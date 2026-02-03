«Καρούζος Gate»: Νέα σφυριά για ακίνητα – «φιλέτα» στη Γλυφάδα
Διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι και… ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ που ανήκαν στην εταιρεία - «πρωταγωνίστρια» του σκανδάλου Karouzos Development, οδηγούνται σε πλειστηριασμό τον Μάρτιο - Πάνω από 8 εκατ. ευρώ ο πήχης του ελάχιστου τιμήματος-Το story από τη δόξα στην…κατάρρευση
Τέλος δεν έχει η λίστα με τα ακίνητα του «Καρούζος Gate», τα οποία τα τελευταία χρόνια βγαίνουν στο σφυρί λόγω των υπέρογκων χρεών του παρελθόντος.
Στο πλαίσιο αυτό, για τον ερχόμενο Μάρτιο έχει προγραμματιστεί άλλη μια «παρτίδα» έξι ιδιοκτησιών που ανήκαν σε μια από τις βασικές εταιρείες του μεγάλου σκανδάλου, την Karouzos Development.
Η εταιρεία λειτουργεί χρόνια τώρα με διοίκηση διορισμένη από το δικαστήριο, ενώ πολλά από τα ακίνητα – «φιλέτα» που κατείχε έχουν ήδη βγει στο σφυρί και άλλαξαν χέρια.
Στην προκειμένη περίπτωση ο πολλαπλός πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 5 Μαρτίου 2026 και αφορά διαμερίσματα και μεγάλα επαγγελματικά ακίνητα, -μεταξύ αυτών και… ολόκληρο κτήριο σούπερ μάρκετ, το οποίο μισθώνεται από γνωστή αλυσίδα-, στην περιοχή της Γλυφάδας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η συνολική τιμή εκκίνησης ξεπερνά τα 8 εκατ. ευρώ.
