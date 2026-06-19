Ελλάδα: Αλλάζουν όλα για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

Αυτό αλλάζει με ταχείς ρυθμούς. Οι έλεγχοι των τελωνειακών και φορολογικών αρχών έχουν υπερτριπλασιαστεί, με πανελλαδικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και δεδομένα από διόδια και τελωνεία. Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ τροποποιεί τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα με πρόστιμα που φτάνουν έως τα 10.000 ευρώ για ένα απλό επιβατικό — και με δυνατότητα άμεσης δέσμευσης του οχήματος επί τόπου.

Ένα αυτοκίνητο με γερμανικές, βουλγαρικές ή κυπριακές πινακίδες να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Κάποιοι το κάνουν από άγνοια, άλλοι σκόπιμα — για να αποφύγουν το Τέλος Ταξινόμησης, την ασφάλιση με ελληνική εταιρεία ή τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτή η εποχή πλησιάζει στο τέλος της, καθώς το ΥΠΕΘΟ τροποποιεί τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 5222/2025) με νέες, σαφώς βαρύτερες κυρώσεις — και οι αρχές ήδη ελέγχουν.

Γιατί κάποιοι «παίζουν» με τις ξένες πινακίδες

Το κίνητρο είναι απλό: ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες, χωρίς να έχει δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές, δεν έχει πληρώσει Τέλος Ταξινόμησης (ΕΤΤ) — που για πολλά μοντέλα αντιστοιχεί σε χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, αποφεύγει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας και συχνά ασφαλίζεται φθηνότερα στο εξωτερικό.





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