έργα ενίσχυσης του δικτύου μεταφοράς της Ukrenergo, αλλά και σειρά μνημονίων συνεργασίας της Naftogaz με κορυφαίους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας, στόχος είναι η αποκατάσταση 54 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2035, επαναφέροντας το ενεργειακό σύστημα στα επίπεδα πριν από τη ρωσική εισβολή του 2014. Παράλληλα, έχουν ήδη κινητοποιηθεί πάνω από 550 εκατ. ευρώ διεθνούς χρηματοδότησης για την προετοιμασία του ενεργειακού συστήματος ενόψει του επόμενου χειμώνα, ενώ οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες.
Η Αθηνά μετακομίζει στο ΕΘΝΟΣ
-Σε νέα εποχή περνά το ιστορικό κτήριο του «ΕΘΝΟΥΣ» στο σταθμό μετρό της Δουκίσσης Πλακεντίας και πολύ κοντά στον σχετικό κόμβο της Αττικής Οδού. Το συγκρότημα στη δεύτερη ζωή του, που εκκινεί τώρα, θα στεγάζει υπολογιστικές υποδομές και data center, εργαστήρια ρομποτικής, σύγχρονα γραφεία και χώρους συνεργασίας, μεγάλο αμφιθέατρο, αναγνωστήριο, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Πρόκειται για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», από τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και καινοτομίας της χώρας που θα στεγαστεί εκεί σε συνέχεια και των οριστικών συμβολαίων αγοραπωλησίας που υπεγράφησαν με την ιδιοκτήτρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έναντι τιμήματος 18,95 εκατ. ευρώ. Τον σχετικό διαγωνισμό -στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης- «έτρεξε» όλο το προηγούμενο διάστημα για λογαριασμό του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο) και οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τώρα, δεδομένου ότι υπάρχει και η πίεση του χρόνου με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το project θα ξεπεράσει τα 36 εκατ. ευρώ - άλλωστε υπήρχε και η σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία, «ο συνολικός προϋπολογισμός της αγοράς του ακινήτου, καθώς και της τυχόν απαιτούμενης ανακατασκευής/ ανακαίνισης/ διαμόρφωσης/ προσαρμογής του, αντιστοιχεί στο ποσό των 36,3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ για την αγορά αυτού καθαυτού του ακινήτου (προ της τυχόν ανακατασκευής του) δεν μπορούν να διατεθούν πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ». Στο συγκρότημα όπου έχει γραφτεί μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού Τύπου, πριν από την κατάρρευση της Πήγασος Εκδοτική την περασμένη δεκαετία, ολοκληρώθηκαν στις αρχές Ιουνίου οι εργασίες ενίσχυσης και επισκευής του φέροντος οργανισμού. Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» περιλαμβάνει ινστιτούτα και ερευνητικά προγράμματα που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων, τα πληροφοριακά συστήματα και η ρομποτική. Αποτελεί έναν από τους βασικούς δημόσιους φορείς τεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα και απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους, στην πλειονότητά τους επιστήμονες της πληροφορικής και των θετικών επιστημών.
Και… ιδιωτικές θυρίδες
-Από αρκετές νέες εταιρείες που συστάθηκαν την περασμένη Παρασκευή ξεχώρισα εκείνη με την επωνυμία “Vault247 Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο Vault247 Α.Ε., με έδρα στο Μαρούσι. Την ξεχώρισα κυρίως λόγω της βασικής δραστηριότητάς της που είναι οι «υπηρεσίες μίσθωσης χρηματοθυρίδων, εκτός τραπεζών», και πέραν αυτών, οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, αποθηκευτικές δραστηριότητες, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, αλλά και οι υπηρεσίες φύλαξης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεβ και το κατέβαλαν με μετρητά κατά τη σύσταση ο Διονύσιος Ποταμίτης, με εισφορές 24.750 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 24.750 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 99% στην εταιρεία) και ο Ιωάννης Κουφογεώργας, που έβαλε 250 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 250 μετοχές (ποσοστό 1%). Στη διοίκηση της εταιρείας, εκτός από τους δύο, με ρόλο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ο πρώτος και Αναπληρωτή Προέδρου ο δεύτερος, συμμετέχει ως μέλος και ο Γεώργιος Δούβρος. Φαντάζομαι, ότι έχουν… καργάρει οι θυρίδες των τραπεζών και επειδή το κενό στην αγορά καλύπτεται γρήγορα φτιάχνονται και ιδιωτικές… Να υποθέσω, λοιπόν, πως… λεφτά υπάρχουν;
Η νέα «Τράπεζα της αποτροπής» DSRB και η Αθήνα
-Μέσα στην εβδομάδα αλλεπάλληλες συσκέψεις υψηλού επιπέδου, η Κυβέρνηση καλείται να απαντήσει σ’ ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα. Αν, με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθμό, θα συμμετάσχει η Ελλάδα, στην DSRB, την καινούργια Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας. Η κλεψύδρα έχει αντιστραφεί, ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου), όπου ο νέος οργανισμός αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα. Η ιδέα γεννήθηκε ως «Τράπεζα του ΝΑΤΟ» και προωθείται πλέον συστηματικά από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ (πρώην τραπεζίτης), μαζί με τον ομόλογό του του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν, με αφετηρία το κοινό τους άρθρο, στους «Financial Times». Έδρα της DSRB θα είναι το Τορόντο, ευρωπαϊκή έδρα το Λουξεμβούργο. Ήδη 19 από τα ιδρυτικά μέλη έχουν ήδη επιλέξει τον Καναδά ως χώρα υποδοχής. Η νέα τράπεζα DSRB, με σύγχρονες μεθόδους financial engineering, θα αντλεί κεφάλαια από τις αγορές, θα παρέχει εγγυήσεις που ξεκλειδώνουν τραπεζικό δανεισμό προς αμυντικές εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα συντονίζει τις αμυντικές επενδύσεις ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις. Το μυστικό αυτής της νέας ιδέας είναι ότι οι εισφορές των κρατών στην DSRB θα προσμετρώνται στον νατοϊκό στόχο του 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η Ελλάδα παρακολούθησε από την αρχή τις διαβουλεύσεις ως παρατηρητής, εκπροσωπούμενη από πρόσωπο υψηλού κύρους και αποδοχής, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά ώστε να διαμορφωθεί ένα πρώτο περίγραμμα λειτουργίας. Για την Αθήνα, στόχος είναι η πρόσβαση σε φθηνό, μακροπρόθεσμο κεφάλαιο για την άμυνα, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού, αλλά και θέση στο τραπέζι όπου γράφονται οι κανόνες της επόμενης μέρας. Δυσκολίες υπάρχουν πολλές. Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετέχουν στην DSRB, το Λονδίνο παραμένει επιφυλακτικό. Το εγχείρημα μοιάζει περισσότερο με συμμαχία «μεσαίων δυνάμεων» που χρησιμοποιεί τη σημαία του ΝΑΤΟ ως μοχλό, παρά με θεσμό της ίδιας της Συμμαχίας. Οι οριστικές αποφάσεις εντός της εβδομάδας.
Ποιοι κέρδισαν στο πρώτο ημίχρονο
-Το πρώτο… ημίχρονο του 2026 είχε μεγάλο κερδισμένο των αποδόσεων τον βιομηχανικό κλάδο. ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Lavipharm, Viohalco, Cenergy και ACAG είναι η πεντάδα των εταιρειών που ηγείται των αποδόσεων στο ΧΑ στο α’ εξάμηνο με κέρδη άνω του 60% από την αρχή του έτους. Από τις 25 μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης 7 βρίσκονται χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της 31ης Δεκεμβρίου, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται σε Allwyn και Jumbo. Αν και η απόδοση του Γενικού Δείκτη το 2026 είναι 15%, η διαφοροποίηση των αποδόσεων είναι αισθητή, γεγονός που οφείλεται στο διαφορετικό μίγμα προσδοκιών σε επιμέρους κλάδους και την εστίαση των επενδυτικών κεφαλαίων στις μετοχές των εταιρειών που θα ενταχθούν σε διεθνείς δείκτες αναφοράς στην ώριμη φάση της αγοράς. Οι πιο εμπορεύσιμες μετοχές του 2026 είναι οι Y/Knot (107,3%), Real Consulting (76,3%) και Alpha Bank (65%). Τη μικρότερη εμπορευσιμότητα έχουν οι μετοχές της Yalco (4 τεμάχια σε μία μόνο συνεδρίαση) ενώ συναλλαγές σε μόνο μία συνεδρίαση από τις 117 που έχουν τρέξει στο 2026 έχει κάνει και η Βιοτέρ.
Η επόμενη φάση της μετάβασης στον ΟΤΕ
-Μεθαύριο συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ανάληψη της ηγεσίας του ΟΤΕ από τον Κώστα Νεμπή. Σ’ αυτή ακριβώς τη συγκυρία, η διοικητική αναδιάρθρωση στο Μέγαρο του Αμαρουσίου μπαίνει σε μια νέα, βαθύτερη φάση. Η νέα διοίκηση, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Telekom, χτίζει, όπως σταθερά διακηρύσσει, «τον ΟΤΕ του 2030». Δημιουργείται μια νέα εταιρεία τεχνολογίας πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες, με αιχμή τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και την αλλαγή του brand σε Telekom τους αμέσως προσεχείς μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμορφώνεται νέος κύκλος αλλαγών στην ανώτατη διοικητική πυραμίδα. Έμπειρα στελέχη με μακρά θητεία φέρεται να ετοιμάζονται για αποχώρηση, με σχήμα «ευδόκιμης» υπηρεσίας που αναγνωρίζει τη συνεισφορά τους και ανοίγει τον δρόμο σε μια νεότερη γενιά διευθυντικών στελεχών. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται, ο επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου, Μπάμπης Μαζαράκης, CFO από το 2012, με προηγούμενη πορεία στην Εθνική Τράπεζα και τον Τιτάνα, ενώ σήμερα είναι και πρόεδρος της OTE Estate. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις φήμες της αγοράς, μια επιστροφή του στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο, όπου διαθέτει βαθιές ρίζες. Στο ίδιο κύμα τοποθετείται και η αποχώρηση της επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, στέλεχος με θητεία άνω της εικοσιπενταετίας. Υπάρχουν και άλλες δρομολογημένες αλλαγές, πέρα όμως από τα πρόσωπα, το αφήγημα είναι στρατηγικό και βασισμένο σε 2 άξονες. Ο ΟΤΕ περνά σε νέες υπηρεσίες, στην εποχή του ΑΙ και ταυτόχρονα ξεκινά με την ενεργότερη αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του Ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων για χρόνια παρέμενε χωρίς πλήρη αξιοποίηση και τώρα πλέον μπαίνει στο επίκεντρο. Κάθε αλλαγή φρουράς προκαλεί αναπόφευκτα εντάσεις. Στον ΟΤΕ, όμως, η διοικητική μετάβαση παρουσιάζεται λιγότερο ως ρήξη και περισσότερο ως φυσική εξέλιξη.
Coca-Cola HBC: Στον προθάλαμο των 21 δισ.
-Η Coca-Cola HBC εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και μετρά πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, κινούμενη κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα της αγοράς, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε ένα τετραήμερο πτωτικό σερί. Η ΕΕΕ έχει διασπάσει αισίως το φράγμα των 56 ευρώ. Κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής έκλεισε στα 56,2 ευρώ, έχοντας μάλιστα αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 56,6 ευρώ, επιδόσεις που συνιστούν ένα νέο ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, βρίσκεται πλέον στον προθάλαμο των 21 δισ. ευρώ, με τη χρηματιστηριακή αξία να διαμορφώνεται στα 20,97 δισ. ευρώ.
Έπιασε τα 11 ευρώ η HELLENiQ ENERGY
-Σε ένα σημαντικό ορόσημο έφτασε η HELLENiQ ENERGY, η οποία έριξε ένα «φράγμα» που κρατούσε εδώ και 18,5 χρόνια. Μετά από αρκετές συνεδριάσεις κατά τις οποίες «φλέρταρε» με τα 11 ευρώ, το ράλι 3,2% της περασμένης Παρασκευής οδήγησε τον τίτλο στο κλείσιμο σε αυτή την τιμή για πρώτη φορά από τα μέσα Ιανουαρίου του 2008. Η μετοχή έχει καταφέρει να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την πρόσφατη υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αντίθετα, οι επενδυτές εστιάζουν στις θετικές επιχειρηματικές εξελίξεις και τη στρατηγική συνεργασία με τη Chevron, που προσδίδουν νέα αναπτυξιακή προοπτική στον όμιλο. Με αυτή την κίνηση, η HELLENiQ ENERGY διευρύνει τα εντυπωσιακά κέρδη της από τις αρχές του 2026, τα οποία διαμορφώνονται πλέον σε 31,5%.
Ο εγκλωβισμός της Qube
-Ιστορικό υψηλό έγραψε την Παρασκευή η μετοχή του ΑΔΜΗΕ (+6,29% στα 4,90 ευρώ), με τον όγκο συναλλαγών να εκτοξεύεται κοντά στα 5 εκατ. μετοχές. Φαίνεται πως η χρηματιστηριακή αγορά έστησε ενέδρα στους επαγγελματίες του short. Προφανής στόχος ήταν το λονδρέζικο hedge fund Qube Research & Technologies. Είχε ποντάρει στη λογική εκτίμηση πως η εισαγωγή των 130,8 εκατ. νέων μετοχών (προϊόν της ΑΜΚ των 530 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε 7 φορές), θα πίεζε την τιμή. Γι’ αυτό έχτισε επιμελώς μια ενδιαφέρουσα θέση short που αυξήθηκε στο 0,625% στις 22 Ιουνίου. Το στοίχημα δεν βγήκε. Την περασμένη Τετάρτη μπήκαν στην αγορά τα νέα χαρτιά. Καμία πίεση. Η θέση του Qube «αραίωσε» μηχανικά στο 0,45% από τη διεύρυνση του μετοχικού κεφαλαίου. Τότε ακριβώς η αγορά εκδήλωσε την επίθεσή της. Η ζήτηση μετοχών που έμεινε ανικανοποίητη στην αύξηση κεφαλαίου εμφανίστηκε στο ταμπλό, πολλαπλάσια της προσφοράς. Ένα μέρος της ανόδου της μετοχής «μυρίζει» short covering (αναγκαστικές αγορές για κλείσιμο θέσεων). Τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λένε ωστόσο και κάτι άλλο. Το Qube δεν παρέδωσε τα όπλα. Ανέβασε εκ νέου το short στο 0,51%. Ο πόλεμος συνεχίζεται, με τους αγοραστές να κρατούν το μαχαίρι στα δόντια. Από το χαμηλό του Μαρτίου, στα 2,76 ευρώ, η μετοχή έχει εκτιναχθεί +68%. Από την αρχή του χρόνου, τα κέρδη είναι πάνω από 50%. Cornerstone επενδυτής η αμερικανική The Capital με 70 εκατ. ευρώ. Κεφαλαιοποίηση πάνω από 1,7 δισ. Ο ΑΔΜΗΕ -όπως λέει η διοίκηση- «ενηλικιώθηκε», από εθνικός έγινε περιφερειακός παίκτης. Το Qube κρατά ανοιχτό το χαρτί του short, ενώ ο χρόνος πιέζει και κοστίζει.
Η SpaceX ανατρέπει τα telecoms
-Η SpaceX σχεδιάζει να εισέλθει δυναμικά στην αγορά κινητής τηλεφωνίας των ΗΠΑ μέσω της υπηρεσίας Starlink Mobile, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από τις δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν σε επενδυτές κατά το roadshow της πρόσφατης IPO, η εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία λιανικής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας και ακόμη και την ανάπτυξη δικού της επίγειου δικτύου, ανταγωνιζόμενη απευθείας τους μεγάλους παρόχους Verizon, AT&T και T-Mobile. Μέχρι σήμερα η Starlink συνεργάζεται με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όπως η T-Mobile, προσφέροντας δορυφορική κάλυψη σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκές επίγειο δίκτυο. Η μετάβαση σε απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές θα της επιτρέψει να αποκτήσει πρόσβαση σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά και να μειώσει την εξάρτησή της από τους τηλεπικοινωνιακούς συνεργάτες της. Αν το εγχείρημα πετύχει είναι πολύ πιθανό η επόμενη κίνηση να γίνει και σε άλλες αγορές έξω από τα όρια της αμερικανικής ηπείρου με την απόκτηση αδειών φάσματος κινητής τηλεφωνίας.
Η επιστροφή με νόημα της Avin στα φορτηγά πλοία
-Η οικογένεια Βαρδινογιάννη φαίνεται πως αποφάσισε να ξανακοιτάξει προς την αγορά του ξηρού φορτίου, επαναφέροντας την Avin International στον χώρο των bulk carriers με την αγορά του Handysize Kriti Atlas. Μπορεί η επένδυση να αφορά ένα μόνο πλοίο, όμως δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί απλή συγκυρία. Η εταιρεία είχε αποχωρήσει από το συγκεκριμένο segment μόλις πέρυσι, ενώ στο μεταξύ προχώρησε και σε ρευστοποιήσεις πλοίων, αξιοποιώντας τις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς. Τώρα επιστρέφει σε μια περίοδο όπου οι τιμές των Handysize ανεβαίνουν, οι ναύλοι ενισχύονται και οι αναλυτές βλέπουν σημαντική κινητικότητα στη second hand αγορά. Δεν αποκλείεται το Kriti Atlas να αποτελεί απλώς την αρχή μιας πιο οργανωμένης επιστροφής. Άλλωστε, έμπειροι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι προτιμούν να προηγούνται του κύκλου της αγοράς, παρά να τον ακολουθούν. Αν η ανοδική πορεία των Handysize συνεχιστεί, δεν θα προκαλέσει έκπληξη εάν το νέο απόκτημα αποδειχθεί η πρώτη κίνηση μιας ευρύτερης στρατηγικής και όχι μια μεμονωμένη αγορά.
Το πρώτο θετικό μήνυμα από την COSCO φέρνει νέα σενάρια για τον Πειραιά
-Οι αριθμοί μπορεί να δείχνουν μικροί, όμως στη ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων συχνά κρύβουν μεγαλύτερες ιστορίες. Η αύξηση κατά 2,8% στη διακίνηση των κοντέινερ στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά τον Μάιο δεν αρκεί για να πανηγυρίσει κανείς. Αρκεί όμως για να επαναφέρει την αισιοδοξία ότι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας ίσως αφήνει πίσω του τη δύσκολη περίοδο που προκάλεσαν οι ανατροπές στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές. Στην αγορά δεν περνά απαρατήρητο ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική επίδοση μέσα στο 2026 και, κυρίως, για την καλύτερη των τελευταίων δώδεκα μηνών. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Όλοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο Σουέζ. Αν οι μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών αρχίσουν να επιστρέφουν μαζικότερα στην παραδοσιακή διαδρομή, ο Πειραιάς μπορεί να ξαναβρεί τον ρόλο που είχε χτίσει ως κορυφαίο hub της Ανατολικής Μεσογείου.
Όταν η κυβερνοασφάλεια γίνεται... εισιτήριο αξιοπιστίας
-Στην ακτοπλοΐα οι επενδύσεις μετριούνταν σε νέα πλοία, ανακαινίσεις, καμπίνες και μηχανές. Σήμερα, όμως, η πραγματική μάχη δίνεται ολοένα και περισσότερο στα αόρατα συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία μιας εταιρείας. Η πιστοποίηση της MINOAN LINES κατά ISO 27001:2022 μπορεί να μοιάζει με μια ακόμη τεχνική ανακοίνωση, όμως στην πραγματικότητα εκπέμπει ένα πολύ ευρύτερο μήνυμα προς την αγορά. Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των δεδομένων επιβατών μετατρέπεται πλέον σε παράγοντα ανταγωνιστικότητας και όχι απλώς σε θέμα συμμόρφωσης. Η ακτοπλοΐα έχει περάσει οριστικά στην ψηφιακή εποχή. Ηλεκτρονικά εισιτήρια, online κρατήσεις, ψηφιακές πληρωμές, δίκτυα wi-fi στα πλοία, συστήματα διαχείρισης στόλου και ολοένα μεγαλύτερη διασύνδεση των πλοίων με τα κεντρικά γραφεία δημιουργούν νέες δυνατότητες, αλλά και νέους κινδύνους. Μια κυβερνοεπίθεση σήμερα δεν απειλεί μόνο έναν υπολογιστή· μπορεί να προκαλέσει λειτουργική αναστάτωση, οικονομικές απώλειες και σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία μιας εταιρείας. Και δεν αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά λειτουργεί ως ένδειξη της κατεύθυνσης που αναμένεται να ακολουθήσει συνολικά ο κλάδος.
Η Κίνα «χτίζει» τη «χρυσή» αποδολαριοποίηση
-Τον περασμένο μήνα η Κίνα εισήγαγε 163 τόνους χρυσού κι αυτή είναι η υψηλότερη μηνιαία αγορά χρυσού από τον Μάρτιο του 2024. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο που η τιμή του μετάλλου έχει υποχωρήσει περίπου -25% από το ιστορικό ρεκόρ του Ιανουαρίου. Η Δύση ρευστοποιεί το χρυσάφι της, η Ανατολή το συσσωρεύει. Στο πρώτο 5μηνο 2026 οι εισαγωγές χρυσού στην Κίνα έφτασαν τους 692 τόνους (+76% σε ετήσια βάση). Η κεντρική τράπεζα πρόσθεσε άλλους 10 τόνους, ήταν ο 19ος διαδοχικός μήνας αγορών, έφτασε στο ρεκόρ 2.331 τόνων. Φαίνεται πως και οι πλούσιοι Κινέζοι επιλέγουν την «ασφάλεια του χρυσού», αφού η λιανική ζήτηση για ράβδους αυξάνεται και υποστηρίζεται από τα «προγράμματα σταδιακής συσσώρευσης» που επιτρέπουν στον μέσο αποταμιευτή να χτίζει θέση σε χρυσό σαν να γεμίζει κουμπαρά. Ένα μέρος της έκρηξης του Μαΐου ίσως είναι τεχνητό. Από την 1η Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης εισαγωγών κι ορισμένες τράπεζες έσπευσαν να «κάψουν» τα όριά τους πριν αλλάξουν οι κανόνες. Παράλληλα, ο δρόμος μέσω Χονγκ Κονγκ συρρικνώθηκε -38% καθώς η ροή μετατοπίστηκε σε απευθείας κανάλια, ενώ τα εγχώρια ETF χρυσού είδαν εκροές. Το συμπέρασμα είναι ότι ο μεγαλύτερος αγοραστής του πλανήτη συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την πτώση της τιμής του χρυσού και απορροφά τις δυτικές πωλήσεις. Η Κίνα «χτίζει» την αποδολαριοποίηση των εμπορικών της συναλλαγών, γραμμάριο το γραμμάριο χρυσού.
Ο καινούργιος πληθωρισμός της διασκέδασης, funflation
-Eίναι ο πληθωρισμός της χαράς. Ο όρος funflation περιγράφει πως, μετά την πανδημία, ο κόσμος πληρώνει σχεδόν ό,τι ζητηθεί για μια «ζωντανή» εμπειρία. Η βιομηχανία της διασκέδασης εξελίχθηκε. Στις ΗΠΑ, το μέσο εισιτήριο συναυλίας έφτασε τα 144 δολάρια το 2025, ακριβότερο +45% από το 2019. Τα εισιτήρια αθλητικών διοργανώσεων κατέγραψαν, σε μια χρονιά, τον υψηλότερο πληθωρισμό απ' όλες τις κατηγορίες του δείκτη τιμών. Ο κόσμος συνεχίζει να αγοράζει. Σχεδόν 4 στους 10 Αμερικανούς δηλώνουν έτοιμοι να χρεωθούν για ταξίδια και ψυχαγωγία, πάνω από ένα βουνό 1,13 τρισ. δολαρίων χρέους σε πιστωτικές κάρτες. Το Μουντιάλ έφτασε στο αποκορύφωμα. Για πρώτη φορά η FIFA εφάρμοσε δυναμική «χρηματιστηριακή» τιμολόγηση, με βάση τη ζήτηση. Το ακριβότερο εισιτήριο του τελικού στο Νιου Τζέρσεϊ εκτοξεύτηκε από 6.730 σε 10.990 δολάρια. Τα εισιτήρια μπροστά («Front») έφτασαν τα $32.970, ενώ στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης μια θέση «χτύπησε» στιγμιαία τα 11,5 εκατ. δολάρια. Ο ίδιος ο Ινφαντίνο αστειεύτηκε ότι θα παρέδιδε αυτοπροσώπως ένα hot dog σε όποιον πλήρωνε 2 εκατομμύρια. Ο Τραμπ είπε ότι δεν θα έδινε ούτε $1.000 για να παρακολουθήσει αγώνα από την κερκίδα. Από την άλλη πλευρά, τα φθηνότερα εισιτήρια σε 11 πόλεις υποχώρησαν κατά μέσο όρο -37%. Ο αλγόριθμος δίνει και παίρνει. Παράλληλα, εισαγγελείς σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ ερευνούν τη FIFA για τεχνητή σπανιότητα και παραπλάνηση. Η εμπειρία έγινε πολυτέλεια και η πολυτέλεια χρηματοδοτείται με χρέος. Η FIFA περιμένει έσοδα άνω των 11 δισ. δολαρίων που θα πληρώσουν υπερχρεωμένοι καταναλωτές.
Πηγή: newmoney.gr
Μια ψήφος διαφορά…
-Δεν του έφταναν αυτά τα προβλήματα του Ανδρουλάκη, ήρθε και ένας από τους πλέον στενούς του συνεργάτες και συνήγορός του στις υποκλοπές, ο Χρήστος Κακλαμάνης, και έδεσε το γλυκό. Τι είπε ο γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ; Το αυτονόητο, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα μετά το κόμμα Τσίπρα και ότι δεν μπορείς να είσαι τρίτος και να λες ότι θα βγεις πρώτος (ενώ όταν δεν υπήρχε Τσίπρας…). «Του ξέφυγε», μου είπε ένας πασόκος φίλος μου, αλλά τι νόημα έχει όταν γενικώς έχει ξεφύγει όλο το πράγμα στο ΠΑΣΟΚ;
New business από τον Αλέξη Πατέλη
-Σε ένα γνώριμο γι’ αυτόν περιβάλλον, αυτό της συμβουλευτικής μεγάλων εταιρειών με έμφαση στα μακροοικονομικά, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, επιστρέφει ο Αλέξης Πατέλης. Ο πρώην διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει από την 1/1/2027 μια νέα εταιρεία που θα ειδικεύεται σε αυτό που σας περιέγραψα, αφού έγραψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα έργα και τις ημέρες του κοντά στον Μητσοτάκη. Μάλιστα μαθαίνω ότι πρόσφατα έγινε και ένα κλειστό meeting με σημαντικά family offices σε ξενοδοχείο με θέα θάλασσα. Προφανώς, αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Πατέλης βγαίνει εκτός κούρσας για τη θέση υποδιοικητή της ΤτΕ που ανοίγει σύντομα, ενώ για τη θέση έχει αρχίσει να ακούγεται το όνομα του καθηγητή Δημήτρη Τσομώκου.
Οι επόμενες κινήσεις της AKTOR
-Σήμερα, εκτός απροόπτου πάντα, θα πληροφορηθούμε ένα ακόμη μέρος της στρατηγικής της AKTOR. Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, εστιάζεται στις ενεργειακές υποδομές, όπου φαίνεται να ωριμάζουν πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές φέρνουν την AKTOR και τη Motor Oil σε προχωρημένες συζητήσεις με αντικείμενο -μεταξύ άλλων- το FSRU της Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους. Πρόκειται για τον δεύτερο ελληνικό τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης LNG, ένα έργο που βρίσκεται σε ώριμη αδειοδοτική φάση και το οποίο έχουν «ξαναζεστάνει» οι απανωτές ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών. Κατά ορισμένες πληροφορίες οι επαφές μεταξύ των δύο ομίλων δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο project, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους τομείς κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που αφορούν άλλους τομείς της ενεργειακής αγοράς, χωρίς να αποκλείεται οι σχετικές ανακοινώσεις να ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κινητικότητα αυτή έρχεται να συμπληρώσει τον ενεργειακό σχεδιασμό που παρουσίασε η διοίκηση στους επενδυτές. Με το αμερικανικό LNG, την είσοδο στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, που επίσης αποτελεί ένα νέο πεδίο για την εταιρεία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση να αποτελούν βασικούς πυλώνες του νέου business plan, όλα δείχνουν ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου θα στηριχθεί όχι μόνο σε οργανική ανάπτυξη αλλά και σε στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση του σχεδιασμού. Στην αγορά, πάντως, δεν περνά απαρατήρητο ότι η ενεργειακή στρατηγική της AKTOR αποκτά ολοένα και πιο έντονο αμερικανικό αποτύπωμα. Οι σχέσεις που έχει αναπτύξει ο όμιλος τους τελευταίους μήνες με αμερικανικούς ενεργειακούς και χρηματοοικονομικούς κύκλους των ΗΠΑ μέσω του σχεδίου για τον Κάθετο Διάδρομο και το LNG, θεωρείται ότι προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στο επενδυτικό αφήγημα της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου.
Εχουμε να το δούμε από τη δεκαετία του ‘90
-Με την ευκαιρία που ξεκινήσαμε με την Αktor, να συνεχίσουμε λέγοντας πως οι ανακοινώσεις της περασμένης Παρασκευής εξέπληξαν περισσότερο από όλους τους ίδιους τους τραπεζίτες. Η αιτία είναι η πλήρως καλυμμένη έκδοση, το λεγόμενο fully underwritten και μάλιστα με τα πιο βαριά ονόματα επενδυτικών τραπεζών. Η έκπληξη των τραπεζιτών ήταν δικαιολογημένη γιατί στην Ελλάδα fully underwritten έχουμε να δούμε από τη δεκαετία του ‘90 και τώρα έχουμε δύο στην Αktor με το ομόλογο και την αύξηση κεφαλαίου. Με το συγκεκριμένο μοντέλο αναδοχής τα 950 εκατ. η Αktor τα έχει στο ταμείο της. Για να εγγυηθούν Bank of America, Goldman Sachs και UBS αύξηση και ομόλογο στην Αktor, σημαίνει ότι υπάρχει από πίσω επιχειρηματικό σχέδιο -προφανώς αυτά που γράφουμε πιο πάνω- που αλλάζει την εικόνα.
Β. Ψάλτης: Οι τράπεζες στην εποχή του ΑΙ
-Εντονο ήταν το στοιχείο της τεχνολογίας και των αλλαγών που εισάγει, στην ομιλία του CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτη προς τους μετόχους. Εκανε λόγο για ραγδαίο μετασχηματισμό του κλάδου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας πως η τραπεζική τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει περισσότερο από όσο άλλαξε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Η Alpha Bank, όπως είπε, έχει ήδη πάνω από 55 μοντέλα προηγμένης ανάλυσης σε παραγωγική λειτουργία και είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέπτυξε chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματική κλίμακα, με περισσότερες από 20.000 συνομιλίες την εβδομάδα και μετρήσιμα οφέλη 10 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι τράπεζες, είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, για να αναδείξουν τον ρόλο τους ως αναπτυξιακοί μοχλοί της οικονομίας οφείλουν να κατευθύνουν χρηματοδοτήσεις προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια και τις επιχειρήσεις που μπορούν να μεγαλώσουν σε μέγεθος και φιλοδοξία.
Τα 20 εκατομμύρια του Αποστολόπουλου και η Asklepios
-Σοβαρές εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει η αποδοκιμασία του 42% των μετόχων της Ιατρικό Αθηνών στην πρόταση της διοίκησης να αναδιατυπώσει την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας προκειμένου να δοθεί πρόσθετη αποζημίωση στον τέως Πρόεδρο και ιδρυτή του ομίλου, Γιώργο Αποστολόπουλο. Και δεν μιλάμε για ένα συμβολικό μπόνους, αλλά για 120 μισθούς, τρεις για κάθε χρόνο από τα σαράντα που κατείχε τη θέση του προέδρου, που αντιστοιχεί σε ένα ποσό ύψους έως 20 εκατ. ευρώ… Στη γενική συνέλευση λοιπόν της Παρασκευής, το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία σε ποσοστό μόλις 57,8%, όταν τα υπόλοιπα θέματα έγιναν δεκτά με ποσοστά… Τσαουσέσκου, της τάξης του 99% και 100%. Στο μπλοκ του 42% που καταψήφισε το μπόνους στον τέως πρόεδρο συζητήθηκε έντονα πως περιλαμβάνεται και ο γερμανικός όμιλος Asklepios, επί σειρά ετών συνεταίρος της οικογένειας Αποστολόπουλου και δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 36,5%. Οι επικεφαλής της εταιρείας, οι γιοι δηλαδή του Γ. Αποστολόπουλου, Βασίλης (νυν πρόεδρος) και (CEO) επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το θέμα στη γενική συνέλευση, λέγοντας πως η παροχή των 20 εκατ. αποτελεί αναγνώριση σε μια πορεία ζωής, είναι θεμιτό να υπάρχει αναγνώριση προς το έργο των ιδρυτών κ.λπ. Βέβαια το 42% δεν φάνηκε να ασπάζεται αυτή την άποψη, ιδιαίτερα εάν υπολογίσει κανείς πως το Ιατρικό Αθηνών το 2025 είχε ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα 14% EBITDA, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στο τέλος του έτους, κυρίως λόγω επενδύσεων, και καθαρό χρέος 151 εκατ. ευρώ, αλλά και με απαιτήσεις 156 εκατ. ευρώ. Μένει, λοιπόν, να φανεί εάν και κατά πόσον το ζήτημα αυτό θα επηρεάσει τις ισορροπίες μεταξύ οικογένειας Αποστολόπουλου–Asklepios σε επόμενο στάδιο. Πάντως, η διοίκηση -για να μετριάσει ίσως τις αντιδράσεις- ανέφερε πως το bonus των (έως) 20 εκατ. ευρώ θα δοθεί με τέτοιον τρόπο, λογικά τμηματικά, ώστε να μην επιβαρυνθεί η εταιρεία. Αυτό κάποιοι θα το έλεγαν και παρηγοριά στον άρρωστο...
Οι ελληνικές υπογραφές στο σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας
-Ανάμεσα στις σχεδόν 30 ενεργειακές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας που υπογράφηκαν στο περιθώριο του Ukraine Recovery Conference (URC 2026), το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Γκντανσκ της Πολωνίας, ξεχώρισαν και δύο συμφωνίες με ελληνικό ενδιαφέρον. Στη μικρή λίστα των εταιρειών με τις οποίες η ουκρανική Naftogaz επέλεξε να υπογράψει μνημόνια συνεργασίας περιλαμβάνονται μόλις τέσσερις όμιλοι: οι Siemens Energy, ORLEN, GEK TERNA Group και η ελληνική DP Pumps Group. Οι δύο ελληνικές συμφωνίες σκιαγραφούν και το αντικείμενο της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στην επόμενη ημέρα της Ουκρανίας. Το μνημόνιο της GEK TERNA Group με τη Naftogaz προβλέπει -σύμφωνα με πληροφορίες- συνεργασία για την ανάπτυξη έργων φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης στην περιοχή της Οδησσού. Αντίστοιχα, η συμφωνία της DP Pumps Group αφορά έργα υποδομών ύδατος, αντλητικά συστήματα για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μάλιστα, η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί συνέχεια της παρουσίας της στην ουκρανική αγορά. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, μέσω της 100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την κρατική εταιρεία υδροηλεκτρικής ενέργειας Ukrhydroenergo για την από κοινού ανάπτυξη δύο μεγάλων έργων αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τον αντλησιοταμιευτικό σταθμό Dniester PSPP ισχύος 1.263 MW και ένα νέο αντλιοστάσιο ισχύος 220 MW, ενώ οι δύο πλευρές είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και σε πρόσθετα υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα. Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο ενεργειακής ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Το Ukraine Recovery Conference (URC) αποτελεί πλέον το κορυφαίο διεθνές φόρουμ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, συγκεντρώνοντας κυβερνήσεις, διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αναπτυξιακές τράπεζες και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με στόχο την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την αποκατάσταση των υποδομών και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η φετινή διοργάνωση συνοδεύτηκε από 28 διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες, μέσω των οποίων εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου 650 MW από την DTEK και την GE Vernova, η χρηματοδότηση νέων αιολικών πάρκων, έργα ενίσχυσης του δικτύου μεταφοράς της Ukrenergo, αλλά και σειρά μνημονίων συνεργασίας της Naftogaz με κορυφαίους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας, στόχος είναι η αποκατάσταση 54 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2035, επαναφέροντας το ενεργειακό σύστημα στα επίπεδα πριν από τη ρωσική εισβολή του 2014. Παράλληλα, έχουν ήδη κινητοποιηθεί πάνω από 550 εκατ. ευρώ διεθνούς χρηματοδότησης για την προετοιμασία του ενεργειακού συστήματος ενόψει του επόμενου χειμώνα, ενώ οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες.
Η Αθηνά μετακομίζει στο ΕΘΝΟΣ
-Σε νέα εποχή περνά το ιστορικό κτήριο του «ΕΘΝΟΥΣ» στο σταθμό μετρό της Δουκίσσης Πλακεντίας και πολύ κοντά στον σχετικό κόμβο της Αττικής Οδού. Το συγκρότημα στη δεύτερη ζωή του, που εκκινεί τώρα, θα στεγάζει υπολογιστικές υποδομές και data center, εργαστήρια ρομποτικής, σύγχρονα γραφεία και χώρους συνεργασίας, μεγάλο αμφιθέατρο, αναγνωστήριο, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Πρόκειται για τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», από τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και καινοτομίας της χώρας που θα στεγαστεί εκεί σε συνέχεια και των οριστικών συμβολαίων αγοραπωλησίας που υπεγράφησαν με την ιδιοκτήτρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έναντι τιμήματος 18,95 εκατ. ευρώ. Τον σχετικό διαγωνισμό -στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης- «έτρεξε» όλο το προηγούμενο διάστημα για λογαριασμό του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο) και οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τώρα, δεδομένου ότι υπάρχει και η πίεση του χρόνου με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το project θα ξεπεράσει τα 36 εκατ. ευρώ - άλλωστε υπήρχε και η σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία, «ο συνολικός προϋπολογισμός της αγοράς του ακινήτου, καθώς και της τυχόν απαιτούμενης ανακατασκευής/ ανακαίνισης/ διαμόρφωσης/ προσαρμογής του, αντιστοιχεί στο ποσό των 36,3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ για την αγορά αυτού καθαυτού του ακινήτου (προ της τυχόν ανακατασκευής του) δεν μπορούν να διατεθούν πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ». Στο συγκρότημα όπου έχει γραφτεί μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού Τύπου, πριν από την κατάρρευση της Πήγασος Εκδοτική την περασμένη δεκαετία, ολοκληρώθηκαν στις αρχές Ιουνίου οι εργασίες ενίσχυσης και επισκευής του φέροντος οργανισμού. Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» περιλαμβάνει ινστιτούτα και ερευνητικά προγράμματα που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων, τα πληροφοριακά συστήματα και η ρομποτική. Αποτελεί έναν από τους βασικούς δημόσιους φορείς τεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα και απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους, στην πλειονότητά τους επιστήμονες της πληροφορικής και των θετικών επιστημών.
Και… ιδιωτικές θυρίδες
-Από αρκετές νέες εταιρείες που συστάθηκαν την περασμένη Παρασκευή ξεχώρισα εκείνη με την επωνυμία “Vault247 Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο Vault247 Α.Ε., με έδρα στο Μαρούσι. Την ξεχώρισα κυρίως λόγω της βασικής δραστηριότητάς της που είναι οι «υπηρεσίες μίσθωσης χρηματοθυρίδων, εκτός τραπεζών», και πέραν αυτών, οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, αποθηκευτικές δραστηριότητες, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, αλλά και οι υπηρεσίες φύλαξης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεβ και το κατέβαλαν με μετρητά κατά τη σύσταση ο Διονύσιος Ποταμίτης, με εισφορές 24.750 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 24.750 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 99% στην εταιρεία) και ο Ιωάννης Κουφογεώργας, που έβαλε 250 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 250 μετοχές (ποσοστό 1%). Στη διοίκηση της εταιρείας, εκτός από τους δύο, με ρόλο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ο πρώτος και Αναπληρωτή Προέδρου ο δεύτερος, συμμετέχει ως μέλος και ο Γεώργιος Δούβρος. Φαντάζομαι, ότι έχουν… καργάρει οι θυρίδες των τραπεζών και επειδή το κενό στην αγορά καλύπτεται γρήγορα φτιάχνονται και ιδιωτικές… Να υποθέσω, λοιπόν, πως… λεφτά υπάρχουν;
Η νέα «Τράπεζα της αποτροπής» DSRB και η Αθήνα
-Μέσα στην εβδομάδα αλλεπάλληλες συσκέψεις υψηλού επιπέδου, η Κυβέρνηση καλείται να απαντήσει σ’ ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα. Αν, με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθμό, θα συμμετάσχει η Ελλάδα, στην DSRB, την καινούργια Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας. Η κλεψύδρα έχει αντιστραφεί, ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου), όπου ο νέος οργανισμός αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα. Η ιδέα γεννήθηκε ως «Τράπεζα του ΝΑΤΟ» και προωθείται πλέον συστηματικά από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ (πρώην τραπεζίτης), μαζί με τον ομόλογό του του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν, με αφετηρία το κοινό τους άρθρο, στους «Financial Times». Έδρα της DSRB θα είναι το Τορόντο, ευρωπαϊκή έδρα το Λουξεμβούργο. Ήδη 19 από τα ιδρυτικά μέλη έχουν ήδη επιλέξει τον Καναδά ως χώρα υποδοχής. Η νέα τράπεζα DSRB, με σύγχρονες μεθόδους financial engineering, θα αντλεί κεφάλαια από τις αγορές, θα παρέχει εγγυήσεις που ξεκλειδώνουν τραπεζικό δανεισμό προς αμυντικές εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα συντονίζει τις αμυντικές επενδύσεις ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις. Το μυστικό αυτής της νέας ιδέας είναι ότι οι εισφορές των κρατών στην DSRB θα προσμετρώνται στον νατοϊκό στόχο του 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η Ελλάδα παρακολούθησε από την αρχή τις διαβουλεύσεις ως παρατηρητής, εκπροσωπούμενη από πρόσωπο υψηλού κύρους και αποδοχής, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά ώστε να διαμορφωθεί ένα πρώτο περίγραμμα λειτουργίας. Για την Αθήνα, στόχος είναι η πρόσβαση σε φθηνό, μακροπρόθεσμο κεφάλαιο για την άμυνα, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού, αλλά και θέση στο τραπέζι όπου γράφονται οι κανόνες της επόμενης μέρας. Δυσκολίες υπάρχουν πολλές. Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετέχουν στην DSRB, το Λονδίνο παραμένει επιφυλακτικό. Το εγχείρημα μοιάζει περισσότερο με συμμαχία «μεσαίων δυνάμεων» που χρησιμοποιεί τη σημαία του ΝΑΤΟ ως μοχλό, παρά με θεσμό της ίδιας της Συμμαχίας. Οι οριστικές αποφάσεις εντός της εβδομάδας.
Ποιοι κέρδισαν στο πρώτο ημίχρονο
-Το πρώτο… ημίχρονο του 2026 είχε μεγάλο κερδισμένο των αποδόσεων τον βιομηχανικό κλάδο. ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Lavipharm, Viohalco, Cenergy και ACAG είναι η πεντάδα των εταιρειών που ηγείται των αποδόσεων στο ΧΑ στο α’ εξάμηνο με κέρδη άνω του 60% από την αρχή του έτους. Από τις 25 μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης 7 βρίσκονται χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της 31ης Δεκεμβρίου, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται σε Allwyn και Jumbo. Αν και η απόδοση του Γενικού Δείκτη το 2026 είναι 15%, η διαφοροποίηση των αποδόσεων είναι αισθητή, γεγονός που οφείλεται στο διαφορετικό μίγμα προσδοκιών σε επιμέρους κλάδους και την εστίαση των επενδυτικών κεφαλαίων στις μετοχές των εταιρειών που θα ενταχθούν σε διεθνείς δείκτες αναφοράς στην ώριμη φάση της αγοράς. Οι πιο εμπορεύσιμες μετοχές του 2026 είναι οι Y/Knot (107,3%), Real Consulting (76,3%) και Alpha Bank (65%). Τη μικρότερη εμπορευσιμότητα έχουν οι μετοχές της Yalco (4 τεμάχια σε μία μόνο συνεδρίαση) ενώ συναλλαγές σε μόνο μία συνεδρίαση από τις 117 που έχουν τρέξει στο 2026 έχει κάνει και η Βιοτέρ.
Η επόμενη φάση της μετάβασης στον ΟΤΕ
-Μεθαύριο συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ανάληψη της ηγεσίας του ΟΤΕ από τον Κώστα Νεμπή. Σ’ αυτή ακριβώς τη συγκυρία, η διοικητική αναδιάρθρωση στο Μέγαρο του Αμαρουσίου μπαίνει σε μια νέα, βαθύτερη φάση. Η νέα διοίκηση, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Telekom, χτίζει, όπως σταθερά διακηρύσσει, «τον ΟΤΕ του 2030». Δημιουργείται μια νέα εταιρεία τεχνολογίας πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες, με αιχμή τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και την αλλαγή του brand σε Telekom τους αμέσως προσεχείς μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμορφώνεται νέος κύκλος αλλαγών στην ανώτατη διοικητική πυραμίδα. Έμπειρα στελέχη με μακρά θητεία φέρεται να ετοιμάζονται για αποχώρηση, με σχήμα «ευδόκιμης» υπηρεσίας που αναγνωρίζει τη συνεισφορά τους και ανοίγει τον δρόμο σε μια νεότερη γενιά διευθυντικών στελεχών. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται, ο επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου, Μπάμπης Μαζαράκης, CFO από το 2012, με προηγούμενη πορεία στην Εθνική Τράπεζα και τον Τιτάνα, ενώ σήμερα είναι και πρόεδρος της OTE Estate. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις φήμες της αγοράς, μια επιστροφή του στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο, όπου διαθέτει βαθιές ρίζες. Στο ίδιο κύμα τοποθετείται και η αποχώρηση της επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, στέλεχος με θητεία άνω της εικοσιπενταετίας. Υπάρχουν και άλλες δρομολογημένες αλλαγές, πέρα όμως από τα πρόσωπα, το αφήγημα είναι στρατηγικό και βασισμένο σε 2 άξονες. Ο ΟΤΕ περνά σε νέες υπηρεσίες, στην εποχή του ΑΙ και ταυτόχρονα ξεκινά με την ενεργότερη αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του Ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων για χρόνια παρέμενε χωρίς πλήρη αξιοποίηση και τώρα πλέον μπαίνει στο επίκεντρο. Κάθε αλλαγή φρουράς προκαλεί αναπόφευκτα εντάσεις. Στον ΟΤΕ, όμως, η διοικητική μετάβαση παρουσιάζεται λιγότερο ως ρήξη και περισσότερο ως φυσική εξέλιξη.
Coca-Cola HBC: Στον προθάλαμο των 21 δισ.
-Η Coca-Cola HBC εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και μετρά πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, κινούμενη κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα της αγοράς, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε ένα τετραήμερο πτωτικό σερί. Η ΕΕΕ έχει διασπάσει αισίως το φράγμα των 56 ευρώ. Κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής έκλεισε στα 56,2 ευρώ, έχοντας μάλιστα αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 56,6 ευρώ, επιδόσεις που συνιστούν ένα νέο ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, βρίσκεται πλέον στον προθάλαμο των 21 δισ. ευρώ, με τη χρηματιστηριακή αξία να διαμορφώνεται στα 20,97 δισ. ευρώ.
Έπιασε τα 11 ευρώ η HELLENiQ ENERGY
-Σε ένα σημαντικό ορόσημο έφτασε η HELLENiQ ENERGY, η οποία έριξε ένα «φράγμα» που κρατούσε εδώ και 18,5 χρόνια. Μετά από αρκετές συνεδριάσεις κατά τις οποίες «φλέρταρε» με τα 11 ευρώ, το ράλι 3,2% της περασμένης Παρασκευής οδήγησε τον τίτλο στο κλείσιμο σε αυτή την τιμή για πρώτη φορά από τα μέσα Ιανουαρίου του 2008. Η μετοχή έχει καταφέρει να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την πρόσφατη υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αντίθετα, οι επενδυτές εστιάζουν στις θετικές επιχειρηματικές εξελίξεις και τη στρατηγική συνεργασία με τη Chevron, που προσδίδουν νέα αναπτυξιακή προοπτική στον όμιλο. Με αυτή την κίνηση, η HELLENiQ ENERGY διευρύνει τα εντυπωσιακά κέρδη της από τις αρχές του 2026, τα οποία διαμορφώνονται πλέον σε 31,5%.
Ο εγκλωβισμός της Qube
-Ιστορικό υψηλό έγραψε την Παρασκευή η μετοχή του ΑΔΜΗΕ (+6,29% στα 4,90 ευρώ), με τον όγκο συναλλαγών να εκτοξεύεται κοντά στα 5 εκατ. μετοχές. Φαίνεται πως η χρηματιστηριακή αγορά έστησε ενέδρα στους επαγγελματίες του short. Προφανής στόχος ήταν το λονδρέζικο hedge fund Qube Research & Technologies. Είχε ποντάρει στη λογική εκτίμηση πως η εισαγωγή των 130,8 εκατ. νέων μετοχών (προϊόν της ΑΜΚ των 530 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε 7 φορές), θα πίεζε την τιμή. Γι’ αυτό έχτισε επιμελώς μια ενδιαφέρουσα θέση short που αυξήθηκε στο 0,625% στις 22 Ιουνίου. Το στοίχημα δεν βγήκε. Την περασμένη Τετάρτη μπήκαν στην αγορά τα νέα χαρτιά. Καμία πίεση. Η θέση του Qube «αραίωσε» μηχανικά στο 0,45% από τη διεύρυνση του μετοχικού κεφαλαίου. Τότε ακριβώς η αγορά εκδήλωσε την επίθεσή της. Η ζήτηση μετοχών που έμεινε ανικανοποίητη στην αύξηση κεφαλαίου εμφανίστηκε στο ταμπλό, πολλαπλάσια της προσφοράς. Ένα μέρος της ανόδου της μετοχής «μυρίζει» short covering (αναγκαστικές αγορές για κλείσιμο θέσεων). Τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λένε ωστόσο και κάτι άλλο. Το Qube δεν παρέδωσε τα όπλα. Ανέβασε εκ νέου το short στο 0,51%. Ο πόλεμος συνεχίζεται, με τους αγοραστές να κρατούν το μαχαίρι στα δόντια. Από το χαμηλό του Μαρτίου, στα 2,76 ευρώ, η μετοχή έχει εκτιναχθεί +68%. Από την αρχή του χρόνου, τα κέρδη είναι πάνω από 50%. Cornerstone επενδυτής η αμερικανική The Capital με 70 εκατ. ευρώ. Κεφαλαιοποίηση πάνω από 1,7 δισ. Ο ΑΔΜΗΕ -όπως λέει η διοίκηση- «ενηλικιώθηκε», από εθνικός έγινε περιφερειακός παίκτης. Το Qube κρατά ανοιχτό το χαρτί του short, ενώ ο χρόνος πιέζει και κοστίζει.
Η SpaceX ανατρέπει τα telecoms
-Η SpaceX σχεδιάζει να εισέλθει δυναμικά στην αγορά κινητής τηλεφωνίας των ΗΠΑ μέσω της υπηρεσίας Starlink Mobile, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από τις δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν σε επενδυτές κατά το roadshow της πρόσφατης IPO, η εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία λιανικής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας και ακόμη και την ανάπτυξη δικού της επίγειου δικτύου, ανταγωνιζόμενη απευθείας τους μεγάλους παρόχους Verizon, AT&T και T-Mobile. Μέχρι σήμερα η Starlink συνεργάζεται με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όπως η T-Mobile, προσφέροντας δορυφορική κάλυψη σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκές επίγειο δίκτυο. Η μετάβαση σε απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές θα της επιτρέψει να αποκτήσει πρόσβαση σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά και να μειώσει την εξάρτησή της από τους τηλεπικοινωνιακούς συνεργάτες της. Αν το εγχείρημα πετύχει είναι πολύ πιθανό η επόμενη κίνηση να γίνει και σε άλλες αγορές έξω από τα όρια της αμερικανικής ηπείρου με την απόκτηση αδειών φάσματος κινητής τηλεφωνίας.
Η επιστροφή με νόημα της Avin στα φορτηγά πλοία
-Η οικογένεια Βαρδινογιάννη φαίνεται πως αποφάσισε να ξανακοιτάξει προς την αγορά του ξηρού φορτίου, επαναφέροντας την Avin International στον χώρο των bulk carriers με την αγορά του Handysize Kriti Atlas. Μπορεί η επένδυση να αφορά ένα μόνο πλοίο, όμως δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί απλή συγκυρία. Η εταιρεία είχε αποχωρήσει από το συγκεκριμένο segment μόλις πέρυσι, ενώ στο μεταξύ προχώρησε και σε ρευστοποιήσεις πλοίων, αξιοποιώντας τις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς. Τώρα επιστρέφει σε μια περίοδο όπου οι τιμές των Handysize ανεβαίνουν, οι ναύλοι ενισχύονται και οι αναλυτές βλέπουν σημαντική κινητικότητα στη second hand αγορά. Δεν αποκλείεται το Kriti Atlas να αποτελεί απλώς την αρχή μιας πιο οργανωμένης επιστροφής. Άλλωστε, έμπειροι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι προτιμούν να προηγούνται του κύκλου της αγοράς, παρά να τον ακολουθούν. Αν η ανοδική πορεία των Handysize συνεχιστεί, δεν θα προκαλέσει έκπληξη εάν το νέο απόκτημα αποδειχθεί η πρώτη κίνηση μιας ευρύτερης στρατηγικής και όχι μια μεμονωμένη αγορά.
Το πρώτο θετικό μήνυμα από την COSCO φέρνει νέα σενάρια για τον Πειραιά
-Οι αριθμοί μπορεί να δείχνουν μικροί, όμως στη ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων συχνά κρύβουν μεγαλύτερες ιστορίες. Η αύξηση κατά 2,8% στη διακίνηση των κοντέινερ στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά τον Μάιο δεν αρκεί για να πανηγυρίσει κανείς. Αρκεί όμως για να επαναφέρει την αισιοδοξία ότι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας ίσως αφήνει πίσω του τη δύσκολη περίοδο που προκάλεσαν οι ανατροπές στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές. Στην αγορά δεν περνά απαρατήρητο ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική επίδοση μέσα στο 2026 και, κυρίως, για την καλύτερη των τελευταίων δώδεκα μηνών. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Όλοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο Σουέζ. Αν οι μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών αρχίσουν να επιστρέφουν μαζικότερα στην παραδοσιακή διαδρομή, ο Πειραιάς μπορεί να ξαναβρεί τον ρόλο που είχε χτίσει ως κορυφαίο hub της Ανατολικής Μεσογείου.
Όταν η κυβερνοασφάλεια γίνεται... εισιτήριο αξιοπιστίας
-Στην ακτοπλοΐα οι επενδύσεις μετριούνταν σε νέα πλοία, ανακαινίσεις, καμπίνες και μηχανές. Σήμερα, όμως, η πραγματική μάχη δίνεται ολοένα και περισσότερο στα αόρατα συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία μιας εταιρείας. Η πιστοποίηση της MINOAN LINES κατά ISO 27001:2022 μπορεί να μοιάζει με μια ακόμη τεχνική ανακοίνωση, όμως στην πραγματικότητα εκπέμπει ένα πολύ ευρύτερο μήνυμα προς την αγορά. Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των δεδομένων επιβατών μετατρέπεται πλέον σε παράγοντα ανταγωνιστικότητας και όχι απλώς σε θέμα συμμόρφωσης. Η ακτοπλοΐα έχει περάσει οριστικά στην ψηφιακή εποχή. Ηλεκτρονικά εισιτήρια, online κρατήσεις, ψηφιακές πληρωμές, δίκτυα wi-fi στα πλοία, συστήματα διαχείρισης στόλου και ολοένα μεγαλύτερη διασύνδεση των πλοίων με τα κεντρικά γραφεία δημιουργούν νέες δυνατότητες, αλλά και νέους κινδύνους. Μια κυβερνοεπίθεση σήμερα δεν απειλεί μόνο έναν υπολογιστή· μπορεί να προκαλέσει λειτουργική αναστάτωση, οικονομικές απώλειες και σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία μιας εταιρείας. Και δεν αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά λειτουργεί ως ένδειξη της κατεύθυνσης που αναμένεται να ακολουθήσει συνολικά ο κλάδος.
Η Κίνα «χτίζει» τη «χρυσή» αποδολαριοποίηση
-Τον περασμένο μήνα η Κίνα εισήγαγε 163 τόνους χρυσού κι αυτή είναι η υψηλότερη μηνιαία αγορά χρυσού από τον Μάρτιο του 2024. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο που η τιμή του μετάλλου έχει υποχωρήσει περίπου -25% από το ιστορικό ρεκόρ του Ιανουαρίου. Η Δύση ρευστοποιεί το χρυσάφι της, η Ανατολή το συσσωρεύει. Στο πρώτο 5μηνο 2026 οι εισαγωγές χρυσού στην Κίνα έφτασαν τους 692 τόνους (+76% σε ετήσια βάση). Η κεντρική τράπεζα πρόσθεσε άλλους 10 τόνους, ήταν ο 19ος διαδοχικός μήνας αγορών, έφτασε στο ρεκόρ 2.331 τόνων. Φαίνεται πως και οι πλούσιοι Κινέζοι επιλέγουν την «ασφάλεια του χρυσού», αφού η λιανική ζήτηση για ράβδους αυξάνεται και υποστηρίζεται από τα «προγράμματα σταδιακής συσσώρευσης» που επιτρέπουν στον μέσο αποταμιευτή να χτίζει θέση σε χρυσό σαν να γεμίζει κουμπαρά. Ένα μέρος της έκρηξης του Μαΐου ίσως είναι τεχνητό. Από την 1η Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης εισαγωγών κι ορισμένες τράπεζες έσπευσαν να «κάψουν» τα όριά τους πριν αλλάξουν οι κανόνες. Παράλληλα, ο δρόμος μέσω Χονγκ Κονγκ συρρικνώθηκε -38% καθώς η ροή μετατοπίστηκε σε απευθείας κανάλια, ενώ τα εγχώρια ETF χρυσού είδαν εκροές. Το συμπέρασμα είναι ότι ο μεγαλύτερος αγοραστής του πλανήτη συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την πτώση της τιμής του χρυσού και απορροφά τις δυτικές πωλήσεις. Η Κίνα «χτίζει» την αποδολαριοποίηση των εμπορικών της συναλλαγών, γραμμάριο το γραμμάριο χρυσού.
Ο καινούργιος πληθωρισμός της διασκέδασης, funflation
-Eίναι ο πληθωρισμός της χαράς. Ο όρος funflation περιγράφει πως, μετά την πανδημία, ο κόσμος πληρώνει σχεδόν ό,τι ζητηθεί για μια «ζωντανή» εμπειρία. Η βιομηχανία της διασκέδασης εξελίχθηκε. Στις ΗΠΑ, το μέσο εισιτήριο συναυλίας έφτασε τα 144 δολάρια το 2025, ακριβότερο +45% από το 2019. Τα εισιτήρια αθλητικών διοργανώσεων κατέγραψαν, σε μια χρονιά, τον υψηλότερο πληθωρισμό απ' όλες τις κατηγορίες του δείκτη τιμών. Ο κόσμος συνεχίζει να αγοράζει. Σχεδόν 4 στους 10 Αμερικανούς δηλώνουν έτοιμοι να χρεωθούν για ταξίδια και ψυχαγωγία, πάνω από ένα βουνό 1,13 τρισ. δολαρίων χρέους σε πιστωτικές κάρτες. Το Μουντιάλ έφτασε στο αποκορύφωμα. Για πρώτη φορά η FIFA εφάρμοσε δυναμική «χρηματιστηριακή» τιμολόγηση, με βάση τη ζήτηση. Το ακριβότερο εισιτήριο του τελικού στο Νιου Τζέρσεϊ εκτοξεύτηκε από 6.730 σε 10.990 δολάρια. Τα εισιτήρια μπροστά («Front») έφτασαν τα $32.970, ενώ στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης μια θέση «χτύπησε» στιγμιαία τα 11,5 εκατ. δολάρια. Ο ίδιος ο Ινφαντίνο αστειεύτηκε ότι θα παρέδιδε αυτοπροσώπως ένα hot dog σε όποιον πλήρωνε 2 εκατομμύρια. Ο Τραμπ είπε ότι δεν θα έδινε ούτε $1.000 για να παρακολουθήσει αγώνα από την κερκίδα. Από την άλλη πλευρά, τα φθηνότερα εισιτήρια σε 11 πόλεις υποχώρησαν κατά μέσο όρο -37%. Ο αλγόριθμος δίνει και παίρνει. Παράλληλα, εισαγγελείς σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ ερευνούν τη FIFA για τεχνητή σπανιότητα και παραπλάνηση. Η εμπειρία έγινε πολυτέλεια και η πολυτέλεια χρηματοδοτείται με χρέος. Η FIFA περιμένει έσοδα άνω των 11 δισ. δολαρίων που θα πληρώσουν υπερχρεωμένοι καταναλωτές.
Πηγή: newmoney.gr
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