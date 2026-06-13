Μουντιάλ: Αγώνας δρόμου για τους ποδοσφαιριστές ενάντια σε ζέστη, υψόμετρο και μετακινήσεις
Μουντιάλ: Αγώνας δρόμου για τους ποδοσφαιριστές ενάντια σε ζέστη, υψόμετρο και μετακινήσεις
Ο μεγάλος αντίπαλος των 1.248 ποδοσφαιριστών που μετέχουν στο Μουντιάλ είναι πιο επικίνδυνος από όσο φαίνεται και -εκτός από το θέαμα- μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και την υγεία τους
Στο Μεξικό το 1986 ήταν το υψόμετρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 κυριαρχούσε η αποπνικτική ζέστη. Στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία το 2002 υπήρχαν μεγάλες μετακινήσεις. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που θα φτάσουν μακριά στη διοργάνωση, θα ζήσουν και τις τρεις συνθήκες στο έπακρο. Χωρίς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής. Είναι ένας ασυνήθιστος συνδυασμός περιβαλλοντικών αλλαγών, σε τρεις διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς) με πολλαπλές κλιματικές ζώνες και τεράστιες αποστάσεις. Μέχρι και η αλλαγή στη ζώνη ώρας ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση των παικτών.
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