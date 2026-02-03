«Καρούζος Gate»: Νέα σφυριά για ακίνητα – «φιλέτα» στη Γλυφάδα

Διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι και… ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ που ανήκαν στην εταιρεία - «πρωταγωνίστρια» του σκανδάλου Karouzos Development, οδηγούνται σε πλειστηριασμό τον Μάρτιο - Πάνω από 8 εκατ. ευρώ ο πήχης του ελάχιστου τιμήματος-Το story από τη δόξα στην…κατάρρευση