Γιατί ποτέ δεν σας φτάνει αυτό που έχετε;
Γιατί ποτέ δεν σας φτάνει αυτό που έχετε;
Θέλετε περισσότερο χρόνο, πιο στενούς δεσμούς, μεγαλύτερες επιτυχίες, καλύτερες οικονομικές απολαβές. Είστε τελικά άτυχοι ή απλώς έχετε εκπαιδευτεί στη νοοτροπία της έλλειψης;
O πιο στενός σας φίλος παντρεύεται και εσείς μένετε τελευταίος στο κλαμπ των εργένηδων. Στη δουλειά σας η προαγωγή φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός, ενώ ο τραπεζικός σας λογαριασμός δεν πλησιάζει το μαξιλαράκι ασφαλείας που θα θέλατε. Η μέρα έχει μόνο 24 ώρες. Το σπίτι σας είναι απλώς μεγάλο. Το αυτοκίνητό σας σχετικά παλιό. Η λίστα δεν τελειώνει και το άγχος γιγαντώνεται. Κοιτάτε έξω από το παράθυρο: Ζευγάρια περπατούν χέρι χέρι, συντροφιές γελούν, γονείς τρέχουν πίσω από τα παιδιά τους, πολυτελή αμάξια παρκάρουν στον δρόμο σας. Μήπως υπάρχει μια κοινωνία «απόλυτα προνομιούχων» στην οποία δεν θα ενταχθείτε ποτέ;
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