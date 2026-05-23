Οίκος Bonhams: Πάνω από 4,3 εκατ. ευρώ για έργα Ελλήνων ζωγράφων – Η ελληνική τέχνη στο ραντάρ ξένων funds
Οίκος Bonhams: Πάνω από 4,3 εκατ. ευρώ για έργα Ελλήνων ζωγράφων – Η ελληνική τέχνη στο ραντάρ ξένων funds
Νέο ιστορικό ρεκόρ για έργο του Παρθένη στο Παρίσι – Εντυπωσιακές επιδόσεις για Μόραλη, Λύτρα και Γκίκα – «Η ελληνική τέχνη ανεβαίνει», λέει στο newmoney η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου
Ισχυρό σήμα ότι η ελληνική αγορά τέχνης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη διεθνή βαρύτητα έστειλε η μεγάλη δημοπρασία ελληνικής τέχνης του οίκου Bonhams στο Παρίσι, όπου έργα Ελλήνων ζωγράφων ξεπέρασαν συνολικά τα 4,3 εκατ. ευρώ, με αρκετές τιμές να εκτοξεύονται πολύ πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου στο Παρίσι και κατέγραψε συνολικό τζίρο 4.333.720 ευρώ, με ποσοστό πωλήσεων 72% ανά lot και 99% σε αξία, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς – ότι η ελληνική τέχνη προσελκύει πλέον όχι μόνο παραδοσιακούς συλλέκτες αλλά και επενδυτικά κεφάλαια, που αναζητούν εναλλακτικά assets.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου στο Παρίσι και κατέγραψε συνολικό τζίρο 4.333.720 ευρώ, με ποσοστό πωλήσεων 72% ανά lot και 99% σε αξία, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς – ότι η ελληνική τέχνη προσελκύει πλέον όχι μόνο παραδοσιακούς συλλέκτες αλλά και επενδυτικά κεφάλαια, που αναζητούν εναλλακτικά assets.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα