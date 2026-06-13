Μουντιάλ: Αγώνας δρόμου για τους ποδοσφαιριστές ενάντια σε ζέστη, υψόμετρο και μετακινήσεις

Ο μεγάλος αντίπαλος των 1.248 ποδοσφαιριστών που μετέχουν στο Μουντιάλ είναι πιο επικίνδυνος από όσο φαίνεται και -εκτός από το θέαμα- μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και την υγεία τους